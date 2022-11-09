Китай тестирует собственную цифровую вселенную

Объем операций, проведенных в Китае с цифровым юанем, достиг 100 млрд юаней — это около 14 млрд долларов. Электронная валюта принимается в рамках эксперимента в 23 городах КНР. Цифровой юань уже начали внедрять крупнейшие платежные сервисы, им можно расплачиваться за проезд в метро и автобусах, за доставку еды, делать переводы в благотворительные фонды. Скептики указывают на серьезный минус цифрового юаня: как и любая цифровая валюта центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC), он может превратить обычных людей в марионеток в руках властей. Но, похоже, внедрение ЦВЦБ уже не остановить.

Увлекательный эксперимент

Тестирование цифрового юаня началось еще в 2020 году. Тогда в рамках первого этапа эксперимента цифровую валюту ввели в четырех провинциях: Чэнду, Сучжоу, Сюнгане, Шэньчжэне. Потом к испытаниям присоединились еще несколько регионов. Среди жителей разыгрывались ваучеры на сумму 200 цифровых юаней (30 долларов). Эти деньги можно было потратить в кафе, магазинах, при заказе такси, тестируя удобство нового финансового сервиса.

Китайцам для участия в эксперименте надо было скачать специальное приложение-кошелек крупного китайского банка — China Construction Bank. Потом к испытаниям подключились еще четыре банка и ряд крупных корпораций, в том числе Huawei, которая начала выпускать смартфоны с предустановленным приложением для платежей цифровыми юанями.

К концу 2021 года число пользователей цифрового юаня в Китае достигло 140 млн человек, объем операций превысил 9,7 млрд долларов. В это время проводить платежи с помощью цифрового юаня предложил крупный интернет-ретейлер — JD.com.

С начала 2022 года стартовал второй этап тестирования цифрового юаня. В китайских магазинах приложений появилась новинка — e-CNY. По сути, это мобильный криптокошелек, в котором вместо криптовалюты хранится цифровой юань. Раньше такие кошельки создавались в приложениях китайских банков, теперь же Национальный банк Китая создал независимый продукт. Вначале это приложение презентовали для зрителей Олимпийских игр в Пекине. Им можно было расплачиваться, например, при покупке воды.

Затем пилотный проект расширили, к нему были привлечены частные компании. Например, Meituan — доставщик еды, третья по размеру публичная компания Китая после Alibaba и Tencent. Цифровой юань стали использовать для покупки страховых полюсов, оплаты налогов. В августе в общественном транспорте города Гуанчжоу (третий по величине город Китая, 18 млн жителей) появились QR-коды, позволяющие через приложение оплатить проезд цифровым юанем.

По данным на середину октября, с цифровым юанем было совершено 360 млн транзакций. Для Китая с населением 1,4 млрд человек это капля в море. Однако тестирование цифровой валюты захватывает все новые и новые китайские провинции. Сегодня в эксперименте уже участвует фактически полстраны — цифровой юань ходит в 15 из 22 провинций. Число сфер, где можно проводить платежи в новой валюте, тоже постоянно расширяется. По данным Банка Китая, возможность оплаты с помощью цифрового юаня подключили 5,6 млн магазинов.

Деньги из будущего

CBDC — это третья форма государственной валюты, наряду с наличной и безналичной. Ее эмитирует центробанк, и, разумеется, он же регулируют обращение этого вида денег. То есть в отличие от криптовалют такие цифровые деньги не являются децентрализованными (подробнее см. «ЦБ будет чеканить блокчейн-монеты», «Эксперт» № 6 за 2021 год). Важно также понимать различие CBDC и безналичных денег. Последние — это обязательство коммерческих банков. Только когда вы снимаете их с карты, безналичные рубли превращаются в обязательство ЦБ.

Цифровые валюты, как и обычные деньги, наделены метаданными — некой дополнительной информацией. У обычных денег это серийный номер банкноты. Нечто похожее есть и у CBDC, которые выпускаются в виде токенов с уникальным номером, который хранится в блокчейне. В последнем отражается вся информация о сумме перевода и личности получателя и отправителя. Таким образом, в отличие от наличных и безналичных форм, цифровые деньги дают возможность прослеживать все транзакции, совершенные с ними. На это обратил недавно внимание министр финансов России Антон Силуанов. «Этот инструмент на сто процентов находится под контролем центрального банка, он прослеживаемый. Любая транзакция этой цифровой валюты видна центральному банку. И различные неправомерные действия с цифровой валютой совершить крайне сложно, практически невозможно», — заявил министр.

Сегодня пилотные проекты с CBDC запускаются по всему миру — в Казахстане, Индии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре. В России тоже есть проект цифрового рубля. В декабре 2021 года был создан прототип платформы цифрового рубля, сейчас в пилоте участвуют 12 банков, в том числе ВТБ, Газпромбанк и Сбер. Участники эксперимента тестируют возможность открытия цифровых кошельков, а также переводы цифровой валюты. Первый этап тестирования платформы продлится до конца 2022 года. Полноценное же тестирование цифрового рубля, когда им смогут воспользоваться обычные люди и бизнес, изначально было запланировано на 2024 года. Однако из-за санкций, введенных против России этой весной, процесс решили ускорить и перенесли эксперимент на апрель 2023 года. На втором этапе будут проводиться пилотные расчеты цифровой валютой. Тогда же будут созданы и специальные протоколы, позволяющие проводить трансграничные платежи. Как видим, в Китае к этому этапу уже перешли.

Финтех смирился с конкурентом

Китайские лидеры мобильных платежей — платежные системы AliPay (холдинг Alibaba) и WeChat Pay (холдинг Tencent) — вначале очень настороженно относились к экспериментам с цифровой валютой. Они отказывались присоединяться к эксперименту на первом этапе, очевидно испугавшись конкуренции. Сегодня на эти две платежные системы приходится более 90% мобильных платежей в Китае. Продолжат ли эти частные компании доминировать в данном сегменте и дальше, во многом зависит от позиции финансовых властей Китая. Директор Института исследования цифровых валют Национального банка Китая Му Чаньчунь ранее уже заявлял, что если у Alipay и WeChat возникнут технические неполадки, угроза создастся для стабильности всей китайской финансовой системы.

Снизить влияние этих платежных систем власти КНР могут как раз с помощью цифрового юаня. Изначально не было понятно, выйдет ли цифровой юань за пределы платформы e-CNY или китайские власти будут создавать на основе этого приложения отдельную платежную систему. В пользу последнего неоднократно говорили в китайской прессе неназванные источники из госбанков. Они заявляли, что Пекин хочет подорвать доминирование платежного дуэта AliPay и WeChat Pay, создавшего монополию на большие данные.

Однако для этого надо повысить число пользователей цифрового юаня примерно до миллиарда. У того же WeChat более 1,2 млрд пользователей, при этом 750 млн из них проявляют ежедневную активность. Возможно, поэтому было решено пойти по-другому пути — попробовать интегрировать цифровой юань в уже работающие платежные системы.

Так, в апреле текущего года WeChat добавила в своем приложении кнопку, позволяющую пользователям загружать туда свой кошелек e-CNY. Это дает возможность проводить платежи цифровыми юанями через приложение. Такую же интеграцию в мае провела и AliPay.

По словам старшего преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Светланы Батановой, курс на создание четкой и сильной взаимосвязи между цифровым юанем и традиционными электронными платежными инструментами был выбран неслучайно. «Это делалось, чтобы потребители могли платить, сканируя один код. А продавцы могли бы поддерживать различные платежные инструменты без увеличения затрат. Китайские власти планируют уделять большое внимание стандартизации платежных систем и укреплению нормативной базы для развития цифрового юаня», — объяснила эксперт.

Теперь внедрение цифрового юаня вполне может пойти еще более быстрыми темпами. Цифровой юань удобнее безналичной валюты тем, что для операций с ним не надо открывать банковский счет. Кроме того, цифровым юанем можно будет расплачиваться там, где не работает интернет. Эта возможность тестировалась еще в 2020 году. Оплату можно проводить, просто поднося смартфон с установленным цифровым «юаневым кошельком» к терминалу.

Повысить популярность цифрового юаня может постепенное внедрение интересных для пользователей «фишек», таких как внедрение цифрового юаня в Гонконге, где ходит гонконгский доллар. Ранее представители Народного банка Китая заявляли о планах во время второго этапа тестирования интегрировать цифровой юань в систему быстрых платежей Faster Payment Service, работающую в Гонконге. Это позволит жителям Китая совершать покупки в этом административном районе с помощью цифрового юаня. При этом никакой конвертации с комиссиями из юаня в гонконгский доллар не будет.

Цифровой властелин

Считается, что одна из главных целей цифрового юаня — вытеснение доллара из международных расчетов, и в долгосрочной перспективе цифровой юань и цифровые валюты других стран могут нанести ущерб статусу доллара в мировой финансовой системе. Неслучайно в США уже звучала критика в адрес этой китайской валюты. Так, сенаторы считают, что цифровой юань якобы позволит России обходить санкции. Весной этого года экс-глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань даже вынужден был ответить на это: он подчеркнул, что цифровой юань нужен в первую очередь населению Китая и компаниям-продавцам. И платежная инфраструктура вокруг цифрового юаня не претендует на замену SWIFT.

По словам профессора, генерального директора Консалтингово-аналитического союза" Артема Генкина, в будущем страны смогут договариваться о прямом двустороннем обмене своих цифровых валют. Эти транзакции не пойдут через систему SWIFT. Если они станут нормой, за пределами США снизится необходимость хранить доллары и расплачиваться ими. При этом такие транзакции могут быть не более удобными, чем те, что проходят через SWIFT. Просто Китай, как крупнейшая экономика, будет продавливать выгодный ему формат торговли со своими партнерами.

Артем Генкин отмечает, что российские поставщики сырья, как и любые иностранные контрагенты китайских крупных госкомпаний, уже в 2023‒2024 годах могут столкнуться с ситуацией, когда цифровой юань будет обозначен как предпочитаемая валюта расчетов китайской стороной сделки.

«Почти сто стран мира являются должниками Китая. У некоторых долг превышает 40 процентов ВНП. В основном страны-должники расположены в Африке, Центральной и Юго-Восточной Азии и в Тихоокеанском регионе. Это естественная целевая аудитория для внедрения и распространения цифрового юаня. Как послевоенный план Маршалла, помимо декларированной США помощи в восстановлении Европы, породил феномен евродолларов (доллары, помещенные их владельцами в банки за пределами США. — „Эксперт“), так и китайская инициатива „Один пояс — один путь“ может вызвать к жизни, например, „афроюани“ в цифровой форме», — предполагает Генкин.

Цифровой юань может помочь и развитию китайского внутреннего финансового рынка. Участники встречи МВФ на тему цифровых валют центральных банков, прошедшей в середине октября, заявляли, что прозрачность расчетов в цифровых деньгах позволит упростить кредитование и выдачу субсидий. Кроме того, цифровая валюта даст возможность повысить контроль за использованием целевых выплат.

По словам заместителя председателя правления Росдорбанка Анатолия Вожова, прозрачность расчетов в цифровом юане также позволит сохранить некоторый объем денежной массы для внутреннего рынка за счет уменьшения оттока средств за рубеж и борьбы с теневыми операциями и уходом от налогов.

Цифровой юань может иметь блестящие перспективы. Учитывая размер экономики Китая и желание китайских властей, этот продукт может занять серьезные позиции на формирующемся рынке цифровых валют. По мнению аналитика Teletrade Алексея Федорова, учитывая, что всего за два года тестирования цифрового юаня было открыто 261 млн кошельков для его хранения, можно представить, что на этапе более масштабного внедрения без наличия конкуренции скорость охвата вырастет как минимум в два раза и через три-четыре года цифровым юанем будут пользоваться все 1,41 млрд жителей Китая. Алексей Федоров предположил, что к 2026‒2027 годам объем транзакций в цифровых юанях может увеличиться как минимум в восемь-девять раз до 600‒700 млрд юаней в год.

Для сравнения: в 2019 году через AliPay и WeChat Pay китайцы совершили платежей в сумме на 35 трлн долларов. Нет ничего невозможного в том, чтобы львиная доля этого объема быстро стала проводиться с использованием именно цифрового юаня.

Но у цифрового юаня есть и «темная сторона». Он, как и любая CBDC, в силу своих особенностей может помочь усилить контроль властей Китая за населением. Поскольку у каждой цифровой купюры есть уникальный идентификационный номер, государство может легко его отслеживать. С обычными деньгами такого тотального контроля нет и быть не может.

С одной стороны, это хорошо, цифровая валюта позволит быстро находить преступников, пытающихся, например, обналичить деньги. С другой — за каждым обычным человеком будет тянуться, как длинный шлейф, его финансовая история. И при малейшей ошибке алгоритмов, анализирующих расходы и доходы всего населения страны, человеку придется оправдываться перед соответствующими органами.

По мнению скептиков, цифровой юань открывает настоящий ящик Пандоры. Артем Генкин предполагает, что цифровой юань можно будет использовать для дискриминации целых социальных групп. В этом китайским властям поможет проходившая тестирования система социального рейтинга. Она позволяет присваивать любому человеку рейтинг на основе оценок, насколько исправно тот платит налоги, не нарушает законы и другие нормы. Некоторым людям с низким социальным рейтингом могут начать отказывать совершать какие-либо операции с принадлежащими им цифровыми юанями, говорит Генкин.

Кроме того, государство, объявив охоту за большими данными, может еще сильнее начать контролировать бизнес. Фактически оно сможет бесплатно получать данные о поведении клиентов тех или иных компаний, а также о поставках предприятий.

По мнению Алексея Федорова, Китай и китайский бизнес точно воспользуются большим массивом информации, которую они получат от цифрового юаня. «Создание более эффективных бизнес— процессов, одна из важнейших задач цифрового юаня. На прошедшем недавно в Китае Двадцатом съезде КПК Си Цзиньпин подтвердил, что КНР переходит на новый этап экономического развития: от условной „дешевой производственной фабрики“, где в главу угла ставилась эффективность обрабатывающего сектора любой ценой, к экономике, в основе которой будут НИОКР и высокотехнологичные отрасли. Трудно представить себе подобную экономику без цифровой валюты и тотальной цифровизации жизни. О какой приватности при тотальной цифровизации может идти речь?» — заключил эксперт.

По материалам иностранных СМИ