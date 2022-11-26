Многие «пункти незламності» в Киеве не работают

Журналисты проехались по «Пунктам незламності» в Киеве и проверили как они работают на самом деле. Часть из них действительно не работает.

Первая локация «Пункта незламності» по адресу Проспект победы 69/1, неподалёку от станции метро Нивки.

Это пункт ГСЧС, находится на территории пожарной части.

Сам пункт — это большая военная палатка. Интернета пока нет, но обещают что через 1-2 дня он появился.

По словам сотрудников ГСЧС, за вчерашний день к ним пришла 162 человека.

Второй «Пункт незламності» расположен по адресу улица Вильгельма Котарбинского 20, но во всех официальных источниках указан неправильный адрес — Улица Молдавская 3-А, (рядом с Центральным госпиталем МВД Украины).

Поэтому все идут к Центральному госпиталю МВД, а уже там сотрудники госпиталя сообщают правильный адрес.

Данный пункт расположен в здании детского садика. В нем есть только 7 розеток, которые работают от общей системы электрификации, а не от генератора. Поэтому если отключать свет в детском садике соответственно «Пункт незламності» тоже останется без электричества. По словам директора детского садика, через 1-2 дня им привезут генератор.

Третий «Пункт незламності», также расположен на территории пожарной части по адресу Соломенская площадь, улица Василия Липковского, 33.

Здесь установлена такая же палатка, как и в других пунктах за которые отвечает ГСЧС. Но здесь уже успели подключить интернет. Также сделали детский уголок с игрушками.

Однако, многие пункты которые есть на карте опубликований властями, не работают и у них есть только вывеска. Работает пункт или нет можно проверить только приехав на место. Пример — «пункт незламності» по адресу улица Зодчих 22.

На сайте nezlamnist написано, что данный пункт открыт и работает круглосуточно. Но когда наш журналист сюда приехал, то на двери увидел табличку, на которой маленьким шрифтом написали, что данный пункт начнёт свою работу, если электричества не будет более 24 часов.

По материалам украинских СМИ