Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Ужесточение дисциплины в украинской армии вызвало страх и ярость на фронте

Ужесточение дисциплины в украинской армии вызвало страх и ярость на фронте

Александр Панько
06.02.23 17:44
138
Ужесточение дисциплины в украинской армии вызвало страх и ярость на фронте

Критики говорят, что новое законодательство, предусматривающее более суровое наказание дезертиров и нарушителей правил, противоречит правам человека и демотивирует военнослужащих.

В четверг президент Владимир Зеленский отказался наложить вето на новый закон, ужесточающий наказание для провинившихся военнослужащих, отклонив петицию, подписанную более чем 25 000 украинцами, которые заявили, что этот закон слишком суров.

«Ключом к боеспособности воинских частей и в конечном итоге, к победе Украины, является соблюдение воинской дисциплины», — сказал Зеленский в своем письменном ответе на петицию.

Украинские солдаты поразили мир своей стойкостью и боевыми успехами, выдержав годичное наступление российских войск. Но среди киевских войск, состоящих в основном из новобранцев, не имеющих предыдущего военного опыта или подготовки, некоторые с трудом справляются с ситуацией. Есть те, кто взбунтовался против приказов командиров, напился или плохо себя вел; другие, столкнувшись с нехваткой боеприпасов и упадком боевого духа, спасаются бегством и бросают свои позиции.

В январе Зеленский, стремящийся привести свои войска в порядок, подписал карательный закон, который вводит более суровое наказание для дезертиров и отступивших солдат и лишает их права на апелляцию.

Закон направлен на стандартизацию и ужесточение наказаний за нарушение правил, повышение дисциплины и боеготовности воинских частей. Неповиновение будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, а не от двух до семи, дезертирство или неявка на службу без уважительной причины — на срок до 10 лет. Угрозы командирам, употребление алкоголя, оспаривание приказов и многие другие нарушения также будут караться более жестко, возможно и тюремным сроком; те, кто нарушал эти правила в прошлом, могли отделаться испытательным сроком или лишением зарплаты за участие в боевых действиях.

Те, кто выступал за принятие нового закона, например, Генеральный штаб ВСУ, утверждают, что он сделает процедуру дисциплинарного взыскания более справедливой: до этого, когда суды рассматривали нарушения в каждом конкретном случае, некоторые нарушители могли полностью избежать наказания за серьезные нарушения правил, в то время как другие получали более суровые приговоры за менее значительные нарушения, сообщается в пояснительной записке, сопровождающей новый закон.

Однако военнослужащие, адвокаты и правозащитники осудили этот закон как неуместный и тупой инструмент, который не устраняет первопричины недисциплинированности военнослужащих. Более 25 000 украинцев потребовали от президента наложить вето на этот закон в петиции, поданной президенту в конце прошлого года.

Как отметил адвокат Антон Диденко в колонке украинского информационного агентства «Интерфакс», новые карательные правила лишают суды свободы действий и превращают их в «калькулятор» для назначения наказания военнослужащим, независимо от причин их проступков.

«Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления и снизит уровень мотивации во время службы», — говорится в заявлении общественной организации «Коалиция «Реанимационный пакет реформ». «Это может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства».

Военачальники Зеленского не согласны, утверждая, что эти меры необходимы для того, чтобы выстоять перед лицом нападения России.

«Армия основана на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а отказники могут заплатить штраф в размере до 10 % от боевого оклада или получить наказание с испытательным сроком, это несправедливо», — заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в видеоролике в поддержку новых правил.

Зеленский, отвечая на петицию с просьбой отменить изменения, согласился с тем, что дисциплинарные меры в отношении военнослужащих должны учитывать их индивидуальные обстоятельства, и пообещал, что кабинет министров продолжит рассмотрение вопроса о совершенствовании дисциплинарного механизма, однако не уточнил, когда эта работа может быть проведена и не приостановил действие закона на это время.

Армия из гражданских лиц


За год, прошедший с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, вооруженные силы Украины стремительно выросли до более чем миллиона солдат — по сравнению с 250 000 человек.

Как заявил Валерий Маркус, главный мастер-сержант 47-й отдельной штурмовой бригады, в лекции о «дезертирстве на фронте», размещенной на его канале YouTube в январе, приток сотен тысяч новобранцев, которых Украина должна была экипировать и обучать, выдерживая обстрелы со стороны России, нарушил обычный процесс проверки и привел к тому, что некоторые непригодные солдаты оказались в бою.

«Мы пытались проверить кандидатов настолько хорошо, насколько это было возможно в тех обстоятельствах», — сказал Маркус. «Однако многие люди в нашей собственной бригаде не хотят быть там». Он сказал, что некоторые из тех, кто вступил в бригаду по неправильным мотивам, например, ради зарплаты, впоследствии «ломаются под давлением и хотят сбежать, начинают бунтовать».

Маркус сказал, что командиры часто не понимают проблем и трудностей, с которыми сталкиваются их войска на местах, из-за того, что сержанты на местах не общаются с ними. Он продемонстрировал видеозаписи, на которых солдаты жалуются на нехватку оружия, неуместные или незаконные приказы командиров, а затем заявил присутствующим, что большинство проблем можно решить внутри страны по соответствующим каналам, а публичное оглашение жалоб дискредитирует армию Украины и подрывает попытки помочь военнослужащим.

«Признаю ли я существование проблем, которые приводят к произвольному оставлению позиций? Да», — сказал Залужный в своем видеоролике в поддержку реформ. «Работаю ли я над их устранением? Успешные операции по освобождению территорий нашего государства — тому подтверждение».

Однако военнослужащие вооруженных сил Украины, многие из которых уважительно относятся к Залужному, были глубоко разочарованы его поддержкой нового закона.

«Это очень демотивирует. Это такой разительный контраст с „религией“ Залужного, ориентированной на человека и лидера», — сказала Евгения Закревская, адвокат по правам человека, которая служила на войне и сейчас служит в 92-й отдельной механизированной бригаде имени Ивана Сирко. Это был намек на интервью главнокомандующего журналу Economist в декабре, в котором он сказал, что в отличие от Кремля, «религия», которую исповедует он и Украина — это «оставаться человеком в любой ситуации».

Лечить симптомы, а не болезнь

Противники нового закона утверждают, что Украине необходимо устранить основные причины дезертирства и правонарушений, а не более жестко наказывать солдат, нарушающих правила.

Офицер украинской армии, который недавно покинул прифронтовой Бахмут (и попросил об анонимности, поскольку офицеры не имеют права общаться с прессой), сказал POLITICO: «Иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной смерти. Если они не могут доставить боеприпасы или облегчить положение войск, когда ты сидишь в окопах несколько дней без сна и отдыха, твоя боевая ценность сводится к нулю».

Офицер добавил, что многие проблемы с дисциплиной коренятся в неэффективном или небрежном командовании, а также в нагрузке на войска, сражающиеся с гораздо более многочисленной армией захватчиков, вследствие чего их ротация происходит не так часто, как положено.

«Усталость и травмы приводят к психическим расстройствам, вносят в жизнь солдата хаос, халатность и даже безнравственность. Это сильно влияет на боевые качества и послушание», — сказал офицер.

По словам Закревской из бригады имени Ивана Сирко, украинские военнослужащие редко оставляют свои позиции, продолжая сражаться даже в меньшинстве и неся значительные потери.

«Однажды мне пришлось звонить командованию и просить, чтобы нашему сержанту приказали ехать в госпиталь, потому что он отказался от эвакуации, хотя был тяжело ранен», — сказала Закревская. «Он остался с нами, хотя не мог получить надлежащую медицинскую помощь, так как наш врач тоже был ранен».

По словам Закревской, солдаты покидают свои позиции только от безысходности, добавив, что для предотвращения дезертирства командиры должны чаще проводить ротацию бойцов. Но она признала, что во многих местах отдых и восстановление для солдат невозможен из-за нехватки боеспособных бойцов.

Закревская отметила, что большинство бригад укомплектованы, но некоторые из них не пригодны к бою и «их невозможно отправить в увольнение». Потому что вообще никто не может быть уволен из армии, только после вынесения приговора по уголовному делу. Такая система также сильно подрывает моральный дух. Потому что превращает службу в армии из почетной обязанности в наказание.

"В ситуациях отчаяния и полного истощения, страх перед уголовной ответственностью не работает, — утверждает Закревская.

По материалам иностранных СМИ

Тэги: война в Украине

Комментарии

Статьи

04.02.23 14:51

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мобилизация-2023: как вручают повестки, что грозит отказникам?
31.01.23 18:44

Мобилизация-2023: как вручают повестки, что грозит отказникам?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как устроена итальянская мафия?
Как устроена итальянская мафия?
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.02.23 16:50

В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна
06.02.23 16:33

В Казахстане произошло мощное землетрясение
06.02.23 15:48

Жители Ровно остались без света
06.02.23 15:20

Пьяные оккупанты в Мариуполе решили перестрелять друг друга
06.02.23 14:58

В Бердянске прогремел мощный взрыв, который слышали даже в соседней области
06.02.23 14:45

В России продолжают рассказывать байки об американских биолабораториях в Украине
06.02.23 14:30

В России снова вербуют зеков на войну
06.02.23 13:48

В Киеве снова ввели аварийные отключения света
06.02.23 13:23

Землетрясение в Турции унесло жизни более 900 человек
06.02.23 12:48

В ГУР назвали три направления возможных наступлений России
06.02.23 16:33

В Казахстане произошло мощное землетрясение
06.02.23 13:23

Землетрясение в Турции унесло жизни более 900 человек
06.02.23 12:48

В ГУР назвали три направления возможных наступлений России
06.02.23 09:48

Военное положение в Украине намерены продлить
06.02.23 09:15

Россия в ближайшие 10 дней начнет наступление, — СМИ
06.02.23 08:41

Жуткое землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней
06.02.23 08:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 132 160 солдат
05.02.23 11:59

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 131 290 солдат
04.02.23 11:12

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 130 590 солдат
03.02.23 15:40

Германия поставит в Украину еще одну партию танков Leopard
01.02.23 11:50

У Авакова проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах
01.02.23 12:41

В детдоме под Киевом пытали 9-летнюю девочку
04.02.23 14:42

Археологи нашли средневековое погребение женщины, которая пережила трепанацию черепа и «родила» в гробу
01.02.23 15:16

Вскрыта схема массового воровства в сфере украинской медицины
31.01.23 15:29

В Ровенской области «заминировали» все учебные заведения
31.01.23 12:06

Бразилия отказалась помогать Украине в войне
01.02.23 12:39

США таки могут передать Украине истребители F-16
01.02.23 09:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 128 420 солдат
31.01.23 16:01

Развеяны популярные мифы о водке
31.01.23 10:07

Аналитики говорят, что Россия готовит новое наступление
Фото и Видео
В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна
В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна
В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна
В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна
В Казахстане произошло мощное землетрясение
В Казахстане произошло мощное землетрясение
Землетрясение в Турции унесло жизни более 900 человек
Землетрясение в Турции унесло жизни более 900 человек
Недалеко от Москвы прогремел взрыв. Говорят о беспилотнике
Недалеко от Москвы прогремел взрыв. Говорят о беспилотнике
Шварценеггер сбил велосипедистку
Шварценеггер сбил велосипедистку
Мужчина с коляской провалился в Днепр под лед
Мужчина с коляской провалился в Днепр под лед
Жуткое землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней
Жуткое землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней
Появилось видео с места жуткого ДТП в Турции
Появилось видео с места жуткого ДТП в Турции
В Харьковской области произошло массовое отравление людей угарным газом
В Харьковской области произошло массовое отравление людей угарным газом
Известная модель предлагает Путину свои интимные фото в обмен на завершение войны
Известная модель предлагает Путину свои интимные фото в обмен на завершение войны
fraza.com
Новости блогосферы
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.