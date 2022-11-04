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Дайджест > ОЗГ “С1К” - перша кріптобанда України

ОЗГ “С1К” - перша кріптобанда України

Автор: Власти
04.11.22 14:01
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ОЗГ “С1К” - перша кріптобанда України

Державне бюро розслідувань викрило організоване злочинне угруповання «С1К» з російськими коренями у самому серці України. Завдяки професійності та незалежності ДБР розкрита, без перебільшень, найпотужніше угруповання в сфері кіберзлочинів.

Ватажок банди — росіянин зі шлейфом наркозлочинів, озброєний до зубів та дуже небезпечний. Рахунок потерпілих може йти на сотні.

Маніпулювання довірою українців, складними незрозумілими назвами, гучними фразами, за якими стоїть порожнеча — скільки ще разів подібні сценарії будуть приховувати правду, яка бентежить, шокує та викликає огиду? Ця історія — про російського шахрая та спонсора квазіутворень «л/днр» Сергія Сотниченка, лідера ОЗГ «С1К», який щомісяця заробляє на довірі людей щонайменше $300 000 та якого впритул не помічали правоохоронці. Але факти є — а значить, ми доб’ємося реакції на них.

Візитівка

Перед тим як перейти до суті злочинної діяльності, познайомимося з головним (анти)героєм даної публікації — Сергієм Сотниченко. В його біографії так багато відверто брехливого, дивного та незрозумілого, що навіть без глибокого аналізу розумієш, що людина звикла приховувати та плутати сліди.

Візьмемо, наприклад, Вікіпедію, де є сторінка «Сотниченко Сергій Олександрович». Як бачимо, сторінка — кандидат на вилучення, оскільки майже вся інформація на ній викликає масу запитань, що залишаються без відповідей.

Народився Сотниченко у місті Ноябрськ Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації 1 жовтня 1989 року. З 6-річного віку проживав у Туапсе Краснодарського краю. Школу закінчив у 2004 році. Далі — інформаційний вакуум на 6-річний термін. Не навчався, не працював. Переїхав у 2008 році в Євпаторію, де у 2010 році нібито почав вивчати технологію блокчейн. У тому ж році з його слів поступив до вишу. Далі цікавіше — 2011 рік прожив у Санкт-Петербурзі, але очолив громадську приймальню в Туапсе партії «Громадянська платформа», що сповідує путінізм — російський фашизм.

Зазирнемо у Програму партії, аби зрозуміти, що це за звір:

Новий світовий порядок? Оk, зрозуміло — звичайні рашисти, таких вже багато гніє у родючому українському чорноземі. Але чому цей персонаж не по той бік?

Зараз Сотниченко стверджує, що у 2014 році він виступив організатором мітингів протесту в Туапсинському районі та Краснодарі проти зовнішньої політики Російської Федерації, яка анексувала АР Крим. Проте насправді участь у мітингах Сотниченко брав у 2013 році але з іншою метою — аби прорекламувати партію рашистів «Громадська платформа». Ніяких інших мітингів не було і бути не могло.

У тій самій партійній організації членкінею була дружина Сотниченка — Шекоян Емма Гарегінівна, яка зараз очолює благодійну організацію «Проффінконтроль України», що насправді є підрозділом ОЗГ «С1К».

У 2015 році Сергій Сотниченко переїжджає до Києва, отримує подвійне громадянство, не відмовляючись від громадянства РФ.

Цей період — найцікавіший, на ньому ми зупинимося окремо та розлого.

Єдиний момент, аби завершити візитівку цієї особи — Сотниченко стверджує, що професійно займається боксом з 1998 року та отримав звання... кандидату в майстри спорту! Він навіть рівень ДЮСШ від професійної спортивної кар’єри відрізнити не може, чи всіх вважає дурнями?!

«Кріптоексперт» на службі тероризму

В Україні Сотниченко розгорнув бурхливу діяльність, пов’язану з кріптовалютними операціями. Не маючи ані фаху, ані ліцензії Нацбанку України, за версією слідства, Сотниченко фактично керує ОЗГ «С1К», замаскованою під мережу конвертаційних центрів не тільки в нашій країні, а й в Росії (Петербурзі та Москві) та інших країнах колишнього СНД. На думку слідчих, конвертаційні центри, легалізуючі кошти, отримані злочинним шляхом, організована злочинна група під назвами С1K-Finance та «Проффінцентр Україна», направляє на фінансування тероризму в так званих «Л/ДНР» та на користь представників влади країни-агресора — РФ. За безперебійною роботою конвертаційних центрів банди Сотниченка, за даними слідства, стоять українські правоохоронці, які щомісяця отримують від лідера злочинного угруповання $15 000.

Сам Сотниченко називає наступні компанії, пов’язані з ОЗГ «С1К»:

— громадська організація ProfFinControl Ukraine;

— благодійний фонд PFCU Charity Org;

— консалтинговий центр ProfFinCentrer Ukraine.

Основний заробіток ОЗГ «С1К» — махінації з криптовалютами без ліцензії державних установ, сками (шахрайство з банківськими картками), легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Заробіток ОЗГ Сотниченко складає щонайменше $300 000 на місяць тільки на фінансовій піраміді, що дозволяє злочинцям не лише отримувати покровительство корумпованих правоохоронців, але й рекламувати свою діяльність.

Але злочинці на чолі з росіянином пішли далі — вони створили таку собі «профспілку» гравців на криптовалютному ринку, які заробляли в обхід чинних обмежень та заборон. Є дані, що Сотниченко обіцяв ділкам зі сфери кріпторинку «кришу» у вигляді кіберполіції, за дорученням яких начебто він вимагав у підприємців по $4000 з кожной точки. Так щомісячно збиралися сотні тисяч доларів, які, звісно, ніхто «кіберам» не заносив. І потім реальні проблеми починалися у людей, які повірили в «кришу» шахраїв та лідеру ОЗГ «С1К».

Приведені факти — не вимисел, адже Першим слідчим відділом Управління з досудових розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань 19-го травня цього року, вже під час повномасштабної війни, відкрито кримінальне провадження одразу за 5 статтями Кримінального кодексу України:

— «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» — караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої;

— «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди» — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна;

— «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб» — караються штрафом від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі» — караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

— «Фінансування тероризму, вчинене повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди» — караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

При цьому ДБР наголошує, що має беззаперечні докази злочинної діяльності ОЗГ «С1К».

Слідстство має всі підстави вважати, що по цій справі дуже багато наразі невідомих потерпілих та свідків, які можуть розширити перелік статей Кримінального кодексу, які закидають фігурантам.

У російської сторони питання до Сергія Сотниченка виникли ще раніше. За даними російської сторони, Сотниченко був причетний до організації наркотрафіка у РФ та інших особливо тяжких злочинів. Запити на екстрадицію, якими росіяни закидували Офіс Генерального прокурора України, залишилися без задоволення. Подейкують, що свої відносини з наркотичними речовинами росіянин не розірвав, адже свідки вказують на його неадекватну поведінку при спілкуванні. Хоча тут і за аналізом відкритих джерел простежуються неадекватність тверджень та дій фігуранта.

«Герой невидимого фронту»

Частину грошей, отриманих в результаті діяльності ОЗГ «С1К», Сотниченко витрачає на рекламу власного імені, намагаючись відбілити репутацію шахрая, кремлівської «консерви» та спонсора терористів. Виглядає так само абсурдно, як і рекламні тексти про телефон в одній руці та «Джавелін» — у іншій:

Видання з ім’ям не приховують, що заробляють на рекламних казочках Сотниченка про самого себе:

Чесно — навіть гидливо це якось коментувати. Бо єдине, з чим колись «воював» Сотниченко чи члени ОЗГ «С1К» — це совість, закон та ошукані підприємці, що замість довірених грошей під розвиток бізнесу чи налагодження відносин з правоохоронцями отримували лише погрози від озброєних членів Добровільного формування територіальної громади (ДФТГ), під прапорами якої Сотниченко розвивав свій незаконний неліцензований бізнес на чужих грошах.

Позбавлення громадянства України

Наприкінці серпня цього року Сергія Сотниченка нарешті було позбавлено українського громадянства. В РФ його оголошено у міжнародний розшук. Жодна країна не прийме махінатора зі шлейфом спонсора тероризму, але лідер злочинного угруповання продовжує позиціонувати себе «героєм боїв за Київ» та через зацікавлених осіб стукатися до владних кабінетів в марних спробах «вирішити своє питання».

Одне з видань настільки прикіпіло до замовника рекламних публікацій, що навіть звернулося до Президента України Володимира Зеленського з проханням розібратися у «помилковому» позбавленні громадянства Сотниченка, описуючи його як «борця з путінським режимом» та приводячи побрехеньки про пікети проти анексії Криму в Туапсе, наче ініційовані своїм покровителем. Але прокол стається в самому ж зверненні до президента — шеф видання прикріплює додатки, згідно з якими «пікети» в РФ Сотниченко проводив не проти російської агресії, а... «на честь святкування Дня Росії» у 2013 році!

Ми дуже віримо, що фігуранту гучної справи ОЗГ «С1К» українські правоохоронці (честь і хвала ДБР!) розслідують у найкоротший термін та доведуть до суду, де Сотниченко разом з поплічниками отримає справедливий вердикт.

А вже потім можна сміло поповнювати засудженими обмінний фонд з країною-агресором. Мало хто буде проти, якщо цю «консерву» повернуть до Росії, а додому повернуться справжні Українські герої, що не на фото, а у реальному житті боронили нашу Неньку.

УВАГА! Якщо ви чи ваші рідні постраждали в результаті дій угрупування Сотниченка, чи стали жертвою шахрайських дій росіянина, звертайтеся на Спеціальну телефонну лінію Державного бюро розслідувань України за номером: +38 044 300 27 07.

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