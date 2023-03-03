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Дайджест > Целевая мобилизация: кого и для выполнения каких задач могут призвать

Целевая мобилизация: кого и для выполнения каких задач могут призвать

Александр Панько
03.03.23 17:38
73
Целевая мобилизация: кого и для выполнения каких задач могут призвать

В Украине общая мобилизация и военное положение продлены до 20 мая 2023 года. Прызову во время всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Но кроме участия в боевых действиях, некоторые граждане могут привлекаться к целевой мобилизации. Она предполагает участие украинцев не в боевых действиях, а в послевоенном восстановлении страны.

Рассказываем, что такое целевая мобилизация, когда ее будут проводить и как стать добровольцем.

Что такое целевая мобилизация

Впервые понятие целевой мобилизации появилось в Кодексе Гражданской защиты в 2012 году. Она может производиться с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера государственного уровня и их последствий.

Все мероприятия по целевой мобилизации и финансово-организационные вопросы решаются в соответствии с планом, который составляется Законом о мобилизации. Для этого создается отдельный документ — план, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации.

По Закону № 2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения.

В мае 2022 года к Положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен пункт проведения целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий.

В Положение о единой государственной системе гражданской защиты включен новый пункт, определяющий дополнительные задачи в восстановительный период.

Целевая мобилизация — кого могут призвать

Прежде всего, к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.

Если потребуется, то к восстановлению страны привлекут трудоспособное население, состояние здоровья которых позволяет выполнять восстановительные работы. Все это будет происходить по добровольному согласию. К слову, по этой ссылке, к ликвидации последствий войны можно приобщиться уже сейчас. Заполнив форму, вы можете стать добровольцем-спасателем по гражданской защите.

Что будут делать мобилизованные

В задачи тех, кто подпал под целевую мобилизацию, будет входить ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях.

Также они будут принимать меры по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения.

Кроме этого, нужно будет определять населенные пункты и территории, нуждающиеся в проведении гуманитарного разминирования, маркировать опасные территории.

Также предполагается привлечение волонтеров и международная помощь для ликвидации последствий военных действий. В частности, волонтерам предлагается выявлять нуждающихся в помощи.

Когда будут проводить целевую мобилизацию

Проведение целевой мобилизации в восстановительный период возможно после завершения боевых действий. Сроки, объем и порядок проведения определят президент Украины.

По материалам украинских СМИ

Тэги: мобилизация, целевая мобилизация

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