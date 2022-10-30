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Дайджест > Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость

Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость

Александр Панько
30.10.22 18:34
173
Арестович подметил 2 черты украинского национального характера: жлобство и нечеловеческая жестокость

Алексей Арестович поделился своими размышлениями о теневых чертах украинского национального характера.

Он видит две таких базовых черты.

Первая черта украинского характера — «жлобство»

«Жлобство — это искусство отстаивать свою границу межи на огороде в ситуации, когда цивилизованное разрешение спора невозможно. Поскольку такие конфликты были постоянным фоном становления национального характера, наша коллективная Тень пошла этим путём», — пишет Арестович.

Он также выводит его формулу: агрессивная уверенность в своей тотальной правоте + недопущение даже мысли о возможной правоте соперника + умение оскорблять, не переходя решительный черты, после которой взаимодействие переходит в смертоубийство.

Арестович особо отмечает, что с началом войны восемь лет назад (а восемь месяцев назад — особенно) оформился очень специфический вид жлобства: жлобство + патриотическая повестка.

«Вопрос „Чому не державною“ — это лишь первый ступень. Жлобы всех мастей очень быстро сообразили, что достаточно к любому жлобскому наезду добавить патриотический слоган и ты теперь вечно прав, и даже активно поощряем коллегами в своём жлобстве. Вот и расцвёл пышным цветом у нас целый кластер жлобов — „жлоб дерзкий и патриотический“. Причём в этом позволяют себе активно упражняться и политики, и дилеры общественного мнения, роняя достоинство страны с упорством, достойным лучшего применения», — констатирует Арестович.

Вторая черта украинского характера — «нечеловеческая жестокость»

Ареастович предлагает вспомнить, как расправлялись с противниками во время восстания Хмельницкого и во время Волынской резни.

При этом, он отмечет, что в ныне идущей войне этого не наблюдается («в противном случае, на каждом дереве висели бы трупы повешенных оккупантов со вспоротыми животами — как в старые „добрые“ времена»). «А значит мы учимся и прогрессируем».

Это дает Арестовичу надежду на то, что и с жлобством в будущем удастся справиться.

По материалам украинских соцсетей

Тэги: жестокость, Алексей Арестович, жлобство

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