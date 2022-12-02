До Земли долетел мощный космический взрыв

Учёные зафиксировали самый мощный в истории гамма-всплеск, получивший кодовое название GRB221009A.

Гамма-всплески — это мощные выбросы высокоэнергетических фотонов (гамма-лучей), причём в данном случае энергия фотонов достигала 18 тэраэлектровольт — это в 100 тысяч раз больше, чем самая большая энергия, до которой разгоняли частицы в Большом адронном коллайдере.

Гамма-всплески порождаются несколькими различными по своей природе явлениями, однако судя по параметрам данного всплеска учёные полагают, что наблюдали превращение умирающей звезды в чёрную дыру. Случилось это в галактике, отстоящей от нас на 2,4 миллиарда световых лет.

В ходе такого превращения значительная часть вещества гибнущей звезды не поглощается новорожденной чёрной дырой, а рассеивается в пространстве. При этом часть её выбрасывается в виде двух струй, исходящих с полюсов звезды.

Земля оказалась на пути одного из таких лучей.

И хотя такие события достаточно редки сами по себе, в данном случае взрыв был ну вот уж очень мощным — в тысячи раз сильнее чем всё, что мы наблюдали ранее.

То ли звезда была очень массивной, то ли вмешались другие, пока неизвестные нам факторы — нам только предстоит выяснить.

По материалам соцсетей