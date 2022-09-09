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Дайджест > Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

Александр Панько
09.09.22 15:17
59
Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

У Львові низка громадських організацій може бути причетна до діяльності конвертаційних центрів, в яких відмиваються великі суми. При цьому їх очолюють особи, які можна вважати підставними, адже місце реєстрації одне, як і самі власники та бенефіціари. Зокрема, громадська організація «Організація осіб із інвалідністю «Новий шлях Галичини», яку заснували вісім юридичних осіб.

Ця ГО заснувала Підприємство Об’єднання Громадян «Галицька продуктова гільдія» і Підприємство Об’єднання Громадян «Козацький шлях», які зареєстровані у Львові за адресою Рудненська, 14а. Ці фірми очолює Сторощук В.А. Він же є директором ТОВ «Західний аграрний холдинг», яке фігурує в журналістських розслідуваннях щодо викриття мережі конвертаційних центрів створених таких собі Василем Костюком.

Щодо холдингу існує справа про банкрутство, яка порушена за заявою кредитора з вимогами 700 тис. грн.. Однак, варто звернути увагу на те, що справа порушена лише 20.08.2022, тобто вже після публічної інформації щодо можливих схем по незаконному відшкодуванню ПДВ у Львівській області. Ще цікавішим є той факт, що лише після цього Головне управління Державної податкової служби у Львівській області згадало про борги даної компанії і подало вимогу до цієї компанії на понад 85 млн. грн. несплачених податків.

Також організації ПОГ «Галичанка ЛВ» Громадської організації осіб з інвалідністю «Новий шлях Галичини» було відшкодовано ПДВ в цьому році на суму 19 586 900 грн. Одним із засновників є Даниляк Олександра Михайлівна, яка є засновником/бенефіціаром двох підприємств, до одного з яких (ТОВ «ЕКСПРОМ-ТОРГ») застосовані спеціальні економічні санкції, згідно з рішенням РНБО від 2 квітня 2021-ого.

Звертає на себе увагу і робота підприємства «Об’єднання громадян «ЛЕВПРОД». Там отримали відшкодування ПДВ в 2022 році в розмірі 18 107 000 грн. Колишнім директором підприємства був Ігор Васильович Костюк (НА ФОТО). Ймовірно він є сином сином Василя Костюка. Останній причетний і до громадської організації «Допомога Лева». Її співзасновником є Даналакі Василь Васильович, який одночасно є співзасновником (50%) ТОВ «Укрриба ЛТД», де раніше бенефіціаром виступав все той же Василь Костюк. Інший співзасновник ГО «Допомога Лева» — Шабаковський Р.Ю., який разом з Римським Іваном Зеновійовичем у липні минулого року створили ГО «Об’єднання осіб з інвалідністю «Довіра Людям», яка 18 серпня 2021-ого створює три підприємства, а саме:

ПОГ «Промвсе» за адресою: Львів, вул.Городоцька, 355г — адреса, що й фірми пов’язані із Даналакі. Директором цього підприємства є Геровський Тимофій Олександрович (ймовірно син Геровського Олександра Михайловича — директора ТОВ «Укрпродм’ясо» та колишнього бенефіціара ТОВ «Укрриба ЛТД»);

Окрім того, очільником львівського ПОГ «Прод Мяско» є Боб’як Дмитро Іванович, який є співзасновником ГО «Наш Космач». Серед співзасновників останнього є також Василь Костюк.

За адресою у Зимній Воді біля Львова зареєстрована ПОГ «Рибкапром. Там же зареєстрована ТОВ «Фіштранс», власником якої є Даналакі. Той же Даналакі є власником ТОВ «Укрриба компані».

Зазначимо, що бенефіціарним власником ТОВ «Укрриба ЛТД» в минулому був все той же Василь Костюк, якого пов’язують із ексголовою ДПС України Сергієм Верлановим. І в вузьких колах саме Василя Костюка називають одним із співорганізаторів найбільших конвертаційних центрів в Україні.

На питання, чому саме організації людей з інвалідністю стають засновниками підприємств, які «успішно» працюють з ПДВ, відповідь проста — відповідно до пункту 197.6 статті 197 Податкового кодексу України, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

І це ще не все, упродовж цього року отримала відшкодування ПДВ ще одна компанія, а саме ТОВ «Говерла ХХІ». Дане підприємство отримало з державного бюджету 7,2 млн. гривень. Керівником компанії є Шокуров Дмитро Юрійович. Але є один нюанс — людина з таким ж прізвищем та ім’ям, перебуває на обліку в Центрі обліку нічного перебування бездомних осіб. Іншими словами є безхатьком.

Нагадаємо, це вже не перший скандал із поверненням ПДВ львівськими податківцями. Згідно з розслідуванням журналістів місцевого видання «Діло», серед підприємств, які отримали компенсацію ПДВ в регіоні, є ТОВ «Речстиль» та ТОВ «Експертторг Плюс», які очолює Діана Ходак. Жінка зареєстрована на Львівщині. Її діти вперше почули від журналістів про те, що їхня мати очолює вказані підприємства.

Зокрема, магазин-склад товариства «Експертторг плюс» зареєстрований у липні цього року у селі Зубра, під Львовом. Тут мала б відбуватися гуртова торгівля фруктами та овочами. Приміщення наразі зачинене. Згідно з даними видання, інформацію про склад вищевказана компанія подала до органів ДПС лише в липні цього року. Однак фіскальний орган зовсім не збентежила відсутність складу для фруктів, якими підприємство нібито наторгувало на понад 500 млн грн.

Із усієї зібраної інформації ми можемо зробити висновок, що найімовірніше Діана Ходак є підставною особою і насправді не керує двома підприємствами. Але цим фірмам держава відшкодовує десятки мільйонів гривень ПДВ. Така ситуація може свідчити про участь цих підприємств у шахрайських схемах. Все це є ознакою порушення закону.

По материалам Аргумент

Тэги: Василь Костюк, Західний аграрний холдинг, Сторощук, Олександр Даниляк, Ігор Васильович Костюк, Ігор Костюк, ЛЕВПРОД

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