Мобилизация 2023: что ждёт тех, кто незаконно выехал за границу

Покинувшие Украину и находившиеся за рубежом во время мобилизации военнообязанные украинцы после возвращения в страну могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Об этом рассказала юрист Виктория Тютюнникова.

За несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации находившихся за рубежом мужчин могут оштрафовать на сумму от 3400 до 5100 грн.

В случае, если они выехали за пределы Украины незаконно, сумма штрафов составит от 3400 до 8500 грн.

Также юрист отметила, что к уголовной ответственности могут привлечь тех мужчин, которые бежали за границу, получив повестку. Им грозит от трёх до пяти лет тюремного заключения.

До этого сообщалось, что если военнообязанный выехал за границу на законных основаниях, он должен был сообщить в военкомат о своём переезде.

По материалам украинских СМИ