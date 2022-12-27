Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Ад в Бахмуте: воду из реки пить нельзя, потому что там много трупов

Ад в Бахмуте: воду из реки пить нельзя, потому что там много трупов

Александр Панько
27.12.22 00:00
109
Ад в Бахмуте: воду из реки пить нельзя, потому что там много трупов

СМИ побывали в Бахмуте, где сейчас идут самые интенсивные боевые действия, и где продолжают жить несколько тысяч гражданских. Армия РФ и ЧВК «Вагнер» уже несколько месяцев подряд штурмует город.

Звуки взрывов и автоматных очередей не утихают ни на секунду. Бои с ДРГ противника, которые небольшими группами прорываются прямо в город, последнее время происходят ежедневно. Россияне, как рассказывают украинские военные, переодеваются в форму ВСУ или маскируются под гражданских.

Улицы города усеяны осколками от артиллерийских снарядов. В городе практически не осталось домов без повреждений.

До начала войны в Бахмуте жили около 70 тысяч человек. Сейчас в городе остаются несколько тысяч, но точное число жителей Бахмута посчитать очень трудно.

Оставшиеся в городе — преимущественно пенсионеры. Около 90% из опрошенных не хотят покидать город. Причины — у каждого своя: некуда, не за что, а кто-то считает, что незачем: Бахмут родина, которую сложно покинуть. Есть и те, кто присматривает за жильем близких.

"Мне некуда ехать, аренда квартиры в ближайших населённых пунктах начинается от 8-10 тысяч гривен, а в городах около 12 тысяч гривен. У меня нет таких денег. Да и чтобы куда-то ехать нужно найти работу, а кому я пенсионер нужен",- говорит житель Бахмута Николай.

В Городе закрыты практически все магазины. В Бахмуте работает менее 10 торговых точек, где торговцы продают оставшийся товар.

Все продовольствие и медикаменты, которые есть в городе завозят волонтёры в качестве гуманитарной помощи. Раздают гуманитарку несколько раз в неделю.

"Каждый день магазины закрываются, у людей нет денег, чтобы в них что-то покупать. Ещё месяц назад на прилавках были какие-то продукты, но и то — полуфабрикаты. Из-за отсутствия электричества все товары быстро портятся. Сейчас едим продукты только из гуманитарной помощи, но и то, чтобы их получить, нужно сперва записаться в списки, а потом отстоять в очереди несколько часов под обстрелами«,- рассказывает Александр.

С мая в городе полностью отсутствует электричество и отопление. А последние 4 месяца — нет воды.

По словам местных жителей с водой самые большие проблемы.

«Воду набираем в колодцах, но она там техническая, пить ее невозможно», — рассказывает житель Бахмута Константин.

Проблема в том, что до недавнего времени в городе функционировало несколько колонок, где люди могли набирать нормальную воду, но все они сейчас оказались в зоне активных боевых действий — к ним нет доступа. Есть колодцы в частном секторе, но они неглубокие, до 10 метров, и вода в них грязная, не для питья.

"Раньше ходили на речку, но сейчас в реке много трупов. Есть и такие, кто из речки воду набирает, но я боюсь. Мы организовались с соседями, нашли генератор, подключаем его к скважине и так набираем воду. Но сейчас столкнулись с проблемой отсутствия топлива, в город ничего не завозят. Солдаты помогают«,- рассказывает Константин.

Чтобы обогреться местные жители рубят деревья во дворах, что даёт возможность отапливать места ночлегов буржуйками и готовить еду.

Жители города стараются не передвигаться по Бахмуту без крайней надобности из-за интенсивных боевых действий. В городе нет безопасных мест, обстрелам подвергаются все районы. Люди покидают укрытия в случае крайней необходимости: чтобы получить гуманитарную помощь, или набрать воды.

Все почтовые отделения в городе закрыты, пенсию местные могут получить только в соседней Константиновке, расположенной в 15 км от Бахмута.

По городу бегает много бродячих собак, оставленных хозяевами во время эвакуации.

«Сейчас собак гораздо меньше, чем месяц назад. Тех, что бросались на людей — застрелили, некоторых убило во время обстрелов.
Недавно был случай, мужчина погиб прямо на улице во время очередного обстрела. Его труп лежал четыре дня, так собаки начали его есть. Мы к этому уже привыкли», — рассказывает Николай.

По материалам соцсетей

Тэги: Бахмут

Комментарии

Статьи

27.12.22 00:16

В Украине активизируются протесты против отключений света <обновлено>

Автор: Александр Панько

Дайджест

В Киеве из-за блэкаута упал спрос на аренду квартир
26.12.22 23:50

В Киеве из-за блэкаута упал спрос на аренду квартир

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.12.22 17:04

В «Укрэнерго» предупредили о фейках по поводу аварийных отключений
26.12.22 16:34

В Индии загадочно погиб самый богатый депутат России
26.12.22 15:52

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД
26.12.22 15:21

Украинцы продолжают массово возвращаться домой из-за границы
26.12.22 15:18

На Кировоградщине дети воскресных школ УПЦ делают сотни окопных свечей на фронт
26.12.22 14:59

В Украине тестируют новый дрон, который недоступен для вражеских ПВО
26.12.22 14:30

В Украине резко снизилось число безработных
26.12.22 14:20

На Херсонщине из-за обстрела полностью разрушен храм УПЦ
26.12.22 14:19

Стало известно, с какой погодой украинцы встретят Новый год
26.12.22 13:48

Военное командование оккупантов отошло из Кременной к Рубежному, — Гайдай
26.12.22 15:52

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД
26.12.22 13:34

Россия готовится нанести по Украине новый массированный удар, — ОК Юг
26.12.22 13:13

Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым
26.12.22 10:56

В российском аэропорту «Энгельс» ночью снова прогремел взрыв
26.12.22 09:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 102,6 тысяч солдат
24.12.22 14:09

В январе украинцев ждет… весенняя погода
24.12.22 13:51

Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
24.12.22 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 101 430 солдат
23.12.22 15:46

В «Укрэнерго» рассказали о ситуации в энергосистеме
23.12.22 13:03

Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила
21.12.22 16:29

Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского
24.12.22 14:03

Как оказалось, самая плачевная ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области
26.12.22 11:29

Популярная индийская актриса покончила с собой во время съемок сериала
21.12.22 13:26

Киевлянам намекнули, что в вопросе электричества в городе таки есть позитив
20.12.22 16:45

Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку
20.12.22 10:07

В Белом доме рассказали здоров ли Байден
22.12.22 13:14

В Мурманске загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», — СМИ
20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW
20.12.22 10:40

Россияне ведут себя в Мелитополе так же, как перед бегством из Херсона, — ВСУ
20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней
Фото и Видео
Появилось видео, как дроны КНДР вторглись в Южную Корею
Появилось видео, как дроны КНДР вторглись в Южную Корею
Появилось видео, как дроны КНДР вторглись в Южную Корею
Появилось видео, как дроны КНДР вторглись в Южную Корею
В Испании автобус упал в реку – погибли шесть человек
В Испании автобус упал в реку – погибли шесть человек
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
Появилось фото и видео с места обстрела в центре Херсона – погибли люди
В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
В России сгорел нелегальный дом престарелых – погибли десятки людей
Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет
Из Украины контрабандой пытались вывезти... вертолет
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Disney заинтриговал зрителей премьерами на следующий год
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
Появилось видео эпичного огненного ЧП в Марокко
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
«Сто лет тому вперёд»: в РФ пересняли советский фильм «Гостья из будущего»
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Путин впервые назвал войну в Украине войной и теперь ему светит уголовная статья
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
Маленькая девочка необычным образом помогла ВСУ
fraza.com
Новости блогосферы
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Опрос

Верите ли вы в то, что украинские олигархи продают электроэнергию в ЕС в то время, как украинцы сидят без света?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.