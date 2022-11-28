Советы, как украинцам подготовиться к блэкаутам

Украина пережила первый блэкаут. И не факт, что он окажется последним. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона заявил, что на следующей неделе россияне снова могут нанести по энергетической системе масштабные удары, и могут быть риски нового блэкаута. Он также призвал украинцев готовиться к массовым отключениям света, отопления и воды. «Надо заранее заготовить продукты на длительный период», — сказал Арахамия.

Эксперты дают советы, что нужно включить в НЗ на случай блэкаута — начиная от спичек и свечей и заканчивая пауэрбанками и сухими пайками.

Отметим: практика первого блэкаута показала, что многие магазины в период отключения света могут быть закрыты, то есть возможен дефицит еды, в частности хлеба. В этот раз на некоторых заправках также возникли перебои с бензином, а часть АЗС не работали. Не исключено, что похожая ситуация может повториться.

Люди уже скупают самое необходимое. Что позволяет торговцам повышать цены на «товары для блэкаута».

Разбирались, как массовые отключения света повлияли на работу магазинов и заправок, чем запасаться на случай новых блэкаутов и сколько это стоит.

Пропали хлеб и бензин

Украина пережила первый масштабный блэкаут, когда вся генерация электроэнергии была остановлена, а многие потребители остались без воды, света и тепла на несколько суток. Ситуацию усугубила погода — ледяной дождь спровоцировал обрыв линий. Также во время подключения электроэнергии из-за перепадов напряжения были локальные аварии на подстанциях, из-за чего некоторые украинцы оставались без света более 60 часов.

«Накопительный эффект», когда с новыми ударами по энергосистеме она становится все более уязвимой, а ремонтные работы растягиваются во времени, может привести к тому, что в следующий раз, если он будет, сроки блэкаута могут еще больше увеличиться. Ранее эксперты говорили: есть риски, что света в отдельных районах может не быть до 7-10 суток.

Поэтому украинцев призывают готовиться к сложным временам.

Что показал нынешний блэкаут?

Во-первых, многие магазины не работали.

Часть супермаркетов, которые не оборудованы генераторами, просто закрылись на несколько суток. Не работали, к примеру, «Сильпо» в ТЦ «Дрим Таун» (хотя генератор в торговом центре есть и другие торговые точки были открыты) и на проспекте Владимира Ивасюка на Оболони. Также были закрыты некоторые супермаркеты «Новус».

Люди ринулись в те магазины, которые продолжили работать. И начали массово скупать продукты, причем с запасом. Из-за этого возникли большие очереди, а самые ходовые продукты исчезли с прилавков. Это касается, в частности, хлеба (люди, как в начале войны, брали по несколько буханок, скупали также булочки, сэндвичи, так как возможности приготовить еду у многих не было).

При этом, как пояснили во Всеукраинской ассоциации пекарей, дефицита хлеба в Украине нет. Хлебозаводы относятся к перечню критической инфраструктуры, поэтому в графики отключения электроэнергии их не вносят. При этом в ассоциации признали, что перебои с энергоснабжением предприятий все же бывают. В этом случае подключаются генераторы. Отметим, что они есть не на всех хлебозаводах. На предприятиях рассчитывают, что генераторы им предоставят власти из партий, которые Украина получает из-за рубежа в рамках гуманитарной помощи.

Но в этот раз, когда пошли аварийные отключения, многие хлебзаводы по стране остановились. Во Всеукраинской ассоциации пекарей говорят, что из-за аварийных отключений возникли партии брака (ведь процесс выпечки не может прерываться). В итоге сместился график производства, а следовательно, и отгрузок продукции.

При этом спрос на хлебо-булочные изделия, наоборот, начал резко расти. В итоге — во многих магазинах были пустые полки.

Сказались также перебои в логистике. Так как многие магазины не работали, выросло число покупателей в тех, которые оставались открытыми. Причем люди брали по несколько буханок. В итоге, продажи выросли в разы, по сравнению со стандартными. К чему ритейл оказался неготовым.

Востребованной оказалась также вода. В магазинах выгребали бутилированную воду, наблюдался аншлаг также у торговых точек-разливаек, которые наливают очищенную питьевую воду в тару покупателей. В точках сети «Добра вода» в спальных районах столицы выстроились длинные очереди. За водой нужно было стоять по 30-40 минут.

В «Эпицентре» рассказывают, что, начиная с октября, после каждой атаки на энергосистему и перебоев с электричеством растет спрос на бутилированную воду, таблетки для очищения воды.

Повышенным спросом во время блэкаута пользовались также продукты, которые требуют минимальной обработки, к примеру, сухие завтраки, хлопья, супы и картофельное пюре в пакетиках (их можно просто запарить кипятком), консервы, копченая колбаса и пр.

В то же время сырое мясо, рыбу, молоко люди практически не покупали.

Хорошую кассу на блэкауте подняли небольшие магазинчики у дома, оборудованные генераторами. Особенно те, которые помимо продуктов продавали еще кофе и кулинарию, которую можно было разогреть в микроволновке,

Такая же ситуация — с кафе, киосками с уличной едой и пр.

Причем ажиотаж был даже там, куда люди обычно заходят мало. К примеру, в «Добробуте» на Соломенке (он оборудован генератором, поэтому там все работало) в пятницу был настоящий ажиотаж. Люди просто сидели у врачебных кабинетов с ноутбуками, за кофе и порожками в небольшой местом кафе выстроилась очередь.

Во-вторых, начались сбои в работе АЗС. В день обстрелов на заправках сразу же выстроились огромные очереди. Некоторые заправки не работали из-за того, что не оборудованы генераторами. Между тем люди спешили заправить авто «до полного», плюс покупали топливо для генераторов.

По словам директора по маркетингу сети «БРСМ-Нафта» Александра Мельничука, спрос на топливо вырос на 35%, потребовалось чаще подвозить на заправки ресурс.

Впрочем, успевали не все. В субботу, 26 ноября, на некоторых АЗС из продажи пропал бензин. Особенно много было таких случаев на АЗС, которые расположены на выезде из Киева и по области — их «осушили» собственники генераторов.

«До 13.00 бензин был, потом закончился, когда подвезут — не знаем. Везут только дизель (хотя он и так был в продаже — Ред)», — рассказали нам на АЗС WOG на улице Багатырской.

На ОККО на выезде из Киева бензина тоже не было, а соседняя «БРСМ — Нафта» вообще не работала. То есть купить бензин в этом районе было вообще негде.

Наценка «на блэкаут»

Совет на возможный новый блэкаут — запастись продуктами первой необходимости хотя бы на несколько дней, а лучше — на неделю. Хлеб (из которого можно сделать сухари), бублики, печенье, крекеры, энергетические батончики, шоколад, консервы, супы и каши быстрого приготовления, бутылированная вода — вот перечень НЗ, который рекомендуют иметь дома эксперты. Минимальный запас на несколько дней обойдется примерно в тысячу гривен.

Также сейчас не стоит ездить с пустым баком. Лучше доливать его по мере расходования, а также залить запас топлива в канистры. Тем, у кого есть генератор, лучше залить полный бак (15-25 литров в зависимости от мощности) также в него. Что будет стоить 750- 1250 гривен, а запас в канистре — еще порядка 500 гривен (в расчет брался самый дешевый бензин).

Отметим, что блэкаут может запустить новую волну подорожания продуктов и топлива.

Во Всеукраинской ассоциации пекарей отметили, что, если перебои с электроэнергией участятся, то хлеб может подорожать на 5%.

Воду уже в этот раз некоторые пункты «наливайки» продавали с наценкой до 10% (бутилированная вода в магазинах при этом не подорожала).

По топливу, как рассказал нам владелец сети Prime Дмитрий Леушкин, «рост себестоимости» (в частности, генераторы на АЗС) уже вскоре добавит к ценнику на дизель и бензин порядка гривны.

«Наценку на генератор» берут также во многих кафе. В спальных районах доплата за кофе или чай в точке на генераторе — плюс 7 гривен на чашке, в центре — плюс 10 гривен.

Как подготовиться к блэкауту

Но продукты и бензин — лишь часть списка НЗ «на блэкаут».

Эксперт энергорынка Олег Попенко дает советы, как подготовиться к новым отключениям электроэнергии.

1. Нужно зарядить все гаджеты, аккумуляторы, фонари и пауэрбанки. Отметим, что предполагается: у людей все это уже есть. Многие действительно закупили технику на случай перебоев с электроэнергией. Как рассказали нам в сети «Алло», спрос на «экстремальные наборы» у них резко вырос. К примеру, продажи фонарей выросли в четыре раза, а средний чек вырос с весны на 19% — до 1242 гривен. Продажи раций увеличились втрое, средний чек — на 44% — до 1514 гривен. Понятно, что средний чек растет в первую очередь за счет подорожания ходового товара. Многая техника, позволяющая пережить отключения света, продолжает расти в цене. Скажем, модели радиоприемников, которые еще в начале недели стоили 500 гривен, сейчас продаются уже за 600 гривен. Бесперебойник, который в Германии стоит 35 евро, у нас предлагается за 4 тысячи гривен.

Если у вас нет газовой плиты, нужно позаботиться о вариантах, которые позволят приготовить горячую еду и вскипятить воду. К примеру, это туристические газовые горелки или небольшие газовые плитки (средняя стоимость 1-1,5 тысячи гривен).

2. Для частного сектора лучшим вариантом на случай блэкаута остается генератор. Дефицита такой техники в Украине уже нет — ритейлеры завезли модели на любой вкус и кошелек. Но возникли новые нюансы. Во-первых, многие генераторы оказались в буквальном смысле «одноразовыми». Техника массово ломается из-за плохого качества и неправильной эксплуатации. Сломанными генераторами уже завалены мастерские по ремонту, но возник дефицит запчастей, поэтому быстро починить прибор можно далеко не всегда, Во-вторых, сложно купить масло для генераторов (его нужно менять после первых 10-12 часов эксплуатации). Для бензиновых моделей нужно четырехтактное масло, а оно есть далеко не везде, хоть и стоит недорого (порядка 200 гривен за канистру). Еще одна особенность использования генераторов — их нужно подключать напрямую к сети, что должен делать профессиональный электрик. В зависимости от перечня дополнительных комплектующих (кабель, переключатели и др.) услуга может стоить от 5 до 15 тысяч гривен. То есть общий бюджет (недорогой генератор плюс подключение) — это уже минимум 30-40 тысяч гривен. Но хорошая новость в том, что генераторы, которые до этого дорожали едва ли не каждый день, перестали расти в цене и даже подешевели (на их импорт убрали налоги). Если ранее самая доступная бензиновая модель на 3 киловатта стоила 32-25 тысяч гривен, то сейчас такую же можно найти за 25 тысяч.

3. Стоит предусмотреть варианты на случай отсутствия связи: загрузить в телефон карты, которые могут работать оффлайн, заранее проработать с родственниками план «Б» — где встречаться и что делать, чтобы «не потеряться» в случае экстренной ситуации и отсутствия связи.

На случай отключения отопления могут помочь газовые обогреватели. Но пользоваться ими нужно крайне аккуратно. Также стоит подготовить теплые вещи, термобелье. В «Алло» говорят, что украинцы пока не скупают термобелье, хотя на него ожидался повышенный спрос. «Пока продажи на уровне прошлогодних, но чек вырос на 25%, до 1500 гривен», — сообщили в «Алло».

4. Также эксперты рекомендуют заранее сохранить список мест, где при необходимости можно зарядить телефон, погреться, перекусить. Возможность подзарядки гаджетов в этот блэкаут предоставляли многие работающие торговые точки. Также работают «Пункты Незламности», хотя к ним есть вопросы. В частности, в Киеве открыты были далеко не все пункты.

5. Отдельная тема — лекарства. В период блэкаута работали далеко не все аптеки. Даже те, которые оборудованы генераторами, «выключались». Фармацевты говорят, что поток клиентов не такой большой, а «кормить» генератор дорого, поэтому выгоднее работать по сокращенному графику или вообще закрыться. Поэтому эксперты рекомендуют заранее сформировать аптечку и пополнить запасы лекарств, которые регулярно принимаете.

Но, понятно, что каким бы ни был НЗ «на случай блэкаута», продержаться долго без света, воды и отопления крайне сложно. Поэтому лучше иметь план «Б» на случай возможного выезда. Скажем, некоторые отели, в том числе недорогие мини-гостиницы под Киевом, имеют генераторы или твердотопливные котлы, поэтому практически автономны. Номер стоит от 600 до 1500 гривен в сутки.

По материалам украинских СМИ