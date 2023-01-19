Как научиться жить без света? Советы психолога

Темнота, в которой живут украинцы уже несколько месяцев, ломает привычный график жизни. И дело не только в обиходе. Атаки на энергообъекты — это одна из форм психологического террора со стороны страны-агрессора, цель которой — отчаяние украинцев. Как противостоять этим атакам и сделать темноту своим другом, рассказывает психолог проекта «Несокрушимая мама» от «Фонда Маша» Сусанна Ангелова.

Если мы не можем контролировать жизненно важные вещи, это вызывает напряжение или тревогу. На этом построен любой террор, в том числе и военный. Но даже среди хаоса можно создать порядок, который придаст нам чувство уверенности и успокоит.

Эти четыре правила помогут структурировать хаос из-за отключения света:

● Всегда имейте запасной вариант, дополнительный план;

● Используйте тьму в качестве союзника;

● Больше общайтесь с близкими, заводите новые знакомства;

● Находите смысл в том, что происходит.

«Хорошо изучите свой график отключений, это поможет приспособить режим работы и отдыха к нехватке электроэнергии, — говорит Сусанна Ангелова. — Что делать с аварийными, незапланированными отключениями? Иметь вариант Б. Планируйте рутину, заранее придумайте запасные занятия на случай отключения электричества. Конечно, пережить отключение света спокойнее помогут фонари, гирлянды, аккумуляторы и независимые точки доступа в интернет».

Как не нервничать, когда пропадает связь и невозможно поговорить с родными?

Во-первых, не давайте своей обеспокоенности продуцировать «катастрофические» мысли, они только усилят тревогу.

Во-вторых, узнайте, как ваши родные заботятся о своей безопасности и здоровье, какое у них расписание дня, график отключений и запасной план. Чем больше у вас информации, тем спокойнее.

ПЛЮСЫ ТЬМЫ

Кто бы мог подумать, но они тоже есть. Ищите и находите такие достоинства для себя.

«Во-первых, я знаю немало примеров, когда у людей улучшилось качество ночного сна, потому что без света они не проводили вечера у телевизоров или компьютеров, — говорит Сусанна Ангелова. — Во-вторых, если отключить развлечения, связанные с интернетом, освобождается время на общение с родными и друзьями, творчество. Родители больше разговаривают с детьми, читают книги, играют в настольные игры. Одна из участниц нашей программы „Несокрушимая мама“ рассказывала, что она и ее соседи во время блекаута организовали пикники с мангалом под окнами раз в неделю, и к ним начали присоединяться совсем незнакомые люди. В темное время мы начинаем больше видеть свет внутри людей, больше общаться, организовывать взаимопомощь. Это мощный ресурс, новые социальные связи».

Плюс гибкость и устойчивость к форс-мажорам обеспечивают жизненный успех. Представьте, что у нас проходит общенациональный тренинг. Главное сейчас — это осознание, что мы относимся к свободной нации, а решение бытовых проблем — это часть борьбы за будущую жизнь.

По материалам женского журнала Настроение