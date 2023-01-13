Педофильское лобби в Украине действует под прикрытием «высокого искусства»?

Авторы статьи в материале журнала Evie пришли к выводу, что украинская компания «Горсад Киев», которая занимается созданием фотоснимков, популяризирует педофилию и жестокое обращение с детьми. Журналисты очень верно сравнили данную историю с громким скандалом вокруг бренда Balenciaga, который ранее также обвинили в пропаганде педофилии и который, к слову, хайпанул на войне в Украине.

Контора основана тремя киевскими фотографами — Марией Романюк, Виктором Васильевым и Юлианом Романюком.

В работах этих трех извращенцев, как и у Balenciaga, невооруженным взглядом видна пропаганда:

◾️ антихристианства

◾️ оккультизма/сатанизма

◾️ ЛГБТ

◾️ педофилии с элементами насилия

По-хорошему, этой троице сидеть бы в тюрьме. Да, не те времена на дворе нынче. Педофильское лобби на гребне волны, в том числе и в Украине.

По материалам проекта «Адекватная конспирология»