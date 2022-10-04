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Дайджест > Европу зимой 2022-2023 ждет большой экономический кризис

Европу зимой 2022-2023 ждет большой экономический кризис

Агата Кловская
04.10.22 09:08
111
Европу зимой 2022-2023 ждет большой экономический кризис

Плохие новости для Европы. Энергетический кризис весной не закончится, пишет The Economist. Чем дольше он будет длиться, тем сложнее и запутаннее будут конфликты между странами. Экспертов волнует уже не эта, а следующая зима.

Голландская провинция Гронинген стоит на самом большом в Европе газовом месторождении. Проводимая там на протяжении десятилетий добыча вызывает небольшие землетрясения, из-за которых тысячи домов стали неустойчивыми. Поэтому правительство решило сократить добычу газа до минимума и пообещала закрыть месторождение к 2024 году. Газовые цены сейчас настолько выросли, что если оно разрешит качать газ как обычно, каждый владелец шатающегося дома может стать миллионером. Но это невозможно с политической точки зрения. Даже в условиях энергетического кризиса, который в 2023 году может еще больше усилиться, число сторонников увеличения добычи невелико.

По вполне понятным причинам компании и домохозяйства хотят этой зимой сохранить отопление (и платежеспособность), и о следующей зиме думают мало. Политики стараются изо всех сил, выделяя на их нужды миллиарды евро. В начале сентября коалиционное правительство Германии согласовало новый пакет мер на 65 миллиардов евро, а в конце месяца добавило еще 200 миллиардов евро. Новое правительство Италии незамедлительно столкнется с требованиями увеличить помощь бизнесу и населению, хотя она и без того составляет сейчас три процента от ВВП.

А вот и плохие новости. Европейский кризис весной не закончится. Банк Goldman Sachs недавно сделал прогноз о том, что летом следующего года газовые цены достигнут 235 евро в расчете на мегаватт-час. Это больше, чем сегодня (до пандемии мегаватт-час стоил около 20 евро). Фьючерсы на электричество в Германии на четвертый квартал 2023 года дороже, чем на четвертый квартал текущего года. Даже во Франции, где политики надеются на возобновление в 2023 году работы многочисленных ядерных реакторов, закрытых на ремонт и обслуживание, наибольшую тревогу вызывает не эта, а следующая зима, о чем сообщил один руководитель из сферы энергетики.

Причин, по которым цены могут остаться на высоком уровне, несколько. Если зима будет очень холодной, газовые хранилища в Европе опустеют к марту. В 2022 году их удалось заполнить с помощью российского газа, но Москва в ответ на санкции летом сократила поставки. Если они не возобновятся в 2023 году, газ для закачки в европейские хранилища придется искать где-то еще. Но аналитики говорят, что дополнительных поставок на мировых рынках до 2024 года будет мало. На этой неделе была совершена диверсия на подводных трубопроводах (возможно, это сделала Россия), и это стало новой причиной для беспокойства по поводу сокращения поставок в будущем году, так как норвежские объекты газодобычи закроются на обслуживание, сроки которого уже прошли.

По словам экспертов, ситуацию в Европе может изменить только голландское месторождение Гронинген. В 2014 году там добыли 42 миллиарда кубометров, и оно до сих пор может давать 20-25 миллиардов, примерно на пять процентов обеспечивая газовые потребности Европы. Об этом заявляют фирмы, владеющие концессией на разработку месторождения. Но политика вещь сложная. Правительство очень медленно укрепляет дома и выплачивает компенсации владельцам. А теперь оно превыше всего ставит безопасность.

К счастью, мощностей по переработке импорта становится больше. Только что введен в эксплуатацию плавучий терминал СПГ в Эмсхавене на голландском побережье, а Германия в этом году должна построить еще два. В октябре начнет работу долгожданный трубопровод, проложенный из Норвегии через Данию в Польшу. В будущем он станет перекачивать до 10 миллиардов кубометров в год. Также начнет работу другой трубопровод из Польши в Словакию, у которого пропускная способность будет наполовину меньше. Кроме того, проводится модификация франко-германского соединительного трубопровода, по которому уже скоро можно будет перекачивать газ на восток.

Однако соперничество между европейскими странами за эти газовые объемы будет яростное. Польша обеспечила себе поставки только на этот отопительный сезон, о чем сообщила национальная газовая компания PGNIG. Германия никак не может подписать так называемые соглашения солидарности с некоторыми своими соседями, чтобы обеспечить поставки в случае дефицита этой зимой. Между тем, Берлин не желает заключать долгосрочные контракты на поставку СПГ из-за рубежа и вместо этого, судя по всему, верит в свою покупательную способность, полагая, что ему в случае необходимости удастся перекупить СПГ в ущерб более бедным странам. Платформа ЕС для совместных закупок газа в целях оказания помощи этим странам пока еще не заработала.

Важнейшая причина удорожания электричества в Европе — это высокие цены на газ. Очень важно вернуть в эксплуатацию французские АЭС, чтобы они заработали на полную мощность, ведь Франция обычно экспортирует электроэнергию. Но если верить текущим правительственным прогнозам, на это уйдет немало времени. Германия с большой неохотой согласилась продлить сроки эксплуатации двух оставшихся у нее атомных электростанций, причем только до середины апреля, хотя ее собственные аналитики говорят, что это поможет ей сэкономить газ. Польша уже ограничила экспорт электричества в Германию в стремлении снизить собственные цены и не жечь слишком много угля. Правда, официально она заявляет, что хочет обеспечить безопасность поставок электроэнергии. Шведское правительство сталкивается с требованиями сделать то же самое.

Чем дольше будет длиться кризис, тем сложнее и запутаннее будут конфликты внутри стран и между ними. У владельцев домов в Гронингене, у противников атомной энергетики в Германии и у европейских политиков, защищающих потребителей от высоких цен, есть собственные причины и основания для своих действий. Но общим результатом всего этого станет ограниченное предложение энергоресурсов, чрезмерный спрос и высокие цены на весь 2023 год.

По материалам иностранных СМИ

 

Тэги: Европа, зима, кризис

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