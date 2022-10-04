Американские корабли за 5 дней до теракта были на месте подрыва «Северного потока»

У России не было причин взрывать собственный газопровод, считает автор статьи Exxpress, описывая ситуацию вокруг взрывов на нитках «Северного потока». Зато стало известно, что за пять дней до диверсии именно в этом месте находились американские корабли.

Что же это было: случайное совпадение, двойной блеф — или часть коварного плана Москвы? Гигантская эскадра американского ВМФ с огромным десантным кораблем «USS Kearsarge» (4000 солдат на борту) оказалась вблизи от места разрушения газопровода в Балтийском море, причем всего за пять дней до взрывов.

«Снимки на память о проведенных в Риге днях» — так озаглавили сотрудники пиар-службы свой медиаотчет в социальных сетях в понедельник.

Еще совсем недавно этот мощнейший десантный корабль американского флота был здесь — с полным набором на борту: бомбардировщики типа AV-8B «Хэрриер» и боевые вертолеты, да еще и плюс к этому 4000 солдат и спецназовцев. Что же все эти корабли делали в водах, непосредственно прилегающих к месту прокладки газопровода?

Фото от 22 сентября этого года показывает один из боевых самолетов «Хэрриер» на палубе «USS Kearsarge». По находящемуся на заднем плане мосту можно заключить, что фото было сделано всего в 256 километрах от места преступления. Значит, 21 сентября это соединение американского флота все еще было в регионе Балтийского моря, как раз в той его части, где пролегают оба важные газопровода, которые позднее будут сильно повреждены, почти уничтожены взрывами.

Конечно, это может быть чистым совпадением: просто крупное соединение американского флота оказалось в Балтийском море как раз в тот момент, когда перегруженная труба «Северный поток — 1» вместе с так и не заработавшей трубой «Северный поток — 2» подверглись акциям самого настоящего вредительства. Результатом этого на самом деле террористического акта стала еще более крепкая привязка Западной Европы к сжиженному природному газу из США. Кроме того, у противников России появился такой аргумент: из любых газовых соглашений с Москвой пора выходить из-за «ненадежности поставок» из этой страны.

С другой стороны, присутствие столь мощных военно-морских сил рядом с местом преступления бросилось бы в глаза и сразу бы вызвало подозрения в адрес правительства США.

Впрочем, возможен и третий вариант: Кремль использует ставший достоянием гласности факт присутствия рядом американского флота для того, чтобы нанести удар по собственным трубам. Таким образом Кремль поставил бы правительство США под давление, а Европа оказалась бы более расколотой, чем когда-либо. Но вот что говорит против этой версии: российский энергетический концерн Газпром до последнего времени хорошо зарабатывал на поставках в Западную Европу (включая поставки к нам, в Австрию). Так зачем тогда Москве самой взрывать источник своих валютных поступлений, приводя трубы в негодность на многие годы? Ведь если цель — оказать давление на получателей газа в Европе, это можно было элементарно сделать простым поворотом крана или ссылкой на какую-нибудь куда более легко исправимую аварию?

Впрочем, есть и еще одна возможность, исключать которую не следует: произошедший теракт может быть делом рук радикальных защитников климата. Дело в том, что трубы положены к югу от острова Борнхольм, на глубине 70 метров. На такую глубину со взрывчаткой могут добраться только водолазы со специальным снаряжением. Второй вариант — использовать специальную подводную лодку: с нее можно не только заложить взрывчатку, но и установить подводный часовой механизм. Впрочем, есть один момент, который сильно сужает круг подозреваемых: это должны быть тщательно вышколенные профессионалы, способные быстро и безошибочно произвести загрузку и подрыв трех зарядов взрывчатки на двух отстоящих друг от друга газопроводах — так, чтобы они взлетели на воздух почти одновременно.

Утечка произошла прямо под носом у датской спецслужбы, имеющей отделение и на острове Борнхольм. Со всеми ее прослушивающими устройствами и наблюдательными вышками... Чтобы объяснить все эти странности, предлагаю еще один оригинальный мотив для этого преступления: НАТО и США перешли к тактике прямой блокады своих врагов. Самое время прекратить эту эскалацию. А то скоро начнутся новые блокады со стороны Запада. А его «честные» массмедиа такие случаи будут расследовать. (Здесь я подпустил сарказма, как вы понимаете.)

Markus Bangreler

Даже расследования в наши времена не приносят ясности: сразу приходится разбираться, не был ли замешан расследователь в делах расследуемых. А потом, после всех стадий процесса, останется только выяснить, кто сфальсифицирует окончательный доклад о проведенном следствии.

Итак, нас хотят убедить, что русские сами взрывают свои газопроводы? Но что-то улик, подтверждающих их авторство в этих взрывах, не видно, а вот на США падает куда более логичное подозрение. Во-первых, сенаторы и лично Байден не раз обещали разрушить систему поставок газа из России в Германию. Во-вторых, США явно наживаются на высоких ценах за газ. В-третьих, это же так просто: провести теракт, а потом сказать, что виноват Путин.

По материала иностранных СМИ