Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата

В Николаеве мужчина обратился в полицию с жалобой на действия работников ТЦК и СП. Он отметил, что группа лиц в военной форме насильно затолкнула его в автомобиль и против его воли доставили в один из районных военкоматов.

Однако полицейские отказались расследовать это преступление и не внесли сведения в ЕРДР.

В этой связи мужчина обжаловал их действия в суде. Суд исследовал видеозапись и пришел к выводу, что действительно в действиях работников ТЦК и СП усматриваются признаки сразу двух преступлений:

▪️ ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека);

▪️ ст. 371 УК Украины (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей).

В связи с этим судья удовлетворил жалобу потерпевшего и обязал полицейских начать расследование по данному делу.

По материалам соцсетей

Стоит отметить, что силовые задержания в рамках мобилизации в Украине стали уже почти «нормой»: