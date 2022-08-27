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Дайджест > Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов

Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов

Александр Панько
27.08.22 10:58
241
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов

В центре Киева задержали бизнесмена и певца Юрия Чернецкого. Его обвинили в торговле наркотиками, а именно кокаином. О задержании 48-летнего мужчины, которого обвиняют в распространении запрещённых веществ, в четверг, 25 августа, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители не опубликовали имя задержанного, но его личность быстро удалось установить по татуировкам.

Рассказываем, кто такой Юрий Чернецкий и в чём его ещё обвиняли.

Задержание Чернецкого

В четверг, 25 августа, в пресс-службе полиции Киева сообщили о задержании наркоторговца. По некоторым данным, задержание проходило 23 августа на столичном Крещатике.

По словам полиции, в ходе расследования у Чернецкого было проведено несколько оперативных закупок кокаина. При задержании у предпринимателя было при себе 23 пакета с расфасованным веществом, а дома у Чернецкого полицейские нашли патроны, пакетики и электронные весы для фасовки «товара».

«Получив оперативную информацию о продаже особо опасного наркотика, мы приступили к документированию преступной деятельности фигуранта. К отработке были привлечены оперативники, следователи главка и бойцы КОРД, которые на днях задержали мужчину в центре столицы с вещественными доказательствами. При себе у него было 23 свёртка с расфасованным кокаином и уже вырученные деньги за часть проданного „товара“. Мы также провели санкционированный обыск в доме киевлянина, в результате которого изъяли патроны, пакетики для фасовки, электронные весы и автомобили, на которых передвигался нарушитель», — отметил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Примерная стоимость изъятого кокаина по ценам чёрного рынка составляет около 5 тысяч долларов, а самому Чернецкому может грозить до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

 

Юрий Чернецкий и его дети

Юрий Чернецкий — довольно известная личность. Он является владельцем сети барбершопов, отцом пятерых детей, а также бывшим мужем fashion-блогера, телеведущей и главного редактора портала Вestin.ua Полины Нени. Сейчас он вместе с новой супругой, певицей Инной Вороновой, создал дуэт под названием OPG SVYATIE.

Чернецкий родился 19 декабря 1973 года в Киеве. С Полиной Неней у него трое общих детей — два сына Платон и Теодор, а также маленькая дочь Теона. Кроме того, у бизнесмена есть ещё один сын — внебрачный, который появился из-за ссоры с женой.

«Это ужас. Это называется: поссорился с женой и просто попал на какой-то секс», — объяснял он наличие внебрачного сына.

Ребёнка Чернецкий признал, но алименты платить не очень хотел. Из-за этого ему пришлось остаться без своей Ferrari. При этом мать ребёнка была осуждена за торговлю наркотиками.

«Я не хотел её отдавать. Мечта любого мужчины — иметь Ferrari. Машина редкая, их всего 900 было выпущено в мире», — сокрушался он.

Неня и Чернецкий развелись в 2019 году. Развод пары проходил бурно. Женщина заявила, что Чернецкий забрал у неё дочку Теону.

«16 декабря Шевченковский районный суд вынес решение, что все трое детей должны проживать с мамой, но помощь мне на сегодняшний день в процессе #вернутьТеону оказать не смогли», — писала Неня.

В итоге пара всё-таки смогла договорится воспитывать дочь поровну. Чернецкий рассказал, что решение закрепили юридически.

С сыновьями у Юрия Чернецкого также «интересные» отношения. Так, он сделал татуировку с изображением «пламени» на руке тогда ещё семилетнего сына Теодора.

«Тео уехал на каникулы к папе и во время каникул случился этот инцидент, и я об этом узнала вообще случайно. После того, как сын вернулся, он держал руку, скрывая татуировку», — заявляла Неня.

Чернецкий и наркотики

Недавнее задержание Чернецкого — это не первый случай, когда он попадает в поле зрения столичных правоохранителей за торговлю наркотиками.

В октябре 2020 года сотрудники СБУ и Нацполиции задержали преступную группу, которая занималась продажей кокаина для посетителей ночных клубов Киева. Дельцов было трое: двое исполнителей и один организатор. Их ежемесячный выторг составлял около 50 тысяч долларов. Несложно догадаться, что главным задержанным оказался Юрий Чернецкий.

По слухам Чернецкий долгое время поставлял наркотики столичной «золотой молодёжи» и даже депутатам Верховной Рады Украины. Во время обысков правоохранители обнаружили у подозреваемых кокаин, амфетамин и каннабис. Впрочем, тогда история с задержанием Чернецкого закончилась весьма банально. Его выпустили на свободу под залог в два миллиона гривен.

Чернецкий: музыка и сатанизм

До своего нынешнего ареста Юрий Чернецкий занимался музыкой со своей новой супругой — певицей Инной Вороновой. В 2022 году пара основала дуэт OPG SVYATIE. На данный момент у OPG SVYATIE вышло уже 7 видеоклипов, в том числе патриотических, посвящённых вторжению РФ в Украину.

В телеграме также обратили внимание на татуировку 666 на руке Чернецкого и на то, как усиленно он «косит» под создателя американской цервки сатаны Энтони ла Вея.

 

По материалам украинских СМИ

Тэги: наркотики, кокаин, криминал, сатанизм, Юрий Чернецкий

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