Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью

«QAnon — это культ, популярное движение, пазл, сообщество, способ дать отпор злу, новая религия, угроза внутреннего терроризма. QAnon — нечто большее, чем что бы то ни было одно. QAnon — теория всего в мире заговоров». (Майк Ротшильд "На нас надвигается буря«[1])

Феномен движения QAnon (или просто Q) многогранен и противоречив, споры о его природе продолжаются до сих пор. Как загадочный пост на анонимном интернет-форуме за несколько лет превратился в мощное конспирологическое движение?

Пика узнаваемости QAnon достиг 6 января 2021 года, когда весь мир облетели кадры из Вашингтона, где толпы сторонников Дональда Трампа штурмовали Капитолий, протестуя против «украденных выборов». В тот день пролилась кровь, и пошли разговоры о начале гражданской войны. Приверженцы QAnon активно участвовали в «осаде Капитолия», сторонницами Q были обе женщины, погибшие в ходе тех событий. А образ рогатого «шамана Q», разгуливающего по разгромленному Капитолию с обнажённым торсом и американским флагом в руках, стал с тех пор мемом...

Что же такое QAnon? Очередная теория заговора, давшая новую жизнь древним мифологемам? Квазирелигиозный культ с явными эсхатологическими и мессианскими чертами? Тонко организованная ролевая игра? Изощрённая психологическая операция спецслужб? Или идеология для так и не состоявшегося правого переворота в Америке? А может, всё это вместе?

QANON: заговор против заговора

Впервые аноним, скрывающийся под литерой Q, заявил о себе в конце октября 2017 года, опубликовав короткий пост, в котором объявил о грядущем аресте Хиллари Клинтон (!) и привлечении национальной гвардии к охране порядка в США. QAnon (или просто Q) — это сокращение от «Q Clearance Patriot» (патриот с доступом Q). Тем самым автор намекал, что является высокопоставленным госслужащим и обладает соответствующим доступом к государственным тайнам, чем сразу же стал завоёвывать авторитет и доверие аудитории. При этом стоит отметить, что «доступ Q» относится к иерархии американского министерства энергетики и действительно означает доступ к секретной информации высокого уровня, связанного помимо прочего со сферой атомных технологий. Однако он вовсе не подразумевает автоматического доступа ко всем прочим гостайнам.

С тех пор — до декабря 2020 года — Q опубликовал свыше пяти тысяч постов, в которых обозначил костяк того, что превратилось в идеологию движения QAnon, захватившую умы множества американцев. И это были отнюдь не умы пресловутых «реднеков». Как отмечают исследователи, "сторонники QAnon относятся к различным социальным группам и стратам общества. Это либералы, консерваторы, доктора наук, юристы и врачи...«[2]

В центре мифологии QAnon — незримая, но глобальная война между действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом и «глубинным государством» (deep state). И хотя глубинное государство здесь традиционно олицетворяют верхушка демпартии, медиамагнаты и звёзды Голливуда, в рамках мировоззрения Q оно обретает метафизические черты, становясь воплощением зла в самом буквальном смысле. Ибо основой его является «Клика» или «Тайное общество» (the Cabal) поклонников сатаны, творящих кровавые обряды. В числе дьяволопоклонников — политики Джо и Хантер Байдены, Барак Обама и Хиллари Клинтон, бизнесмены Джордж Сорос и Билл Гейтс, финансист Джеффри Эпштейн, религиозные лидеры, такие как папа Франциск и Далай-лама, учёный-инфекционист Энтони Фаучи, судья Верховного суда Рут Гинзбург, представители шоубизнеса, например, Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, Леди Гага или Том Хэнкс. Побратимами (а может, даже повелителями) всех этих персонажей по тайному обществу являются инопланетяне-рептилоиды. Вместе они проводят в глубоких подземельях извращённые обряды и — в качестве эликсира долголетия и лекарства от коронавируса — употребляют т.н. «адренохром» — химическое вещество, получаемое из крови маленьких детей. Причём для его добычи дети должны подвергаться жесточайшим пыткам, поскольку в этот момент в кровь выбрасывается адреналин, производным которого и является адренохром. И это не говоря уже о педофилии, процветающей в среде заговорщиков. Для удовлетворения всех этих мерзких потребностей существуют целые сети торговли детьми, через которые проходят миллионы мальчиков и девочек, чьи свидетельства о рождении намеренно уничтожаются.

Впрочем, мерзостям этим не суждено длиться вечно. Президент Трамп, солнечный златовласый победитель, вместе с узкой группой своих соратников в правительстве, прежде всего, военных, положит конец правлению Клики. Он выиграет, как полагали сторонники Q, новые выборы, и в день его инаугурации разразится «Буря» (the Storm). Армия возьмёт США под контроль, десятки тысяч участников «тайного общества» будут арестованы и помещены в тюрьмы, а руководителей Клики, таких как Байден, Клинтон, Обама и Сорос, публично повесят в Вашингтоне. Таким образом, в рамках доктрины QAnon Трамп наделяется поистине мессианскими чертами, а грядущая победа обретает настоящее эсхатологическое значение. И немаловажная роль в этом грядущем «крестовом походе» принадлежит самим сторонникам Q, «цифровым солдатам», чей вклад в этом вселенском конфликте отнюдь не меньше, чем у реальной армии.

Q призывал своих читателей «следовать за Белым Кроликом» подобно Алисе, нашедшей Страну Чудес. То есть он предлагал открывать скрытую правду, проводя собственное исследование, самим познавать, насколько глубока «кроличья нора». В результате — наряду с литерой Q — белый кролик сделался важным символом QAnon.

Одним из ключевых представлений QAnon становится необходимость познания подлинной реальности. Тот, кто благодаря подсказкам Q и собственным изысканиям приблизился к этому, тот испытал «Великое Пробуждение» (the Great Awakening). Здесь имеет место термин, характерный для множества мистических традиций древности. Средство для пробуждения — символическая «красная таблетка», та самая, которую Морфеус даёт Нео в «Матрице», говоря, что не предлагает «ничего, кроме правды». Прочие же, отказывающиеся принять «красную таблетку» и цепляющиеся за известную реальность, остаются «овцами» (и это буквальный термин!). Тем самым вводится жёсткая граница между посвящёнными, пробудившимися, и непосвящёнными, профанами. По сути, это делает QAnon своего рода заговором против заговора. Люди также делятся на «белые шляпы» (сторонники Трампа) и «чёрные шляпы» (представители «глубинного государства»; не исключено, что здесь намёк на легендарных «людей в чёрном»).

Особое значение имеет также число 17, порядковый номер буквы Q в английском алфавите. Интересно, что сам Трамп (который в мифологии QAnon получил символическое обозначение Q+) неоднократно демонстрировал свою симпатию к числу 17.

Вообще, вся символика и энигматичность постов Q, а также их строгая нумерация наводят на мысль о претензии его откровений на своего рода священный текст. Сами посты именовали «вбросами» (drops) или «хлебными крошками» (недвусмысленная отсылка к старой немецкой сказке о Гензеле и Гретель). Те же, кто толкует откровения Q для широкой публики, именуются «пекарями», заняв положение своего рода апостолов.

Старое вино в новых мехах

У Q были своего рода предшественники, которые не только проложили ему дорогу, но и дали идеи. Речь идёт, в первую очередь, о т.н. Pizzagate — движении, возникшем в 2016 году в самый разгар президентской гонки. Тогда WikiLeaks обнародовал множество электронных писем Джона Подесты, бывшего главы аппарата Белого дома, а затем главы предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Письма были посвящены мероприятиям по сбору средств, однако в них подозрительно часто упоминались заказ пиццы и вашингтонская пиццерия «Комета». В сети распространилось представление, что «пицца» и «паста» — это кодовые слова для «девочек» и «мальчиков». А «Комета» предстала как пункт трафика живого товара для педофилов из Демократической партии.

Апогей Пиццагейта пришёлся на 4 декабря 2016 года, когда Эдгар Мэддисон Уэлч из маленького городка Солсбери в Северной Каролине приехал в Вашингтон, чтобы провести собственное расследование. Вооружённый револьвером, дробовиком и автоматической винтовкой, он захватил пиццерию «Комета», желая освободить детей из её подвалов. Ничего не обнаружив, Уэлч сдался полиции.

Теперь об адренохроме, который употребляет Клика. Надо сказать, что это реальное вещество, которое является побочным продуктом окисления адреналина. Оно получило свою известность в рамках художественной литературы — как наркотик, а не как гериатрическое средство. Так, Олдос Хаксли упомянул его как мощный галлюциноген в своей работе «Двери восприятия». Он также упоминается в «Заводном апельсине» Энтони Бёрджесса. А Хантер С. Томпсон изобразил адренохром как обладающий галлюциногенными свойствами в своём бессмертном романе 1971 года «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Вообще, QAnon вдохнул новую жизнь в древние представления о магических качествах крови. Пролитие крови и жертвоприношения младенцев дьяволу были важной темой в средневековых представлениях о колдовстве. А либеральные исследователи не могли не отметить сходство идей QAnon с представлениями о кровавых жертвоприношениях иудеями некрещёных младенцев. И хотя у Q даже и намёка нет на антисемитизм, его уже успели объявить новым «кровавым наветом».

Другой интересной темой, которая органично влилась в QAnon из предшествующих теорий заговора, стала тема рептилоидов — инопланетных людей-ящеров, которые плетут заговор против человечества. Эти идеи восходят к британскому публицисту Дэвиду Айку, который начиная с 1999 года доказывает, что пьющие кровь рептилии-оборотни из звёздной системы Альфа Дракона коварно интригуют против землян. Айк утверждает, что многие мировые лидеры, такие как семья Ротшильдов, британская королевская семья и семья Бушей — ставленники рептилоидов и несут в себе ДНК инопланетных ящеров.

Идеи Айка, скорее всего, восходят к популярному американскому сериалу 80‑х под названием «V» (в отечественном прокате — «Визитёры), по сюжету которого раса рептилий пришла на землю, демонстрируя показное миролюбие и надев маску человеческих существ, под которой, как выяснилось, скрываются кровожадные хищники. Впрочем, идея о древних разумных рептилиях, тайно действующих против человечества, появилась ещё в 30‑е годы прошлого века в рассказах американца Роберта Говарда, автора, создавшего знаменитый образ Конана.

Тема борьбы со зловещими древними силами, которые в своих подземных убежищах подвергают людей чудовищным пыткам, находит свои корни в любопытном феномене 40‑х годов, который получил известность как «Тайна Шейвера» (The Shaver Mystery). Ричард Шарп Шейвер стал известен американской публике серией своих рассказов, якобы основанных на реальных событиях. Он утверждал, что открыл правду о расе доисторических инопланетян, известных как Титаны. Большинство Титанов давно покинули Землю, но некоторые по‑прежнему остаются здесь. При этом на нашей планете живут два типа Титанов, обитающих глубоко под землёй: ангельские «теро», которые иногда вмешивались в дела людей (вспомним «белые шляпы» Q) с благими целями, и демонические «деро», чьё существование вращалось вокруг похищения людей, чтобы пытать и поедать их («чёрные шляпы»).

Шейвер утверждал, что деро веками использовали свою «удивительную технику» для вторжения в умы людей и манипулирования ими, подталкивая к самым тёмным грехам, какие только можно вообразить (чем не либеральные медиаимперии и Голливуд?).

После публикации этих откровений толпы читателей начали обращаться в СМИ, утверждая, что Шейвер на самом деле ничего не выдумал — они сами сталкивались с подземными деро! И уже их собственные истории и интерпретации стали вплетаться в ткань «Мистерии Шейвера», которая, подобно QAnon, начала выходить из медиасреды в реальную жизнь. И если тогда это был популярный журнал, то сегодня важную роль играет интернет.

Впрочем, формирование мифологии QAnon отталкивалось отнюдь не только от предшествующих теорий заговора или элементов массовой культуры. Глубочайшее недоверие американцев к власти, важнейшим религиозным конфессиям или голливудским звёздам, которое эксплуатировал Q, возникло отнюдь не на пустом месте. Вспомним разразившийся в 90‑е скандал с тогдашним президентом США от Демократической партии Биллом Клинтоном, обвинённым в сексуальных отношениях со стажёркой Белого дома Моникой Левински. Клинтон, первоначально упорно отрицавший эти вещи, в конце концов был вынужден признать их истинность.

А как выяснилось в 2016 году, его коллега по партии Энтони Вайнер, конгрессмен и кандидат в мэры НьюЙорка, находился в сексуальных отношениях с 15‑летней девушкой. И точно так же, как и Клинтон, Вайнер поначалу отпирался, но позже тоже во всём сознался. Любопытно, что жёны обоих упомянутых демократов, Хиллари Клинтон и ее помощница, Хума Абедин, стали важными фигурантками откровений Q о расцветшей в демпартии педофилии.

Не в меньшей степени косвенно способствовали укреплению доверия к идеям QAnon и многочисленные педофильские скандалы, которые сотрясали католические, иудейские и даже буддийские общины Америки. А что уж говорить про Голливуд, который сторонники Q именуют исключительно «Педовудом»? Обвинения в многочисленных сексуальных домогательствах сломали карьеру таким зубрам, как Билл Косби и Харви Вайнштейн, среди «трофеев» которых были девушки 15–16 лет... Отдельно стоит сказать о фигуре Джеффри Эпштейна, финансиста и филантропа, который мог похвастаться многочисленными связями в среде политиков, учёных, артистов и даже членов британской королевской семьи. Находясь под стражей по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, Эпштейн в один прекрасный день был найден мёртвым в своей тюремной камере.

И точно так же из реальной жизни происходит представление о «Буре», которая сметёт эту сатанинско-педофильскую клику. Вечером 5 октября 2017 года после встречи в Белом доме примерно с двадцатью высокопоставленными военачальниками президент Трамп обронил странную фразу, так и не пояснив её смысла: «Ребята, вы знаете, что это означает? Может быть, это затишье перед бурей...»

В итоге QAnon сравнивают с «сингулярностью заговоров», где "множество заговоров сливаются в плавильный котел невообразимой плотности. В рамках Q все заговоры собираются вместе и накладываются друг на друга"[3]. QAnon — это старое вино в новых мехах. Иными словами, идеология QAnon — это уникальный синтез, в котором невероятным образом сочетаются элементы американской культуры, мифологемы предыдущих заговоров и неоспоримые факты подлинной реальности, которые на протяжении десятилетий усваивались массовым сознанием. Как отмечают исследователи, "одно из возможных объяснений того, почему теории заговора находят отклик, заключается в том, что в них присутствует элемент узнаваемости. Если кто‑то смотрел фильм или телешоу, в котором есть какой‑то элемент или деталь, отражённые в теории заговора, он может быть более склонен поверить в это, потому что какая‑то часть его памяти не может отличить вымышленное воспоминание от фактического«[4]. Но и фактическое, как мы видели, откладывает на QAnon свой мощный отпечаток...

Со скоростью вируса...

А потому нет ничего удивительного в том, что, объявившись на анонимном форуме 4Сhan, Q со скоростью вируса стал распространяться в интернете. Идеи и последователи QAnon захватили Facebook и Instagram (ныне признанные в РФ экстремистскими), Parler и TikTok, не говоря уже о Youtube. Под его обаяние попала даже традиционная аудитория левых сил и демпартии: домохозяйки, инструкторы йоги, последователи веганства. В итоге уже в 2018 году журнал Time объявил Q одним из 25 самых влиятельных людей в интернете.

В том же году ряды QAnon стали пополнять высокопоставленные республиканские политики и знаменитости из числа сторонников Трампа. Так, например, актёр Джеймс Вудс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и писатель Динеш Д’Соуза стали ключевыми фигурами, продвигающими хэштег #FollowtheWhiteRabbit («Следуй за белым кроликом!») или другие лозунги, связанные с Q. Сам Трамп неоднократно ретвитил сообщения сторонников QAnon. В августе 2020 года, отвечая на вопрос о QAnon во время пресс-конференции, Трамп сказал: «Я мало что знаю об этом движении, кроме того, что я им очень нравлюсь, что я ценю». Он назвал последователей QAnon «людьми, которые любят нашу страну».

К осени 2018 года QAnon начал выходить на улицы американских городов. Сторонники Q стали всё чаще появляться на встречах Трампа с населением, неся заветный знак Q на руках, на плакатах или облачившись в брендированную Q одежду. В марте 2019 года книга "QAnon: Приглашение к Великому Пробуждению"[5], написанная последователями и сторонниками Q, заняла 2‑е место в списке самых продаваемых книг Amazon. Более того, в интернет-магазинах активно скачивались приложения, специально разработанные для того, чтобы сторонники Q не только могли оперативно получать уведомления о его новых постах, но и ориентироваться в них, разбираться в их символике и подсказках.

Наконец, QAnon захватывает не только воображение, но и, по сути, политический контроль за республиканской партией. Так, на выборах 2020 года 97 кандидатов разного уровня заявили о своей приверженности Q, из них 22 республиканца и два независимых одержали победу. Пиком же политического активизма QAnon становится 6 января 2021 года и осада Капитолия.

Впрочем, чуть ли не с самого начала возникновения движения QAnon сторонники его идей отметились различными актами насилия. В 2018— 2020 гг. активисты Q совершили около дюжины преступлений, примерно половина которых, что интересно, была осуществлена женщинами.

Наиболее примечательным в этом отношении стало убийство приверженцем QAnon в 2019 году одного из боссов знаменитой мафиозной семьи Гамбино Франческо Кали. Его 24‑летний убийца был убеждён, что Кали являлся влиятельным представителем глубинного государства. Он рассчитывал на защиту и полное прощение со стороны президента Трампа...

В том же году ФБР признал экстремистов, руководствующихся идеями Q, угрозой внутреннего терроризма. Согласно меморандуму Бюро, "ФБР считает, что эти теории заговора, скорее всего, будут возникать, распространяться и развиваться на современном информационном рынке, время от времени побуждая как группы, так и отдельных экстремистов совершать преступные или насильственные действия"[6].

Год спустя палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, осуждающую QAnon и отвергающую его теории. Резолюция отвергала "этот опасный антисемитский, разжигающий заговоры культ, который, по мнению ФБР, радикализирует американцев, подталкивая их к насилию"[7]. Резолюция также призвала Бюро и другие правоохранительные органы и органы национальной безопасности "продолжать уделять больше внимания предотвращению насилия, угроз, преследований и другой преступной деятельности со стороны экстремистов«[8].

Однако несмотря на всё это, общее число сторонников QAnon исчисляется миллионами. (Стоит учесть, что QAnon давно перестал быть исключительно американским явлением, его сторонники имеются и в других странах мира, даже, например, в Японии.) Статистика свидетельствует, что в 2019 году около 5% американцев полностью поддерживали QAnon, в 2020‑м это число возросло до 10%, а в феврале 2021‑го — до 17%! То есть налицо устойчивый рост, и это несмотря на репрессии. При этом ещё 37% американцев считают, что те или иные идеи QAnon вполне могут соответствовать действительности!

Кто вы, мистер Q?

До настоящего времени доподлинно на этот вопрос никто ответить не сумел. Для сторонников QAnon это однозначно высокопоставленный представитель (или группа представителей) разведывательного или военного сообщества США, близкий к самому Трампу, правый патриот до «мозга костей». Исследователи же феномена Q выдвигают различные версии, которые, при их комплексном рассмотрении, могут привести к выводу, что апологеты QAnon, быть может, не так уж и неправы.

Итак, первым в списке идёт не менее загадочный проект под названием «Цикада 3301». Данная версия выдвинута таким изданием, как Financial Times[9]. Сама «Цикада», рассчитанная в первую очередь на хакеров и геймеров, началась в 2012 году на том же самом анонимном форуме 4Сhan, где в 2017 году появились первые сообщения Q. И тогда «Цикада» всё ещё действовала.

Не менее интересно, что вокруг проекта «Цикада 3301» ходили упорные слухи, что это детище одной из разведслужб США, которая нашла неординарный способ выявлять талантливую молодёжь для последующей вербовки, поскольку задания «Цикады» требовали недюжинных познаний и умений в области хакинга, криптографии и взлома кодов.

По сведениям Financial Times, «Цикаду» контролировал человек по имени Томас Шенбергер, и позже именно он создал феномен Q. Кроме того, Шенбергер был связан с целым рядом бывших офицеров разведки США. Ещё более любопытны его предполагаемые связи с генералом Майклом Флинном, бывшим главой разведывательного управления Министерства обороны (РУМО, DIA) и первым советником Трампа по нацбезопасности.

Сам Шенбергер признавался, что видел свою задачу в том, чтобы «радикализировать умных людей», и в его пазлах зачастую появлялась оккультная и нацистская символика. Так, главным призом в одной из его загадок выступало знаменитое Копьё Судьбы.

По словам геймдизайнера Рида Берковица, от QAnon "складывается ощущение игры, которое будет очевидно для всех, кто когда‑либо раньше играл в ролевую онлайн-игру (RP) или LARP«[10]. Подобно игровым онлайн-платформам, целью которых является поддерживать вовлечённость пользователей, головоломки Cicada и энигматические посты Q гарантировали, что люди будут оставаться вовлечёнными в течение многих часов.

Геймер Мэнни Чавес объяснил, что парадигма оставления подсказок, или «хлебных крошек», известных как «вбросы Q», возникла из головоломок «Цикады». По его словам, люди, знакомые с головоломками, сразу узнают сходство с QAnon. Техника оставления небольших подсказок в виде «вбросов» позволяла «кукловодам» Q («кукловоды», кстати, вполне общепринятый термин в «играх в альтернативной реальности») убедить свою аудиторию в том, что они «разобрались во всем сами», хотя на самом деле подсказки, или «вбросы», были предварительно заданы таким образом, что вывод был предопределён, точно так же, как это имело место в головоломках «Цикады». Чавес объяснил: "В основном все методы и системы, используемые в QAnon, являются прямыми копиями инструментов психологической войны соответствующего уровня, встроенными в головоломку«[11].

Идея подобного рода игр родилась в конце 1980‑х годов. Позднее она была подхвачена транснациональными корпорациями, и сегодня популярные дизайнеры игр часто участвуют в маркетинговых кампаниях для фильмов, телешоу и тому подобном.

И нет ничего удивительного в происхождении QAnon как продукте LARP и игр в альтернативной реальности (ARG). ARG — это интерактивное сетевое игровое повествование, в котором реальный мир используется в качестве платформы, а трансмедийное повествование рассказывает историю, которая может быть изменена идеями или действиями игроков. И отнюдь не исключено, что к разработке QAnon приложили свою руку ведомства, которые имеют богатый опыт по части психологической войны.

Тем более что интерес к играм такого рода проявило и разведывательное сообщество. Так, в 2013 году Агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA) начало проект по изучению подобного рода игр, чтобы лучше понять человеческую психологию и социальное поведение.

В продолжение разговора о «Цикаде» стоит сказать, что и её поклонники также внесли большой вклад в развитие QAnon. Так, к примеру, в 2017 году влиятельный блогер Лиза Клапье призвала людей отказаться от загадок «Цикады» и «следовать за белым кроликом», чтобы участвовать в новой игре. Интересно, что Клапье, медиапродюсер из ЛосАнджелеса, долгое время была активисткой, поддерживавшей Джулиана Ассанджа и участвовавшей в нескольких левых движениях, включая Occupy Wall Street и Anonymous. Начав с разгадывания оригинальных головоломок «Цикады 3301», она, наконец, пришла к QAnon.

Ещё одним персонажем, которого называют возможным автором проекта QAnon, является бывший — предположительно высокопоставленный — сотрудник ЦРУ по имени Роберт Дэвид Стил. Он бы крупным специалистом в сфере так называемой разведки по открытым источникам (OSINT).

Выйдя в отставку, Стил основал собственную частную разведорганизацию, а также написал ряд книг, заглавия которых говорят сами за себя, например, «Атаки под ложным флагом: инструмент глубинного государства». Кроме того, в феврале 2017 года, т.е. за несколько месяцев до первого поста Q, Стил создал свой канал на YouTube, на котором обсуждал многие темы, характерные для мифологии QAnon, включая адренохром, педофилию и предостережения относительно Deep State.

В числе кандидатов на почётное звание «мистера Q» также оказались Джим и Рон Уоткинсы, отец и сын. Уоткинсы — американцы, ведущие бизнес в Юго-Восточной Азии, — являются владельцами анонимного интернет-форума 8Сhan (ныне 8Kun), на который Q переехал вскоре после своего появления. Платформа Уоткинсов стала основной базой первоначального распространения идей QAnon в интернете.

Уоткинсы поддерживали отношения со Стивом Бэнноном, фактически архитектором победы Дональда Трампа на президентских выборах. Как известно, Бэннон стал главным стратегом нового главы США, однако спустя несколько месяцев был уволен с этой должности, сохранив тем не менее лояльность Трампу. Вполне разумно было бы предположить, что Бэннон, обладающий колоссальным опытом в шоу-бизнесе и медиаиндустрии, и Уоткинсы, располагающие техническими навыками и ресурсом в виде платформы 8Сhan, могли объединить усилия для создания QAnon. Впрочем, Уоткинсы категорически отрицали, что являются загадочным Q. Бэннон же после «осады Капитолия» вообще назвал QAnon психологической операцией ФБР с целью дискредитации патриотов[12].

Генерал Флинн и его «цифровые солдаты»

Наконец, рассмотрим ещё одну гипотезу о том, кто на самом деле стоял за Q и для чего создавался QAnon. Эта гипотеза кажется нам наиболее соответствующей действительности, а кроме того, она совершенно не исключает некоторые из ранее рассмотренных.

Речь идёт о создании идеологии для мобилизации всего американского правого лагеря. И центральной фигурой этого замысла был Майкл Томас Флинн. Генерал-лейтенант армии США, бывший директор Разведывательного управления министерства обороны и бывший член Совета военной разведки. Основатель частной разведывательной и лоббистской компании Flynn Intel Group. Консультант канала Russia Today, советник президента США по национальной безопасности. Именно он как нельзя кстати подходит на роль высокопоставленного инсайдера из Белого дома, каковым считался загадочный Q.

К 2019 году большинство сообщений, связанных с QAnon, в Telegram, в правой социальной сети Parler или на других сайтах содержали ссылку на фонд генерала Флинна. На его веб-сайте продавались товары с брендом Q, причём даже после того, как они были запрещены в крупных интернет-магазинах.

Фигура Флинна играла большую роль в мифах QAnon. Дело против него, связанное с его контактами с российским послом Сергеем Кисляком и ставшее одним из центральных эпизодов расследования о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, воспринималось как происки глубинного государства. А его оправдание судом в июне 2020‑го однозначно расценивалось как громкая победа всех патриотов.

Сам генерал Флинн 4 июля 2020 года принёс присягу QAnon, в которую добавил её знаменитый слоган: «Куда идёт один, туда идём мы все». Его примеру последовали и другие. Так, например, сторонница QAnon и кандидат в Сенат от Республиканской партии Джо Рэй Перкинс опубликовала видео, на котором она принимает присягу стать «цифровым солдатом». Кстати, именно Флинн придумал термин «цифровые солдаты», который стал столь популярным среди сторонников QAnon.

Именно в бытность Флинна главой разведуправления Агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA) объявило о начале проекта по исследованию игр в альтернативной реальности (ARG). Согласно заявлению агентства, такое исследование "может предоставить возможности для проведения высококачественных достоверных социальных, поведенческих и психологических исследований в контексте, близком к реальному миру"[13].

IARPA было особенно заинтересовано "в сборе информации о практических возможностях проведения игр в альтернативной реальности, решении вопросов конфиденциальности и безопасности среди игроков и разработки игры, которая сочетает свободную игру и взаимодействие с контролируемым сбором данных«[14].

IARPA была создана в 2006 году с целью инвестирования в «исследовательские программы c высокими рисками и высокой отдачей, которые потенциально могут дать Соединённым Штатам подавляющее преимущество в разведке перед будущими противниками».

При этом в «игру в альтернативной реальности» под названием QAnon включились и другие интересные фигуры из военного сообщества. Так, в октябре 2019 года Пол Э. Валлели, генерал-майор США в отставке, заявил, что «вбросы Q» основаны на информации, полученной от группы, состоящей из 800 специалистов военной разведки. Согласно ему, президент не так сильно доверяет ЦРУ и даже Разведывательному управлению минобороны. Он полагается на оперативников, являющихся участниками спецопераций. Отметим, что Пол Валлели ушёл в отставку в 1993 году с поста заместителя главы Тихоокеанского командования. После выхода на пенсию он активно работает в ультраправых аналитических центрах и выступает в качестве эксперта в правых ток-шоу.

Но вот что интересно, ещё в далеком 1980 году Пол Валлели написал статью под весьма говорящим названием «От психологических операций к войнам разума. Психология победы», которая описывает, в том числе, и работу с населением Соединённых Штатов: "...Современные разработки в области спутниковой связи, техники видеозаписи, лазерной и оптической передачи вещания делают возможным такое проникновение в умы мира, какое было бы немыслимо всего несколько лет назад«[15]. Сегодня этим мечом, способным в руках смельчаков изменить мир, без сомнения, является, интернет. Соавтором упомянутой статьи выступил Майкл Акино, известный в определённых кругах как основатель Храма Сета, своего рода наследника американской Церкви Сатаны...

Но и это ещё не всё. В декабре 2013 года, выступая перед представителями правых кругов, Валлели заявил, что он был бы готов возглавить военный переворот против администрации Обамы. Он сказал, что вовсе не хочет, чтобы революция произошла, но если она произойдёт, он будет счастлив её возглавить.

Валлели обсуждал планы «окружить Белый дом и здание Капитолия» 250 тыс. морских пехотинцев, отметив, что «потребуется физическое присутствие», чтобы заставить избранных должностных лиц прислушаться к его требованиям. "Я не хочу, чтобы меня критиковали за то, что я начал революцию, но я бы обязательно возглавил её, если бы нам пришлось её начать, — признался Валлели. — Мы все любим хорошую драку, если она того стоит, не правда ли?«[16]

Призрак революции бродит по... США

Не рассчитывал ли Майкл Флинн осуществить то, что не довелось сделать Полу Валлели? Задумаемся об этом в контексте возникновения и распространения QAnon. Некоторые события, имевшие место в конце 2020‑го — начале 2021 гг. заставляют более пристально взглянуть на данную версию.

Так, 9 ноября Трамп уволил министра обороны Марка Эспера и заменил его Кристофером С. Миллером. При этом если служба его предшественников была связана с обычными вооружёнными силами, большая часть карьеры Миллера прошла в силах специальных операций (вотчине Майкла Флинна). В частности, Миллер был зелёным беретом и активно действовал в Афганистане. До этого в США не было министра обороны, который был бы выходцем из сил спецопераций.

Спустя чуть более недели после вступления в должность, Миллер объявил, что офис спецопераций теперь будет подчиняться непосредственно министру обороны. В результате Командование спецопераций США фактически стало отдельной ветвью вооружённых сил, достигнув паритета с армией, флотом, ВВС, корпусом морской пехоты и т.д.

Другой важный шаг, который Трамп сделал в то время, — это возвышение Эзры Коэн-Уотника, которого именуют Q1. Коэн-Уотник — давний соратник Флинна, который впервые познакомился с генералом в Разведуправлении минобороны. Он последовал за Флинном в Совет национальной безопасности, а позднее перешёл в Пентагон. В сентябре 2020‑го Коэн-Уотник был назначен руководить офисом спецопераций.

Кроме того, Коэн-Уотник также стал заместителем министра обороны по разведке, заняв должность, которая подразумевает контроль над всеми подразделениями военной разведки. Человек, который её занимает, является одной из самых влиятельных фигур во всём аппарате национальной безопасности. Его единственный реальный соперник — это директор ЦРУ.

По сути, теперь Коэн-Уотник (будучи гражданским лицом!) контролировал все силы спецопераций США и военную разведку, подчиняясь при этом непосредственно министру обороны. Это, во‑первых, упорядочило цепочку подчинения военных, от президента до руководителя специальных операций и военной разведки, а во‑вторых, позволило некоторым утверждать, что де-факто министром обороны является именно Майкл Флинн, который к тому моменту не занимал никаких должностей на госслужбе.

Также представляет интерес внезапное решение Пентагона прекратить поддержку силам спецопераций ЦРУ в его контртеррористической деятельности. А ведь с самого начала холодной войны и до 11 сентября 2001 года ЦРУ сохраняло полный контроль над секретными операциями. Но с появлением армейского Совместного командования спецопераций участие ЦРУ всё больше сводилось к вспомогательной роли. Даже во время своего расцвета в годы холодной войны ЦРУ зависело от соответствующих армейских спецов для проведения своих операций в полевых условиях. Лишение ЦРУ поддержки элитных подразделений вооружённых сил становилось существенным ударом.

А несколько дней спустя военные решают прекратить инструктаж переходной группы Джо Байдена. Это означало, что команда Байдена не только лишалась разведотчётов Минобороны до конца 2020 года, но и в принципе контакты Пентагона с ней сводились к минимуму.

Ещё более интересной была встреча, которая состоялась 19 декабря в Овальном кабинете. Трамп встречался с Сидни Пауэлл, юристом, бывшим федеральным прокурором и убеждённой сторонницей QAnon. На встрече обсуждалась перспектива её назначения в качестве специального советника по расследованию мошенничества на выборах. Есть информация, что на этой встрече присутствовал и генерал Майкл Флинн, а участники обсуждали его предложение задействовать войска в разворачивающихся событиях. Однако данный вариант якобы был отвергнут.

25 декабря Трамп обращается в Twitter с призывом к массовым протестам 6 января. О событиях того дня мы уже говорили. Для полноты картины добавим, что в «осаде Капитолия» помимо прочего участвовала капитан Эмили Рейни, офицер по психологическим операциям из Форт-Брэгга, которая привела с собой в столицу группу сторонников Трампа. А Форт-Брэгг — это один из основных гарнизонов армии США, в котором находятся органы управления и отдельные части сил специальных операций США, органы управления и подразделения воздушно-десантных сил, а также органы управления и части психологической войны.

Таким образом, можно предполагать, что как минимум часть вооружённых сил США — связанная в первую очередь с разведкой, силами спецопераций и психологической войны — склонялась к тому, чтобы не допустить Джо Байдена к власти и сохранить Трампа в президентском кресле.

Впрочем, сразу же возникают вопросы. Например, если серьёзно рассматривался вариант захвата Конгресса и последующих аналогичных действий, почему протестующим не придали несколько «спецов» соответствующего профиля? Или, по крайней мере, почему к участию в этих событиях не привлекли настоящую военизированную силу, такую, например, как правая милиция «Хранители присяги»?

Впрочем, в ту пору — как в республиканском лагере, так и среди американского истеблишмента в целом — царила неразбериха. Например, вскоре после событий 6 января Национальная ассоциация производителей (NAM) призвала вице-президента Майка Пенса применить 25‑ю поправку, чтобы отстранить Трампа от власти. При этом NAM находится в авангарде финансовой поддержки правых активистов с начала двадцатого века. Несмотря на малоизвестность, Ассоциация длительное время была историческим соперником леволиберального и ориентированного на Уолл-стрит Совета по международным отношениям.

Или, например, через несколько дней после беспорядков из‑за отказа Пенса применить 25‑ю поправку к Трампу подала в отставку министр образования Бетси ДеВос. При этом семья ДеВос имеет давние связи с правыми кругами

13 января 2021 года Объединённый комитет начальников штабов выпустил меморандум для всех вооружённых сил США, подтверждающий победу Байдена и напоминающий им об их присяге соблюдать Конституцию. Переворот (или контрперевот) Трампа провалился.

QАnon: игра, ставшая реальностью

Но вернёмся собственно к движению QAnon. Как мы уже говорили, даже после драматических событий 6 января и последовавших за ними репрессий, численность сторонников Q продолжала расти. Иначе говоря, независимо от первоначальных целей QAnon продолжает собственную жизнь. Впрочем, вполне может быть, что он и задумывался как долгосрочный проект, а попытка взять власть в 2021 году — лишь веха, проба сил, ориентир, по которому кукловоды Q сделают соответствующие выводы. Упоминавшаяся уже офицер Эмили Рейни из Форт-Брегга, специалист по психологическим операциям, действительно ли она прибыла в тот день в Вашингтон для того, чтобы штурмовать Капитолий? Или же выступала в роли наблюдателя за процессом перехода игры в реальность?

Поэтому в завершение скажем ещё несколько слов об игровой природе QAnon. Именно сходство QAnon с игрой стало одним из ключевых факторов его успеха. Именно его игровая природа в самом начале привлекла к QAnon аудиторию анонимных форумов, а затем и других интернет-платформ, позволив ему мощно ворваться в реальную жизнь.

QAnon нажимает те же кнопки, что и «игры в альтернативной реальности». Геймдизайнер Рид Берковиц характеризует их так: "Это истории и игры, которые могут начинаться на компьютере, а заканчиваться в реальном мире. Это вымыслы, созданные так, чтобы казаться максимально реальными. Это игры, которые учат вас«[17].

Кто бы он ни был Q на самом деле, мифология QAnon использует старейший образ всей мистической фантастики. Это образ таинственного незнакомца, который одним своим появлением даёт старт всему повествованию. Незнакомца, который недвусмысленно намекает на существование секретов, которые можно раскрыть благодаря его подсказкам и собственной сообразительности. Загадочный незнакомец уже знает суть тайны, но вместо того, чтобы сказать ответ в первые десять минут, он даёт подсказки. Подсказкам следовать трудно, они неоднозначны, но тем и притягательны, тем и приковывают внимание к выстраиваемому кукловодами сюжету. У аудитории возникает ощущение тайны, которое одновременно и завораживает, и развлекает. Люди ждут, что будет дальше. Они готовы следовать за белым кроликом, готовы ступить на лесную тропу, по которой разбросаны хлебные крошки.

Причина, по которой Q не просто рассказывает миру то, что он знает, но оставляет лишь подсказки и намёки, якобы заключается в том, что Q хочет, чтобы вы «провели собственное расследование» и пришли к собственным выводам. Подтекст в подсказках Q односторонний и предназначен для того, чтобы вызвать сомнения, а не представить доказательства. Если возникло сомнение, его невероятно трудно развеять. Q прибегает к своего рода сократическому методу, ставя особые вопросы, на которые искателю необходимо найти собственный ответ. Однако на самом деле Q подталкивает аудиторию в нужном ему направлении, к выводам, которые нужны ему.

И это очень тонкий ход кукловодов QAnon, которые замечательно разбираются в человеческой психологии. Говорить людям, как и что им следует думать, означает вступить на путь наибольшего сопротивления. Идеи, которые бросают вызов нашим установкам, не только не убедят нас, но могут ещё больше укоренить наши старые представления, даже при наличии фактических доказательств. Однако если идеи генерируются нами самими, то эти идеи мы будем защищать. Ведь они НАШИ. Поэтому направлять людей к ЧУЖИМ выводам так, чтобы они в какой‑то момент стали ИХ выводами, это идеальный способ заставить кого‑то принять новую идеологию.

При этом направлять людей в нужный кукловодам пункт следует по одному маленькому шагу за раз. На языке QAnon эти шаги, ведущие в лес, называются, как мы уже говорили, «хлебными крошками». Маленькие крошки Q, которые легко усваиваются, ведут игроков туда, куда ведет их Q.

Но хлебные крошки — это не факты, это вопросы, это подсказки для «исследователей». И ещё одна причина, почему кукловоды Q действительно хотели бы, чтобы мы провели собственное исследование, это так называемый «Эффект Эврики».

Решение головоломок — это особый способ обучения, и он сохраняет информацию в мозге иначе, чем при других формах обучения. Головоломки и знания, полученные благодаря нашим собственным усилиям, невероятно полезны, а в качестве награды они сопровождаются выбросом дозы дофамина, своего рода наркотика для мозга. Вот почему решение головоломок доставляет человеку огромное удовольствие. Это также усиливает его желание искать и решать новые головоломки.

Ещё одна чрезвычайно важная «причина» для авторов QAnon заставлять людей «проводить исследования» — это привить им либо же усилить естественное недоверие к обществу и компетентности других. Именно они, избранные, сторонники Q, в действительности открывают истину, а не ФБР, ЦРУ или другие правоохранительные органы, служащие зловещему глубинному государству.

Совместное решение головоломок — прекрасный способ создать сообщество или повод присоединиться к нему. Головоломки становятся для людей способом собраться вместе и сблизиться. А потому они часто используются в корпоративных тимбилдингах или, например, играх для вечеринок. Для QAnon же это отличный способ создать и сплотить круг избранных последователей.

Исходя из вышеизложенного приведём пример игрового процесса. Получив новые «хлебные крошки» от Q — будь то вопросы, намеки или символы, — участник игры начинает «разгадывать» загадки, что подкрепляется выбросами дофамина и ощущением причастности к чему‑то, чего больше никто не знает. При этом он также являются частью растущего, активного и дружелюбного сообщества. Всё, что он видит и слышит, порождает ещё большие сомнения в людях и вещах, в которых он уже сомневается. Каждая новая идея проста для понимания, убедительна и основана на их собственной способности рассуждать. Теперь сомневаться в определённых идеях — значит сомневаться в себе, в своей способности видеть истину, в своём сообществе и, может быть, в окружающем мире. Вскоре игра создаёт альтернативную точку зрения, которая чрезвычайно притягательна психологически и, как кажется, воспринимается всеми участниками как истина.

Всё это сопровождается активным и даже агрессивным маркетингом и пиаром. Причём не где‑то в тёмных уголках интернета, а в Facebook и Instagram (ныне признаны в РФ экстремистскими), TikTok и YouTube. Инфлюэнсеры публикуют сотни постов в день, в которых выражают поддержку Q. Даже президент Трамп, как кажется, поддерживает Q.

Теперь, когда люди ознакомлены с QAnon, они могут продолжать игру самостоятельно с очень небольшим количеством подсказок. Игра везде. Каждое странное совпадение — это загадка, которую нужно решить. Теперь есть обширное сообщество, которое умножает и усиливает каждый сигнал, привлекая новых участников.

QAnon обладает вирусным качеством, но он также обучает обращать в свою веру. Q дает инструкции, как продвигать его теории, но при этом скрывать от других, что это Q, пока его идеи не будут должным образом восприняты. На форумах, где растёт QAnon, есть списки мемов и инструкции о том, как и где их публиковать, а также приглашения создавать их самостоятельно. Q также даёт конкретные инструкции о том, как предложить «красную таблетку» друзьям и семье, как заставить людей задавать нужные вопросы, как создавать «хлебные крошки» и распространять идеи Q без прямой ссылки на Q.

QAnon становится культовым, поскольку приобретает квазирелигиозные черты.

И вот теперь это уже не игра!

QAnon, хоть и имеет в своей основе игровую механику, по сути, представляет собой попытку создать новую реальность, в которой можно жить, на которую можно воздействовать и которой можно манипулировать. Реальность, которая подорвёт веру в подлинную реальность и станет более реальной, чем подлинная.

