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Дайджест > Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко во время войны продолжает работать с Россией: схемы, детали и подробности

Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко во время войны продолжает работать с Россией: схемы, детали и подробности

Автор: Skelet.info
29.09.22 23:43
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Главный угольный трейдер Украины Дмитрий Коваленко во время войны продолжает работать с Россией: схемы, детали и подробности

То, что после 2014 года Украина продолжала, невзирая на запреты, покупать уголь в России, ни для кого не является секретом. Тема особо не форсировалась, но, тем не менее, о ключевых фигурах, зарабатывавших деньги на кровавом угле, сообщали, сообщает Антикор.

Среди тех, кто разрабатывал схемы, позволяющие закупать и, самое главное — завозить — в Украину российский уголь, называли некоего Коваленко Дмитрия — он придумывал новые и новые пути обхода запретов и воплощал в жизнь механизм поставок угля из России и так называемых «Л/ДНР».

Работало это приблизительно следующим образом. По схеме «прерванный транзит», например, российский уголь направлялся в Эстонию, Белоруссию или Польшу, но в пути что-то «происходило» и перевозчику «приходилось» оставить груз на украинской территории. Или же уголь довозился до условной Польши, там его разворачивали по какой-либо причине (некачественный, не тот сорт и т.п.), оформляли возврат от лица «польского» покупателя, и что-то «случалось» уже на обратном пути. Были и другие схемы, но суть их сводилась к одному — как обойти запрет и завезти нелегальный уголь на территорию Украины.

В первые годы войны это вызывало возмущение и периодические попытки бороться, но в последние два-три года на схемы, по сути, махнули рукой — не один Дмитрий Коваленко зарабатывал подобным способом, в конце концов, в подобных схемах участвовали слишком многие и слишком известные люди. Потому государство вяло делало вид, что борется с торговлей на крови, а общество, за исключением кучки «националистов», на это вообще не реагировало.

Но 24 февраля стало водоразделом, когда многие вещи, на которые еще 23 числа закрывали глаза, стали неприемлемы. В том числи и избитое выражение «торговля на крови» превратилось из фигурального выражения в буквальное. Однако это отнюдь не остановило Дмитрия Коваленко, фирмы которого и дальше продолжали поставки российского углы в Украину по все тем же опробованным годами схемам. Благо правоохранители никак на это не реагировали.

Не помешали ему и новые санкции и запреты, введенные относительно России и торговли с ней как на уровне Украины, так и на уровне международного сообщества. Конечно, некие неудобства этот шквал санкций создал и для Коваленко, но отлаженные еще в 2014 году схемы продолжили работать.

Более того — Коваленко даже нарастил объемы, благо большинство конкурентов либо добровольно, либо принудительно перестали закупать российский уголь. Работает Коваленко через иностранные компании, которые использует для ухода от налогов и обхода запретов. Благодаря тому, что работает он таким способом с 2014 года, этих компаний у него скопилось достаточное количество, что помогло после 24 февраля нарастить объемы покупок российского угля и продажи его по всему миру. Точно как в поговорке «кому война, а кому — мать родна».

Это была теоретическая часть. А теперь перейдем к практической. В распоряжении редакции оказалась документы, которые рассказывают, как работают схемы Дмитрия Коваленко. Их изучение дает возможность понять, какие именно фирмы и в каких странах задействованы в закупках российского угля, также становятся известны некоторые имена людей, задействованных в этих процессах.

Компании Sibcoal, ANTEX INTERTRADE LTD и Дмитрий Коваленко

О компаниях Sibcoal и ANTEX INTERTRADE LTD, посредством которых поставляется уголь в Польшу, писали и ранее. Но вот новые сведения. Это — инвойс за 16 июля 2022 года между польской Sibcoal и белорусской «Экойл Кемикл» на поставку российского угля из шахты «Беловская».

Это не единственная закупка. Ниже приводим выдержку из договора между Sibcoal и ANTEX INTERTRADE LTD (которая является также структурой Коваленко). Это так называемые «внутренние прогонки», но вопрос, откуда приехал этот уголь и куда он дальше поехал, остается открытым.

Обратите внимание на суммы — речь идет о миллионах долларов.

Российский уголь Дмитрий Коваленко поставляет не только в Польшу. Среди получателей — Чехия:

Обратите внимание на дату — 27 февраля. На четвертый день войны российский уголь фирма Дмитрия Коваленко ANTEX INTERTRADE LTD везет в Чехию.

Правда, огульно обвинять поляков в бездеятельности, пожалуй, нельзя — судя по всему, они начали расследование, потому что, согласно выписке из реестра, Коваленко сменил название структуры Sibcoal — с 18.08.2022 г. она называется Polska Grupa Importowa Premium.

Компания Adelon AG и Дмитрий Коваленко

Эта компания тоже продолжила сотрудничать российскими и белорусскими компаниями после 24 февраля. Зарегистрирована она в Швейцарии, но принадлежит Дмитрию Коваленко.

Это — два инвойса от 28 июля 2022 года

Суммы незначительные, но главное не это. Главное — эти документы подтверждают факт работы швейцарской компании Дмитрия Коваленко с российским углем.

А это — выдержка из договора с компанией «МелТЭК», из которой четко видно, что в период войны компания Adelon AG также, как и Azurit (о ней — ниже), напрямую закупает уголь у российской компании.

Дмитрий Коваленко не брезгует и дальше работает и зарабатывает вместе с русскими.

Компания Plaimp SFP Limited

Мы не нашли фактов торговли данной компании с российскими угольными производителями, однако данную структуру Коваленко использует для переуступки долгов.

Также обращает на себя внимание счет Plaimp SFP Limited, выставленный на HAMPTON RESOURCES LIMITED — компанию, входящую в орбиту казахской компании ТОО EximArtis.

Сейчас эта информация проверяется, но, судя по всему, можно смело утверждать, что Коваленко будет выстраивать новые схемы через Казахстан.

Совместный проект Дмитрия Коваленко и Александра Курпетко — компания Azurit DWC-LLC

Дмитрий Коваленко — не единственный игрок на теневом рынке торговли российским углем. Активное участие в этом процессе принимает Александр Курпетко, который ранее работал в «Метинвест Холдинг» Ахметова, где отвечал за закупки угля. До прихода в «Метвинвест» Александр Сергеевич ведал закупками угля в компании «Донецксталь», а теперь трудится в украинском офисе компании Trafigura, где занимается все тем же — закупками угля, но уже для ДТЭК Рината Ахметова и государственного «Центрэнерго».

Компанию Azurit DWC-LLC Курпетко и Коваленко зарегистрировали на подставного румына. По факту управляют этой структурой именно они. Кстати, участники угольного рынка прекрасно знают, кто на самом деле владеет всеми подставными компаниями и «секретом» это является только для правоохранителей.

Вот лицензия компании, где указано, что румын Chemal Giumali — собственник и руководитель компании:

Примечательно, что все учредительные документы они заверяли в Москве и в консульстве России в Дубае.

А вот — приложение к договору:

И — счет:

Эти документы (они не единственные) четко подтверждают: компания Azurit DWC-LLC весь 2022 год полным ходом сотрудничает с компаний «МелТЭК» и покупает у нее уголь. Хоть в качестве страны назначения и стоит Южная Корея, большой вопрос — куда это потом поехало.

Зная, что у Александра Курпетко есть возможность продать данный уголь компании Trafigura, не исключено, что Azurit DWC-LLC в дальнейшем реализует данный уголь именно в адрес Trafigura. Если это подтвердится, то у одного из крупнейших мировых трейдеров будут большие проблемы.

Тот факт, почему именно компания «МелТЭК» продает уголь Дмитрию Коваленко, обьясняется тем, что в «МелТЭК» на сегодняшний день всеми продажами руководит давний друг Коваленко — Евгений Владимирович Потапов, который долгое время работал финансовым директором «Индустриального Союза Донбаса» в Украине, а сейчас активно помогает руководить захваченными предприятиями на неподконтрольной территории «ДНР» и «ЛНР», такими, как Алчевский МК, Енакиевский МК. Кстати, контракт между «МелТЭК» и Azurit был подписан в мае, когда вовсю шли активные боевые действия.

Перечень контрагентов, на которых структуры Коваленко поставляют свою продукцию:

— Terracone, TUZ, CTL Logistics, POLCARGO-MEDYKA Sp. z o.o., Trade Trans Combi, ELEKTO-STAL, Sped Trans Polska Sp., TRANSTECH, Maciej Jaglarz, PKS International CARGO, Mineral water production, Porsche Inter Auto, TOWARZYSTWO GOSPODARCZE FLINT, Fortis, Pocta Polska, UPC Polska Sp. z o.o, ADS SYSTEM.

Сотрудники Коваленко, которые непосредственно сопровождают вышеуказанные сделки:

— Александр Шепель,

— Юрий Феофанов (+38(096) 105-86-85),

— Дмитрий Феофанов (+38(099) 778-37-26),

— Кирилл Хейко.

В распоряжении редакции, кроме документов, которые мы приводим в тексте этого небольшого расследования, имеются и другие, подтверждающие всё, что написано выше о сотрудничестве Дмитрия Коваленко с Россией. Мы готовы их предоставить любому правоохранительному органу, который, наконец, заинтересуется тем, что творится на угольном рынке Европы и Украины, куда структуры Дмитрия Коваленко поставляют российский уголь. По крайней мере, мы тешим себя такой надеждой. Потому что война длится уже восемь лет. А ее активная фаза — семь с лишним месяцев. Но торговля российским углем только набирает обороты. Не пора ли положить край этой деятельности?

Тэги: Россия, торговля, уголь, ЛДНР, война в Украине, Дмитрий Коваленко, Коваленко Дмитрий, Дмитрий Коваленко уголь, Коваленко Дмитрий уголь, Дмитро Коваленко, Коваленко Дмитро

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