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Дайджест > Самолет Pelican от компании Boeing может стать новой «Мріей»

Самолет Pelican от компании Boeing может стать новой «Мріей»

Агата Кловская
30.03.23 22:55
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Самолет Pelican от компании Boeing может стать новой «Мріей»

Pelican с размахом крыльев в 153 метра, сделает этот самолет самым крупным военным транспортным средством в мире. Самолет обладает способностью перевезти бригаду из 3000 солдат и 7,5 тысяч тонн оборудования в течение девяноста шести часов.

Работа по проектированию самолета Pelican Super Transport началась в Boeing Phantom Works в 2000 году.

Компания Boeing получила задание от вооруженных сил Соединенных Штатов спроектировать самолет, достаточно большой для перевозки тысяч солдат, оружия, военной техники и других необходимых провизий в военное время как можно быстрее и на большие расстояния.

Одним из стандартов модели, которого требовали военные, была способность самолета развернуть бригаду из 3000 военнослужащих и 7300 тонн оборудования в течение девяноста шести часов или максимум четырех дней.

Команда Boeing Phantom Works рассматривала три различных варианта: первый представлял собой большой дирижабль, второй — меньший, но более широкий дирижабль, создававший двойное движение и третий — более крупный дирижабль с размахом крыльев 213 метров. Все они были отвергнуты. Также командой Boeing были отвергнуты идеи быстрого океанского самолета-корабля и корабля морского базирования с эффектом земли.

Компания Boeing Phantom Works остановилась на наземном самолете с эффектом земли, который станет основой для гигантского супертранспортера Pelican. Отметим, что Pelican не был предназначен для контакта с водоемами, а это означало, что он не мог взлетать или приземляться на любой водоем.

Вместо этого он был спроектирован так, чтобы быть легче и более аэродинамичным, чем другие большие самолеты из семейства гидросамолетов.


Это потому, что Pelican смог выйти из-под действия эффекта земли, чтобы подняться на несколько тысяч метров и, таким образом, войти в свой полет, как и другие самолеты. Таким образом, размах крыльев Pelican позволял летать без влияния земли.

Эта способность «Пеликана» «за пределами эффекта земли» была непохожа на другие массивные самолеты с эффектом земли, такие как советский «Экраноплан» или «Каспийское море», которые могли летать только на низких высотах, чтобы поддерживать постоянный эффект земли из-за его относительно малого размаха крыла.

Pelican будет проводить большую часть своего времени в полете на высоте от 6 до 15 метров над поверхностью, хотя у него будет крайне важная способность летать на высоте 6 100 метров, чтобы преодолеть пересеченную местность на малых высотах.

Этот фактор эффекта земли был большим преимуществом для военных. Как сказала в то время Дебора Берон-Роудон, руководитель отдела стратегического развития Boeing Phantom Works, — «Pelican базируется на суше, и именно там мы получаем наибольшую военную поддержку. Кажется, в последнее время он получил большое распространение в Министерстве обороны. Независимо от того, существует ли гражданский интерес, мы сосредоточены на военной версии для стратегического развертывания».

Самолет Pelican был концептуально очень прост — это был массивный, обычный свободнонесущий моноплан с крылом и хвостовым оперением, полезная нагрузка которого должна была перевозиться в стандартных морских контейнерах внутри огромного негерметичного фюзеляжа.

Кавернозный корпус позволял разместить на главной палубе два контейнера, которые также могли бы перевозить крупногабаритные транспортные средства, такие как большую военную технику.

Верхнюю палубу можно было использовать для хранения еще одного яруса контейнеров. Pelican должен был стать громадным грузовым самолетом.

 

По материалам СМИ

Тэги: самолет, Pelican

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