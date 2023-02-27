Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата

В Николаеве мужчина обратился в полицию с жалобой на действия работников ТЦК и СП. Он отметил, что группа лиц в военной форме насильно затолкнула его в автомобиль и против его воли доставили в один из районных военкоматов.
Однако полицейские отказались расследовать это преступление и не внесли сведения в ЕРДР.
В этой связи мужчина обжаловал их действия в суде. Суд исследовал видеозапись и пришел к выводу, что действительно в действиях работников ТЦК и СП усматриваются признаки сразу двух преступлений:
▪️ ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека);
▪️ ст. 371 УК Украины (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей).
В связи с этим судья удовлетворил жалобу потерпевшего и обязал полицейских начать расследование по данному делу.
По материалам соцсетей
Стоит отметить, что силовые задержания в рамках мобилизации в Украине стали уже почти «нормой»: