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Дайджест > Как снять стресс и напряжение? Советы психолога

Как снять стресс и напряжение? Советы психолога

Агата Кловская
16.02.23 18:10
106
Как снять стресс и напряжение? Советы психолога

Почти год мы живем в условиях полномасштабной войны. И слова «истощение» и «усталость» все чаще повторяются в разговорах. Как вырваться из замкнутого, кажется, круга стресса, рассказывает психологиня проекта «Несокрушимая мама» от «Фонда Маша» Ирина Басиста

Грустная мама равна печальному ребенку. Усталость, стресс, напряжение родителей — это все передается малышам. Поэтому и освобождаться от всего этого тоже полезно вместе с детьми.

— Тело — это отличный «инструмент» для разгрузки нервной системы. Благодаря работе с телом мы можем снять напряжение, тревогу, работать со страхами, — рассказывает психологиня Ирина Басиста. — Плюс телесные практики можно производить в игровой форме вместе с детьми. Хочу поделиться легкими упражнениями, которые будут полезны и для мамы и для ребенка одновременно. А еще будут способствовать возобновлению контакта между ними. Упражнения подойдут самым молодым и младшим школьникам.


1. Физическая активность

По-видимому, все знают, что любая физическая активность помогает преодолеть стресс. Бег, йога, зарядка — что угодно. Главное — делать. А если делать вместе с детьми — это еще и даст выход их энергии.

2. Дыхание

Вы знали, что дуть шарики — полезно? Особенно если надутый шарик потом отпустить, чтобы летала по комнате, пока из нее выходит воздух. Это упражнение рекомендую делать взрослым и по отдельности, и вместе с детьми. Чтобы добавить практике интерактива, можно сделать соревнование перышек — дуть на перышко и проверить, чья быстрее долетит до финиша. Или поиграть в ветер и дуть друг на друга.

3. Телесный контакт

100%, что где-то на антресолях у вас лежит старый твистер. Доставайте и вспоминайте правила, потому что эта игра очень полезна для вашей психики. Она сочетает физические нагрузки, телесный контакт, плюс совместно проведенное с ребенком время.

4. Танцы

Если вы одни, то просто включите музыку и пляшите все, что наболело. Прыгайте, тряситесь (кстати, тряска — это отдельная полезная телесная практика), танцуйте от души. Если танцуете с детьми, то устройте танцевальный батл с заданиями: покажите то, о чем идет речь в песне, изобразите под музыку свое настроение, придумайте семейный танец, движениями под музыку, покажите животное, явление природы, мультик.

5. Голос

Кричите, рычите, пищите, визжите. Только не на кого! Представляйте в этот момент все, из-за чего вам хочется поорать. Если вы делаете упражнение с детьми, то управляйте голосом: от тихого звука переходите к гласному, от высоких нот к низким.

По материалам женского журнала «Настроение»

Тэги: здоровье

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