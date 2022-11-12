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Дайджест > Украинские кинотеатры - в полной ж...пе и ждут спасительную премьеру "Аватара"

Украинские кинотеатры - в полной ж...пе и ждут спасительную премьеру "Аватара"

Агата Кловская
12.11.22 11:40
62
Украинские кинотеатры - в полной ж...пе и ждут спасительную премьеру "Аватара"

Украинский бизнес в сфере развлечений переживает худшие времена. Война, экономический кризис, обстрелы, воздушные тревоги, а с недавних пор еще и отключения света — все это особенно сильно ударило по индустрии кино.

По словам совладельца сети «Планета кино» Дмитрия Деркача, ситуация с кинотеатрами сейчас самая плохая за все годы существования украинского кинопроката. Даже хуже, чем при локдауне в эпоху, когда самой большой проблемой считался коронавирус.

«Воздушные тревоги и отключение электроснабжения очень негативно влияют на наш бизнес. Если в магазин ты можешь прийти, выбирать вещи, во время тревоги просто выйти из магазина и это никак тебя особенно не раздражает. То поход в кинотеатр ты планируешь заранее, тратишь время на дорогу, покупаешь попкорн, фильм длится 1.5-3 часа, и есть большая вероятность, что твой просмотр прервется. В таких условиях, с риском отмены сеанса, не многие готовы идти в кино. Поэтому посещаемость очень низкая. Она даже ниже, чем при самых жестоких ковидных ограничениях», — говорит Дмитрий Деркач «Стране».

CEO сети Multiplex Роман Романчук в комментарии «Стране» подтверждает эту тенденцию. Он уточняет, что сейчас по сравнению с довоенным периодом кинотеатры работают на уровне 20-30%. А после начала блэкаутов посещаемость кинотеатров упала еще в два раза.

«Тут работает комплекс факторов: и отключения света, и комендантский час, и воздушные тревоги, во время которых мы закрываемся, и количество выехавших людей, и снижение их покупательской способности. Бывают дни, когда кинотеатр вообще не отключают, а бывает, когда 2-3 дня подряд он практически целые сутки без света — в такие дни у нас 100% падение», — рассказывает Романчук.

Как на работу кинотеатров влияет блэкаут, и что украинские зрители смогут посмотреть в кино в ближайшее время — подборка главных премьер?

Что происходит с сеансами и билетами при блэкауте

Во время воздушных тревог и отключений света сеансы останавливаются, а все посетители и работники кинотеатров эвакуируются в укрытие. Но, как показывает практика, далеко не все зрители остаются там дожидаться, пока включат свет или пока закончится тревога. Чаще всего они просто уходят.

Деньги за несостоявшиеся сеансы в «Планете кино» возвращают клиентам.

А вот у посетителей сети Multiplex есть несколько опций — что делать с билетами, если досмотреть фильм им не позволил блэкаут.

«Гости либо берут сертификат, по которому они могут посетить сеанс в любой другой день. Либо возвращаются досматривать фильм в этот же день — но это возможно только в некоторых кинотеатрах нашей сети, где более-менее соблюдается график отключений света. Третья опция — возврат денег за билеты», — сообщает Роман Романчук «Стране».

Какую из трех опций выбирают клиенты, зависит от расположения кинотеатра и от того, насколько прогнозируемые отключения света. Например, по словам Романчука, в кинотеатре Multiplex в ТРЦ «Проспект» на левом берегу Киева более-менее соблюдается график блэкаута.

«Если есть понимание, что свет появится через четыре часа — люди возвращаются вечером посмотреть сеанс заново. А если говорить о кинотеатре в ТЦ „Республика“, куда гости в основном специально приезжают, минимальная вероятность, что они вернутся в тот же день. Поэтому там в основном берут сертификаты или возвращают деньги. Деньги берут больше, чем сертификаты», — сообщает Роман Романчук.

Работать на генераторах нерентабельно

Если рестораны, как писала «Страна», уже приспособились к блэкауту и продолжают работать даже если нет электричества — на генераторах, — то для кинотеатров это не так просто.

Так, в «Планете кино» есть генераторы, но по словам Деркача, работать от них кинотеатру нерентабельно.

«Они у нас есть для поддержки систем в рабочем состоянии, но не для полноценной работы кинотеатров», — объясняет совладелец «Планеты кино».

Роман Романчук говорит, что генераторы теоретически могли бы «спасти» кинотеатры в условиях блэкаута, но есть ряд сложностей.

«Пока мы не рассматриваем этот вариант по нескольким причинам. Первая — по договору мы оплачиваем коммунальные платежи торговому центру, в котором находится кинотеатр. Если мы переключаемся на генератор, коммунальные мы уже не будем платить ТЦ, а это — нарушение договора. Второе — вероятность того, что люди будут идти в работающий кинотеатр через полностью выключенные аллеи торгового центра, близка к нулю», — объясняет Романчук.

К тому же, по его словам, для поддержания работы целой инфраструктуры кинотеатра нужны генераторы большой мощности, и стоимость киловатта будет очень высокой.

«Это категорически нерентабельно. Нужно будет поднимать цену билета в 2-3 раза», — говорит Романчук.

Другой выход, который сейчас прорабатывают в кинотеатрах — чтобы генераторами их обеспечили торговые центры. Часть из них готова предоставить кинотеатрам возможность продолжать работать даже при блэкауте с минимальным уровнем потребления электроэнергии.

Последняя надежда — премьеры

Главное, что сейчас может помочь кинотеатрам выжить и привлечь посетителей в условиях блэкаута — премьеры новых фильмов, которые выйдут в прокат в ноябре-декабре.

«Самая большая касса в этом году будет у „Аватара“, никаких сомнений. Хорошие ожидания на box office от „Черной Пантеры“. Фильм уже вот-вот выйдет в прокат. Также интересный проект „Меню“. В декабре выйдет „Лютая ночка“ и „Кот в сапогах“. Среди украинских еще ждем хороших кассовых результатов от фильма „Коза Ностра“ в декабре», — говорит «Стране» Дмитрий Деркач.

Романчук также ожидает увидеть больше зрителей в зале в последний месяц осени и особенно перед Новым годом.

«Премьера „Аватара“, конечно, будет более мощная, чем те, которые были в октябре. Фильмы „Меню“, „Черная пантера“ — тоже сильные премьеры. Контент — это же основной драйвер посещаемости кинотеатров. Новые фильмы помогут нам, если не будет ухудшения ситуации с безопасностью и блэкаутом», — отмечает Роман Романчук.

По материалам украинских СМИ

Тэги: кино, война в Украине

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