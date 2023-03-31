Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту

С 1 апреля 2023 купить лекарства в Украине станет сложнее. Е-рецепты, которые ранее были обязательными только для антибиотиков, теперь будут выдаваться на все рецептурные препараты. Список последних очень широкий, в нем сотни наименований от обезболивающих до сиропа от кашля.

«Проще сказать, что можно отпускать без рецепта — это биологически активные добавки и витамины. По остальным препаратам — много нюансов. К примеру, даже банальный „Анальгин“ может быть по рецепту или без него в зависимости от производителя и дозировки. Сердечно-сосудистые, препараты от сахарного диабета, гипертонии, гормональные лекарства — строго по рецептам», — рассказала нам глава профильной ассоциации аптекарей «Фармрада» Елена Прудникова.

Это значит, что, прежде чем идти в аптеку, человек должен обязательно попасть на прием к врачу и получить назначение того или иного препарата и, соответственно, — рецепт.

С одной стороны, такая мера вполне оправдана. Украинцы массово занимаются самолечением, и «назначают» себе препараты сами. Что чревато разного рода осложнениями, а, к примеру, в случае с антибиотиками, может спровоцировать резистентность на антимикробные препараты (то есть, они в принципе перестают помогать, так как организм к ним привыкает).

С другой, медицинская помощь сейчас доступна далеко не всем, особенно в сельской местности. Поэтому люди рискуют вообще остаться без лечения.

«У нас вдвое увеличилось количество тех, кто просит „что-то порекомендовать“ у фармацевтов. Это значит, что у людей нет доступа к врачу. Особенно часто жалуются переселенцы. На словах Минздрав обещает, что можно пойти к любому врачу, даже тому, с которым у вас не подписана декларация, и он выпишет рецепт. Но на деле пациенты часто получают отказ, и вынуждены лечиться сами», — говорит Прудникова (она также является владелицей аптеки).

Она также прогнозирует дополнительных рост цен на лекарства. «Аптекам нужно покупать программное обеспечение для работы с е-рецептами. Это 40 тысяч гривен на одно рабочее место плюс 2-3 тысячи в месяц за обслуживание. Все дополнительные затраты отразятся на ценниках», — отмечает Прудникова.

Впрочем, пока непонятно, как новые правила по рецептам будут работать на практике. К примеру, те же антибиотики, которые уже продают «строго по рецепту» во многих аптеках можно купить и без него. Единственное неудобство — нужно обойти несколько точек, если «не повезет» с первого раза. Не исключено, что так же будет и с остальными лекарствами.

Разбирались, что изменится по лекарствам с 1 апреля.

Сначала — к врачу, потом — в аптеку

В Украине с 1 апреля расширяется применение электронных рецептов. Ранее они были обязательны на антибиотики. Теперь — распространяются на все рецептурные препараты.

Отметим, что переход на е-рецепты анонсировали уже давно, но несколько раз откладывали.

1 апреля этого года уже окончательная дата «Ч». При этом все равно есть исключения.

Как пояснили в Минздраве, «при отсутствии связи или света в медицинском учреждении, врач, как и ранее, может выписать вам рецепт на специальном бумажном бланке». То есть, полностью бумажные рецепты не отменяются.

На территориях, где ведутся боевые действия, будут дополнительные исключения. «На период военного времени будет действовать исключение на приобретение рецептурных препаратов без рецептов врача в рамках территориальных общин, которые находятся в районах проведения активных боевых действий», — сказано в пояснении Минздрава. То есть, там лекарства можно будет покупать вообще без рецептов.

При этом всем аптекам еще с начала года пошла установка — готовиться к продажам по е-рецептам.

«Аптеки активно закупают программное обеспечение, по нему ажиотаж сейчас, очередь на две недели вперед. Нужно заплатить 40 тысяч гривен на ПО на одно рабочее место и еще порядка 2-3 тысяч гривен в месяц обойдется обслуживание», — говорит Прудникова,

То есть, ставку делают именно на электронные рецепты, а бумажные (или вообще безрецептурная продажа) станут исключением.

«С 1 апреля электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных препаратов, которые включены в Государственный реестр лекарственных средств (он очень широкий, в нем сотни наименований препаратов, остановимся на них более подробно позже — Ред). Бумажные рецепты остаются, но их выписка должна быть обоснованной. К примеру, если на этом настаивает пациент, который платит за лекарства сам (а не получает их по программе „Доступные лекарства“), при отсутствии технической возможности выписать е-рецепт (к примеру, нет света или связи), в случае сбоя в работе центральной базы данных и др», — отметил глава «Агенства медицинского маркетинга» Юрий Чертков.

Но пациенту, по-сути, без разницы какой будет рецепт — бумажный или электронный. Главное — придется его получать (за исключением территорий, где ведутся боевые действия).

Есть несколько алгоритмов для пациентов — как получить рецепт.

К примеру, если вы покупаете лекарства за свой счет, схема следующая:

— Нужно записаться к своему семейному врачу (с которым у вас есть декларация) и прийти в назначенное время на прием.

— Получить рекомендации семейного врача и план лечения. На рецептурные препараты, которые в нем предусмотрены, доктор должен выписать рецепт — электронный или бумажный.

— Семейный врач может перенаправить вас на консультацию к узкому специалисту. Это значит, что придется записываться к нему на прием, и уже он распишет лечение и выдаст рецепт.

— С рецептом пациент идет в любую аптеку. Если рецепт электронный — фармацевт увидит его в специальной базе, и выдаст препарат. Если рецепт бумажный, то на нем либо поставят штамп «Отпущено» и отдадут вам, либо (если речь идет о сильнодействующих, наркотических препаратах) заберут для отчетности, — пояснила Прудникова.

Что делать, если у вас нет декларации с семейным врачом, или же вы не можете попасть к «вашему» доктору на прием (скажем, временно находитесь в другом городе)? Минздрав на этот счет дает следующие разъяснения. «Электронный рецепт можно будет получить вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. В то же время пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения — это простая процедура, которую может быстро провести любой врач», — утверждают в Минздраве. То есть, можно пойти к любому врачу, но нужно обязательно быть в базе ;что предполагает, что декларация у вас с каким-то врачем все же есть) или, если вас нет в базе, то доктор сможет оперативно внести данные. Но на практике попасть к «чужому» семейному врачу пациенту «с улицы» не так просто. Многие доктора требуют подписывать с ними декларации, а те, у кого деклараций и так много, могут попросту отказать в приеме, ссылаясь на высокую загрузку. Будет ли такой врач вносить ваши данные в электрону/ю систему (которая не всегда работает безупречно, может «зависать» — вопрос открытый.

«У нас и так за последний год вдвое выросло число клиентов, которые просят рекомендации по лечению в фармацевтов,. То есть, не ходят к врачам. Особенно много таких среди переселенцев, они жалуются, что попасть к доктору сложно — „чужих“ многие не принимают», — рассказывает Прудникова.

Еще один нюанс — для того, чтобы «погасить» электронный рецепт, нужен мобильный телефон, куда приходит код. Если телефона нет, то, как поясняют в Минздраве, об этом нужно заблаговременно сказать врачу, и он напечатает специальную информационную памятку с деталями назначения, номером и кодом для погашения рецепта в аптеке.

Для жителей сельской местности — рецепт может выписать фельдшер местного фельдшерско-акушерского пункта.

Другой алгоритм действий для тех, кто покупает лекарства по программе «Доступные лекарства» (то есть, бесплатно или с частичной оплатой. По этой программе можно получить препараты от давления, сахарного диабета, бронхиальной астмы и др).

— Записаться и прийти на прем к врачу, с которым подписана декларация

— Врач проводит прием и назначает лечение

— Врач и пациент должны сверить актуальность номера мобильного телефона в декларации

— Врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения

— Пациент получает на мобильный телефон СМС-сообщение с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения

— При необходимости врач может распечатать пациенту консультационные выводы с назначением лекарств

— Пациент идет в аптеку, которая принимает участие в государственной программе «Доступные лекарства»

— Пациенту предлагают лекарства, которые есть в аптеке и входят в программу «Доступные лекарства»

— Пациент выбирает конкретный препарат и называет код подтверждения на получение лекарств. если нужного препарата в данной аптеке нет, его можно получить в другой аптеке — по всей территории Украины.

Еще подробности по е-рецептам. В таких рецептах не указывается конкретное название лекарства, только международное не запатентированное название или другими словами — действующее вещество. В аптеке вам должны предложить препараты с таким действующим веществом, и можно выбрать, что именно купить — по бренду, цене и пр.

Вообще без рецепта можно будет купить лекарства жителям территорий, на которых ведутся боевые действия. Также без рецепта могут закупать препараты военные администрации, подразделения ВСУ, привлеченные ими волонтеры и благотворительные организации — им лекарства будут отпускать оптом дистрибуторы.

То есть, для пациента самая большая сложность в том, что становится более длинной цепочка — болезнь-препарат- лечение. В ней обязательно должен быть врач, а это, как минимум, дополнительное время на визит в поликлинику. Как показывает практика, быстро попасть к бесплатному врачу не всегда реально, особенно, если нет декларации.

Ситуация еще больше усложняется, если нужен узкий специалист, то есть, сначала нужно попасть к семейному врачу, затем получить направление к узкому специалисту, который назначит лечение и выпишет рецепт. Ускорить этот процесс можно, обратившись в частную клинику. У частников особых очередей сейчас нет, на прием можно попасть в течение часа после звонка. Частные врачи, как и их коллеги в государственных клиниках, также могут выписывать рецепты. Но придется платить за прием 500-1000 гривен.

По рецепту — «Нимесил», контрацептивы и сироп от кашля

Самое интересное — по препаратам, которые с 1 апреля можно будет получить только по рецепту.

Список рецептурных препаратов в Украине действует уже давно. «Перечень рецептурных препаратов не расширяется. Все лекарства, которые и ранее подпадали под отпуск по рецепту врача, можно будет получить и по электронным рецептам», — пояснили в Минздраве.

Там также сказали, что «лекарства по-прежнему можно будет купить как с бумажным, так и с электронным рецептом».

«Всегда у нас был перечень рецептурных препаратов. Другое дело, что его мало кто соблюдал — продавали и без рецептов. Но с введением е-рецептом усиливается контроль», — говорит Прудникова.

Какие препараты входят в список рецептурных?

Перечень очень широкий — в нем сотни наименований.

«Проще сказать, чего в этом перечне нет. Без рецептов — биологически активные добавки, витамины. Дальше идут нюансы. К примеру, тот же „Анальгин“, который есть в любой домашней аптечке, может быть рецептурным в зависимости от формы выпуска, дозировки и даже производителя», — отмечает Прудникова.

Что еще в списке рецептурных препаратов?

Лекарства против судорог

Обезболивающие и жаропонижающие. Тут есть нюансы. К примеру, таблетки на основе парацетамола и ибупрофена — безрецептурные. Но все, что в ампулах — по рецепту. Анальгин" в упаковке 10 таблеток — также без рецепта. В ампулах или больше 10 штук — по рецепту.. Такая же ситуация, к примеру, с «Но-шпой» — в ампулах только по рецепту, в таблетках — без рецепта.

Нестероидные препараты от боли и воспаления (к примеру, «Нимесил» и его аналоги) — только по рецепту. Это достаточно большая группа лекарств, которые традиционно пользуются высоким спросом. К примеру, их принимают при различных невралгиях, болях в спине и т.д. Украины пьют такие лекарства, «если просквозило» или «потянул спину», они есть практически в каждой домашней аптеке. Теперь же придется бежать к врачу по такому «несерьезному» по мнению многих поводу, как «где-то просквозило».

Еще одна большая группа популярных препаратов — от кашля (который многие украинцы также привыкли «лечить сами»). По ним расклад такой — «легкие» препараты, как например, на основе мукалтина, амброксола (облегчают отхоженное мокроты), а также разного рода травяные препараты (скажем, на основе экстракта плюща) — без рецепта. Но все препараты (и сиропы, и таблетки) на основе кодеина (помогают от сухого изматывающего кашля), а также препараты на основе сальбутамола (применяются для ингаляций) — строго по рецепту.

Рецептурными являются все гормональные препараты, в том числе, контрацептивы, таблетки для лечения щитовидной железы. Их, как правило, принимают длительными курсами, то есть, придется время от времени ходить к врачу за новым рецептом, так как вряд ли вам сразу выпишут годовой запас таблеток. Правило — только по рецепту — распространяется также на крема и мази с гормонами (их применяют при лечении многих дерматологических болезней).

Лекарства от давления и сердечно-сосудистых болезней — только по рецептам. Исключение — настойки, как например, корвалол, валериана в небольших дозировках (до 50 миллилитров), а также небольшие упаковки средств для разжижения крови (их часто принимают «сердечники».

То же самое касается мочегонных — без рецепта купить нельзя

Препараты от аллергии в таблетках — без рецептов, а ампулах — только по рецептам. К примеру, рецептурным является «Дексаметазон», который применяют в уколах как при аллергиях, так и при разного рода отеках, к примеру, сильном насморке.

«На самом еле есть больше 3 тысяч безрецептурных препаратов, которые, как и ранее, не требуют назначений врача. Их можно принимать самостоятельно, к примеру, при первых признаках простуды, кашле, насморке, для облегчения боли, при расстройствах пищеварения, аллергиях, для оказания первой медицинской помощи и других не тяжелых состояниях. Обычно такие средства представлены на витринах аптек, и на их основе вполне можно укомплектовать домашнюю аптечку», — говорит Юрий Чертков.

Более подробно ознакомиться с перечнем безрецептурных препаратов можно по ссылке.

Но такие препараты, как поясняет Чертков, не предназначены для длительного лечения и лечения сложных заболеваний. «Если симптомы не проходят в течение 2-3 дней, нужно обязательно обратиться к врачу, который может назначить рецептурный препарат», — говорит Чертков.

То есть, украинцам предлагают жить по правилам, которые привычные для большинства европейцев. без рецептов — «легкие» препараты типа пастилок от боли в горле или «Нурофена», остальное — по назначению врача и рецепту.

При этом, отметим, сам перечень рецептурных препаратов не меняется и не расширяется. Просто до недавнего времени большинство, якобы, рецептурных препаратов свободно можно было купить и без рецепта. С введением же е-рецептов ожидается усиление контроля, что заставит многие аптеки остановить продажи рецептурных лекарств без рецептов.

«Лекарства еще больше подорожают»

Во многих аптеках сейчас — ажиотаж. Люди выстраиваются в очереди, чтобы накануне введения «тотальных рецептов» запастись препаратами, пока те еще продают «свободно».

Как рассказала нам провизор одной из киевских аптек Наталия, продажи за последнюю неделю выросли в 2-2,5 раза. «Люди массово скупают „Нимесил“ и аналоги, таблетки от кашля с кодеином, в частности, „Тос-Май“, „Дексаметазон“ в ампулах, препараты для ингаляций, мочегонные. Также активно берут „Тамифлю“ — препарат от гриппа, который также является рецептурным, но пока можно купить без рецепта», — говорит фармацевт.

При этом, по словам Елены Прудниковой, ажиотаж не такой большой, как накануне запуска е-рецептов по антибиотикам.

«Люди увидели, что антибиотики все равно можно купить и без рецепта. Возможно, придется обойти несколько аптек, по найти можно. Поэтому не спешат тратиться на другие рецептурные препараты. Вот если действительно сильно ужесточат проверки, и аптеки полностью прекратят отпускать рецептурные лекарства без рецептов — тогда будет паника и ажиотаж», — говорит Прудникова.

Она пояснила, что основную ответственность за отпуск лекарств без рецепта несет фармацевт, который непосредственно продает такие препараты. «Для него предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен. Сама аптека и ее собственник никакой отвественности не несут. Проверки Гослекслужба проводит в основном по жалобам пациентов. Но вряд ли человек, которому продали тот же антибиотик без рецепта, побежит писать жалобу. Поэтому многие аптеки и дальше будут продавать лекарства без рецептов», — считает Прудникова.

Как показывает практика «строго рецептурной» продажи антибиотиков, примерно в 3 с 5 киевских аптек, действительно просят рецепт. Причем, к бумажным рецептам придираются, могут отказать в продаже препарата, если, к примеру, рецепт заполнен с ошибками. Предлагают сходить к врачу еще раз, чтобы выписал правильно. Но есть аптеки, где даже не спрашивают о рецептах — антибиотики можно свободно купить, правда, как правило, дороже, чем у «придирчивых», на 15-20%. То есть, если такая же ситуация будет и с остальными лекарствами, максимум, что грозит пациентам — придется побегать по аптекам в поиске «сговорчивых».

По словам Прудниковой, если за фармацевтов все же «возьмутся всерьез», то есть, будет сильный контроль за соблюдением правил продажи рецептурных препаратов, то аптечный рынок ждут кардинальные изменения. «Продажи резко упадут, по нашим оценкам, примерно в 100 раз. Следовательно, многие аптеки будут попросту закрываться. Из 20 тысяч точек останется в лучшем случае 2 тысячи. И те, кто выживет, будут повышать цены. Сейчас рентабельность многих аптек — на уровне 1-2%, основную прибыль — по 300-500% — зарабатывают производители и оптовики. Но аптеки могут работать с невысокой рентабельностью только при условии массовой оборачиваемости товара. если ее не будет, станут повышать наценки. Это значит, что препараты, которые и так ежемесячно растут в цене на 5-7%, будут дорожать еще быстрее», — прогнозирует Прудникова.

По информации украинских СМИ