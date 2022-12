На украинцев будут собирать «налоговые досье», а затем блокировать им банковские счета

Украинцам готовят «налоговую бомбу». Речь идет о рисках массовых блокировок и даже закрытия банковских счетов.

«В первую очередь, это касается наших беженцев, которые живут в ЕС, имеют счета в тамошних банках, работают и платят налоги. Но параллельно имеют счета и в украинских банках. Последние им могут попросту закрыть. Но рискуют пострадать не только беженцы, а и другие граждане. Плюс — готовятся предпосылки для внедрения косвенных методов оценки доходов и расходов. То есть уже в ближайшее время в Украине могут существенно закрутить гайки по налогам», — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Недавно Рада приняла за основу законопроект № 8131, который предусматривает перечисленные выше изменения в Налоговый кодекс.

Формально речь идет о гармонизации нашего законодательства с европейским, в частности — внедрение в Украине стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

И сами банкиры, к слову, к грядущим нововведениям отнеслись достаточно спокойно.

«Это нормальная европейская практика для администрирования налогов», — говорит соучредитель monobank Олег Гороховский.

Впрочем, все дело в нюансах.

К примеру, в принятой за основу версии проекта (не исключено, что ко второму чтению ее подкорректируют) прописана необходимость сбора в сжатые сроки огромных массивов информации о финансовых счетах наших граждан за пределами страны.

«Технически это трудно реализуемая задача. А отсутствие данных позволит блокировать банковские счета», — говорит Кравец,

«Тут беспокоит извращенное выполнение функций нашей налоговой службой по блокировке налоговых накладных. Можно ли ей доверить новый массив данных, не будет ли снова ручного режима использования этой информации», — написала в своем Телеграм нардеп Нина Южанина.

Разбирались, как на украинцев будут собирать «налоговые досье» и к чему это может привести.

Проверят все счета

Кабмин подал в Раду законопроект № 8131 об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах 17 октября. А уже через месяц он был принят за основу и сейчас готовится ко второму чтению.

Как указано в пояснительной записке, речь идет о внедрении в Украине двух международных стандартов в сфере прозрачности и обмена информацией для налоговых целей.

1. Общего стандарта отчетности и проверки информации о финансовых счетах (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS).

2. Стандарта по обмену информацией по запросу (EOIR).

CRS — это международный стандарт отчетности и проверки информации, который был утвержден Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2014 году. От стран, которые его придерживаются, требуется собирать информацию о финансовых счетах от финучреждений и ежегодно обмениваться такой информацией со странами- партнерами.

Также финучреждения должны проводить независимую комплексную проверку финансовых счетов и их владельцев, а в отдельных случаях — контролирующих лиц (для юрлиц), выявлять лиц, являющихся налоговыми резидентами других стран. И подавать информацию налоговым органам стран-партнеров.

Соответственно, страна получает такую же порцию информации о финансовых счетах своих граждан за границей.

На данным момент этот стандарт внедрило более 110 стран мира. По итогам 2020 года было передано информацию о более 75 млн счетов на сумму около 9 триллионов евро.

Присоединение Украины к стандарту CRS было прописано еще в 2021 году (в законе № 1941- IX), но без особых подробностей.

В августе этого года Государственная налоговая служба присоединилась к многостороннему соглашению по CRS. Она запустится в нашей стране после вступления в силу новых законодательных норм.

«Получение органами Государственной налоговой службы Украины доступа к информации об иностранных финансовых активах резидентов Украины является важным инструментом для контроля и своевременности и полнотой декларирования доходов, которые подлежат налогообложению, обнаружению незадекларированных доходов, и для борьбы с уклонением от уплаты налогов физическими лицами», — говорится в пояснительной записке. Также отмечается, что такие данные станут «важным источником налоговой информации во время внедрения непрямых методов контроля за налогообложением физических лиц».

«Даже если у вас лично нет счета в иностранном банке, но вы проводили какие-либо финансовые операции с иностранными контрагентами, элементарно — покупали что-нибудь за границей, информация станет доступна украинским налоговым органам. Само собой, налоговики получат все данные по финансовым счетам в иностранных банках наших беженцев. А налоговые органы европейских стран, соответственно, будут знать все подробности по финансам беженцев в Украине», — отметил Кравец.

Применять стандарт CRS украинские финучреждения должны будут уже с 1 января 2023 года. А завершить проверки счетов должны до 2024 года.

Второй стандарт, который планируется внедрить в Украине — EOIR — это обмен информацией по запросу. Внедрение такого стандарта проводится в несколько этапов. На первом важны изменения в законодательство. На втором представители стран-партнеров изучают, как «новичок» придерживается требований по стандарту на практике. И по итогу государству присваивают рейтинг прозрачности в вопросах налогообложения.

Рекомендации для Украины в этом плане уже есть (они были приняты на Глобальном форуме в прошлом году).

1. Сбор информации о структуре собственности и конечных бенефициарных собственниках иностранных компаний, которые имеют представительства в Украине

2. Сбор информации о партнерах иностранных компаний, которые получают доход, подлежащий налогообложению в Украине

3. Сбор информации по трастам, которые управляются или администрируются резидентами Украины

4. Хранение первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности юрлицами минимум пять лет после завершения отчетного периода (сейчас — три года).

Эти рекомендации учтены в новом проекте.

То есть охватить обменом налоговой информации планируется практически всех — от рядовых граждан до крупного бизнеса. И в самом внедрении этих стандартов финансисты не видят особых рисков.

«Это нормальная европейская практика администрирования налогов», — говорит Олег Гороховский.

«Проблемные» беженцы

Но сам проект выписан так, что в «украинском исполнении» нововведения могут иметь самые неожиданные последствия, — добавил Кравец.

В новом проекте указано, что должна быть внедрена дифференцированная система штрафных санкций для финансовых агентов, предусматривающая ответственность за нарушения процедуры проверки счетов.

Также будут камеральные и документальные проверки финучреждений для контроля за «своевременностью, полнотой и достоверностью» поданных ими отчетов по стандарту CRS.

Как говорят эксперты, это заставит финансистов осторожничать — могут блокировать «проблемные» счета, скажем, по резидентам других стран, к которым формально можно отнести и многих украинских беженцев. Особенно если те уже работают в Европе и платят там налоги.

Причем в проекте прописано достаточно жесткое правило. Владелец счета должен сообщить об изменении статуса налогового резидентства и предоставить документы в течение пяти рабочих дней. А если этого не сделает или же у финансового агента появятся «обоснованные подозрения» по честности гражданина или компании, то это может стать основанием для «отказа финансового агента в установлении деловых отношений, в предоставлении финансовых услуг, в том числе для разрыва договорных отношений», — говорится в проекте закона.

То есть счет могут заблокировать «по подозрению», а, если собственнику не удастся аргументировано снять вопросы финансистов, то и вовсе закрыть.

При этом, как указано в проекте, «финансовый агент не несет ответственности за причиненные собственнику счета убытки, связанные с разрывом договорных отношений».

«По сути, внедряются нормы, которые вынудят банки массово закрывать счета нашим беженцам, которые сейчас находятся за границей», — говорит Кравец.

Причем что интересно. В международной практике через стандарт CRS прогоняют в основном большие счета — от 250 тысяч долларов. Но в новом законопроекте никаких пороговых сумм не указано. В соглашении Украины и США по обмену финансовой информаций есть пункт о том, что отдельные категории счетов в Украине могут не проверять, но это должно быть отдельно прописано в законодательстве.

Если соответствующий пункт об исключениях в новом проекте не появится, через проверки будут прогонять все счета. Впрочем, не исключено, что ко второму чтению самые радикальные пункты (в частности, по срокам и массивам предоставления информации) в проекте смягчат. На этом сейчас настаивают представители профильного сообщества.

Намекают на непрямые методы

Но главные риски впереди. Речь идет о внедрении в Украине непрямых методов контроля за расходами. Что позволит налоговикам вычислять реальные доходы граждан и доначислять по ним налоги.

О том, что новый закон будет работать на запуск в Украине косвенных методов контроля и борьбу с уклонением от уплаты налогов, прямо говорится в пояснительной записке к проекту: такие данные станут «важным источником налоговой информации во время внедрения непрямых методов контроля за налогообложением физических лиц».

Напомним: о запуске непрямых методов контроля предупреждали уже давно. Он должен был начаться вторым этапом — после налоговой амнистии.

Последняя предусматривает контроль налоговой службы за финансами граждан, в том числе с помощью нового массива информации.

Как налоговая этими данными распорядится — вопрос открытый. Если непрямые методы запустят и контролеры решат, что вы живете не по средствам, на сумму, которую вы, по мнению проверяющих, утаили доначислят налоги (18% НДФЛ) плюс, не исключено, будут штрафы за нарушение налогового законодательства.

Впрочем, пока это лишь перспектива. Никаких конкретных законопроектов о запуске непрямых методов контроля нет.

«Можно ли налоговой доверить новый массив данных, не будет ли снова ручного режима использования этой информации», — написала в своем телеграме нардеп Нина Южанина.

Бизнес также опасается закручивания гаек по налогам. «Хотят увеличить период, за который налоговая будет иметь право проводить проверки плательщиков — с 3 до 5 лет», — отметил налоговый эксперт Александр Зарайский.

Кравец говорит, что новым проектом фактически ликвидируется понятие адвокатской тайны — защитники должны будут сообщать известные им данные по деятельности клиентов контролирующим органам. Об этом же говорится в анализе проекта Главным научно-экспертным управлением Рады.

«Вызывает большую обеспокоенность предложение проекта относительно дополнения к статье 22 „Адвокатская тайна“ (закона „Об адвокатуре и адвокатской деятельности“ — Ред) новой частью 8 такого содержания: течение 10 рабочих дней на обоснованное письменное требование налогового органа адвокат предоставляет информацию и документы, касающиеся структуры собственности и конечных бенефициарных собственников клиента».

В Главном научно-экспертном управлении Рады отметили, что есть угроза «непропорционального вмешательства в профессиональную тайну адвокатов», а это нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

