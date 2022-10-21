Как телемарафон убивает украинское телевидение

В Украине в октябре разразился довольно громкий скандал, затрагивающий как политику, так и медиасферу. Журналисты Bihus Info подготовили расследование, в котором идет речь об использовании Офисом президента парламентского телеканала «Рада» для своего пиара за счет госбюджета.

Утверждается, что серьезную часть оплачиваемого налогоплательщиками эфирного материала для «Рады» производит компания, связанная с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, чья зона ответственности в Офисе — регионы.

Хотя в прошлом он действительно был связан с теле- и киносферой. И как раз Тимошенко, согласно журналистским подсчетам, чаще всего сейчас показывают в той части национального телемарафона «Единые новости», за которую отвечает канал «Рада».

Сам формат единого телемарафона, который сейчас транслируют крупнейшие украинские телеканалы, уже давно вызывал возмущение у украинской оппозиции, которая, в лице Петра Порошенко и его каналов еще весной потеряла доступ к эфиру.

С недавних пор к этой критике присоединились и представители Запада.

Что вместе с расследованием в отношении компании, близкой к Кириллу Тимошенко, может стать началом кампании за отмену единого телемарафон и возвращению к «индивидуальным» эфирам. Да и рейтинги телемарафона, мягко говоря, не блестящие.

Что такое телемарафон?

Сейчас в телемарафоне принимают участие телеканалы «Суспільне» («UA:Перший»), Рада, а также по одному флагманскому каналу от частных украинских медиагрупп — 1+1, ICTV, и «Интер».

До момента, пока собственник медиагруппы «Украина» Ринат Ахметов не закрыл свой медиабизнес (подробнее об этом читайте здесь), «Украина» также участвовала в едином марафоне. После того как «Украина» вышла из него 22 июня, освободившееся эфирное время разделили между собой все остальные телеканалы.

Сейчас каждый канал вещает по очереди с промежутком времени в 6 часов, а остальные транслируют их в свой эфир. Таким образом суточный эфир единого марафона поделен на четыре 6-часовых блока. Тот канал, на который выпадает вечерний слот, готовит итоговый выпуск вечерних новостей. А ночной эфир в основном заполняют повторами.

В целом эфир единого марафона заполнен новостными блоками. А между ними ведущие обсуждают главные события с экспертами и представителями власти (в основном по видеосвязи, но иногда появляются гости и непосредственно в студии того или иного канала). Также в эфир ставят заранее записанные интервью.

Длительность новостных блоков и гостевых студий у каждого канала разная. Так что, хоть производители контента и объединены общим «единым марафоном», сетка вещания у них не унифицирована. Так что, включая телевизор каждый день в одно и то же время, никогда не знаешь, на что попадешь — на свежие новости, повторы старых выпусков или на включения гостей в студию.

Развлекательные каналы медиагрупп (ТЕТ, «Новый канал», «ПлюсПлюс», «НЛО TV», 2+2, «Индиго TV», НТН, К1, «Enter-фильм», «Мега» и другие) в едином марафоне не участвуют. В эфире этих каналов показывают фильмы, мультфильмы, развлекательные передачи.

Флагманский канал медиагруппы «1+1» играет ведущую роль в едином марафоне, производя больше контента и включая больше разговорных студий, где ведущие общаются между собой и с приглашенными гостями.

Развлекательные программы и телешоу, которые раньше выходили на канале 1+1, уже понемногу начинают возрождаться — но на других каналах медиагруппы, не задействованных в марафоне. Так, к примеру, программа «Жизнь великих людей» (ЖВЛ) с 8 августа выходит на канале ТЕТ. Также в формате утреннего шоу на канале ТЕТ возобновилась программа «Твой день», которую раньше транслировали «плюсы».

Кроме того, на экраны вернулось вокальное шоу «Голос», которое теперь вместо 1+1 тоже транслирует развлекательный канал ТЕТ. Там же показывают шоу «Маскарад».

К слову, канал «Униан» (входит в медиагруппу «1+» и получил цифровую лицензию в прошлом году) большую часть своего эфирного времени ретранслирует единый марафон, хоть и не участвует в его производстве. При этом канал периодически прерывается на показ другого контента. Например, «Униан» показывает туры Чемпионата Украины по футболу.

На «Интере» в рамках единого марафона традиционно показывают 15-минутные выпуски новостей, а также обсуждения событий с гостями. Кроме того, благодаря наличию коррпунктов за рубежом журналисты «Интера» включаются в марафон с мест событий за границей.

Канал «Рада» также каждую свою «вахту» начинает с выпуска новостей. При этом «Рада» обладает привилегией, которых лишены журналисты других медиа-марафонщиков. В частности, только журналистам этого канала разрешен допуск в кулуары парламента. Вот почему в основном все, что транслирует в своих слотах «Рада», — комментарии депутатов (преимущественно — «Слуги народа»). При этом Верховная Рада запретила собственному же каналу транслировать заседания парламента.

Телеканалы «Пятый», «Прямой» и «Эспрессо» ведут собственные эфиры и в едином марафоне не участвуют, хотя согласно решению СНБО от 18 марта 2022 года они, как информационные каналы, также обязаны были присоединиться к марафону. Но этого так и не произошло.

Более того, в апреле все три канала выключили из цифрового эфира решением Концерна радиовещания, телевидения и радиосвязи (КРРТ). С тех пор они вещают на Ютуб, на спутнике и в кабельных сетях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда дал понять, что эти каналы якобы не хотели участвовать в едином телемарафоне, поэтому, отметил он, это решение не о цензуре, а о безопасности. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил отключение каналов «излишним нарциссизмом» их владельца — Петра Порошенко (намекая на то, что экс-президента в эфире было слишком много).

Как объяснял гендиректор «5 канала» Владимир Мжельский, вещателям предложили транслировать общий марафон, не приобщаясь к его производству. То есть фактически оплачивать трансляцию чужого контента. На такие условия канал не согласился.

Отключение от «цифры» каналы, а также партия Порошенко, расценили как акт политической цензуры в отместку за критику в адрес Зеленского (подробно о ситуации мы писали здесь).

Также не участвует в едином телемарафоне еще один новостной канал — 24. Но из цифрового вещания его не исключали.

Рейтинги низкие

Единый телемарафон, который был запущен с первого дня войны, задумывался как мощный информационный фронт в противовес российской пропаганде, и первое время «Єдині новини» были главным и чуть ли не единственным источником информации о происходящем в стране.

Но в то же время марафон «Єдині новини» стал своеобразной ловушкой для украинского телерынка. Уже восьмой месяц флагманские каналы 24/7 крутят один и тот же информационный контент примерно с одними и теми же спикерами. Чем дольше длится война, тем больше зрители устают от марафона.

В том числе по этой причине еще летом каналы, не задействованные в марафоне, начали возвращать в эфир популярные развлекательные шоу.

А канал СТБ, например, вообще вышел из телемарафона еще в апреле и сделал упор на сериалы и шоу (хотя новости у него также есть).

Этой осенью на украинском телевидении состоятся премьеры развлекательных программ, отложенных в дальний ящик с момента начала полномасштабного российского вторжения. Например, на «СТБ» вскоре выйдет романтическое реалити-шоу «Холостяк» и шоу «Танці. World of Dance». В медиагруппе StarlightMedia объяснили, что делают это по просьбам телезрителей, которые соскучились по своим любимым шоу.

Но самое интересное — это рейтинги.

В распоряжении «Страны» оказались результаты измерения телеаудитории, которое в Украине ведет компания Nielsen. Мы получили две цифры: первая — доля канала в телесмотрении за сентябрь 2022 года, вторая — за период с 1 по 18 октября. Оба показателя — по аудитории «Украина 18+».

Так вот, на первом месте там с большим отрывом находится телеканал СТБ, который, как писалось выше, еще весной покинул телемарафон. Его показатели — 10,73% за сентябрь и 9,88% за 18 дней октября. На втором месте — развлекательный «Новый» (6,6% и 6,17%). На третьем — 2+2 (4,73% и 4,81%), который показывает фильмы (и только по ночам дает новости из телемарафона).

И лишь на четвертом месте находится 1+1 (4,30% и 4,21%). Причем в спину ему дышит развлекательный ТЕТ из его же медиагруппы (4,18% за октябрь). Если сравнивать с довоенными временами, то падение рейтинга у «плюсов» как минимум двукратное.

Показатели других каналов, которые участвуют в телемарафоне, еще ниже. Например, у ICTV — 3,04%.

То есть для каналов, которые до войны вещали не в новостном формате, участие в телемарафоне значительно просадило рейтинги.

Что касается показателей новостных каналов, которые в телемарафоне не участвуют, то они таковы: «Эспрессо» — 1,35% за сентябрь и 1,51% за 18 дней октября. 24 — 1,21% и 1,51% соответственно. У «Прямого» — 1,17% и 1,33%, у 5-го — 0,82% и 0,93%.

Скандал с Кириллом Тимошенко

На этом фоне вокруг телемарафона начали раскручиваться скандалы.

Расследование Bihus Info показало, что существующий на деньги госбюджета телеканал «Рада» не только активно пиарит всю команду Зеленского, а прежде всего Офис президента, но и дает зарабатывать бизнесу, связанному, как утверждается, с замглавы президентского Офиса Кириллом Тимошенко. В материале журналистов говорится, что продакшн-компания «Кинокит», которая производит контент — в том числе эфирные блоки телемарафона — для парламентского телеканала «Рада», через своих бывших и нынешних собственников связана с Тимошенко.

По договору от 23 февраля 2022 года с телеканалом «Кинокит» обязался производить ток-шоу и другие виды контента, за что «Рада» должна была выплатить 180 млн грн. После начала войны эту сумму уменьшили до 55 млн грн, но и подписали новый договор о производстве блоков телемарафона общей стоимостью 86 млн грн.

При этом во время включений «Единых новостей» телеканал часто показывает и цитирует главу ОП Андрея Ермака, его советника Михаила Подоляка, но чаще всего — Кирилла Тимошенко.

Как писала «Страна», перезапущенный в конце 2021 года телеканал «Рада» должен был стать рупором президента Зеленского, однако с первых дней после «перезагрузки» его преследуют скандалы, которые, как видим, продолжаются и поныне.

Власть тоже не теряет к «Раде» интерес. В адрес государственного телеканала звучат обвинения в том, что он мало показывает представителей парламентской оппозиции — прежде всего «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко, критикующей власть.

Запад против телемарафона

Возникшая монополия в эфире в виде телемарафона, похоже, вполне устраивает Офис президента, которому до войны отчаянно не хватало собственных телересурсов. Отказываться от широких возможностей он не спешит. Тем более что есть повод жестко контролировать информационные потоки в государстве — война.

До недавних пор этим положением громко возмущался разве что Порошенко со своими соратниками и некоторые другие отдельно взятые оппозиционеры.

Но сейчас критика начала звучать и со стороны западных союзников Украины.

Показательным в этом плане стало недавнее заявление посла Германии в Украине Анки Фельдгузен. Она сказала, что представители стран Запада давно непублично обсуждают с украинской властью необходимость перейти «на более открытый простор» в плане телеэфира.

«Потому что люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все патриоты. А людям нужно дать возможность выбирать, что они хотят смотреть», — сказала дипломат.

Украина должна «остаться демократической и во время войны», — сказала Фельдгузен.

Отметим, что расследование Бигуса о злоупотреблениях во время телемарафона как раз хорошо ложится в эту поднимающуюся волну критики «монополизации эфира».

«Союзникам непонятно, почему все телевидение сейчас, по сути, президентское. Для них это неприемлемо по нескольким причинам. Они не хотят даже намеков на переход к авторитарному государству. Сейчас Запад помогает демократической Украине в войне против авторитарной России, и ему не нужно, чтобы по итогам войны тут появилась вторая Турция с Эрдоганом или Польша с Качиньским, не говоря уже о путинской России. Медийный плюрализм же поможет контролировать эту и вообще любую украинскую власть. И должны быть возможности у Запада влиять на власть через медиа, в том числе телевидение. Поэтому мы наблюдаем поднимающуюся волну критики по поводу статус-кво», — комментирует политолог Вадим Карасев «Стране».

К слову, Порошенко мог способствовать появлению такой точки зрения у западных союзников. Во всяком случае близкий к руководству парламентской фракции «Слуги народа» собеседник сказал «Стране», что экс-президент и его окружение в разговорах с политиками и дипломатами Запада постоянно обвиняют команду Зеленского в введении политической цензуры и преследовании оппонентов (читай, Порошенко).

«Рейтинги у Петра Алексеевича плохие, а им надо как-то держаться. Они сконцентрировались на двух направлениях. Одно — работа в соцсетях и прежде всего в Фейсбуке, где они атакуют нас, а еще Притулу (шоумен и волонтер Сергей Притула, который, по ряду социсследований отбирает электорат у Порошенко и его партии — Ред.) при каждом удобном случае. Другое — международное. Оно у них всегда было сильно, а сейчас они даже развивают его, несмотря ни на что. И сам Порошенко, и его соратники много ездят и везде ябедничают, что, к сожалению, приносит плоды. Рассказывают о „зачатках“ авторитаризма, „наступлении“ на демократию и свободу слова, в частности. Для европейцев и американцев это важные вещи, и они их слушают и реагируют, задавая нам вопросы и присылая в Киев эмиссаров, чтобы те своими глазами увидели состояние нашей демократии», — говорит «Стране» источник в «Слуге народа».

Впрочем, пока нет признаков того, что Банковая готова отказаться от долгожданного контроля над «телевизором». Политолог Андрей Золотарев уверен, что до отмены военного положения этого точно не будет.

«Если сейчас на это пойти, будет выглядеть, будто власть поддалась давлению, что равносильно признанию в слабости позиций. Кроме того, оппоненты не преминут воспользоваться открывшимися возможностями, чтобы задать неприятные вопросы о предвоенном периоде, подготовке к войне. А если еще заключат некие соглашения с Россией по типу зерновой сделки, „зрада“ будет однозначно. Поэтому пока будет военное положение, контент основных телеканалов останется подконтрольным власти. После отмены возможны послабления, но вряд ли сразу свободный режим: по тем же самым причинам», — комментирует политолог Андрей Золотарев «Стране».

Представитель одной из крупных медиагрупп, чей канал участвует в телемарафоне, сказал, что группа не намерена из него выходить и будет участвовать и дальше.

«Сейчас не время для бизнеса и политических баталий. Участие в едином телемарафоне — это выполнение патриотического долга», — сказал он.

По большому счету для собственников крупнейших медиагрупп есть три модели поведения.

Первая — модель Порошенко. Продолжать пытаться выстраивать свою политическую линию отдельную (или даже враждебную) власти. Для всех остальных олигархов это не вариант. У них нет своих личных политических амбиций, да и пример порошенковских каналов, у которых забрали цифровое вещание, был очень показателен для всех.

Вторая — модель Ахметова. Закрыть каналы и уйти из медиабизнеса, который во время войны не приносит ни экономического, ни политического профита, зато создает риски включения в реестр олигархов.

Третья — участвовать в телемарафоне, двигаясь полностью в русле информповестки власти. Для большинства собственников медиабизнеса это приемлемая модель. В том числе и с учетом того, что это создает постоянный канал коммуникаций с властью для решения самого разного рода вопросов.

Правда, здесь возникает другая проблема — телемарафон, как писалось выше, минусует рейтинги телеканалов. И если эта тенденция сохранится, то уже скоро их аудитория станет меньше, чем у блогеров на ютюбе. Либо сам телемарафон должен каким-то образом поменять свой формат.

По материалам украинских СМИ