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Дайджест > Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

Агата Кловская
30.10.22 19:45
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Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов

Похоже, что тяжёлая зима, о которой эксперты предупреждали украинцев ещё с лета, начинает потихоньку становиться реальностью. И то, что на улице сейчас далеко не зимняя погода, не должно никого вводить в заблуждение. Тяжёлая экономическая ситуация, постоянные обстрелы, а теперь ещё и ставшие привычными веерные отключения электроэнергии рискуют превратить жизнь украинцев в настоящую борьбу за выживание.

Частью этой борьбы станет дефицит продуктов и огромные цены на них в украинских магазинах, который и без того значительно выросли в 2022 году.


Мясо

Эксперты отмечают, что уже в ближайшее время в Украине могут резко вырасти цены на мясо. В частности об этом заявляет аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По его словам, стоимость мяса будет продолжать расти. И это при том, что за нынешний год цена на говядину выросла уже на 10%, свинина подорожала на целых 33%, а птица — на 16%.

Эксперты отмечают, что ценообразование на мясо зависит от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, поскольку нужно создавать условия для животных. При этом головной боли украинским производителям мяса добавляют и постоянные отключения электричества, которые в октябре стали уже привычными для украинцев.

Так, в агрохолдинге МХП («Наша Ряба», «Мясомаркет», Döner Market), который является крупнейшим производителем курятины в Украине, отметили, что веерные отключения электроэнергии могут привести к порче продукции.

«Конечно, отключение света в разных регионах влияет на работу наших торговых точек. Риск очевиден: без света не работают холодильники, и продукция может испортиться. Чтобы такого не произошло, мы при необходимости предоставляем партнерам-франчайзи наши фуры-рефрижераторы, в которые загружаем продукцию с торговых точек и подключаем их к генераторам», — сообщили в компании.

Вот только хватит ли на всех рефрижераторов и что делать предпринимателям, у которых нет возможности доставлять свою продукцию вместе с холодильниками? В итоге украинцы рискуют купить не только дорогое, но и не совсем свежее мясо.

«Золотые» яйца и молоко

Про цены на яйца, которые за три месяца подорожали сразу на 54% и сейчас стоят в районе 60-80 гривен за десяток, не сказал наверное только ленивый. Заметили это в антимонопольном комитете Украины. Там отметили, что такой рост может вообще не иметь объективных оснований. Более того, много украинского зерна не экспортировали, а это значит, что корма для кур есть и они не дорожали.

«Комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года. АМКУ примет во внимание, что предприятия (в том числе доминирующие) имеют право защищать свои законные интересы, особенно с учетом военного положения. В то же время, такие действия субъектов хозяйствования не должны быть чрезмерными», — отметили в ведомстве.

Правда эксперты отмечают, что цена на этот продукт к новому году может вырасти ещё на 10%.

«Будет ли яйцо дорожать? Думаю, что да. Оно будет дорожать и обязательно увидим подорожание яйца перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос, когда люди будут готовиться к Новому Году. Война не война, а готовиться к новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7 — 8 еще яйцо подорожает, до 10% до конца года» — отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Подорожает и другой ключевой для украинцев продукт — молоко. А вместе с ним и будут дорожать и продукты его переработки: сливочное масло, сметана, а также твердые и мягкие сыры.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отмечает, что в случае роста цены на внешнем рынке, на внутреннем она вырастет соответственно тоже, поскольку Украина не сможет удовлетворить спрос и цена молока может незначительно вырасти.

Вот только он не учел, что из-за отключений электроэнергии украинские молокозаводы оказались в крайне тяжелом положении, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства.

Из-за обесточивания оборудования у производителей и переработчиков продуктов питания нарушены основные производственные процессы, а это прямой путь к росту цен и дефициту товаров.

«В результате отключения электроэнергии без предупреждения, молокоперерабатывающие предприятия уже безвозвратно потеряли значительные объемы как молочного сырья, так и изготовленной продукции», — отметил исполнительный директор «Союза молочных предприятий Украины» Арсен Дидур.

На молокозаводах рассматривают вариант поддержания мощностей за счет генераторов, но это также приведет к подорожанию продукции.

Дефицитный хлеб

Мало того, что средняя стоимость 650-граммовой буханки пшеничного хлеба в Украине уже преодолела психологическую отметку в 30 гривен, так один из видов этого важнейшего продукта и вовсе вскоре может пропасть с прилавков. Речь идёт о ржаном хлебе.

Как отмечают эксперты, из-за высоких цен на продукцию ржаной хлеб в следующем году станет очень дефицитным или вообще исчезнет из магазинов. А вместе с ним пропадут и перловая и ячневая крупы

Генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир подчеркнул, что выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно. Производство этих двух зерновых стало значительно дороже из-за удорожания всех составляющих процесса и развала логистических цепочек.

Пока что «дешевые» овощи

Чуть ли не единственные продукты, которые потеряли в цене за последнее время — это картофель, капуста, свекла и яблоки. Украинские чиновники отмечают, что розничная цена картофеля для потребителя на данный момент составляет 9-12 гривен за килограмм, ожидается понижение цены до 7-9 грн за килограмм. Об этом заявил заведующий сектором овощеводства и картофелеводства управления земледелия и растениеводства Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей Гвоздь.

«Мы наблюдаем существенное снижение цены на картофель. Ведь заканчивается уборка урожая. В этом году засаженные площади уменьшились на 36% по сравнению с прошлым годом. Но с учетом норм потребления у нас достаточное количество этого продукта, которое полностью удовлетворяет внутреннее потребление и продовольственную безопасность. Дефицита картофеля не будет», — отметил Гвоздь.

По словам Сергея Гвоздя, также наблюдается снижение цены на такие овощи:

капуста — на 12,2% (до 17,34 грн/кг);
свекла — на 5,0% (до 17,77 грн/кг);
картофель — на 3,8% (до 10,78 грн/кг).
Впрочем, эксперты отмечают, что и эти продукты могут подорожать к декабрю 2022 года на 10–15%. Об этом сказал заместитель "Всеукраинского аграрного совета«Денис Марчук.

«Это пик реализации под открытым грунтом уборки. Соответственно предложения очень много, и рынок на такое количество не рассчитан», — пояснил он.

Марчук отметил, что аграрии пытались реализовать продукцию прямо с поля, поскольку из-за высоких цен на энергоносители многие попросту отказались от хранения.

«Чтобы не рисковать, многие таким образом действовали. И мы увидели падение цены по всем группам овощей, в том числе борщового набора», — пояснил он.

При этом веерные отключения света в Украине также негативно повлияют на ценообразование овощей и фруктов в зимний период. Хозяйства уже начали покупать генераторы и устанавливать дополнительные щиты на теплицах, чтобы снизить расход тепла. Все это естественно в итоге будет заложено в окончательную стоимость продуктов.

По материалам украинских СМИ

Тэги: общество, экономика, продукты питания, цены

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