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Дайджест > Як конвертатор Ігор «Стакан» Стаковиченко купив органи слідства за три мільйони та ресторан Villa Riviera

Як конвертатор Ігор «Стакан» Стаковиченко купив органи слідства за три мільйони та ресторан Villa Riviera

Автор: «Літописець»
23.09.22 20:33
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Як конвертатор Ігор «Стакан» Стаковиченко купив органи слідства за три мільйони та ресторан Villa Riviera

Відомий корупціонер та мийник Ігор Сергійович Стаковиченко на призвисько «Стакан» зумів підкупити органи слідства за три мільйони доларів США і частку в ресторані Villa Riviera. Про це World News повідомив громадський активіст Ігор Мірошниченко. За його словами, Ігор Стаковиченко (он же Игорь Стаковиченко) закрив відразу дві кримінальні справи, де проходив обвинуваченим, причому зробив це за кілька тижнів. Всі матеріали слідства зникли.

Хто такий Ігор Стаковиченко на прізвисько Стакан? Ігор Стаковиченко купив слідство за $3 мільйони та ресторан Villa Riviera. Як шахрай, конвертатор та казнокрад, який прикривається «званням» фінансового експерта, може давати поради щодо відродження України? І насамкінець, покажемо, як живеться Стаковиченко.

Хто такий Ігор Стаковиченко за офіційною версією

Як себе позиціонує Стаковиченко Ігор Сергійови? Дуже перспективно позиціонує. Зараз його ім’я можна часто зустріти в публікаціях мас-медіа, як фінансовий експерт у галузі будівництва та нерухомості. Він активно та пафосно коментує події, пов’язані із відродженням України.

Ігор Стаковиченко: шахрай, конвертатор та казнокрад, який розкрадає Україну

Згідно з інформацією з відкритих офіційних джерел, відомо, що Стаковиченко Игорь Сергеевич був власником та бенефіціаром ТОВ «Сігма Інвест Груп». Статусний фонд компанії — 10 тисяч гривень. Торік у квітні у компанії раптово змінився керівник та бенефіціар. Ним стала Марія Шведченко.

Сігма Інвест Груп

Наприкінці 2020 року вартість активів компанії становила понад 65,6 мільйонів гривень. При цьому офіційні доходи дорівнювали 1200 гривень, а чистий прибуток склав 200 гривень. Якась утопія пряма була за Стаковиченка.

Додамо до цього перелік списків санкцій, під якими знаходиться дане підприємство. ТОВ входить до трьох списків санкцій України, а також потрапляє під санкції США, Великобританії та Європейського Союзу.

Є у бізнесмена і ФОП СТАКОВИЧЕНКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ. Примітно, що тут спостерігається той самий список санкцій. Як усі чудово розуміють, просто так компанії під численні санкції не потрапляють.

Хоча ми не помітили у ЗМІ будь-яких активностей з його боку у цьому напрямі.

Що відомо про неофіційну «діяльність» Стаковиченка

Насправді у Стаковиченка, як кажуть, «рильце в гармату». Своїми гучними промовами у ЗМІ він піднімає свій статус та прикриває свою підноготну. І там є що ховати. У нього у злочинному світі навіть є своє прізвисько «Стакан». Його називають одним із найбільших конвертаторів в Україні. Щорічні обороти його центру конвертації перевищують 40 млрд гривень.

Стакан — експерт з оголу та конвертації бабла

Орудує обнальник та схематозник у столичному офісі IQ Business Center, а проживає в розкішному котеджі селища в Козині.

Раніше ЗМІ вже розповідали, як працює конвертаційна імперія Стаковиченка. Так, шахрай займається організацією роботи ключових фігур на фіктивних фірмах, таких як директори та бухгалтери. Також він займається координацією діяльності менеджерів, які працюють із клієнтами, охоронців, кур’єрів...

Спільники та підручні Склянки: як влаштована діяльність конвертаційного центру

У Стаковиченка є кілька наближених персонажів, які виконують усі його доручення кримінального характеру.

Перший — Артем Мішухін на прізвисько «Артем-Глобал Опт». Цей персонаж орудує у колишньому офісі Регіоналів на вулиці Липській, дом.10. Чим займається і за що відповідає Мішухін? Скупує за готівку зернові та олійні культури, олію, макуху соняшника. Як саме скуповує? Все це добро купується під фірми, які патронує його господар Стаковиченка. З якою метою роблять такі покупки? Щоб потім їх експортувати, але при цьому не відшкодовувати валютний виторг. Справа прибуткова, і як розумієте, незаконна.

Другий — Максим Хомуха. Цього разу без прізвиська, як кажуть, не доопрацювали. На ньому зав’язана вся технічна діяльність конвертаційної імперії Стаковиченка.

Як повідомляють у пресі, щоденні обороти цих шахраїв сягають 70 000 000 гривень. Масштаби афери зашкалюють. Суми, які втрачає бюджет країни через конвертаційні махінації Стакана та його банди, величезні.

Як казнокрад Стаковиченко запустив свої брудні ручки до бюджету Херсонщини

Виявляється, Ігор Стандиченко в 2019 році встиг засвітитися і в казнокрадстві.

Як повідомляли ЗМІ, у 2019-му році він зумів пробратися до бюджету Херсонської області і знатно там насхематозив. Зарекрутував Стакана туди начальник Податкової служби Херсонщини Ігор Клим, відомий як фінансовий криміналітет та організатор великих конвертаційних та огольних схем. У парі ці двоє налагодили потужний незаконний схематоз експорту с/г продукції через підставні компанії. Масштаби афери перевищили 4 млрд грн, а ось держава лише з ПДВ у результаті недорахувалася мільярда.

Також ЗМІ вже неодноразово публікували список фіктивних компаній Стаковиченка. Отак він виглядає, хоча слід розуміти, що це далеко не весь перелік.

Стаковиченко: шахрай, конвертатор та казнокрад, який розкрадає Україну
Ігор Стаковиченко: шахрай, конвертатор та казнокрад, який розкрадає Україну

І насамкінець: як живе конвертатор та шахрай Ігор Стаковиченко

Здавалося б, такий персонаж не повинен ніде світитись, щоб його схематози не накрили. Але Стаковиченка про конспірацію, напевно, нічого не чув. Він витрачає бабло праворуч і ліворуч, роблячи дорогі покупки, починаючи від розкішних ресторанів, крутих яхт і закінчуючи нерухомістю преміум-класу.

 

Розкішний ресторан у столиці Villa Riviera, що знаходиться біля модного яхт-клубу на Осокорках.

Тэги: казнокрад, Ігор Стаковиченко, Стаковиченко Ігор, Ігор Стакан Стаковиченко, конверта тор, шахрайство, Ігор Стаковиченко конвертатор

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