Будут ли украинцам отключать отопление за долги зимой 2022-2023?

Жильцы некоторых многоквартирных домов получили предупреждение, что отопление им подключат только при условии погашения долга. Рискуют ли многоквартирные дома с долгами остаться без тепла и как урегулировать старые долги?

Холодает, и стремительно приближается новый отопительный сезон 2023. В компаниях, которые поставляют тепловую энергию, и в обслуживающих дома организациях напоминают жильцам о необходимости оплачивать счета за тепло. Могут ли отключить отопление украинцам, которые не платят за тепло?

«В соответствии с условиями договоров о поставках тепловой энергии и статей 19, 25 Закона Украины „О теплоснабжении“, потребитель должен ежемесячно производить оплату теплоснабжающей организации за фактически полученную тепловую энергию, а теплоснабжающая организация вправе ограничивать или прекращать поставки тепловой энергии потребителям в порядке, установленном законодательством», — такое объявление появилось в подъезде одного из киевских многоквартирных домов. Далее в тексте предупредили, что включение отопления в отопительном периоде 2022-2023 годов будет производиться исключительно в случае уплаты долга.

Должники и тепло. Что происходит и платят ли киевляне за отопление

В вышеупомянутом доме совокупная сумма долга на сентябрь 2022 года составила около 130 тыс. грн. Задолженность накопили всего несколько квартир — менее 10% от общего количества. Должникам ЖСК предлагает пойти на компромисс — заключить договор реструктуризации долга. Однако с жильцами, покинувшими Киев после начала российского вторжения, связь утеряна. А есть и такие, которые копили долги не один год, и к диалогу они, увы, не готовы.

Глава ЖСК предупреждает, что в случае, если до конца месяца должники не погасят долг или откажутся от реструктуризации, ему придется подписать договор с Центром коммунального сервиса о взыскании долга через суд. Вероятно, речь идет о подписании договора рассрочки задолженности при наличии открытого дела, которое находится на стадии судебного разбирательства.

Ситуация, описанная нами, типична для Киева и других городов Украины. Как ранее сообщало издание, опираясь на слова опрошенных экспертов, во время войны задолженность за жилищно-коммунальные услуги уже превысила 100 млрд грн.

По мнению Олега Попенко, председателя Союза потребителей коммунальных услуг, проблема с долгами — очень серьезная и комплексная. Долги киевлян измеряются миллиардами гривен. Многие дома оплачивают услуги довольно плохо. А причины таковы:

— отсутствие средств для оплаты у потребителей

— низкое качество услуг теплоснабжения

— отсутствие энергоэффективных программ, которые позволили бы снизить потери тепла (и сэкономить деньги потребителей)

— нежелание жильцов направлять свои деньги на оплату долгов, так как они считают, что «ничего не случится»

Как урегулировать проблемы с долгами за услуги ЖКХ

В качестве выхода из ситуации украинское правовое поле предлагает должникам за жилищно-коммунальные услуги реструктуризацию. Как уточняет Оксана Продан, советник председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, согласно закону 554-IV задолженность за жилищно-коммунальные услуги реструктуризируется на срок до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату реструктуризации.

Для этого граждане заключают с поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей. В частности, как отмечает Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, если у потребителя возникла задолженность по договору поставки природного газа по договоренности сторон — поставщика и потребителя — есть возможность установить график погашения задолженности, который оформляется приложением к договору или отдельным договором о реструктуризации.

В период погашения долга общая сумма платежа не должна превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% для пенсионеров и других получателей соцпомощи.

Отметим, при уплате реструктуризированного долга возможно начисление субсидии на общих основаниях. Однако, если есть просрочка оплаты за коммунальные услуги более чем на три месяца, плательщика ждет лишение субсидии. Для ее восстановления необходимо документально подтвердить либо уплату задолженности, либо заключение договора о реструктуризации.

В Киеве вопросы, связанные с урегулированием задолженности за услуги ЖКХ, решаются в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) дистанционно или на личном приеме. Для заключения договора требуются следующие документы:

— паспорт или ID-карта

— идентификационный номер (ИНН)

— правоустанавливающий документ на квартиру и выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество

— доверенность (при необходимости)



Однако реструктуризация — дело добровольное, и неплательщиков невозможно заставить пойти на этот шаг. Как отмечает Олег Попенко, на злостных должников в многоквартирном доме повлиять достаточно сложно — отключить их невозможно, и они могут в дальнейшем не платить за потребленные коммунальные услуги, пока не накопят достаточную сумму для ареста их имущества.

«Единственный механизм, который мог повлиять на должников — взыскание задолженности через суд. Однако во время действия военного положения это запрещено. Вместе с тем, одну квартиру многоквартирного дома также нельзя отключить от услуг ЖКХ», — говорит Екатерина Анищенко, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS. То есть, собеседница Фокуса указывает на некий законодательный пробел с урегулированием этого вопроса.

На самом деле, во многих многоквартирных домах уже предусмотрена возможность отключить должника от воды, электроэнергии, поставок тепла и газа. Однако компании редко использовали прежде этот механизм. А сейчас, в период военного положения, компаниям вообще запрещено отключать потребителей.

Как сообщили в Нацкомиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 24 февраля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 г. № 206.

Каким станет отопительный сезон 2022-2023 года

Так что же ожидает многоквартирные дома, где до начала отопительного сезона так и не удастся повлиять на злостных неплательщиков? Эксперты считают, что многое зависит от договоренностей между поставщиком газа и теплокоммунэнерго, которое поставляет тепло в дом. Так или иначе, и поставщик газа, и поставщик тепла стремятся к наличию средств в своем обороте. «Требования относительно своевременной оплаты за газ выдвигает НАК „Нафтогаз“, и при наличии долга НАК просто не даст теплокоммунэнерго (ТКЭ) газа. Поэтому в случае задолженности тепла в доме может не быть, хотя от людей законодательство и не требует своевременной оплаты», — считает Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора».

Собеседница добавляет, что более «богатые» города при этом будут дотировать свои ТКЭ. То есть, решением проблемы с подключением тепла может стать дотация из местного бюджета, которая компенсирует неплатежи населения, и тогда вне зависимости от платежной дисциплины тепло в многоквартирных домах будет. Однако, такие возможности есть далеко не у всех местных бюджетов.

Например, по словам Оксаны Продан, Киев справляется с ситуацией, выступая гарантом предприятиям и жителям одновременно. Куда сложнее дела в маленьких общинах, где нет резерва для покрытия объема неоплат и, соответственно, обеспечения должной работы предприятий в дальнейшем.

Впрочем, другие опрошенные эксперты вовсе исключают применение такой меры воздействия, как отключение отопления там, где накоплены многотысячные долги. Здесь все зависит от уровня смелости ЖСК (ОСМД), ведь не подключить тепло, как было уже выше отмечено, — это означает нарушить распоряжение Кабмина № 206.

«Отключение от тепла многоквартирных домов находится в неправовом поле, и предупреждения о таких последствиях, в основном, связано с самоуправством руководителей отдельных ОСМД, ЖСК и УК (управляющих компаний), которые таким образом хотят повлиять на должников. Ведь коммунальщики не имеют права отключать от тепла за долги», — продолжает Олег Попенко.

Эксперт уверяет, что зимой дома со злостными неплательщиками, которые так и не урегулируют свою задолженность, ничего катастрофического не ожидает — максимум, процесс подключения к теплу будет затягиваться до середины ноября или даже позже.

«В Киеве более 90% обслуживаемых управляющими компаниями жилых домов уже получили акты готовности к работе зимой, — уточняет Оксана Продан. — Поэтому сообщения о непредоставлении тепла из-за долгов поступают не от городских властей, а, скорее, по инициативе управляющих компаний или руководства ОСМД».

Оксана Продан также напоминает, что упомянутым уже выше постановлением Кабмина от 05 марта 2022 года № 206 с 24 февраля 2022 года до отмены военного положения в Украине запрещается и начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) на задолженность за жилищно-коммунальные услуги, и прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

«Законодательство обеспечивает бесперебойное предоставление услуг по электроснабжению даже при наличии долгов. Остановка предоставления услуг ЖКХ населению в случае их неуплаты на период действия военного положения на территории Украины запрещена. Однако это не освобождает потребителей услуг от оплаты их в полном объеме», — обобщает Екатерина Анищенко.

То есть, зимовать в неотапливаемом доме из-за отдельных злостных должников жителям многоэтажек, скорее всего, не придется. Однако опрошенные Фокусом эксперты призывают украинцев быть сознательными и вовремя оплачивать коммунальные услуги невзирая на все сложности военного времени.

«Я не говорю о тех, чье жилье повреждено или разрушено, но все остальные должны понимать последствия своей неуплаты и платить по возможности», — говорит Татьяна Бойко. — Ведь если люди будут платить, и ТКЭ получат дотации, тепло в квартирах зимой будет".

По материалами украинских СМИ