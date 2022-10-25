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Дайджест > Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина

Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина

Автор: Vlasti
25.10.22 12:35
116
Київські правоохоронці влаштували “маски-шоу” в офісі запорізького адвоката Гришина

За словам Гришина, сьогодні прямо зранку до юридичного офісу його компанії навідалися з обшуками «250 гостей».

«Клопотання про обшук у приміщенні адвоката підписав прокурор Київа пан Кіпер — з грубим порушенням правила територіальної підсудності та абсурдною фабулою — ніби-то хтось возив якусь волонтерку на окуповану територію», — розповів Гришин.

Він також подякував керівництву правоохоронних органів Запорізької області, бо «ніхто не взявся виконувати злочинні накази».

Адвокат також додав, що всі київські опера та слідчі виявилися дуже ввічливими та адекватними.

«Поки їхали та читали ухвали на обшуки, самі ах@#вали від безглуздості та недолугості цієі заказухи», — розповів Гришин, зазначивши, що на обшуках нічого навіть не вилучили.

«Генеральна прокуратура також не схотіла маратися. А ось Кипіра за це будем догонять», — попередив запорізький адвокат.

На його думку, те, що відбулося, стало відповіддю умовного «злочинного угруповання «Запорізькі мародери» — місцевих чиновників і депутатів, злочинна діяльність яких зараз розслідується НАБУ і СБУ зокрема завдяки принциповій позиції Гришина і його партнерів.

Нагадаємо, ще навесні Гришин заявив, що Запорізьку область ніхто не готував до війни, тож у перші дні агресії окупанти з легкістю захопили 80% її території, а обласний центр не взяли лише дивом. Також він звинуватив низку керівників міста та області у корупційних схемах та тиску на бізнес.

У серпні НАБУ та СБУ провели ряд обшуків у секретаря Запорізької міськради Анатолія Курєва, заступниці голови Запорізькій ОВА Злати Некрасової, депутата Віктора Щербини та деяких інших чиновників за звинуваченнями, про які заявляв Гришин.

Після цих обшуків секретар міськради Курєв пригрозив, що «тепер чекати на правоохоронців» будуть ті, хто «ллє бруд».

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