Некоторое время назад в СМИ появилась новость о том, что предатель Украины Илья Кива получил 500 тыс долларов за лобби интересов накрокартеля, которым управляли россияне во главе с неким уголовником по имени Егор Буркин. Гражданин Российской Федерации, осужденный по статье о накроторговле Буркин Егор Васильевич давно был в поле зрения правоохранителей, но всегда откупался от правосудия с помощью огромных денег и неплохих связей. Впрочем, погорев на задержании с поличным, Егору Буркину пришлось некоторое время совсем не сладко.

Пока это слова. Давайте переходить к фактам. Буркин Егор Васильевич (он же Левченко Егор, Ермолаев Артур, а также имеющий кличку мексиканец). Родился 24 октября 1989 года рождения, уроженец РБ, г. Стерлитамак, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК Российской Федерации (уголовное дело № 4708713 от 06.10.2014 года, вид розыска — федеральный, мера пресечения — подписка о невыезде). Также Буркин Егор находится в розыске в России.

Он организатор нарко-синдиката «Химпром», долларовый миллиардер, который организовал разветвленную сеть торговли наркотическими веществами на территории стран СНГ через чат-боты в «Телеграмм» и сеть Интернет, путем так називаємих «закладок», под крышеванием полиции.

Химпром Буркина Егора Васильевича или Левченко Егора Васильевича торговал наркотиками в промышленных маcштабах

При этом он пока спокойно проживает в огромном доме в Мексике, а его разветвленная сеть офисов, что приносит Егору Васильевичу Левченко миллионные состояния, успешно функционирует до сих пор. Из них осуществляется общение с покупателями наркотиков и координация действий «закладчиков» на территории Российской Федерации, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Известно, что с 2016 основные офисы «Химпрома» находятся в Украине, в частности в Киеве. На территории нашего государства Егор Буркин и его приспешники нашли поддержку в лице тогдашнего руководителя департамента по борьбе с наркопреступностью Ильи Кивы, который получая ежемесячную дань, способствовал разрастанию и увеличению оборотов наркокортеля — по состоянию на 2018 год «Химпром» на территории Украины насчитывал около 20 офисов, в которых работало около 200 операторов, которые вели торговлю наркотическими средствами на территории Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. Фактически, была сформирована преступная организация, со своими кадровиками, полиграфологами и «силовым блоком».

В общем, Илья Кива сидит на зарплате у синдиката «Химпром» с 2015 года. Тогда он возглавлял департамент Нацполиции по противодействию наркопреступности. По указанию Кивы многократно задерживались мелкие наркоторговцы и уничтожались маленькие лаборатории, организованные студентами-химиками. Все эти «успехи» настоящими профессионалами борьбы с наркобизнесом назывались фарсом.

Беспрепятственная преступная деятельность наркосиндиката «Химпром» продолжалась на территории Украины до марта 2019 года. Как это ни удивительно, но еще во времена прежней коррумпированной власти татодішнього руководства Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины, в марте 2019 года была проведена самая масштабная в истории Генпрокуратуры и СБУ спецоперация, в ходе которой паркокортель «Химпром» фактически был ликвидирован — одновременно было проведено около 70 обысков, пресечена деятельность 15 нелегальных офисов «Химпрома», задержан и помещен в СИЗО около 30 активных членов преступной организации, изъяты наркотические средства, огнестрельное оружие и взрывчатку, арестовано около 35 элитных автомобилей, которыми пользовались преступники, изъяты денежные средства в размере около 10 млн. долларов США, которые были получены лидерами «Химпрома» от реализации наркотических средств.

Многие граждане Украины и содружественных стран помнят громкое дело наркосиндиката «Химпром». Генеральной прокуратурой Украины и по сегодняшний день осуществляется процессуальное руководство досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР за № 4201800000000123 от 22.01.2018 года и в уголовном производстве № 4201900000001567.

Кроме того, впоследствии было установлено местонахождение нарколаборатории «Химпрома» в Киевской области, где было изъято более 200 кг готового наркотического средства, стоимостью около 5 млн. долларов США, и 10 тонн прекурсоров. Фактически, проведенные правоохранительными органами Украины (ГПУ и СБУ) в первом полугодии этого года мероприятия, заставили лидеров «Химпрома » свою противоправную деятельность перенести за пределы нашего государства.

Но, к большому сожалению, ситуация с наркокортелем «Химпром» Левченко Егора Васильевича (он же Егор Буркин) в Украине произошла не по выше указанному сценария — Егор Буркин, на миллионы долларов которого не «повелись» правоохранители страны — агрессора и бывшие «коррумпированные» СБУ, сумел себе «приобрести» полную лояльность.

К сведению — Егор Буркин, после задержания членов «Химпрома» предлагал следователям и прокурорам по производству 3 млн. долларов так называемых «отступных» и в дальнейшем по 1. млн. США ежемесячно. Как стало известно, Егор Буркин, в настоящее время, договорился об отстранении от досудебного расследования оперативно-следственной группы по уголовному производству.

Химпром, Буркин Егор и обыски СБУ у «Левченко Егора»

Как результат — полностью вся оперативно-следственная группа от прокурора и следователя, которые расследовали дело, до их руководства, были уволены из органов прокуратуры в связи с реорганизацией.

Что скрыл от правосудия Буркин Егор Васильевич или Левченко Егор Васильевич?

Не нужно быть большим специалистом в правоохранительной деятельности, чтобы понять, что по таким масштабным производством, как «Химпром» (насчитывает около 200 томов), не то что увольнять следователей и прокуроров, а просто менять их состав , ни в коем случае не целесообразно.

Егор Буркин, Левченко и документы Химпром

Егор Буркин Химпром и следствие по Егору Левченко

Егор Буркин Химпром уголовное дело

Вместе с тем, ситуацию в уголовном производстве осложняли наличие постоянных фактов запугивания свидетелей по производству (членами ОПГ совершено 4 поджоги квартир свидетелей), угроз в их адрес, постоянного давления на следствие, путем организации разнообразных «проплаченных» митингов, коррумпированности судей Печерского районного суда г. Киева, которые за денежные вознаграждения в размере от 10 до 100 тыс. долларов США принимали необоснованные решения по изменению мер пресечения к подозреваемым, переводу их из ИВС в СИЗО, отвода прокурора, снятие арестов с имущества, и тому подобное. Так, 125 тысяч долларов «занесли» в суд за изменение меры пресечения одному из подозреваемых — Карнаушенко «Кире».

Буркин Егор дело Химпром

Егор Буркин и его сообщники сначала были задержаны и помещены в СИЗО, где и должны были бы находиться до сих пор. Но, благодаря «правосудию», были выпущены на волю и с успехом покинули территорию Украины, сбежав. Сегодня они находятся в странах Америки, откуда продолжают свою преступную деятельность.

Егор Буркин в лице Егора Левченко подкупил наше правосудие за кровавые миллионы Химпром

Тем временем, уголовное дело Химпром Буркина Егора Васильевича пытаются прикрыть. Отрубленные пальцы и миллионы наличных в деле наркокартеля «Химпром» могут окончательно оставить без посадок. Печерский районный суд Киева требует, чтобы Офис генпрокурора закрыл резонансное дело в отношении дельцов из интернационального наркокартеля «Химпром». После начала полномасштабного вторжения рф, Печерский суд вынес новое одиозное постановление — судья Остапчук снова требует закрытия дела, в котором могут фигурировать граждане страны-агрессора. Соответствующее постановление было вынесено судьей Татьяной Остапчук 7 июня 2022 года. На этот раз — решение более тщательно обосновано и передано в Офис генпрокурора. Последние подготовили обжалование. В Офисе генпрокурора уже подготовили апелляционную жалобу на это решение, однако существует большая вероятность, что дело все же будет закрыто.

Судья Печерского суда Татьяна Остапчук

Отметим, что группировка «Химпром» была создана в 2014 году, а оборот преступного «бизнеса» достигал десятков миллионов долларов. В состав вошли как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности, российской федерации. О чем ранее рассказывал начальник департамента ГПУ Сергей Кизь. Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram, а организация насчитывала около 1000 человек. Подавляющее большинство — граждане России. До 2017 года указанная преступная организация, известная как «Химпром», активно работала на территории Украины и российской федерации.

Тогдашний первый заместитель главы СБУ Павел Демчина рассказывал о жестких правилах, установленных внутри самой группировки.

«Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: у отдельных членов преступной организации на сегодняшний день нет пальцев на руках», — отмечал Демчина.

«За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированных контактов или использования собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы», — рассказал он.

За судебными заседаниями по делу наркокартеля следили активисты ВОО «Стоп коррупции». Они выражали опасения, что преступники смогут откупиться от Фемиды. Суд действительно начал постепенно отпускать из-под стражи членов группировки.

«СтопКор» также рассказывал, кто мог стоять во главе «Химпрома». Тогда речь шла об Андрее Амирханяне (в разделе «розыск» на сайте МВД проходил под другой фамилией — Лемышко, 1985 года рождения) и Егоре Буркине (1989 года рождения, проходил под фамилией Левченко на сайте МВД «в розыске»). Но кто победит в этой истории — грязные деньги или справедливость?

Интересно, что их разыскивают практически все страны мира. Но деньги в наше время, к сожалению, решают все. Ну или практически все. А тем временем, Буркин Егор Васильевич остается на свободе, Химпром продолжает снабжать наркотиками украинцев, а российский криминал миллионами долларов.

Сейчас сложно делать прогнозы о будущем Химпрома и его главаря Буркина Егора Васильевича в воюющей стране. Зато интерес вызывает появление странных статей о подвигах Левченко Егора Васильевича. Такое вот перерождение накробарона из России в бизнесмена из Украины.