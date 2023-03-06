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Дайджест > Почему глобалисты так боятся потепления климата?

Почему глобалисты так боятся потепления климата?

Михаил Масонов
06.03.23 09:35
81
Почему глобалисты так боятся потепления климата?

16 февраля 2023 года 93-летний Джордж Сорос, один из главных идеологов и практиков глобализма, однополярности и сохранения западной гегемонии, выступил в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности с эпохальной речью. Как пишет сайт «Адекватная конспирология», Сорос заявил, что ситуация в мире сложилась критическая. И отметил два ключевых фактора:

— столкновение двух типов правления: «открытое общество», за которое выступает Сорос (страны Запада) против «закрытого общества» (Россия, Китай и др. страны)

— изменение климата.

Интересно, что темой климата он начинал и заканчивал свою речь. Многих этот момент сбил с толку. Они никак не могли соединить геополитическое противостояние и проблемы климата в одну логическую цепочку. Но на самом деле, «ларчик» открывается просто.

Вот как это соединение, казалось бы, несоединимого поясняется на тг-канале «Экспликация». Цитируем:

«Соединив все воедино, я пришла к следующему заключению. Таяние льдов Антарктики и Арктики, наряду с Путиным, Синь Дзян Пином, Эрдоганом и Моди, является реальной угрозой открытому обществу, а климатическая повестка дня интегрируется напрямую в геополитический дискурс и становится участником великого противостояния.

... Вспомним, что геополитика учит о противостоянии «цивилизаций моря» и «цивилизаций суши». Соответственно, все главные центры атлантизма находятся в портовых городах, на побережье. Так было с Карфагеном, Афинами, Венецией, Амстердамом, Лондоном, а сегодня с Нью-Йорком. Этот закон распространяется даже на электоральную геополитику США, где голубые штаты, традиционно поддерживающие демократов, включая ультралиберальный Нью-Йорк, расположены вдоль обоих побережий, а более традиционные красные республиканские штаты, чья поддержка и привела к власти Трампа, главного врага Джорджа Сороса, составляют американский Хартлэнд. Приблизительно так же дело обстоит и на других континентах. Именно «цивилизация моря» построила то «открытое общество», которое истово защищает Джордж Сорос, а «закрытые общества», ему противостоящие — это цивилизации Суши, среди которых русско-евразийская, китайская, индийская, латино-американская и даже североамериканская (красные штаты).

Так вот, если льды тают, то уровень мирового океана стремительно повышается. А значит, первыми, кто будет затоплен, окажутся именно полюса мировой талассократии — зона Римлэнда, береговые пространства, которые являются оплотом глобальной либеральной олигархии. В таком случае открытое либеральное общество, называемое также «жидким обществом» (Зигмунд Бауман), будет просто смыто с лица земли: останутся лишь «закрытые общества», расположенные на Хинтерлэнде — на внутренних территориях континентов.

Потепление на Земле сделает многие холодные области, особенно в северо-восточной Евразии, благодатными оазисами. В Америке же останутся одни только штаты, поддерживающие республиканцев. Демократы утонут. И пока это не наступило, умирающий Сорос оглашает свой завет глобалистам: «сейчас или никогда: либо „открытое общество“ побеждает сегодня в России, Китае, Индии, Турции и т.д., что позволит глобалистской элите спастись на континентах, переместившись во внутренние регионы, либо насиженным местам „открытого общества“ придет конец».

Только так можно объяснить одержимость изменениями климата в сознании глобалистов. Нет, они не сошли с ума! Ни Сорос , ни Шваб, ни Байден! Глобальное потепление, как когда-то «генерал Зима», становится действующим фактором мировой политики, и сейчас оно — на стороне многополярного мира«.

А тут как раз в тему подоспела свежая новость. Лед в Антарктиде растаял до рекордно низкого уровня, — пишет британская The Guardian. Площадь льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн км2 — это минимальное значение за 44 года спутниковых наблюдений.

Как пишет издание, изменения в Антарктиде могут повлиять на глобальный климат и отразиться на тех самых прибрежных государствах по всему миру (оплот соросовского «открытого общества»). Поскольку, континент содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на много метров, если он растает.

Тэги: глобальное потепление, Джордж Сорос

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