В Украине снова закручивают «налоговые гайки»: удар по упрощенке, проверки и выбивание податей

Пока бизнес ждет глобальных налоговых реформ (обсуждается, в частности, система «всем по 10%» — введение 10% налога на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС, отмена ЕСВ и увеличение военного сбора с 1,5% до 3%«), власти готовят целый пакет поправок к налоговым законам.

Недавно в Раде был зарегистрирован законопроект № 7720 (его подали глава профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, нардепы Олег Марусяк и Юлия Диденко), которым предлагается изменить целый ряд статей Налогового кодекса.

Ключевых изменений несколько. Первое — возвращаются камеральные проверки, в частности, по уплате налога на прибыль (с начала войны они не проводились). Второе — более четко прописан переход на упрощенную налоговую систему с уплатой 2% от оборота (она также появилась в начале войны).

«Сейчас существуют правовые пробелы по новой „упрощенке“. На эту систему в итоге перешли многие компании, в том числе, иностранные, и, пользуясь разного рода лазейками, некоторые теперь уходят от налогообложения в своих юрисдикциях. То есть, Украина стала таким себе „военным офшором“. И по этому поводу международные партнеры уже высказывали свои претензии нашим властям. В целом бизнесу стоит готовится к „закручиванию гаек“ — налоговые инспектора вновь выходят на проверки», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но в проекте есть и много мелких поправок.

В целом по налогам курс сейчас — на разного рода эксперименты. От идеи дополнительного налога в 10% на импорт власти, похоже, отказались (она вызвала резкую критику в профильной среде). Но появился новый проект «на замену» — об ужесточении условий для обменников, с которых авансом будут брать налог на прибыль. В итоге своего рода «налог на валюту» все же будет, но платить придется уже не импортерам, а рядовым гражданам.

Разбирались, как могут переписать Налоговый кодекс и что это значит для бизнеса и людей.

Конец «украинского офшора», проверки и выбивание долгов по налогам

Законопроект № 7720 предусматривает целый список изменений в Налоговый кодекс и другие законы для «обеспечения администрирования налогов, сборов и единого взноса во время военного положения».

Документ очень объемный, поправок много.

Остановимся на наиболее важных нововведениях.

1. Возврат проверок. Напомним: с начала войны многие проверки были отменены. Теперь же их предлагается восстановить на таких основаниях:

плательщик не подал декларацию расчетов отчетности для налогового контроля по трансфертному ценообразованию.

«За счет трансфертного ценообразования занижается стоимость товаров, что позволяет минимизировать налогообложение», — пояснил Пендзин.

«Балуются» такими схемами, в частности, нерезиденты. Для них Украина с начала войны стала своего рода офшором, позволяющим оптимизировать налогообложение. Как указано в пояснительной записке, источником дополнительных поступлений в украинский бюджет является в том числе налог на прибыль иностранных юрлиц в части средств, полученных в нашей стране.

«По данным ГНС, на сегодня остановлены 34 проверки по вопросам несоответствия контролированных операций принципу „вытянутой руки“ (суть этого принципа — стоимость товаров по сделке должна напрямую показывать все условия договора (доставка, налоги, наценки и пр.), субъекты сделки должны быть несвязанными между собой — Ред.), 2 — согласованы, но не начаты в связи с военным положением. Вероятные риски занижения налога на прибыль предприятий составляют 1,5 млрд, а уменьшение убытков — 3,2 млрд гривен. Наработаны 37 перспективных кейсов с вероятной суммой занижения налога на прибыль порядка 8,7 млрд гривен», — говорится в пояснительной записке.

Подача плательщиком возражений по акту проверки (тогда проверку будут проводить контролирующие органы более высокого уровня).

В случае получения документально подтвержденной информации о том, что условия контролированных операций не соответствуют принципу «вытянутой руки».

В случае получения информации о ведении нерезидентом хозяйственной деятельности через свое представительство в Украине без постановки на налоговый учет.

Если ранее были выявлены (или получены от иностранных государственных органов) данные о нарушении плательщиком налогового, валютного законодательства).

2. Возобновляются также документальные внеплановые проверки по вопросам налогообложения юрлиц и нерезидентов, которые проводят деятельность на территории Украины, доходов, полученных в нашей стране.

«К нерезидентам не случайно так много внимания. Во-первых, из-за „налоговых минимизаций“ теряет наш бюджет, во-вторых, идет просто вал обращений от иностранных налоговых органов по поводу того, что компании уходят от уплаты налогов, используя Украину, как налоговую гавань», — отметил Пендзин.

«ОЭСР проводит работу над проектами, нацеленными на борьбу с размыванием налоговой базы и выведением прибыли из-под налогообложения. Отсутствие налогового контроля на сегодня дает бизнесу много возможностей для спекуляций налоговыми ставками и режимами налогообложения», — говорится в пояснительной записке.

«Бизнес получил возможность переходить из общей системы на упрощенку под ставку 2%. И при этом его еще и не проверяют. Это не просто офшор, это даже лучше», — отмечает Пендзин.

3. По упрощенной системе с уплатой налога по ставке 2%. В Налоговый кодекс предлагается добавить пункт, в котором прописано: в заявлении о госрегистрации может указываться просьба о выборе упрощенной системы налогообложения. Соответствующее заявление передается в контролирующие органы. В нынешнем варианте нет никаких упоминаний о «просьбах» — просто указано, что подается заявление.

На самом деле формулировка тут очень важна, ведь в просьбе можно и отказать. О том, что отказы могут быть, косвенно говорит тот факт, что в проекте прописаны новые пункты в Налоговый кодекс, которые подробно расписывают уплату налогов при возврате с упрощенной системы на общую (к примеру, будут засчитывать в налогооблагаемую базу при уплате налога на прибыль часть себестоимости товаров, если аванс за них получен еще при работе на упрощенной системе и т.д.).

По 2% налогу, введенному в начале войны, ситуация следующая. По данным главы профильного комитета Рады Данила Гетманцева, число плательщиков по этой системе на сегодня составляет 252,9 тысяч, среди которых юрлица — 48,1 тысяча.

При этом отмена льгот по импорту с 1 июля этого года не повлияло на интерес бизнеса к упрощенке. С 1 августа армия плательщиков выросла на 9:5 тысяч (по юрлицам — плюс 2,9 тысяч).

«Система работает и пользуется спросом у бизнеса», — написал Гетманцев в своем Телеграм.

Но для бюджета такая система уже играет скорее в минус. Особенно, когда у предприятий вырисовываются перспективы по получению прибыли (с которой можно взять налог в 10%).

4. Возобновляются сроки по погашению налоговых долгов (для тех, кто имеет возможность платить).

«Возобновление сроков связано с негативной тенденцией, которая сложилась с уплатой налогов. По данным ГНС, количество должников, по состоянию на 1 июня 2022 года, выросла, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2,6 раз, налоговый долг — на 25,6%», — сказано в пояснительной записке.

5. Возобновляются камеральные и внеплановые проверки по уплате ЕСВ (правильность расчета, начисления, факт уплаты). При этом в течение военного положения и трех месяцев после его окончания плательщиков ЕСВ освободят от административной ответственности на нарушения по уплате единого взноса (но заплатить его все же придется).

6. Плательщиков единого налога 4 группы (аграрии) освободят от уплаты налога на землю за участки, расположенные на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, территориях под оккупацией, заминированных и т.д. Это — несомненный плюс для фермеров, которым сейчас могут насчитывать налоги на фактически не обрабатываемую землю. Также можно будет не включать в налогообложение сумму поворотной финансовой помощи на срок до 12 месяцев (при этом не указано, что имеется в виду под такой помощью).

7. Продлят сроки службы зарегистрированных кассовых аппаратов, у которых эти сроки закончились (на период военного положения). Норма также — в пользу предпринимателям. Позволит им отложить замену кассовых аппаратов (и связанные с этим расходы) до окончания войны.

8. Предусмотрены нововведения для нотариусов, которые могут затронуть украинцев, оформляющих сделки по недвижимости или вступающих в права наследства. В законопроекте прописано, что нотариусы должны буду подавать налоговые расчеты (в них должны быть сумы по сделкам по купле-продаже недвижимости, дарения, вступления в права наследства, уплаченные налоги и др). Ранее нотариусы просто подавали информацию по сделкам (которая не являлась налоговым расчетом).

«Это уже не упрощенка»

Глава общественной организации SAVE ФОП Сергей Доротич говорит, что новый законопроект «для бизнеса однозначно плохой».

«Вводится дополнительная отчетность, в том числе, для упрощенцев. К примеру, по тем же контролированным операциям, участникам сделок и др. Но это противоречит самой идее упрощенной системы — минимальный контроль. Бизнес даже готов платить больше налогов, но хочет получить такую систему, при которой вмешательство налоговиков в работу — минимальное.

Еще один минус — усиление полномочий контролирующих органов. Как вам формулировка о „просьбах“ предпринимателей об упрощенной схеме? Мне это показалось издевательством. Бизнес должен в декларативном порядке заявлять о выборе той или иной схемы налогообложения, а не просить об этом. Просьба предусматривает возможность отказа, то есть, чиновник будет решать как работать предприятию. Как по мне- готовая коррупционная схема. Еще одна — о возможности вывести из под налогообложении поворотную финансовую помощь для упрощенцев. Но непонятно, что это за помощь — кредит, вливания собственников или займы от сторонних лиц? В теории можно договорится, чтобы вам постоянно кидали деньги на счет знакомые, вы их будете возвращать, получать новые и т.д. И налогов при этом можно не платить. Надеюсь, что уже на обсуждении в профильном комитете этот законопроект кардинально перепишут, потому что в нынешнем виде это только еще одна полоса препятствий для бизнеса, а он и так сейчас переживает не лучшие времена», — говорит Сергей Доротич.

Валютная «доля»

Еще одна идея по налогам касается валютного рынка.

Напомним: недавно в Украине обсуждали ведение 10% налога «на импорт» — с безналичной покупки валюты. Что буквально взорвало профильное сообщество. Эксперты говорили об очередном витке роста цен «на все».

Что заставило власти пойти на попятную в вопросе нового налога на импорт.

Но появилась новая идея, связанная с валютой.

На профильном комитете принято решение рекомендовать Раде принять за основу законопроект № 7655, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс в части уплаты авансовых взносов с налога на прибыль обменниками. Аванс — в размере трех минимальных зарплат за каждую валютную точку.

«Из почти 4000 обменников в мирном 2021 году отрасль уплатила аж 7 млн гривен налогов. Это при том, что по расчетам Нацбанка, один обменный пункт зарабатывает в среднем, минимум, 80 000 гривен дохода в месяц. Детенизация и полная уплата налогов с доходов, особенно в войну, является обязательным условием будущей Победы», — написал Гетманцев в своем Телеграм.

«Посмотрели, что обороты большие, а налогов платится мизер. Наверняка, налоги минимизируют через искусственное завышение затрат. Но в таких случаях проще и правильней вводить патенты, а не требовать какие-то авансы Целесообразнее брать конкретную сумму за патент с каждой точки, дальше твои расходы и прибыль никому не интересны. Проблема в том, что патенты — это местный налог, а денег хочется в госбюджет. Но ведь налоги таким образом через искусственное увеличение затрат минимизируют не только обменки. Это системная проблема и бороться с ней точечно выдергивая какой-то один бизнес неправильно», — говорит нам банковских юрист на условиях анонимности.

По его словам, теоретически нововведение может привести к увеличении маржи между курсами покупки и продажи валюты в обменниках, то есть, за все заплатят рядовые граждане, которые будут сдавать или покупать валюту. Но как будет на самом деле — пока непонятно.

«Рынок обменников — очень конкурентный. Удастся ли им заложить свои налоговые обязательства в разницу курсов — вопрос», — говорит юрист.

По материалам украинских СМИ