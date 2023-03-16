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Дайджест > Банкопад в Европе, после проблем у Credit Suisse, только усилится

Банкопад в Европе, после проблем у Credit Suisse, только усилится

Александр Панько
16.03.23 15:33
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Банкопад в Европе, после проблем у Credit Suisse, только усилится
Credit Suisse — это не всякие региональные «анонимусы» в США, имена которых практически никто не знал за пределами США до момента самого банкротства. Credit Suisse — системообразующая финансовая организация, которая является основой финансовой системы Швейцарии, в том числе, как тихой гавани для мирового финансового капитала и богатых клиентов.
 
Credit Suisse является ведущим европейским банком с развитым инвестиционным подразделением (именно на инвестбанкинг основная ставка), прочно интегрирован в мировую финансовую систему.
 
Вне всяких сомнений, масштаб Credit Suisse достаточен, чтобы вызвать цепную реакцию и эффект домино, но банкротится подобному банку никто не даст в отличие от сумасбродных регионалов в США. При острой необходимости Credit Suisse получит гарантии неограниченно объема от Швейцарского Национального банка. В этом смысле можно выдохнуть.
 
Так и вышло: ШНБ выделил Credit Suisse до 50 млрд франков.
 
Более вероятно — это выделение инвестбанковского подразделения (самого уязвимого в бизнес структуре Credit Suisse) в отдельную финансовую структуру и изоляция более здорового подразделения традиционного банкинга.
 
В каком виде это произойдет, вероятно, не знает и само руководство Credit Suisse, но ставка на второй Lehman Brothers является неразумной.
 
Здесь опасен другой момент. Вся финансовая индустрия стала токсичной. Поиск очередной «жертвы» и слабого звена в системе может быть непрерывным до тех пор, пока не нормализуются проблемы в финансовой системе.
 
Лучше не зарываться во внутреннюю специфику Credit Suisse (хотя события так развиваются, что уже в ближайшие недели придется подробно препарировать этот банк), а попробовать объяснить тенденции в банковской системе в развитых странах.
 
Согласно отчетности за последние три года существует следующая видимая тенденция:
 
▪️ Рост расходов на создание резервов по кредитным списаниям — по американским банкам расходы в 4 кв 2022 по этому направлению вдвое выше, чем средние отчисления в период с 2015 по 2019. Кредитный риск может усиливаться на траектории повышения стоимости кредитов и снижение финансовой устойчивости заемщиков. Тенденция — негативная.
 
▪️ Существенная деградация инвестбанковского подразделения — размещения акций по IPO/SPO на историческом минимуме, слияния и поглощения также существенно сократились, размещения облигаций сведены к «воспроизводственному минимуму», т.е. в объеме погашений. Здесь все плохо.
 
▪️ Рекордный за всю историю нереализованный убыток по акциям и облигациям на сумму около 10 трлн долл (https://t.me/spydell_finance/2984) по американской финансовой системе из-за падения капитализации мировых рынков относительно 2021 и роста ставок, что негативно влияет на стоимость облигаций.
 
▪️ Деградация торгового подразделения банков, где реализованный убыток стал максимальным с 2008, но примерно в 4 раза меньше, чем в 2008.
 
▪️ Процентный риск становится все более явным по мере истощения базы фондирования. Точнее проблема сильно фрагментирована. Мелкие и средние банки испытывают дефицит фондирования и вынуждены повышать ставки, тогда как крупные банки наоборот.
 
Положительный процентный гэп (ставки по кредитам выше, чем ставки по депозитам) позволил банкам стабилизировать финансовое положение в 2022 на траектории увеличения чистой процентной маржи, т.к. ставки по депозитам росли медленнее, чем по кредитам, но эта «дыра» нейтрализуется.
 
Ситуация с банками при текущей процентной политике более, чем удручающая, поэтому стоит ожидать еще много громких новостей по очередному срыву в пропасть.
 
По материалам соцсетей

Тэги: банк, банкопад, Credit Suisse Bank

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