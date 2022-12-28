Революция в разведке: технологии и открытые данные

Эми Зегарт (Институт Гувера), автор книги «Шпионы, ложь и алгоритмы: история и будущее американской разведки» в новогоднем номере (2023) Foreign Affairs опубликовала статью «Открытые секреты. Украина и следующая революция в разведке».

Начало военного конфликта России с Украиной стало переломным моментом для мира разведки, - пишет автор. За несколько недель до начала военного противостояния Вашингтон публично обнародовал непрекращающийся поток удивительно подробных данных обо всех передвижениях российских войск.

Эта стратегия раскрытия информации была новой: шпионские агентства привыкли скрывать разведданные, а не раскрывать их. Но это было очень эффективно. Узнав планы до того, как началась военная спецоперация, Соединенные Штаты смогли сплотить союзников и быстро скоординировать жёсткие санкции.

Военный конфликт открыл новую эру обмена разведданными между Украиной, Соединенными Штатами и другими союзниками и партнерами, что помогло украинским силам наносить удары по российским целям на поле боя. И это выявило совершенно новую реальность: разведка больше не предназначена только для правительственных шпионских агентств.

Разведданные в основе принятия военных и политических решений

За последний год частные лица и группы отслеживали, что планирует и делает Россия, способами, которые были невообразимы в предыдущих конфликтах. Журналисты сообщают о событиях на поле боя, используя снимки с коммерческих космических спутников. Бывшие правительственные и военные чиновники ежедневно следили за событиями на местах и предлагали в Твиттере аналитические материалы о том, куда движется война. Команда добровольцев из студентов Стэнфордского университета, возглавляемая бывшим военным США и аналитиком по открытым исходным кодам Эллисон Пуччони, предоставляла отчеты в Организацию Объединенных Наций о пострадавших среди мирного населения в Украине — раскрывая и проверяя события с использованием коммерческих спутниковых тепловых и электрооптических изображений, видео TikTok, инструментов геолокации. В Институте изучения войны, источнике информации для военных экспертов и аналитиков, исследователи даже создали интерактивную карту конфликта, полностью основанную на несекретных или открытых разведданных.

Технологические достижения сыграли центральную роль в этой эволюции. В конце концов, именно Интернет, социальные сети, спутники, автоматизированная аналитика и другие достижения позволили гражданским лицам собирать, анализировать и распространять разведданные. Но, пишет автор, хотя новые технологии помогли пролить свет на российскую военную деятельность, их влияние далеко не всегда позитивно. Для 18 агентств, составляющих разведывательное сообщество США, новые технологии создают все больше угроз гораздо более быстрыми темпами. Они резко увеличивают объем данных, которые должны обрабатывать аналитики. Они дают компаниям и отдельным гражданам новую потребность в разведданных, чтобы эти частные организации могли помочь защитить интересы страны. И они предоставляют новые разведывательные возможности организациям и частным лицам, не связанным с правительством США, а также большему количеству стран.

Эти изменения готовились годами, и руководители разведки упорно трудятся, чтобы приспособиться к ним. Но, по мнению Зегарт, предвосхищение будущего в новую технологическую эпоху требует большего. Вашингтон должен принять масштабные изменения, чтобы понять и использовать новые технологии. В частности, серьёзно отнестись к созданию нового агентства, занимающегося разведкой из открытых источников. В противном случае разведывательное сообщество США отстанет, сделав американцев более уязвимыми для катастрофических сюрпризов.

«Дивный новый мир» и разведка

Благодаря технологическим инновациям вызовы сегодняшнего дня сильно отличаются от периода после Второй мировой войны и десятилетий Холодной войны. Новые технологии преобразуют планету беспрецедентным образом и беспрецедентными темпами. Вместе изобретения делают мир гораздо более взаимосвязанным и фундаментально меняют факторы, определяющие геополитическое преимущество.

«Всё чаще новые технологии и данные становятся основными источниками национальной власти, и они неосязаемы, их труднее увидеть и понять, и часто они создаются и контролируются компаниями, а не правительствами».

Для ЦРУ и других спецслужб понимание геополитических опасностей и динамики ХХI века, вероятно, будет намного сложнее, чем это было в ХХ-ом.

Рассмотрим Интернет, - пишет автор. В середине 1990-х годов менее одного процента населения планеты были в онлайн режиме. Сейчас подключено 66 процентов мира, от дальних уголков Арктики до бедуинских палаток в пустыне. Только за последние три года в Интернете появилось больше, чем на миллиард человек. Эта связь уже изменила глобальную политику, к лучшему и к худшему. «Социальные сети вызвали протесты против автократии, такие как Арабская весна и гонконгское зонтичное движение. Но это также усилило новую волну правительственной технической слежки во главе с Пекином».

Цифровая связь - не единственная технология, которая переворачивает мировой порядок. Искусственный интеллект (ИИ) разрушает почти все отрасли — от медицины до грузоперевозок — до такой степени, что, по оценкам одного эксперта, ИИ может ликвидировать до 40 процентов рабочих мест во всем мире в ближайшие 25 лет. Это меняет способы ведения войн, автоматизируя все - от логистики до киберзащиты. Это даже дает государствам возможность создавать беспилотные истребители, которые могли бы преодолевать оборону стаями и маневрировать быстрее и лучше, чем пилоты-люди. Поэтому неудивительно, что президент России Владимир Путин заявил, что тот, кто возглавит разработку ИИ, “станет правителем мира”. Китай также не скрывает своих планов стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году.

Технологические прорывы также значительно облегчают любому, включая слабые государства и террористические группы, обнаружение событий, происходящих на земле из космоса. Возможности коммерческих спутников резко возросли, открывая глаза в небе для всех, кто этого хочет. Количество запусков спутников более чем удвоилось в период с 2016 по 2018 год. Сейчас вокруг земли вращается более 5000 спутников, некоторые из которых размером не больше буханки хлеба. Коммерческие спутники обладают менее совершенными возможностями обнаружения, чем их шпионские аналоги, но гражданские технологии быстро совершенствуются. Некоторые коммерческие спутники теперь имеют разрешение настолько четкое, что могут идентифицировать крышки люков, знаки и даже дорожные условия. Другие обладают способностью обнаруживать радиочастотные излучения; наблюдать за передвижением транспортных средств и шлейфами ядерного охлаждения; действовать ночью, в пасмурную погоду или сквозь густую растительность и маскировку. Созвездия небольших спутников могут посещать одно и то же место несколько раз в день, чтобы обнаружить изменения за короткие периоды времени — то, что когда-то было невозможно. Все эти изменения выравнивают игровое поле разведки, и не всегда в хорошем смысле для США. Например, в 2020 году Иран использовал коммерческие спутниковые снимки для наблюдения за американскими войсками в Ираке, прежде чем нанести удар баллистической ракетой, в результате которого было ранено более 100 человек.

Другие технологические достижения, имеющие значение для национальной безопасности, включают квантовые вычисления, которые в конечном итоге могут разблокировать шифрование, защищающее почти все данные в мире, делая даже очень секретную информацию доступной для противников.

Синтетическая биология позволяет ученым создавать живые организмы, прокладывая путь к тому, что может стать революционными улучшениями в производстве продуктов питания, лекарств, хранении данных и боевом оружии.

Понимание перспектив и опасностей этих и других новых технологий является важной разведывательной миссией. Зегарт пишет, что «Правительство США должно знать, кто готов выиграть ключевые технологические соревнования и каковы могут быть последствия. Оно должно оценить, как будут вестись и выигрываться будущие войны. Оно должно выяснить, как новые технологии могут решать глобальные проблемы, такие как изменение климата. Необходимо определить, как противники будут использовать данные и технические инструменты для принуждения других, обхода санкций, разработки опасного оружия и получения других преимуществ».

Но на эти важные вопросы становится все труднее ответить, потому что ландшафт инноваций изменился и расширился, что затрудняет отслеживание и понимание изобретений. В прошлом технологические прорывы, такие инновации как Интернет и GPS, были изобретены правительственными учреждениями США, а затем коммерциализированы частным сектором. Большинство инноваций, которые повлияли на национальную безопасность, не имели широкого коммерческого применения, поэтому их можно было засекретить при рождении и, при необходимости, ограничить навсегда. Сегодня сценарий перевернулся. Технологические инновации, скорее всего, будут “двойного назначения”: иметь как коммерческое, так и военное применение. Они также с гораздо большей вероятностью будут изобретены в частном секторе, где они финансируются иностранными инвесторами, разрабатываются многонациональной рабочей силой и продаются глобальным клиентам как в частном, так и в государственном секторах.

Те инновации, которые рождаются в частном секторе, более доступны и их не так легко ограничить. ИИ, например, стал настолько распространенным и интуитивным, что старшеклассники, не имеющие опыта программирования, могут создавать фейки — созданные ИИ видео, в которых люди говорят и делают то, чего они никогда не говорили и не делали. В марте 2022 года кто-то опубликовал фейк на президента Украины Зеленского, призывающего украинских солдат сложить оружие. Совсем недавно фейки, выдававшие себя за Майкла Макфола, бывшего посла США в России, использовались для обмана украинских чиновников с целью получения информации о военных действиях. Глубокие фейки Макфола стали настолько распространенными, что настоящему Макфолу пришлось писать в твиттере предупреждения с просьбой не поддаваться на то, что он назвал “новым российским оружием войны”.

Эти изменения в инновационном ландшафте дают лидерам частного сектора новую власть, а чиновникам национальной безопасности - новые вызовы. Власть не просто перемещается за границу. Власть меняется дома. Платформы социальных сетей США сейчас находятся на переднем крае информационной войны, решая, что реально, а что фальшиво, какие высказывания разрешены, а какие нет. Основатели стартапов изобретают возможности, которые могут быть использованы врагами, которых они не могут предвидеть, с последствиями, которые они не могут контролировать. Между тем, оборонные и разведывательные службы США изо всех сил пытаются внедрить критически важные новые технологии извне и двигаться со скоростью изобретения, а не со скоростью бюрократии. У лидеров частного сектора есть обязанности, которых они не хотят, а правительственные лидеры хотят иметь возможности, которых у них нет.

Работая с открытыми источниками

Разведданные часто неправильно понимают. Хотя шпионские агентства имеют дело с секретами, они не занимаются секретным бизнесом. Их основная цель - донести информацию до политиков и предвидеть будущее быстрее и лучше, чем противники. Тайно полученная информация из таких источников, как перехваченные телефонные звонки или сообщения шпионов из первых рук, важна, но секреты - это только часть картины. Большая часть информации в типичном отчете разведки не засекречена или общедоступна. И сырая информация — секретная или нет — редко бывает ценной сама по себе, потому что она часто неполная, двусмысленная, противоречивая, плохо полученная, вводящая в заблуждение, намеренно вводящая в заблуждение или просто неправильная. Анализ - это то, что превращает неопределенные выводы в понимание, синтезируя разрозненные фрагменты информации и оценивая ее контекст, достоверность и значение.

Разведывательные данные не всегда верны. Но когда они есть, они могут быть бесценными. Когда спецслужбы США предупредили, что Россия готовит нападение на Украину, это дало Вашингтону критическое время, чтобы помочь вооружить Киев и объединить Запад вокруг ответа. Но вскоре шпионским агентствам может стать сложнее повторить этот успех, потому что ландшафт глобальных угроз никогда не был таким насыщенным или сложным, как сегодня, и с угрозами, которые движутся быстрее, чем когда-либо.

Сейчас офицерам разведки сложнее выполнять свою работу. Потратив почти полвека на борьбу с Советским Союзом и два десятилетия на борьбу с террористами, они сегодня должны противостоять множеству разнообразных опасностей. Они должны иметь дело с транснациональными угрозами, такими как пандемии и изменение климата; конкуренцией с великими державами - Китаем и Россией; терроризмом и другими угрозами со стороны слабых и несостоявшихся государств; кибератаками, которые крадут, шпионят, разрушают, разрушают и обманывают с ошеломляющей скоростью и масштабом.

Технологии делают сегодняшний список угроз не только длиннее, но и более грозным. На протяжении веков страны защищали себя, создавая мощные вооруженные силы и пользуясь выгодным географическим положением. Но в киберпространстве любой может атаковать откуда угодно, не прорывая воздушную, наземную и морскую оборону.

На самом деле, «самые могущественные страны сейчас часто наиболее уязвимы, потому что их власть зависит от цифровых систем для бизнеса, образования, здравоохранения, военных операций и многого другого». Эти государства могут пострадать от крупных атак, которые выведут из строя их критически важную инфраструктуру. Они могут подвергаться повторяющимся небольшим атакам, которые наносят разрушительный ущерб, прежде чем сотрудники службы безопасности даже узнают об этом.

Китай, например, проложил себе путь к технологическому преимуществу в различных отраслях, от истребителей до фармацевтики, крадя у американских компаний по одному взлому за раз то, что директор ФБР Кристофер Рэй назвал одним из величайших переводов богатства в истории человечества и “крупнейшим долгосрочной угрозой экономической и национальной безопасности США”.

Россия также с большим успехом использовала кибератаки, доказывая, что технологии могут позволить злоумышленникам взламывать умы, а не только машины. Сегодня Китай может настроить американцев друг против друга, даже не используя технологические платформы США. Китайская фирма ByteDance владеет TikTok, популярным приложением для социальных сетей, которое насчитывает более миллиарда пользователей, включая, по оценкам, 135 миллионов американцев, или 40 процентов населения США. И демократы, и республиканцы теперь обеспокоены тем, что TikTok может позволить китайскому правительству собирать всевозможные данные об американцах и запускать масштабные кампании влияния, которые служат интересам Пекина — и все это под предлогом предоставления американским потребителям того, чего они хотят. В современном мире информационных войн оружие не выглядит как оружие.

Поскольку кибератаки могут происходить так быстро, и поскольку политики могут отслеживать важные события и получать горячие новости одним нажатием кнопки, то, по мнению автора, спецслужбам США также необходимо действовать с новообретенной скоростью. Своевременность, конечно, всегда была важна для spycraft: во время карибского ракетного кризиса 1962 года у президента США Джона Ф. Кеннеди было 13 дней, чтобы изучить разведданные и обдумать варианты своей политики после того, как фотографии с самолета-разведчика U-2 показали советские ядерные установки на Кубе, а 11 сентября 2001 года, у Президента США Джорджа Буша - младшего было менее 13 часов после атак на Всемирный торговый центр, чтобы проанализировать разведданные и объявить ответ. Сегодня у президентов время принять решение после получения разведданных ближе к 13 минутам или даже к 13 секундам.

Но быстрое движение всегда сопряжено с рисками. Требуется время, чтобы проверить достоверность источника, использовать экспертные знания в разных областях и рассмотреть альтернативные объяснения информации. Без тщательного анализа разведданных лидеры могут принимать преждевременные или даже опасные решения. Потенциальные последствия необдуманных действий стали очевидны в декабре 2016 года, когда в новостях сообщалось, что бывший министр обороны Израиля угрожает ядерным ударом по Пакистану, если Исламабад развернет войска в Сирии. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф быстро написал в Твиттере: “Министерство обороны Израиля угрожает ядерным возмездием, предполагая роль Пакистана в Сирии против ИГИЛ. Израиль забывает, что Пакистан тоже является ядерным государством ”. Но первоначальная история была сфабрикована. Азиф поспешил с ответом, прежде чем узнал правду. Удовлетворение потребности политиков в скорости при тщательном сборе, проверке и оценке разведданных всегда было хрупким балансом, но этот баланс становится все труднее соблюдать.

Объемы развединформации

Разведывательные службы должны иметь дело с обширной информационной средой, а не только с быстрой. Объем информации, доступной в Интернете, стал почти невообразимо огромным. По данным Всемирного экономического форума, в 2019 году интернет-пользователи размещали 500 миллионов твитов, отправляли 294 миллиарда электронных писем и загружали 350 миллионов фотографий в Facebook каждый день. Каждую секунду Интернет передает примерно один петабайт данных: объем данных, который человек потребил бы после беспрерывного просмотра фильмов в течение более трех лет.

Спецслужбы США уже собирают гораздо больше информации, чем люди могут эффективно проанализировать. В 2018 году разведывательное сообщество получало изображения высокой четкости на сумму более трех сезонов Национальной футбольной лиги в день на каждом датчике, который они использовали на театре боевых действий.

По словам источника в Министерстве обороны, в 2020 году один солдат, дислоцированный на Ближнем Востоке, был настолько обеспокоен сокрушительным потоком секретных разведывательных электронных писем, которые он получал, что решил их пересчитать. Итого: 10 000 электронных писем за 120 дней. Эти цифры, вероятно, будут расти.

По некоторым оценкам, объём цифровых данных на земле удваивается каждые 24 месяца.

И все чаще спецслужбы должны удовлетворять все более широкий круг клиентов, включая людей, которые не командуют войсками, не имеют допуска к секретности или даже не работают в правительстве. «Сегодня множество важных лиц, принимающих решения, живут в разных мирах от Вашингтона, делая важные политические решения в залах заседаний и гостиных, а не в ситуационной комнате Белого дома. Крупным технологическим компаниям, включая Microsoft и Google, нужна информация о киберугрозах в их системах и через них».

Большая часть критически важной инфраструктуры Соединенных Штатов контролируется частными фирмами, такими как энергетические компании, и им также нужна информация о киберрисках, которые могут нарушить или разрушить их системы. Избирателям нужна информация о том, как иностранные правительства вмешиваются в выборы и проводят операции по поляризации общества. А поскольку киберугрозы не прекращаются на границе, безопасность США все больше зависит от более быстрого и качественного обмена разведданными с союзниками и партнерами.

Чтобы обслуживать этот более широкий круг клиентов, разведывательное сообщество США выпускает несекретные продукты и взаимодействует с внешним миром в невиданной ранее степени. Агентство национальной безопасности, ФБР и другие спецслужбы в настоящее время создают видеоролики для общественного пользования об иностранных угрозах выборам в США.

В сентябре 2022 года ЦРУ запустило подкаст под названием "Файлы Лэнгли", направленный на демистификацию агентства и просвещение общественности.

Национальное агентство геопространственной разведки, которое собирает и анализирует спутниковые снимки и другую геопространственную разведку, запустило проект под названием Tearline - сотрудничество с аналитическими центрами, университетами и некоммерческими организациями для создания несекретных отчетов об изменении климата, передвижениях российских войск, проблемах прав человека и многом другом.

В 2021 году АНБ начало выпускать совместные рекомендации с ФБР и Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Министерства внутренней безопасности, в которых подробно описывались основные киберугрозы, раскрывались организации, стоящие за ними, и объяснялось, как фирмы могут укрепить свою безопасность. В октябре эти три агентства даже опубликовали технические подробности 20 основных киберустойчивостей, используемых китайским правительством для взлома сетей США и союзников, а также подробные инструкции о том, как улучшить киберзащиту. Правительство США теперь также консультируется с иностранными партнерами по разведке.

Успех этой стратегии, ориентированной на общественность, был в полной мере продемонстрирован в Украине. Это помогло Соединенным Штатам предупредить союзников о нападении России. Это помогло сплотить Запад для быстрого реагирования. И это продолжает наносить ущерб Москве.

Краудсорсинг в разведке

Помимо увеличения числа клиентов, технологии увеличили конкуренцию спецслужбам США. Взрывное распространение информации из открытых источников в Интернете, коммерческие спутниковые возможности и рост ИИ позволяют всем видам частных лиц и частных организаций собирать, анализировать и распространять разведданные.

Например, за последние несколько лет следователи—любители Bellingcat* - волонтерской организации, которая называет себя “разведывательным агентством для народа”, — сделали всевозможные открытия

Bellingcat - не единственная гражданская разведывательная инициатива. Когда в 2020 году иранское правительство заявило, что в промышленном сарае произошел небольшой пожар, два американских исследователя, работавшие независимо и не использовавшие ничего, кроме своих компьютеров и Интернета, в течение нескольких часов доказали, что Тегеран дезинформирует. Как быстро выяснили Дэвид Олбрайт и Фабиан Хинц, здание на самом деле было заводом по сборке ядерных центрифуг на главном объекте Ирана по обогащению урана. Ущерб был настолько значительным, что пожар вполне мог быть вызван взрывом, что повышает вероятность диверсии. В 2021 году ядерные сыщики из Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина в Калифорнии использовали коммерческие спутниковые снимки, чтобы обнаружить более 200 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в Китае, что может свидетельствовать об историческом увеличении ядерного арсенала Китая.

Для разведывательных служб США этот растущий мир разведданных с открытым исходным кодом открывает значительные новые возможности, а также риски. С положительной стороны, гражданские сыщики предлагают больше глаз и ушей по всему миру, отслеживая события и опасности по мере их возникновения. «Мудрость толпы может быть мощным инструментом, особенно для сбора крошечных кусочков информации. Свободные от бюрократии аналитики разведки с открытым исходным кодом могут работать быстро». А поскольку информация из открытых источников по определению рассекречена, ею можно легко делиться внутри правительственных учреждений, между ними и с общественностью, не раскрывая конфиденциальные источники или методы.

Но эти особенности также являются недостатками. Разведданные из открытых источников доступны всем и везде, независимо от их мотивов, национальной принадлежности или возможностей. Граждане-сыщики не должны ни перед кем отчитываться или где-либо обучаться, и это влечет за собой всевозможные опасности. Аналитиков—добровольцев вознаграждают за оперативность (особенно в Интернете), но редко наказывают за ошибки, а это значит, что они с большей вероятностью совершат ошибки. И грань между мудростью толпы и опасностью толпы тонка. После теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, в результате которого погибли три человека и более 260 получили ранения, пользователи Reddit перешли к активным действиям. Публикуя любимые теории, неподтвержденную болтовню на полицейских сканерах и другие лакомые кусочки информации, собранной из краудсорсинга, следователи-любители обнаружили двух “подозреваемых”, а основные СМИ опубликовали результаты. Оба оказались невиновными.

Эти недостатки могут создать серьезную головную боль для правительств. Когда ошибки становятся вирусными, разведывательным агентствам приходится тратить время и ресурсы на проверку фактов работы других и заверение политиков в том, что первоначальные оценки разведслужб не должны меняться. Точные открытия с открытым исходным кодом также могут вызвать проблемы. Например, выводы могут загнать политиков в угол, обнародовав информацию, которая, если бы ее держали в секрете, могла бы оставить место для компромисса и изящного выхода из кризиса. Например, чтобы разрядить кубинский ракетный кризис, Кеннеди согласился тайно вывезти американское ядерное оружие из Турции, если Советы вывезут свои ракеты с Кубы. Если бы спутниковые снимки были общедоступны, Кеннеди, возможно, был бы слишком обеспокоен негативной реакцией внутренней политики, чтобы пойти на сделку.

Разведывательные агентства с открытым исходным кодом

Руководители разведки США знают, что их успех в ХХI веке зависит от адаптации к миру, где больше угроз, больше скорости, больше данных, больше клиентов и больше конкурентов. Их агентства усердно работают над решением этих проблем, проводя организационные реформы, программы технологических инноваций и новые инициативы по привлечению лучших специалистов в области науки и техники. У них были некоторые важные успехи. Но эти проблемы трудно преодолеть, и до сих пор усилия разведывательного сообщества были разрозненными.

Темпы прогресса вызывают особую озабоченность, учитывая, что проблемы хорошо известны, ставки высоки, а слабые места в разведке сохраняются годами. Многочисленные отчеты и статьи показали, что спецслужбы не поспевают за технологическими разработками. Эти сообщения указывают на печальную реальность. Вашингтон не может решить свои нынешние проблемы, внося постепенные изменения в существующие агентства. Вместо этого, по мнению автора статьи, развитие разведывательных возможностей США для XXI века требует создания чего-то нового: специального разведывательного агентства с открытым исходным кодом, ориентированного на изучение несекретных данных и определение их значения.

Создание 19-го разведывательного управления может показаться дублирующим и ненужным. Но это важно. Несмотря на все усилия Вашингтона, разведданные с открытым исходным кодом всегда были гражданами второго сорта в разведывательном сообществе США, потому что у них нет агентства с бюджетом, полномочиями по найму или местом за столом, чтобы отстаивать их. Пока разведданные с открытым исходным кодом остаются внедренными в секретные агентства, которые превыше всего ценят секретную информацию, она будет чахнуть. Культура секретности будет продолжать сдерживать внедрение передовых технических средств из коммерческого сектора. Агентствам будет сложно привлекать и удерживать таланты, которые крайне необходимы, чтобы помочь им понять и использовать новые технологии. И попытки использовать возможности сборщиков разведданных и аналитиков из открытых источников вне правительства потерпят неудачу.

Новое разведывательное агентство с открытым исходным кодом принесет разведывательному сообществу США инновации, а не только информацию, обеспечивая плодородную почву для роста далеко идущих изменений в человеческом капитале, внедрения технологий и сотрудничества с растущей экосистемой разведки с открытым исходным кодом. Такое агентство стало бы мощным рычагом для привлечения рабочей силы завтрашнего дня. Поскольку агентство имеет дело с несекретной информацией, оно может сразу же привлекать к работе ведущих ученых и инженеров, не требуя от них ждать месяцы или годы для получения разрешений на безопасность.

Размещение офисов агентств с открытым исходным кодом в технологических центрах, где инженеры уже живут и хотят остаться - в таких местах, как Остин, Сан-Франциско и Сиэтл, — облегчило бы приток талантов в правительство и уход из него. Результатом, по мнению автора, может стать «корпус технически подкованных чиновников, которые чередуются между государственной службой и частным сектором, выступая в качестве послов между обоими мирами». Они увеличили бы присутствие и престиж разведывательного сообщества в технологических кругах, принося непрерывный поток свежих технических идей обратно внутрь.

Работая с несекретными материалами, агентство с открытым исходным кодом может также помочь разведывательному сообществу лучше и быстрее выполнять работу по внедрению новых технологий сбора и анализа. (Агентство с открытым исходным кодом может тестировать новые изобретения и, если они окажутся эффективными, передавать их агентствам, которые работают с секретами.) Агентство также было бы в идеальном положении для взаимодействия с ведущими разведывательными организациями с открытым исходным кодом и частными лицами за пределами правительства. Эти партнерские отношения могут помочь спецслужбам США передать большую часть своей работы ответственным неправительственным сборщикам и аналитикам, освободив сотрудников разведки, чтобы сосредоточить свои возможности и тайные усилия по сбору информации на миссиях, которые никто другой не может выполнить.

И таких миссий, по мнению автора, еще будет много. В конце концов, даже у лучших разведданных с открытым исходным кодом есть пределы. Спутниковые снимки могут показать новые китайские ракетные шахты, но не то, что китайские лидеры намерены с ними делать. Идентификация объектов или отслеживание перемещений в Интернете важны, но для получения информации требуется нечто большее. Секретные методы по-прежнему уникально подходят для понимания того, что иностранные лидеры знают, верят и желают. Нет альтернативы с открытым исходным кодом для проникновения шпионов-людей во внутренний круг иностранных лидеров или проникновения в систему коммуникаций противника, чтобы узнать, что этот противник говорит и пишет. Аналитики с допуском также всегда будут необходимы для оценки того, что означают секретные открытия, насколько они достоверны и как они сочетаются с другими, несекретными находками.

Но секретных агентств уже недостаточно. Америка, считает автор, сталкивается с новой опасной эрой, которая включает в себя конкуренцию великих держав, возобновление войны в Европе, продолжающиеся террористические атаки и быстро меняющиеся кибератаки. Новые технологии управляют этими угрозами и определяют, кто сможет понять и наметить будущее. Чтобы добиться успеха, разведывательное сообщество США должно адаптироваться к более открытому, технологичному миру.

По материалам иностранных СМИ