Ужесточение дисциплины в украинской армии вызвало страх и ярость на фронте

Критики говорят, что новое законодательство, предусматривающее более суровое наказание дезертиров и нарушителей правил, противоречит правам человека и демотивирует военнослужащих.

В четверг президент Владимир Зеленский отказался наложить вето на новый закон, ужесточающий наказание для провинившихся военнослужащих, отклонив петицию, подписанную более чем 25 000 украинцами, которые заявили, что этот закон слишком суров.

«Ключом к боеспособности воинских частей и в конечном итоге, к победе Украины, является соблюдение воинской дисциплины», — сказал Зеленский в своем письменном ответе на петицию.

Украинские солдаты поразили мир своей стойкостью и боевыми успехами, выдержав годичное наступление российских войск. Но среди киевских войск, состоящих в основном из новобранцев, не имеющих предыдущего военного опыта или подготовки, некоторые с трудом справляются с ситуацией. Есть те, кто взбунтовался против приказов командиров, напился или плохо себя вел; другие, столкнувшись с нехваткой боеприпасов и упадком боевого духа, спасаются бегством и бросают свои позиции.

В январе Зеленский, стремящийся привести свои войска в порядок, подписал карательный закон, который вводит более суровое наказание для дезертиров и отступивших солдат и лишает их права на апелляцию.

Закон направлен на стандартизацию и ужесточение наказаний за нарушение правил, повышение дисциплины и боеготовности воинских частей. Неповиновение будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, а не от двух до семи, дезертирство или неявка на службу без уважительной причины — на срок до 10 лет. Угрозы командирам, употребление алкоголя, оспаривание приказов и многие другие нарушения также будут караться более жестко, возможно и тюремным сроком; те, кто нарушал эти правила в прошлом, могли отделаться испытательным сроком или лишением зарплаты за участие в боевых действиях.

Те, кто выступал за принятие нового закона, например, Генеральный штаб ВСУ, утверждают, что он сделает процедуру дисциплинарного взыскания более справедливой: до этого, когда суды рассматривали нарушения в каждом конкретном случае, некоторые нарушители могли полностью избежать наказания за серьезные нарушения правил, в то время как другие получали более суровые приговоры за менее значительные нарушения, сообщается в пояснительной записке, сопровождающей новый закон.

Однако военнослужащие, адвокаты и правозащитники осудили этот закон как неуместный и тупой инструмент, который не устраняет первопричины недисциплинированности военнослужащих. Более 25 000 украинцев потребовали от президента наложить вето на этот закон в петиции, поданной президенту в конце прошлого года.

Как отметил адвокат Антон Диденко в колонке украинского информационного агентства «Интерфакс», новые карательные правила лишают суды свободы действий и превращают их в «калькулятор» для назначения наказания военнослужащим, независимо от причин их проступков.

«Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления и снизит уровень мотивации во время службы», — говорится в заявлении общественной организации «Коалиция «Реанимационный пакет реформ». «Это может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства».

Военачальники Зеленского не согласны, утверждая, что эти меры необходимы для того, чтобы выстоять перед лицом нападения России.

«Армия основана на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а отказники могут заплатить штраф в размере до 10 % от боевого оклада или получить наказание с испытательным сроком, это несправедливо», — заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в видеоролике в поддержку новых правил.

Зеленский, отвечая на петицию с просьбой отменить изменения, согласился с тем, что дисциплинарные меры в отношении военнослужащих должны учитывать их индивидуальные обстоятельства, и пообещал, что кабинет министров продолжит рассмотрение вопроса о совершенствовании дисциплинарного механизма, однако не уточнил, когда эта работа может быть проведена и не приостановил действие закона на это время.

Армия из гражданских лиц



За год, прошедший с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, вооруженные силы Украины стремительно выросли до более чем миллиона солдат — по сравнению с 250 000 человек.

Как заявил Валерий Маркус, главный мастер-сержант 47-й отдельной штурмовой бригады, в лекции о «дезертирстве на фронте», размещенной на его канале YouTube в январе, приток сотен тысяч новобранцев, которых Украина должна была экипировать и обучать, выдерживая обстрелы со стороны России, нарушил обычный процесс проверки и привел к тому, что некоторые непригодные солдаты оказались в бою.

«Мы пытались проверить кандидатов настолько хорошо, насколько это было возможно в тех обстоятельствах», — сказал Маркус. «Однако многие люди в нашей собственной бригаде не хотят быть там». Он сказал, что некоторые из тех, кто вступил в бригаду по неправильным мотивам, например, ради зарплаты, впоследствии «ломаются под давлением и хотят сбежать, начинают бунтовать».

Маркус сказал, что командиры часто не понимают проблем и трудностей, с которыми сталкиваются их войска на местах, из-за того, что сержанты на местах не общаются с ними. Он продемонстрировал видеозаписи, на которых солдаты жалуются на нехватку оружия, неуместные или незаконные приказы командиров, а затем заявил присутствующим, что большинство проблем можно решить внутри страны по соответствующим каналам, а публичное оглашение жалоб дискредитирует армию Украины и подрывает попытки помочь военнослужащим.

«Признаю ли я существование проблем, которые приводят к произвольному оставлению позиций? Да», — сказал Залужный в своем видеоролике в поддержку реформ. «Работаю ли я над их устранением? Успешные операции по освобождению территорий нашего государства — тому подтверждение».

Однако военнослужащие вооруженных сил Украины, многие из которых уважительно относятся к Залужному, были глубоко разочарованы его поддержкой нового закона.

«Это очень демотивирует. Это такой разительный контраст с „религией“ Залужного, ориентированной на человека и лидера», — сказала Евгения Закревская, адвокат по правам человека, которая служила на войне и сейчас служит в 92-й отдельной механизированной бригаде имени Ивана Сирко. Это был намек на интервью главнокомандующего журналу Economist в декабре, в котором он сказал, что в отличие от Кремля, «религия», которую исповедует он и Украина — это «оставаться человеком в любой ситуации».

Лечить симптомы, а не болезнь

Противники нового закона утверждают, что Украине необходимо устранить основные причины дезертирства и правонарушений, а не более жестко наказывать солдат, нарушающих правила.

Офицер украинской армии, который недавно покинул прифронтовой Бахмут (и попросил об анонимности, поскольку офицеры не имеют права общаться с прессой), сказал POLITICO: «Иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной смерти. Если они не могут доставить боеприпасы или облегчить положение войск, когда ты сидишь в окопах несколько дней без сна и отдыха, твоя боевая ценность сводится к нулю».

Офицер добавил, что многие проблемы с дисциплиной коренятся в неэффективном или небрежном командовании, а также в нагрузке на войска, сражающиеся с гораздо более многочисленной армией захватчиков, вследствие чего их ротация происходит не так часто, как положено.

«Усталость и травмы приводят к психическим расстройствам, вносят в жизнь солдата хаос, халатность и даже безнравственность. Это сильно влияет на боевые качества и послушание», — сказал офицер.

По словам Закревской из бригады имени Ивана Сирко, украинские военнослужащие редко оставляют свои позиции, продолжая сражаться даже в меньшинстве и неся значительные потери.

«Однажды мне пришлось звонить командованию и просить, чтобы нашему сержанту приказали ехать в госпиталь, потому что он отказался от эвакуации, хотя был тяжело ранен», — сказала Закревская. «Он остался с нами, хотя не мог получить надлежащую медицинскую помощь, так как наш врач тоже был ранен».

По словам Закревской, солдаты покидают свои позиции только от безысходности, добавив, что для предотвращения дезертирства командиры должны чаще проводить ротацию бойцов. Но она признала, что во многих местах отдых и восстановление для солдат невозможен из-за нехватки боеспособных бойцов.

Закревская отметила, что большинство бригад укомплектованы, но некоторые из них не пригодны к бою и «их невозможно отправить в увольнение». Потому что вообще никто не может быть уволен из армии, только после вынесения приговора по уголовному делу. Такая система также сильно подрывает моральный дух. Потому что превращает службу в армии из почетной обязанности в наказание.

"В ситуациях отчаяния и полного истощения, страх перед уголовной ответственностью не работает, — утверждает Закревская.

По материалам иностранных СМИ