Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > На украинцев будут собирать «налоговые досье», а затем блокировать им банковские счета

На украинцев будут собирать «налоговые досье», а затем блокировать им банковские счета

Александр Панько
03.12.22 09:42
79
На украинцев будут собирать «налоговые досье», а затем блокировать им банковские счета

Украинцам готовят «налоговую бомбу». Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов.

«В первую очередь, это касается наших беженцев, которые живут в ЕС, имеют счета в тамошних банках, работают и платят налоги. Но параллельно имеют счета и в украинских банках. Последние им могут попросту закрыть. Но рискуют пострадать не только беженцы, а и другие граждане. Плюс — готовятся предпосылки для внедрения косвенных методов оценки доходов и расходов. То есть уже в ближайшее время в Украине могут существенно закрутить гайки по налогам», — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Недавно Рада приняла за основу законопроект № 8131, который предусматривает перечисленные выше изменения в Налоговый кодекс.

Формально речь идет о гармонизации нашего законодательства с европейским, в частности — внедрение в Украине стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

И сами банкиры, к слову, к грядущим нововведениям отнеслись достаточно спокойно.

«Это нормальная европейская практика для администрирования налогов», — говорит соучредитель monobank Олег Гороховский.

Впрочем, все дело в нюансах.

К примеру, в принятой за основу версии проекта (не исключено, что ко второму чтению ее подкорректируют) прописана необходимость сбора в сжатые сроки огромных массивов информации о финансовых счетах наших граждан за пределами страны.

«Технически это трудно реализуемая задача. А отсутствие данных позволит блокировать банковские счета», — говорит Кравец,

«Тут беспокоит извращенное выполнение функций нашей налоговой службой по блокировке налоговых накладных. Можно ли ей доверить новый массив данных, не будет ли снова ручного режима использования этой информации», — написала в своем Телеграм нардеп Нина Южанина.

Разбирались, как на украинцев будут собирать «налоговые досье» и к чему это может привести.

Проверят все счета

Кабмин подал в Раду законопроект № 8131 об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах 17 октября. А уже через месяц он был принят за основу и сейчас готовится ко второму чтению.

Как указано в пояснительной записке, речь идет о внедрении в Украине двух международных стандартов в сфере прозрачности и обмена информацией для налоговых целей.

1. Общего стандарта отчетности и проверки информации о финансовых счетах (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS).

2. Стандарта по обмену информацией по запросу (EOIR).

CRS — это международный стандарт отчетности и проверки информации, который был утвержден Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2014 году. От стран, которые его придерживаются, требуется собирать информацию о финансовых счетах от финучреждений и ежегодно обмениваться такой информацией со странами- партнерами.

Также финучреждения должны проводить независимую комплексную проверку финансовых счетов и их владельцев, а в отдельных случаях — контролирующих лиц (для юрлиц), выявлять лиц, являющихся налоговыми резидентами других стран. И подавать информацию налоговым органам стран-партнеров.

Соответственно, страна получает такую же порцию информации о финансовых счетах своих граждан за границей.

На данным момент этот стандарт внедрило более 110 стран мира. По итогам 2020 года было передано информацию о более 75 млн счетов на сумму около 9 триллионов евро.

Присоединение Украины к стандарту CRS было прописано еще в 2021 году (в законе № 1941- IX), но без особых подробностей.

В августе этого года Государственная налоговая служба присоединилась к многостороннему соглашению по CRS. Она запустится в нашей стране после вступления в силу новых законодательных норм.

«Получение органами Государственной налоговой службы Украины доступа к информации об иностранных финансовых активах резидентов Украины является важным инструментом для контроля и своевременности и полнотой декларирования доходов, которые подлежат налогообложению, обнаружению незадекларированных доходов, и для борьбы с уклонением от уплаты налогов физическими лицами», — говорится в пояснительной записке. Также отмечается, что такие данные станут «важным источником налоговой информации во время внедрения непрямых методов контроля за налогообложением физических лиц».

«Даже если у вас лично нет счета в иностранном банке, но вы проводили какие-либо финансовые операции с иностранными контрагентами, элементарно — покупали что-нибудь за границей, информация станет доступна украинским налоговым органам. Само собой, налоговики получат все данные по финансовым счетам в иностранных банках наших беженцев. А налоговые органы европейских стран, соответственно, будут знать все подробности по финансам беженцев в Украине», — отметил Кравец.

Применять стандарт CRS украинские финучреждения должны будут уже с 1 января 2023 года. А завершить проверки счетов должны до 2024 года.

Второй стандарт, который планируется внедрить в Украине — EOIR — это обмен информацией по запросу. Внедрение такого стандарта проводится в несколько этапов. На первом важны изменения в законодательство. На втором представители стран-партнеров изучают, как «новичок» придерживается требований по стандарту на практике. И по итогу государству присваивают рейтинг прозрачности в вопросах налогообложения.

Рекомендации для Украины в этом плане уже есть (они были приняты на Глобальном форуме в прошлом году).

1. Сбор информации о структуре собственности и конечных бенефициарных собственниках иностранных компаний, которые имеют представительства в Украине

2. Сбор информации о партнерах иностранных компаний, которые получают доход, подлежащий налогообложению в Украине

3. Сбор информации по трастам, которые управляются или администрируются резидентами Украины

4. Хранение первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности юрлицами минимум пять лет после завершения отчетного периода (сейчас — три года).

Эти рекомендации учтены в новом проекте.

То есть охватить обменом налоговой информации планируется практически всех — от рядовых граждан до крупного бизнеса. И в самом внедрении этих стандартов финансисты не видят особых рисков.

«Это нормальная европейская практика администрирования налогов», — говорит Олег Гороховский.

«Проблемные» беженцы

Но сам проект выписан так, что в «украинском исполнении» нововведения могут иметь самые неожиданные последствия, — добавил Кравец.

В новом проекте указано, что должна быть внедрена дифференцированная система штрафных санкций для финансовых агентов, предусматривающая ответственность за нарушения процедуры проверки счетов.

Также будут камеральные и документальные проверки финучреждений для контроля за «своевременностью, полнотой и достоверностью» поданных ими отчетов по стандарту CRS.

Как говорят эксперты, это заставит финансистов осторожничать — могут блокировать «проблемные» счета, скажем, по резидентам других стран, к которым формально можно отнести и многих украинских беженцев. Особенно если те уже работают в Европе и платят там налоги.

Причем в проекте прописано достаточно жесткое правило. Владелец счета должен сообщить об изменении статуса налогового резидентства и предоставить документы в течение пяти рабочих дней. А если этого не сделает или же у финансового агента появятся «обоснованные подозрения» по честности гражданина или компании, то это может стать основанием для «отказа финансового агента в установлении деловых отношений, в предоставлении финансовых услуг, в том числе для разрыва договорных отношений», — говорится в проекте закона.

То есть счет могут заблокировать «по подозрению», а, если собственнику не удастся аргументировано снять вопросы финансистов, то и вовсе закрыть.

При этом, как указано в проекте, «финансовый агент не несет ответственности за причиненные собственнику счета убытки, связанные с разрывом договорных отношений».

«По сути, внедряются нормы, которые вынудят банки массово закрывать счета нашим беженцам, которые сейчас находятся за границей», — говорит Кравец.

Причем что интересно. В международной практике через стандарт CRS прогоняют в основном большие счета — от 250 тысяч долларов. Но в новом законопроекте никаких пороговых сумм не указано. В соглашении Украины и США по обмену финансовой информаций есть пункт о том, что отдельные категории счетов в Украине могут не проверять, но это должно быть отдельно прописано в законодательстве.

Если соответствующий пункт об исключениях в новом проекте не появится, через проверки будут прогонять все счета. Впрочем, не исключено, что ко второму чтению самые радикальные пункты (в частности, по срокам и массивам предоставления информации) в проекте смягчат. На этом сейчас настаивают представители профильного сообщества.

Намекают на непрямые методы

Но главные риски впереди. Речь идет о внедрении в Украине непрямых методов контроля за расходами. Что позволит налоговикам вычислять реальные доходы граждан и доначислять по ним налоги.

О том, что новый закон будет работать на запуск в Украине косвенных методов контроля и борьбу с уклонением от уплаты налогов, прямо говорится в пояснительной записке к проекту: такие данные станут «важным источником налоговой информации во время внедрения непрямых методов контроля за налогообложением физических лиц».

Напомним: о запуске непрямых методов контроля предупреждали уже давно. Он должен был начаться вторым этапом — после налоговой амнистии.

Последняя предусматривает контроль налоговой службы за финансами граждан, в том числе с помощью нового массива информации.

Как налоговая этими данными распорядится — вопрос открытый. Если непрямые методы запустят и контролеры решат, что вы живете не по средствам, на сумму, которую вы, по мнению проверяющих, утаили доначислят налоги (18% НДФЛ) плюс, не исключено, будут штрафы за нарушение налогового законодательства.

Впрочем, пока это лишь перспектива. Никаких конкретных законопроектов о запуске непрямых методов контроля нет.

«Можно ли налоговой доверить новый массив данных, не будет ли снова ручного режима использования этой информации», — написала в своем телеграме нардеп Нина Южанина.

Бизнес также опасается закручивания гаек по налогам. «Хотят увеличить период, за который налоговая будет иметь право проводить проверки плательщиков — с 3 до 5 лет», — отметил налоговый эксперт Александр Зарайский.

Кравец говорит, что новым проектом фактически ликвидируется понятие адвокатской тайны — защитники должны будут сообщать известные им данные по деятельности клиентов контролирующим органам. Об этом же говорится в анализе проекта Главным научно-экспертным управлением Рады.

«Вызывает большую обеспокоенность предложение проекта относительно дополнения к статье 22 „Адвокатская тайна“ (закона „Об адвокатуре и адвокатской деятельности“ — Ред) новой частью 8 такого содержания: течение 10 рабочих дней на обоснованное письменное требование налогового органа адвокат предоставляет информацию и документы, касающиеся структуры собственности и конечных бенефициарных собственников клиента».

В Главном научно-экспертном управлении Рады отметили, что есть угроза «непропорционального вмешательства в профессиональную тайну адвокатов», а это нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

По материалам украинских СМИ

Тэги: налог, досье, банковский счет

Комментарии

Статьи

03.12.22 09:44

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как Запад растлевает детей, прикрываясь «заботой» о них
02.12.22 22:47

Как Запад растлевает детей, прикрываясь «заботой» о них

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.12.22 16:49

В Украину могут отправить системы NASAMS с Ближнего востока
02.12.22 16:16

В разведке объяснили, почему российская армия не в состоянии наступать
02.12.22 15:49

В России разбился потенциальный носитель «кинжалов»
02.12.22 15:17

Россия готовилась к «чисткам» в Украине, — RUSI
02.12.22 14:55

Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу»
02.12.22 14:52

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война
02.12.22 14:34

На Виннитчине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь ВСУ
02.12.22 14:26

Украину немного потрясло
02.12.22 14:25

В Коломые люди массово отравились угарным газом
02.12.22 14:10

В Одессе монахини УПЦ стали донорами крови для защитников Украины
02.12.22 15:17

Россия готовилась к «чисткам» в Украине, — RUSI
02.12.22 14:52

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война
02.12.22 12:47

В Крыму готовятся к экстренной мобилизации
02.12.22 12:31

У Путина рассказали, готов ли он к переговорам с Байденом по Украине
02.12.22 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 90 тысяч солдат
02.12.22 09:16

В ОП озвучили потери Украины в войне с Россией
02.12.22 08:07

Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ
01.12.22 12:57

В Киеве начнут действовать «ручные отключения» электричества
01.12.22 12:12

Около 6 миллионов украинцев до сих пор сидят без света
01.12.22 09:53

Жертвами войны в Украине стал 441 ребенок
30.11.22 13:21

Глава Еврокомиссии озвучила шокирующую цифру потерь среди украинских военных
29.11.22 15:01

Близкий к Байдену трансгендер оказался в эпицентре криминального скандала
28.11.22 14:24

Почти половина Киевской области обесточена
28.11.22 16:56

Киевлянам рассказали, как будут давать свет
28.11.22 11:44

На Украину надвигаются нешуточные морозы
29.11.22 15:44

В Киеве женщина застряла в лифте и начала рожать
28.11.22 16:18

Стало известно, какой должна быть температура еды
28.11.22 09:36

Кличко поставил точку в вопросе об эвакуации киевлян
26.11.22 11:09

Маск может выпустить собственный смартфон, но не хочет этого
29.11.22 12:12

В Киеве вернули графики отключения света. И тут же их отменили
Фото и Видео
В России разбился потенциальный носитель «кинжалов»
В России разбился потенциальный носитель «кинжалов»
В России разбился потенциальный носитель «кинжалов»
В России разбился потенциальный носитель «кинжалов»
Маск показал новый грузовик Tesla
Маск показал новый грузовик Tesla
Легендарный рэпер назвал Гитлера «хорошим»
Легендарный рэпер назвал Гитлера «хорошим»
Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ
Зеленский, похоже, планирует запретить УПЦ
Порнозвезда Саша Грей прокомментировала свое фото в военкомате РФ
Порнозвезда Саша Грей прокомментировала свое фото в военкомате РФ
Появилось видео эпичного ДТП на проспекте Победы в Киеве
Появилось видео эпичного ДТП на проспекте Победы в Киеве
По югу США пронеслись сразу три десятка торнадо
По югу США пронеслись сразу три десятка торнадо
В пригороде Чикаго нашли пять трупов
В пригороде Чикаго нашли пять трупов
В российской Перми пылает крупнейшая ТЭЦ
В российской Перми пылает крупнейшая ТЭЦ
Беженцы плыли 11 суток без воды, сидя на судовом руле нефтяного танкера
Беженцы плыли 11 суток без воды, сидя на судовом руле нефтяного танкера
fraza.com
Новости блогосферы
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри

Опрос

Готовы ли вы годами жить без света и тепла ради членства Украины в ЕС?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.