Педофильское лобби в Украине действует под прикрытием «высокого искусства»?

Авторы статьи в материале журнала Evie пришли к выводу, что украинская компания «Горсад Киев», которая занимается созданием фотоснимков, популяризирует педофилию и жестокое обращение с детьми. Журналисты очень верно сравнили данную историю с громким скандалом вокруг бренда Balenciaga, который ранее также обвинили в пропаганде педофилии и который, к слову, хайпанул на войне в Украине.
Контора основана тремя киевскими фотографами — Марией Романюк, Виктором Васильевым и Юлианом Романюком.
В работах этих трех извращенцев, как и у Balenciaga, невооруженным взглядом видна пропаганда:
◾️ антихристианства
◾️ оккультизма/сатанизма
◾️ ЛГБТ
◾️ педофилии с элементами насилия
По-хорошему, этой троице сидеть бы в тюрьме. Да, не те времена на дворе нынче. Педофильское лобби на гребне волны, в том числе и в Украине.
По материалам проекта «Адекватная конспирология»