Новые правила регистрации автомобилей вводятся в Украине

С 14 декабря 2022 года в Украине меняются правила регистрации автомобилей. Оформлять по-новому нужно будет все авто — как при первой регистрации иномарок из-за границы, так и при перерегистрации на нового собственника (купля-продажа, вступление в права наследования).

Нововведений несколько:

Во-первых, экспертиза авто выводится в отдельную процедуру (сейчас ее проводят в процессе регистрации, на месте — в сервисных центрах МВД).

Во-вторых, зарегистрировать авто можно будет онлайн, без посещения сервисных центров. Это значит, что не нужно будет стоять в очередях и пользоваться услугами «решал». Но тут есть нюансы, вернемся к ним позже.

В-третьих, можно будет ограничиться только электронными техпаспортом и правами (хотя возможно и изготовления пластика).

Руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий называет эти изменения «большим прогрессом».

«Появляется возможность дистанционного оформления сделок, без очередей и бумажной волокиты. Это значит, что продавцу авто, который, к примеру, находится за границей, не нужно будет возвращаться в страну, чтобы провести сделку», — говорит он.

Впрочем, глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец отмечает, что пока неясно, насколько слаженно будет работать новая схема и какие сюрпризы для водителей могут возникнуть.

«Сбой в базе, потеря информации по авто и собственнику — это те риски, которые прослеживаются уже сейчас. Я бы точно не рекомендовал автовладельцу отказываться от традиционного пластикового техпаспорта. Цифровой — только для внутреннего пользования, за границу с ним не выедешь», — говорит Кравец.

Разбирались, как будут оформлять авто с 14 декабря и какие могут быть нюансы.

Три фишки регистрации

Несмотря на войну, регистрацию авто в Украине постоянно реформируют.

К примеру, ранее водителям разрешили оформлять авто в любом сервисном центре, а не по месту прописки, а также оставлять за собой или в семье номерные знаки, даже если авто уже продано.

С 14 декабря запускается новая порция нововведений.

С этого дня вступает в силу сразу два постановления Кабмина — № 1019 и № 1299. Оба документа были приняты осенью этого года (в сентябре и ноябре соответственно). И вносят изменения в процедуру регистрации авто и выдачи документов.

Что именно меняется?

Ключевых нововведений три: экспертиза авто, переход оформления в онлайн и цифровой техпаспорт. Остановимся на них более подробно.

«Автономная» экспертиза

Экспертиза авто станет «автономной». Экспертизу авто проводят специалисты экспертных центров МВД. Ее цель— подтвердить, что автомобиль именно тот, на который подаются документы, то есть соответствие марки, модели, года выпуска, кузовного номера. Также задача эксперта — убедиться, что нет подделки, к примеру, номера двигателя, — пояснил Омельницкий.

Сейчас экспертиза авто — это первый этап его регистрации. Она проводится при сервисных центрах МВД в тот же день, что и постановка на учет. Человек сначала занимает очередь на регистрацию, затем получает справку от эксперта, и продолжает оформление.

С 14 декабря экспертиза станет отдельной услугой. Ее можно будет проводить, как и ранее, в сервисном центре МВД, можно в другом экспертном центре или другом городе. Экспертное заключение будет действительно 10 дней (при этом саму экспертизу в МВД обещают в течение дня). За это время нужно пройти процедуру регистрации авто.

«Экспертное исследование транспортного средства, которое проводит экспертная служба МВД, отделяется от процедуры регистрации в сервисном центре. Это отделение не означает отмену. Теперь его нужно будет проходить до того, как обратиться за услугой регистрации», — пояснил заместитель начальника ГСЦ МВД Владимир Баранец.

Для продавца транспортного средства это сделает процедуру перерегистрации более длинной — ведь нужно будет посвятить отдельно один день экспертизе (вместо того чтобы сделать ее в день перерегистрации авто). Но для покупателя все упростится — ему не придется ждать, пока проведут экспертизу, — говорит Омельницкий.

Но в некоторых случаях экспертизу можно будет не проводить:

— если регистрируется новое авто,

— при смене анкетных данных владельца,

— при снятии транспортного средства с учета (выбраковка),

— при перерегистрации авто после переоборудования на газ,

— при перерегистрации авто после утери номерных знаков или закрепления за собственником индивидуальных номеров.

Регистрация уходит в онлайн

Регистрация авто станет дистанционной — ее можно будет провести онлайн или же переслать в сервисный центр документы по почте. Собственно, для обеспечения «удаленки» и выделили в отдельную услугу экспертизу авто. Ее данные будут вноситься в базу данных, что позволит провести оформления без похода в сервисный центр и предоставления там справки об экспертизе, — говорит Омельницкий.

По его мнению, дистанционное оформление авто — это настоящий прорыв.

«Во многих европейских странах не нужно никуда ходить и выстаивать в очередях, чтобы переоформить автомобиль. Это делается либо онлайн, либо по почте, высылают бриф, в который вписывают фамилию нового собственника, и — никакой волокиты и бюрократии», — говорит эксперт.

В МВД обещают — переоформить авто старый и новый владельцы смогут сами, «двумя смартфонами». Нужно будет подать заявку в сервисный центр МВД, затем войти в базу данных и подтвердить сделку и данные нового владельца. Данные экспертизы на тот момент там уже должны быть, — пояснил Омельницкий.

«Это действительно упрощение по сделкам. Переоформить авто можно, к примеру, в кафе, а не отстояв полдня в очереди в сервисном центре. Также продавец для переоформления не обязан присутствовать в Украине, он может находиться за границей, поручив провести экспертизу авто доверенному лицу (ранее продать машину из-за границы тоже было можно, к примеру, по доверенности. Но к покупкам по доверенности многие украинцы относятся настороженно, опасаясь мошеннических схем — Ред.)», — говорит Ростислав Кравец.

Впрочем, пока непонятно, как будет проходить регистрация онлайн на практике. В идеале нужно, чтобы на момент регистрации электронная база работала без сбоев, а с этим могут возникнуть проблемы. Не говоря уже о связи, которая в последнее время часто пропадает.

Также возникает вопрос о безопасности сделок. Не получится ли так, что перерегистрировать авто можно будет, заполучив телефон собственника.

В МВД говорят, что опасения излишни. «Заключать договор купли-продажи онлайн будет так же безопасно, как и прийти ногами в сервисный центр МВД и сделать это лично, с точки зрения процессов проверки заявки нашими администраторами», — сказал Баранец.

«Неизвестно также, не используют ли переход на удаленную регистрацию, чтобы, скажем, не начать процесс сокращений сотрудников сервисных центров под предлогом, что теперь в таком большом штатном расписании нет потребности», — добавил Кравец.

При этом сохраняется возможность регистрации авто по-старому. То есть с походом в сервисный центр. По крайней мере, пока.

«В этом случае для автовладельцев фактически ничего не меняется, кроме того что нужно будет отдельно проходить экспертизу транспортного средства», — заметил адвокат Григорий Алферов.

Отказ от «пластика»

Появляется также возможность отказа от пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства — можно получить только цифровой техпаспорт (пластик при желании нужно будет заказывать отдельно). Полностью легитимизируются также цифровые водительские права.

«Но я бы на месте водителей не спешил отказываться от пластика. Цифровые документы подходят для внутреннего использования, но вот что с ними делать, к примеру, за границей — непонятно. В той же Европе полицейских вряд ли устроит техпаспорт на авто в „Дие“, да и машину на прокат по цифровым правам взять не удастся», — говорит Кравец.

По словам Кравца, новая процедура регистрации авто, помимо упрощений, таит и немало рисков.

«Да, хорошо, что не нужно будет стоять в очереди в сервисном центре. Но значит ли это, что «решалы» останутся без работы. Или они просто переместятся в центры по экспертизе, чтобы там все «ускорять», а также решать вопрос с наличием номерных знаков, получение которых никто не отменяет. Плюс непонятно как будут работать электронные базы, не будет ли там «зависаний» или взломов с утечкой информации. Новая схема точно поможет перекупщикам — им не нужно будет ходить по сервисным центрам, получать пластиковые техпаспорта. Можно будет вообще торговать автомобилями, живя за границей, оставив в Украине только своих «агентов», — подытожил Кравец.

По материалам украинских СМИ