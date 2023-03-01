Тайна Великой Австралийской стены

Человеческая жизнь в Австралии сосредоточена у береговой линии, отгороженной забором (точнее заборами) от остального континента. Т.н. «Великая Австралийская стена» давно превратилась в еще одну теорию заговора. Впрочем, у этой теории есть рациональное зерно, пишет сайт «Адекватная конспирология».

Начнем рассмотрение вопроса с информации о заборах.

Собачий забор или Забор Динго — ограждение на юго-востоке Австралии протяжённостью 5614 км. Его строительство было начато еще в 1880-х годах.

Австралийский забор для защиты от кроликов — 1833-километровый забор-барьер из дерева, металла и проволоки. Построен в 1907 году на западе Австралии. Состоит из трёх уровней и, в общей сложности, его протяжённость составляет 3256 километров.

Конспирологи утверждают, что простым смертным вход за периметр огороженной территории Австралии запрещен. Пишут что «Великая австралийская стена» (так еще иногда называют Собачий забор) во многих местах находится под высоковольтным напряжением и достигает в высоту 6 метров.

«Неужели милые с виду австралийские кролики, кошки и собаки динго настолько опасны для простого человека, что такое колоссальное ограждение через весь континент необходимо еще и круглосуточно охранять военизированными патрулями без опознавательных знаков?», — задаются вопросом конспирологи.

Пишут, что любопытные туристы, которые пытаются шутя прорваться за периметр, нарываются на серьезные проблемы — от штрафов до реальных тюремных сроков. Квадрокоптеры быстро сбивают, а любопытному оператору этого летательного аппарата может грозить серьезный тюремный срок.

Ну а дальше, собственно начинаются догадки. Что за этими стенами? Что охраняют? Почему не пускают?

О чем пишут конспирологи и любители тайн:

— В южной части Австралии есть заснеженные горы. На старинных картах Австралия называется Terra Avstralis и обозначена как область суши, составляющая единое целое с Антарктидой. Пишут, что якобы на спутниковых снимках Гугл-земля недавно блогеры нашли «таинственные тоннели», связывающие Антарктиду и Австралию. Одна из конспирологических версий гласит, что линии на спутнике, возможно, являются действующими транспортными тоннелями, которые использует мировое закулисное правительство и сильные мира.

— На старинной карте мира помимо Австралийского материка Terra Avstralis нанесены изображения диковинных и даже фантастических существ. Конспирологи утверждают, что именно они обитают за охраняемыми заборами.

— Также пишут, что на неких «закрытых австралийских интернет-форумах» можно встретить невероятные рассказы путешественников, которым все-таки удалось побывать на тех закрытых за забором Австралии территориях. Они рассказывают о заброшенных городах-призраках, проходах в Антарктиду, о том, что солнце там, за великой Австралийской стеной, может стоять в одной точке несколько часов, а потом резко уйти за горизонт или вовсе исчезнуть, Луна там может резко приблизиться и стать в несколько раз больше или внезапно превратиться в месяц, а небо там вовсе не голубое в ясную погоду, а зеленовато-синее и даже временами ярко-бирюзовое.

Но, как все мы с вами понимаем — все это, в основной своей массе, чистой воды «высосанная из пальца» неадекватная конспирология. Однако, есть информация, которая заставляет задуматься — что на самом деле находится за великими австралийскими стенами.

В ближайшие лет 20 основным трендом в Великобритании будет переезд элит и ключевых игроков с британского острова, который постепенно оказывается «на задворках мира» по соседству с экономически слабой Европой — в Австралию. Об этом рассказывает геостратег Андрей Школьников.

По его словам, ключевая борьба в мире в ближайшее время именно переместится в Тихоокеанский регион. Прежде всего, речь идет об Индии и Австралии. Индия интересна для глобалистов, трансгуманистов тем, что там — кастовая система. И именно такую систему мечтают построить в мире представители западной элиты. Неподалеку от Индии находится Австралия, где очень много ресурсов.

Таким образом, речь идет о скором переселении элиты белых англо-саксов в Австралию и по сути о некоем воссоединении обновленной тихоокеанской Британской Империи. Это можно назвать новым «ноевым ковчегом» трансгуманистов.

А теперь в этом ключе давайте подумаем, что может понадобиться переселенцам в Австралии? Конечно же — закрытые от чужих глаз территории, где можно будет наслаждаться жизнью, не опасаясь нечаянного появления журналистом или обычных людей — то есть, представителей «черни» (низшей касты).