Ученые проанализировали состояние людей после отказа от просмотра порно

Исследователи пытались выявить признаки синдрома отмены просмотра порно, но ничего критического не обнаружили.

Главные выводы:

— В интернете и даже в научной литературе есть множество свидетельств любителей смотреть порнографию, которые признаются, что без привычного просмотра порно-контента они испытывают тяжелую «ломку» — синдром отмены.

— В ходе недавно проведенного рандомизированного контролируемого исследования у добровольцев, отнесенных к группе участников, согласившихся отказаться от просмотра порно, никаких симптомов абстиненции выявлено не было.

— У данного исследования есть некоторые серьезные недостатки, однако оно является одним из первых, в рамках которых были получены удовлетворяющие требованиям доказательства, касающиеся обсуждаемой темы.

Группа психологов из университета Ноттингем Трент в Великобритании и Университета HELP в Малайзии провела исследование, пытаясь выяснить, испытывают ли постоянные пользователи порно-контента симптомы синдрома отмены, когда их просят воздержаться от просмотра подобных материалов на одну неделю. Их статья, в которой они подробно описали свою работу, была недавно опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Запрет на просмотр порно

Ученые привлекли к участию в исследовании 176 студентов-психологов из Малайзии, примерно две трети из которых составляли женщины. За участие в исследовании в полном объеме им поставили зачет и выплатили по семь долларов. Все они были постоянными потребителями порно-контента и смотрели соответствующие фильмы не менее трех раз в неделю. Половину участников в произвольном порядке включили в группу «воздерживающихся», то есть, их попросили не смотреть порно фильмы в течение семи дней. Другую половину определили в контрольную группу, и им разрешили во время исследования вести себя как обычно.

На протяжении всего исследования проводился ежедневный опрос участников с целью оценки их психического состояния и просмотра порно. При этом ученые определяли и учитывали любые симптомы, указывающие на синдром отмены, обычно наблюдаемые у зависимых от привычек людей при прекращении аддиктивного поведения. Речь, в частности, идет о таких признаках, как депрессия, перепады настроения, тревожность, усталость, головная боль, раздражительность, стресс и снижение мотивации.



И что же обнаружили исследователи? «В течение экспериментального периода с учетом исходных показателей никакого существенного влияния на тягу (к просмотру), ни негативных, ни позитивных аффектов или синдрома отмены не наблюдалось», — написали они в статье.

Этот вывод заслуживает внимания, поскольку в интернете и даже в научной литературе есть множество свидетельств любителей смотреть порно, которые признаются, что без привычного просмотра порно-контента они испытывают тяжелую «ломку» — синдром отмены. В данном исследовании — первом рандомизированном контролируемом исследовании, в котором была предпринята попытка определить какие-либо из подобных вредных последствий, — не было выявило ни одного.

Недостатки и выводы

Правда, в исследовании есть несколько заметных недостатков. Во-первых, не производилась разбивка результатов с учетом пола. Известно, что мужчины по сравнению с женщинами чаще потребляют порно-контент и больше жалуются на синдром отмены. Кроме того, женщины во многих случаях склонны к более здравому отношению к порнографии.

Во-вторых, исследование проводилось среди студентов в Малайзии, стране, которая в вопросах секса является консервативной, где использование и просмотр порнографии осуждают и зачастую даже ограничивают. Поэтому выводы, сделанные в отношении этой выборки, в широком смысле не может распространяться на других людей.

В-третьих, чуть менее половины участников исследования из группы тех, кто должен был воздержаться от просмотра порно, сообщили о том, что несмотря на это, в течение недели просматривали порно-контент более одного раза. Это свидетельствует о том, что они либо не воспринимали исследование всерьез, либо не могли перестать смотреть порнофильмы, либо неумышленно просматривали порно-контент во время просмотра других материалов. Так или иначе, эта неспособность следовать указаниям, при том, что они безусловно, выполнимы для того, кто пытается прекратить аддиктивное поведение, могла привести к ослаблению выраженности любых возможных признаков синдрома отмены.

Исследователи пытались поместить свои результаты в соответствующий контекст. «Этот нулевой результат... представляет собой предварительные доказательства того, что у среднестатистического потребителя порно-контента, который смотрит порно довольно регулярно (то есть, несколько раз в неделю), признаков синдрома отмены, как правило, не наблюдаются, когда он пытается воздержаться от просмотра порно в течение семи дней».

Таким образом, вполне возможно, что вывод, сделанный в ходе данного исследования, не распространяется на людей, которые в гораздо большей степени зависимы от просмотра порно. Чтобы разрешить неутихающие жаркие споры в интернете о потенциальном вреде (и пользе) порнографии, следует проводить дополнительные рандомизированные контролируемые исследования, подобные этому, используя более репрезентативные выборки.

По информации иностранных СМИ