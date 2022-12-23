Байден отказал Зеленскому в поставках тяжелого вооружения

Несмотря на улыбки и благодарности, Зеленский не получил от Байдена главного — тяжелых танков и ракет дальнего действия, пишет WP. Байден проявил разумную осторожность, не давая украинскому лидеру вовлечь США и всю НАТО в прямое военное столкновение с набирающей силы Россией.

С улыбками и рукопожатиями — и новым пакетом военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов — украинский президент и его советники продолжают требовать от Вашингтона передовых вооружений, которые Байден не хочет предоставлять Киеву.

Помимо искренних выражений благодарности и твердых обещаний о постоянной поддержке со стороны Америки, у президента Владимира Зеленский и Джо Байдена были свои конкретные, а в какой-то степени и разные цели, с которыми они собрались в среду на встречу.

С пакетом помощи США в размере 47 миллиардов долларов, запрошенным Байденом на 2023 год, оба старались заручиться поддержкой новой палаты представителей, возглавляемой республиканцами, которая вступает в свои полномочия в следующем месяце. По словам высокопоставленного представителя администрации, для Зеленского было важно использовать свою личную харизму, чтобы донести до законодателей аргументы в вопросе «о том, что на Украине действительно идет борьба за демократию».

Для самого Зеленского цель заключалась в формулировании призывов к получению более мощного оружия, чтобы повысить способность Киева начать крупное наступление против серьезно укрепивших оборону российских войск в следующем году. И признаков того, что Зеленский преуспел в этом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, наблюдается мало.

В твите под названием «Мой рождественский список желаний», опубликованном ранее в этом месяце перед объявлением о еще одном пакете военной помощи США на сумму 1,85 миллиарда долларов, сделанным на этой неделе, советник Зеленского Михаил Подоляк включил в первую пятерку четыре наименования оружия, которые администрация Байдена отказалась предложить или помочь предоставить, в том числе основные боевые танки и ракеты большой дальности. Пятый пункт — ЗРК Patriot — был включен в новый пакет помощи.

Представители Министерства обороны США заявили, что у Украины уже достаточно танков и что американские M1 Abrams, которых добивается Киев, слишком сложны в эксплуатации и обслуживании. На совместной пресс-конференции с Зеленским, отвечая на вопрос о ракетах, которые позволят украинским силам поражать цели на территории России, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО в поддержке Украины.

«Они не собираются воевать с Россией», — сказал он об альянсе.

Со своей стороны, администрация США стремилась «обсудить взгляды Зеленского на дипломатию. Где он сейчас стоит и что ему нужно для обеспечения Киеву максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить переговоры», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Он подтвердил давнюю позицию администрации о том, что «не нам описывать, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии». Эти решения должен принимать сам Киев.

Но тот факт, что между США и Украиной существует единодушие в борьбе с Россией, не означает, что Вашингтон и Киев идут нога в ногу.

«Это была возможность для Байдена и Зеленского серьезно поговорить о том, куда мы идем... не говоря Зеленскому, что ему делать... чтобы убедиться, что мы едины в общих целях и понимаем друг друга, — сказал Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, а ныне президент Чикагского совета по глобальным делам. — Байден по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации конфликта. Зеленский хочет дать понять, что ему нужна постоянная поддержка, которую, откровенно говоря, могут предоставить сейчас только Соединенные Штаты».

Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение конфликта путем переговоров, каждая из которых имеет своих сторонников в администрации. Одна из них, являющаяся частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время занимает, включая Крым и районы восточного Донбасса, присоединенные ею в 2014 году. Другая — отход к линиям 2014 года. Третья — отказ России от Донбасса, но не от Крыма.

Как дал понять Зеленский, последние два варианта он никогда не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда силы РФ отступят от всей занятой территории.

Но на их личной встрече в среду Байден спросил «о текущих представлениях Зеленского о том, как это должно выглядеть», сказал высокопоставленный чиновник, признав при этом, что «на данный момент это была своего рода академическая дискуссия», поскольку нет никаких признаков того, что в таком разговоре заинтересована важнейшая сторона — Москва.

«Русские хотят прекращения огня только для того, чтобы получить время для пополнения, ротации, перегруппировки войск и обучения новых сил, — сказала Лиана Фикс, научный сотрудник Совета по международным отношениям по европейским делам. — Россия пытается выиграть время <...>».

На состоявшемся в среду заседании Минобороны РФ президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о новых инициативах <...>. Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с 1 миллиона в этом году до 1,5 миллиона, развернуть 20 новых дивизий и изменить мобилизационную структуру.

Путин сказал, что одобряет изменения, но отметил проблемы в боевых действиях, которые необходимо «решать в первую очередь», включая связь, управление и контрбатарейную борьбу, сообщает российское информационное агентство ТАСС. Он поручил Шойгу обеспечить войска РФ, многие из которых плохо экипированы, недостаточно обеспечены оружием, медицинскими средствами, пайками и обувью «на самом передовом и высшем уровне», передает ТАСС, поскольку «на поле боя не может быть мелочей. »

«У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит, — сказал Путин. — Надеюсь, что ответ будет соответствующим, что будут достигнуты соответствующие результаты».

В то время как высшее военное руководство Украины заявило, что в течение следующих нескольких месяцев ожидает возобновления наступления России, возможно, даже на Киев, высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента заявила, что, как считают в Вашингтоне, Кремль пока с этими планами колеблется. При этом одни военные руководители России стремятся занять больше территории, а другие встревожены тем, готовы ли их силы к проведению крупных военных операций.

<...>

Но хотя, по словам официальных лиц США, некоторые внутренние споры о тактике могут иметь место быть, в Кремле не обнаруживается никаких разногласий, когда речь идет о стратегии, и никаких предпосылок к серьезным предложениям о том, что Москве следует минимизировать потери, отступить и стремиться к миру.

Новые системы вооружений, поставленные Украине США и союзниками, — в частности, современная система противовоздушной обороны Patriot — помогут противостоять продолжающимся российским авиаударам по критически важной инфраструктуре, из-за которых большая часть страны осталась в темноте и без тепла с наступлением зимы. По словам официальных лиц, она призвана обеспечить «многоуровневую» защиту от российских крылатых ракет и беспилотников.

«Но это не всеобъемлющее решение по ПВО для Украины, — сказал один из представителей министерства обороны о недавно утвержденной к передаче Киеву системе Patriot. — Это просто еще один шаг из многих шагов, которые мы предприняли... Даже одной батареей Patriot мы серьезно усилим военные возможности Киева, но Вашингтону и его союзникам предстоит еще много сделать для укрепления украинской ПРО».

Некоторые высокопоставленные украинские чиновники утверждают, что единственный способ остановить российские ракетно-авиационные атаки — наносить удары по местам их организации. Речь идет о «комбинированных ударах по стационарным объектам противника, в первую очередь по аэродромам базирования российской ударной авиации, районам стартовых позиций баллистических и крылатых ракет», — пишет заместитель председателя комитета Верховной Рады по безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский.

Для этого, считает он, Украине нужны ракеты большой дальности, в частности, тактический ракетный комплекс армии США, известный как ATACMS, который фигурировал в списке пожеланий Подоляка, советника Зеленского.

Другие пункты в списке — боевые танки Leopard и Marder из Германии и танки M1 Abrams из США. Но получение всех этих вооружений очень маловероятно в краткосрочной перспективе.

В среду Берлин повторил свое нежелание предоставлять танки до тех пор, пока Вашингтон не сделает это первым. В то время как одним из приоритетов Германии является «поддерживать Украину настолько, насколько мы можем», заявил журналистам в среду в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, «второй приоритет — удержать НАТО от прямого конфликта с Россией. В-третьих, обеспечить, чтобы Германия не действовала в одиночку. Следует помнить, что на сегодняшний день на Украину не поставлен ни один основной боевой танк западного производства».

Даже без немедленного успеха на оружейном фронте ставки на визит украинского президента были высоки. «Зеленский пытается укрепить и тем самым расширить политическую основу поддержки Украины в Соединенных Штатах и, соответственно, во всем свободном мире, — сказал Дэниел Фрид, который занимал высокий пост в госдепартаменте и должность посла США в Польше. — Все зависит от того, будут ли американцы придерживаться нынешнего курса. И Зеленский хочет придать этому человеческое измерение».

На данный момент эта цель, вероятно, достигнута. Но высокопоставленный чиновник администрации предупреждает: «В новом составе Конгресса могут быть и отличия. В нем с новой силой зазвучат громкие голоса, может быть, и не слишком влиятельные, но которые будут требовать направления наших национальных ресурсов на другие цели и которые будут кричать о том, что мы разбазариваем эти ресурсы впустую на американские зарубежные авантюры».

«Но мы с достаточной долей уверенности ожидаем, что по-прежнему будем видеть сильную двухпартийную поддержку Украины. Мы узнаем это уже на следующей сессии Конгресса».

По материалам иностранных СМИ