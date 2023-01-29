Снова разгорается конфликт Зеленского и Залужного?

Источники в Офисе президента сообщили, что конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным якобы обострился. Предположительно, основным поводом стало отступление ВСУ из Соледара.

Как говорят информаторы, Зеленский и Залужный кардинально разошлись во мнениях по ведению боевых действий. Главком считает, что в текущий период важно сохранить боеспособную пехоту, перегруппировавшись на некоторых участках фронта. В особенности в районе Бахмута, где идут тяжелейшие бои, а оборона маленького города приводит к огромным потерям. Однако президент убежден, что необходимо любой ценой удерживать позиции. По мнению Зеленского, это позволит сохранить репутацию на международной арене и даст возможность получить больше финансирования и оружия.

Разлад в и так холодные отношения внес и коррупционный скандал в Минобороны с закупкой продуктов для армии. Как рассказал источник, Залужный «был в бешенстве», когда узнал о схемах в Министерстве обороны. При этом главкома уже давно не устраивает тот факт, что министр обороны Резников и представители Офиса президента используют ВСУ исключительно для пиар-кампаний и коррупционных схем. Особенно главнокомандующий не переносит чиновников, которые лезут в военное дело, где не разбираются.

Полная погруженность в дела на фронте и отсутствие коррупционного бэкграунда поднимает рейтинги Залужного не только среди военнослужащих, но и усиливает доверие у гражданского населения. В то же время западная пресса активно раскручивает личность главкома. Это сильно раздражает Зеленского. Он даже якобы требовал от Залужного поменьше выходить в медийное пространство и «перестать продвигать свой публичный образ».

Кроме того, источник в окружении Залужного со ссылкой на американских военных советников сообщил, что Вашингтон якобы делает ставку на главкома не толко в военном смысле, но и в политическом, рассматривая его на замену Зеленскому как «человека государственного масштаба, имеющего взвешенную позицию».

Собеседники в ОП отметили, что якобы обострившийся конфликт между президентом и главкомом вновь заставил Зеленского задуматься о поиске кандидата на место Валерия Залужного, одним из которых является лояльный президенту командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По материалам украинских соцсетей