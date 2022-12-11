Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Опасная тенденция: на Западе Гитлер больше не воплощение зла, а обычный мем

Опасная тенденция: на Западе Гитлер больше не воплощение зла, а обычный мем

Агата Кловская
11.12.22 15:58
149
Опасная тенденция: на Западе Гитлер больше не воплощение зла, а обычный мем

На Западе восприятие Гитлера изменилось настолько, что сегодня он уже не воплощение зла, а очередной мем, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Эта моральная пустота может привести к повторению ужасов прошлого, предупреждает он.

Мы бы могли относиться к таким, как Йе — знаменитость, ранее известная как Канье Уэст, — просто как к душевнобольным. В конце концов, американские ток-шоу, вроде того, на котором Йе в чёрной лыжной маске опять нёс какую-то чепуху, изобилуют болтовнёй недалёких людей. Никто же не воспринимает их всерьёз, верно?

Но спросите себя, как воспринял бы заявления Йе кто-нибудь из тех немногих, кто пережил Холокост. Или, если уж на то пошло, как его слова теперь будет использовать кто-нибудь из многочисленных отрицателей Холокоста. Нет, мы не можем назвать Йе и ему подобных больными на голову и двигаться дальше. У нас проблема.

Йе говорил об Адольфе Гитлере. По всей видимости, рэпер воспринимает фюрера как ещё одного представителя правых, ставшего жертвой вокизма и фальшивых новостей жалких СМИ. «У каждого человека есть что-то ценное, чем он может поделиться, особенно у Гитлера, — говорил Йе. — В Гитлере мне нравится многое». «Я нацист», — заявил рэпер. «Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов», — добавил он напоследок.

За несколько дней до этого Йе и другой антисемит, отрицающий Холокост, Ник Фуэнтес (Nick Fuentes) ужинали с Дональдом Трампом в поместье американского экс-президента во Флориде. Но опасность хейтеров заключается не только в том, какую скандальную площадку им предоставил этот известный персонаж. Они ведь таким образом распространяют и одновременно воплощают уже существовавшую тенденцию к повальному невежеству и ложным идеалам, которые являются непременным условием для возникновения антисемитизма, расизма и ненависти.

Одно только невежество уже поражает. По опросам, в США 63% молодых взрослых не знают, что во время Холокоста нацистами было убито шесть миллионов евреев, а 36% думают, что жертвами стали «два миллиона или меньше». Каждый десятый не уверен в том, что Холокост был, или же вообще его отрицает. Но, возможно, самым шокирующим является то, что 19% миллениалов (поколение, рожденное в период примерно с 1981 по 1996 год. — прим. ред) и зумеров (поколение примерно 1997-2012. — прим. ред) считают, что в Холокосте виноваты сами евреи.

Как мы вообще до этого докатились? На веку людей, переживших Холокост, во многих западных обществах произошёл переход от восприятия Гитлера как воплощения зла в истории человечества и призыва больше никогда не допускать подобного геноцида до ещё одного мема, который можно использовать в соцсетях или мелких политических стычках.

Ответ на вопрос частично связан с феноменом, который немцы, уж наверняка осведомлённые в этом деле, назвали «нацистским порно» или «гитлеровским китчем». Я уже много лет с тревогой наблюдаю за этой тенденцией.

В 60-е и 70-е годы факты о Холокосте стали доступны широкой общественности многих стран, поэтому к памяти о событиях относились с особым трепетом. Всё началось с громких процессов 60-х над нацистами в Иерусалиме и Франкфурте, в ходе которых были раскрыты новые детали геноцида. Эти процессы, как известно, вдохновили философа Ханну Арендт на рассуждения о «банальности зла». В 70-х появились сенсационные книги о Гитлере и американский телевизионный сериал «Холокост», который заставил немцев вновь подвергнуть себя долгому и мучительному самоанализу. Документирование и увековечение памяти Холокоста продолжилось в том же духе.

Вместе с тем, начиная с 80-х, в СМИ наметилось другое явление. Началось всё с того, что немецкий журнал Stern опубликовал так называемый дневник Гитлера. Это была сенсация и, как оказалось, фальшивка. Так появился тревожный прецедент: фюрером стали заманивать, чтобы продать побольше экземпляров, а теперь уже чтобы как можно больше пользователей поделились публикацией в соцсетях. Люди помешались на нацистах. Как я уже говорил, по немецкому телевидению каждую ночь крутили документальные фильмы о Гитлере: его прихвостнях, женщинах, недугах, столовом серебре или немецкой овчарке Блонди.

Одержимость со временем стала перерастать в пародию. Одно дело, когда Чарли Чаплин при жизни Гитлера высмеивал врага в «Великом диктаторе». Совсем другое, когда в 1998 году немецкий сатирик Вальтер Мёрс (Walter Moers) добился успеха со своим комиксом «Адольф, нацистская свинья». Это положило начало жанру гитлеровского фарса, к которому относится бестселлер «Он снова здесь». В этой книге фюрер просыпается возле своего старого бункера в современном Берлине, люди находят в нём изюминку, и он становится комиком.

Но это явление есть не только в Германии, оно распространилось на весь мир. Гитлер стал ходячим мемом. Например, сцена из фильма «Бункер», в которой диктатор в исполнении Бруно Ганца узнаёт о поражении. Этот эпизод крутится по всему миру, и каждый раз с новыми титрами. То фюрер не может найти любимые кексы в Верхнем Ист-Сайде и Верхнем Вест-Сайде, то у него проблемы с биткоином, потому что инвестировать нужно было в доджкоин.

Эксперты и общественность чуть что упоминают Гитлера. Уже в 1990 году американский юрист и писатель Майк Годвин (Mike Godwin) сформулировал «закон Годвина» о нацистских аналогиях. Закон гласит, что по мере разрастания дискуссии, вне зависимости от её темы, вероятность сравнения с Адольфом Гитлером стремится к единице. Чтобы в этом убедиться, просто загляните в раздел комментариев под какой-нибудь из моих колонок.

Мы и глазом не успели моргнуть, как принц Гарри пришёл на вечеринку в коричневой рубашке со свастикой. А как-то раз я услышал, как учителя айенгар-йоги назвали «йога-нацистом» за чрезмерное внимание к правильности асаны.

Это явление представляет собой обратный эффект Волан-де-Морта. В книгах о Гарри Поттере воплощаемое им зло вызывает такое отвращение и трепет, что ведьмы, волшебники и колдуны называют его не иначе как «Тот-Кого-Нельзя-Называть» или «Сами-Знаете-Кто». С Гитлером всё наоборот: фюрер — это «Тот-Кого-Надо-Называть-Постоянно», вне зависимости от ситуации. В итоге он уже больше не кажется злом, а только мультяшным персонажем.

<...>

И вот мы дошли до того, что все — от рэперов в лыжных масках до политиков — размышляют о Гитлере и нацистах, совершенно не задумываясь о фактах, мере и приличии. А остальные, особенно миллениалы и зумеры, блуждают в постмодернистском тумане, где нет ничего правдивого и возможно всё, а если возникли сомнения, то должно быть смешно.

Это моральная пустота, которой мы когда-то опасались. Интеллектуальный вакуум, в котором растёт ненависть и повторение массовых убийств уже не кажется таким невероятным. Проблема не только в Канье Уэсте. Все мы опошлили память до нигилизма.

По материалам иностранных СМИ

 

Тэги: Адольф Гитлер, мем, курьезы

Комментарии

Статьи

11.12.22 14:17

О чем свидетельствуют массовые извержения вулканов в конце 2022 года? <обновлено>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

В Украине резко выросло количество квартирных краж
10.12.22 21:46

В Украине резко выросло количество квартирных краж

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.12.22 18:32

Митрополит Онуфрий рассказал о том, как нужно проводить воскресный день
11.12.22 18:10

В УПЦ новый епископ - Дрогобычский
11.12.22 17:57

В УПЦ объяснили, почему верующие не пьют алкоголь на поминках
11.12.22 17:35

Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно научиться благодарить Бога
11.12.22 17:15

Митрополит УПЦ рассказал, какие качества необходимы каждому христианину
11.12.22 09:37

Армянские епархии Румынии, Великобритании и США оказали гуманитарную помощь Украине
10.12.22 16:22

На Одесчине в храмах и монастырях УПЦ откроются пункты обогрева и помощи
10.12.22 15:59

В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений
10.12.22 15:36

Воины ВСУ выразили поддержку УПЦ и призвали прекратить гонения на Церковь
10.12.22 13:50

Архиепископ УПЦ считает, что совместить процветание Украины с запретом Церкви – невозможно
09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
09.12.22 15:20

У Киева есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве, — Forbes
09.12.22 12:54

В «Укрэнерго» объяснили новые аварийные отключения света
09.12.22 11:48

В группировку, которая готовила переворот в Германии, вербовали через ясновидящих
09.12.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 93 390 солдат
08.12.22 15:49

Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
08.12.22 12:53

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
08.12.22 12:26

Киевлян предупредили о возможном «апокалипсисе» в столице
08.12.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 93 тысяч солдат
07.12.22 16:56

Журнал TIME признал Зеленского человеком года
06.12.22 11:38

Жителям Киевской области рассказали, будет ли у них электричество в ближайшие дни
05.12.22 09:31

Электричество в Киев с сегодняшнего дня будут отключать по-новому
05.12.22 18:36

Воины ВСУ призвали остановить преследование УПЦ
06.12.22 09:05

К Земле летят сразу три астероида
07.12.22 11:39

В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине
07.12.22 11:30

В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот
07.12.22 16:56

Журнал TIME признал Зеленского человеком года
05.12.22 13:08

Еврокомиссия подготовила новый пакет антироссийских санкций
06.12.22 11:32

Курс доллара в Украине падает два месяца кряду
05.12.22 10:38

Поляки говорят, что уже выделили Украине более семи миллиардов евро
Фото и Видео
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
С Лукашенко произошел неожиданный конфуз в Бишкеке
С Лукашенко произошел неожиданный конфуз в Бишкеке
В российском Барнауле пылает крупный шинный завод
В российском Барнауле пылает крупный шинный завод
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Зеленский приехал на Донбасс
Зеленский приехал на Донбасс
fraza.com
Новости блогосферы
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?

Опрос

Слушаете ли вы ежевечерние видеообращения Владимира Зеленского?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.