Частичная эвакуация Киева неизбежна

План эвакуации Киева существует, но есть разные варианты его реализации, и зависеть они будут от скорости и успешности дальнейших действий власти. Частичная эвакуация Киева по факту неизбежна. Это признает и сама мэрия, призывающая по возможности переселяться в другие места. Есть ли в Украине такие «теплые и светлые» места? Большой вопрос. Об этом пишет интернет-издание «Зеркало недели».

Ожидаемые и предсказуемые массовые удары россиян по глубинной инфраструктуре Украины, увы, для некоторых стали сюрпризом. Важно понимать, много ли этих некоторых во власти. Есть ли у нас в запасе что-то большее, чем призывы перезимовать в Европе или перспективы эвакуации города-миллионника?

Враг и раньше не особо стеснялся при выборе целей. Разбитые Ахтырская и поврежденная Черниговская ТЭЦ не дадут соврать. Да и в пристоличную Трипольскую ТЭС прилетело еще в первые дни войны.

В сентябре прошла серия ударов по электростанциям и силовым подстанциям Харьковщины и Днепропетровщины. В начале октября, до всяких взрывов на Крымском мосту, депутаты госдумы России бурными аплодисментами приветствовали руководителя фракции, призывавшего «раз и навсегда уничтожить инфраструктуру нацистской Украины — все электростанции, мосты и прочее».

Далее масштабы начавшегося ракетно-дронного террора реально кратно выросли.

К началу ноября по крупным энергообъектам Украины прилетало 103 раза. И если в сентябре было 12 прилетов, то в октябре при четырех волнах ударов целями оказались порядка семи десятков объектов. И это без учета отраженных. Атаковали все: и крупнейшую киевскую ТЭЦ-5, и древнюю «привокзальную» ТЭЦ-3, и пустой офис «Укрэнерго». Били по западноукраинской Бурштынской ТЭС, Винницкой, Ладыжинской и снова по многострадальным харьковским. Впервые прилетело и по оборудованию ГЭС. ПВО Вооруженных сил Украины сбила около 70% дронов и ракет, а в ряде случаев и вообще все... Тем не менее удары продолжались, так, по подстанции 750 кВ на Киевщине было пять серий ударов.

Массированные удары по высоковольтным подстанциям как раз и стали новым элементом воздушного террора. Всего было повреждено и отключено до 30% оборудования.

Американцы приводили данные, что октябрьские прилеты по нескольким подстанциям 330/750 кВ привели к выключению свыше 40 подстанций более низкого уровня. Риск подобных потерь сохраняется.

Благодаря, без всякого преувеличения, героическому труду ремонтников, повреждения исправлялись в кратчайшие строки. Но в первый день объединенная система Украины потеряла до 15% располагаемой мощности.

Потом за три недели было еще три крупные волны обстрелов (последняя 31 октября) и куча ударов помельче. С все той же нацеленостью на развал энергосистемы северо-востока. Собственно, это хорошо видно по регионам, в которых идут отключения. Это столица, Киевская, Черниговская, Житомирская плюс центральная Черкасская области — «Киевский узел». И Сумская, Харьковская и Полтавская области — «Слобожанский энергоостров», который еще лет пятнадцать назад вообще по факту работал в режиме энергосистемы России. Теперь от «коллег» прилетают ракеты.

Кстати, фюрер рашистов еще после налета 10–11 октября пообещал, что этого хватит. И привычно солгал, — следующие три недели каждый понедельник начинался ракетно-мопедной волной. Энергетический террор как он есть.

Тем не менее развалить энергосистему не удалось, а вот вызвать волну веерных отключений — вполне. Системе не хватает возможностей передать 1500–2000 МВт мощности. «Укрэнерго», электрики облэнерго и городских сетей делают все что могут. Но отключения с нами надолго. Грубо — не хватает двух-трех атомных блоков.

Оптимистичные заявления, что за пару-тройку недель все основные проблемы исправят, всегда справедливо сопровождаются фразой: «При отсутствии новых налетов». А они наверняка будут. Россия не зря заказала около двух тысяч дронов у Ирана (часть уже получена и до четырех сотен — израсходованы). По Днепру «мопеды» прилетают весь ноябрь.

Так что поставки партий ПВО и РЭБ остро нужны были еще летом, что уж говорить о сейчас. Как и работа по усилению защиты энергообъектов, начиная от бетонных блоков и, возможно, защитных сеток от дронов до рассредоточения восстанавливаемого оборудования.

И это далеко не все. Нужны те же трансформаторы, выключатели, реле и прочие комплектующие на замену. Пока ситуацию спасает наличие большого количества резервного оборудования (в «Укрэнерго» проходила большая реконструкция, но старые трансформаторы в металлолом не сдали, хотя многим очень хотелось). Но этот ресурс не вечен. Так что ищут новое и умеренно б/ушное за рубежом. Лишним точно не будет.

Сейчас США с союзниками обсуждают поставки нам необходимого оборудования в условиях продолжения нанесения ударов по критической инфраструктуре. Рассматриваются поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и тому подобного.



На завоз тех же генераторов и критического оборудования Кабмин уже отменил пошлины. Это важно.

Одновременно и нашей, и западной дипломатии стоит более внятно пояснить тому же Ирану, что поставлять технику для войны в Европе и вести с той же Европой переговоры о смягчении санкций контрпродуктивно. И придется определиться. Судя по упорным попыткам Тегерана сделать вид, что они ни при чем и что поставки якобы довоенные, там тоже не все в восторге от возможного ужесточения и последующей ревизии санкций. За последние сорок лет в санкционном заборе вокруг персов наделали много дырок и щелей. Перекрытие некоторых из них может стать весьма болезненным.

Но, естественно, одной дипломатией вопросы решить нельзя. Да и у ПВО есть свои пределы. Так, британские аналитики оценивают возможную эффективность наземного ПВО на уровне 85%. А мечтающим о «Железном куполе» стоит помнить, что по площади одна Киевщина больше Израиля, даже с Западным берегом Иордана. Причем и он до сих пор не перекрыт полностью, а стреляют по нему в основном ракетами из обрезков труб. К нам же летят подарки гораздо более мощные. Так что даже при идеальном сценарии избавиться от воздушного террора полностью не получится, но по максимуму нужно.

Не будем упускать из виду очень неприятный и трудно устранимый нюанс — нынешние, весьма ощутимые, проблемы возникли при плюсовой (!) температуре. Вся зима еще впереди. Прикиньте масштаб: при морозах дефицит мощности вырастет с нынешних 1–1,5 млн кВт до 2–3 млн и выше... Со всеми вытекающими последствиями. Прогнозы отключения электричества на 10–12 часов в сутки при сильных морозах — это не самый жесткий, а наиболее реалистичный сценарий. Его придется выдержать.

В ноябре начали раскручивать информацию о полной эвакуации Киева. Сначала МИД решил озадачить этой информацией наших партнеров, потом ее стали активно обсуждать здесь, делая при этом взаимоисключающие заявления. Внесем ясность: план эвакуации существует (и обязан существовать, был еще при УССР), но есть разные варианты его реализации, и зависеть они будут от скорости и успешности дальнейших действий власти. Частичная эвакуация Киева по факту неизбежна. Это признает и сама мэрия, призывающая по возможности переселяться в другие места. Есть ли в Украине такие «теплые и светлые» места? Большой вопрос.

Детали конкретных планов, естественно, закрыты, но определенная информация просачивается. Так, Нацбанк, например, считает критической точкой долгосрочный выход из строя 40% энергосистемы. Да-да, вся финансовая инфраструктура тоже ляжет, а вместе с ней и любая другая деятельность, даже если вы уже привыкли к ужинам при свечах и пешим прогулкам на десятый этаж. А учитывая, что Киев — город-миллионник, при любом сценарии всех жителей вывезти не получится. Подумайте об этом уже сегодня.

Заодно прикиньте, успеет ли город подготовить все до первых заморозков? Например, важно уже сейчас позаботиться о том, чтобы не замерзли системы водопровода и канализации. Анализировать уязвимые точки, думать, как их «согреть», и прочее. Опыт, когда 350 тысяч человек остались без воды после ракетного удара возле Оболони, уже есть. Но это — при теплом солнышке.

Мэрии придется научиться не только нарезать землю застройщикам, но и принимать нестандартные и непривычно оперативные решения. Нужны автономные генераторы в невероятных количествах, в том числе для мобильных вышек. Минцифры обещает 2500 приемников «Старлинк» с раздачей сигнала. Это хорошо, но на самом деле мало. А остаться без средств связи, да еще и в войну, это как остаться без тепла и хлеба.

Анонсированной тысячи пунктов обогрева (по десять на район) тоже маловато. А равномерное распределение их числа, без привязки к численности жителей в районах, говорит о том, что цифра эта вообще от балды. Но как первый шаг пойдет, особенно если в процессе получится выйти на полторы-две тысячи и с привязкой к потребностям.

Уже ясно, что в зоне «отопительного» риска новостройки левого берега Днепра: если на правом много относительно небольших котельных, то на левом (или на той же Оболони) — все гораздо концентрированнее, а значит, и уязвимее.

И таких нюансов немало. Надо, надо, надо. Большинство — еще на вчера. Часть этих «надо» так и не появится до весны, но что делать — надо выстоять.

Зима будет самой сложной за годы Независимости. Даже если будет теплой. И вряд ли последней нашей сложной зимой.

По материалам украинских СМИ