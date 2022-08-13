Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками

Украинцы готовятся к тяжелой зиме. Власти, и коммунальщики Украины в один голос говорят о грядущем отопительном сезоне 2022 — 2023 гг как об экстремальном. Список рисков большой — от дефицита газа до перебоев с электроэнергией и военных ударов по инфраструктуре.

«Это не просто страшилки. Без отопления могут остаться целые регионы. Уже точно не будет тепла в Донецкой области, которая осталась без газа из-за повреждения трубопровода. Что будет дальше, никто не знает. В стране идет война, и возможны любые сценарии, вплоть до полного блэкаута городов и районов», — отмечает руководитель КП «Тепловик» Александр Душенко.

Люди начали продумывать варианты индивидуального отопления. Тем более что к этому их прямо призывают власти. В частности, губернатор Харьковской области Синегубов призвал население подумать над «альтернативными источниками отопления» в связи с тем, что часть ТЭЦ региона из-за ракетных ударов выведены из строя.

Продавцы говорят, что спрос на электрические обогреватели вырос по сравнению с прошлым годом в 15-20 раз. Разметают также буржуйки и котлы: и электрические, и на дровах, и на пелетах (многие ставят их как альтернативу газовым, для подстраховки). Из-за ажиотажного спроса выбор оборудования уже уменьшился, а цены выросли.

Но настоящей проблемой могут стать дрова и пелеты.

«Дров уже нет, а цены резко выросли, так как спрос огромный», — говорит нам Ирина Мацепура, руководитель компании ВГСМ, работающей на рынке древесины и деревообработки в Закарпатской области.

Жители Киевской области записываются в очередь на дрова. Еще недавно ждать их нужно было неделю, сейчас 2-3 недели. Во многих регионах ситуация еще хуже.

«В Черкасской области, например, люди попросту не могут заказать — ни на сейчас, ни с поставкой через месяц», — отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Кубометр дров уже стоит 1,5-2 тысячи гривен, что почти вдвое дороже, чем до войны. И по мере приближения зимы цены будут еще выше, предупреждают поставщики. Правда, на рынок сейчас активно выходят лесхозы — принимают заказы у украинцев. Но непонятно, хватит ли дров на всех желающих. Ведь альтернативное топливо держат в уме не только рядовые граждане, но и бизнес, и тепловики.

Дорожают также пелеты: по сравнению с прошлым годом ценники взлетели на треть. К зиме это топливо вообще может стать дефицитом, предупреждают продавцы.

Впрочем, непонятно, сработают ли все эти планы «Б». Ведь те же электрообогреватели могут просто уложить изношенные сети в многоэтажках, а котлы на альтернативном топливе рискуют оказаться слишком дорогими в эксплуатации.

Прогноз: плюс 16 в квартирах, очереди за обогревателями

Вариант проблемной зимы в Украине обсуждается еще с начала лета. Кабмин создал специальный штаб по подготовке к отопительному сезону (по последней информации, степень готовности к нему составляет 60%), тепловики усиленно готовятся к работе в экстремальных условиях, а украинцам советуют не ждать в квартирах больше 16 градусов, утеплять окна и запасаться теплыми вещами.

Рисков несколько.

Первый риск — дефицит газа. Еще недавно его называли ключевым. «Нафтогазу» нужно закачать еще как минимум 2 млрд кубов, а с учетом рекордных цен на газ в Европе это приличные деньги, которых у госкомпании попросту нет.

«С учетом снижения внутренней добычи, вполне возможно, придется закачать 2-2,5 млрд кубов, что в деньгах составляет 120-160 млрд гривен», — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Впрочем, на самом деле ситуация с газом не совсем понятна, так как нет точных данных по объемам ресурса.

В подземных хранилищах по состоянию на 8 августа находится 12,2 млрд кубов. План Кабмина по запасам подразумевает 19 млрд кубов. То есть получается, что нужно не 2-2,5 млрд, а почти 7 млрд. Что втрое увеличивает и без того рекордную смету на закупку ресурса.

Правда, есть еще сравнительно дешевый газ внутренней добычи, которого должно хватить с учетом снижения потребления со стороны промышленности.

9 августа правительство внесло изменения в свое постановление, согласно которыму НАК будет формировать запасы, в том числе закупая газ внутренней добычи. Но пока нет ясности по ценам. Ранее частные газодобывающие компании приостановили продажи ресурса из-за того, что НАК якобы не согласился дать рыночный ценник (то есть по 2 тысячи долларов за тысячу кубов), а Кабмин не шел на уступки по ренте (которая считается в привязке к котировкам на европейских хабах).

Юрий Корольчук говорит, что реальные потребности в газе будут зависеть от того, сохранится ли прокачка российского газа. Если она будет, то нам на отопительный сезон может хватить и 15 млрд кубов, если нет — нужно не менее 20 млрд.

Александр Душенко рассказал нам, что тепловиков уже предупредили об урезании квот газа для населения на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Будем снижать температуру теплоносителя. Если в прошлые годы в квартирах было 20-24 градуса, то этой зимой будет не выше 18 градусов», — говорит Душенко.

Власти уже анонсировали украинцам плюс 16 в квартирах этой зимой. Это значит, что в жилищах будет не просто свежо, а очень холодно. Что заставило людей прямо в разгар лета побежать за электрическими обогревателями.

Продавцы говорят, что спрос на отопительные приборы вырос в разы. Скажем, в Rozetka заявили об увеличении продаж в июле этого года в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В компании ажиотаж связали именно с ожиданиями сложного отопительного сезона, отметив, что чаще всего люди покупают масляные и инфракрасные обогреватели. В 13 раз, по данным Rozetka, увеличился спрос также на электроодеяла.

Другие продавцы говорят о росте объемов реализации обогревателей в 10-15 раз. Правда, тут стоит учитывать, что лето на такой товар обычно не сезон, что во многом и поясняет рекордную динамику. Но все равно продажи отопительных приборов сейчас довольно большие, что позволило торговцам повысить ценники на 15-30%. Например, более-менее приличный масляный обогреватель стоит сейчас 4,5-6 тысяч гривен, при этом далеко не все модели есть в наличии.

Впрочем, не факт, что электрические обогреватели спасут зимой.

Во многих многоэтажках, особенно старых, электросети довольно слабые и не рассчитаны на повышенные нагрузки. Массовое включение «каминов» (а они мощные) может попросту выбить пробки.

«Все зависит от дома. Если многие жильцы выехали, в многоэтажке осталось всего несколько жилых квартир, то обогреватели, понятно, можно включать. Но если заселены все квартиры, будет выбивать, и это еще в лучшем случае. Есть риск возгораний проводки, пожаров», — говорит Александр Душенко.

Зима и электроэнергия

Второй риск — электроэнергия. До недавнего времени особых перебоев с ней не прогнозировали. Более того, «Энергоатом» заявлял, что Украина сохранит высокие объемы экспорта электричества в Европу, что якобы станет подспорьем Евросоюзу на тяжелый отопительный сезон.

Впрочем, сейчас настроения поменялись.

Мы уже писали о сложной ситуации вокруг Запорожской АЭС, которую, по данным «Энергоатома», россияне уже пытаются переключить на Крым. ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Украине, имеющая шесть блоков. В «Энергоатоме» планировали, что зимой будет работать не менее трех блоков. Но непонятно, как сложится ситуация на самом деле.

Близко к линии фронта также расположена Южноукраинская АЭС, в зоне риска — Ровенская АЭС, которая может оказаться под угрозой в случае нападения со стороны Беларуси.

«Поэтому сколько атомных блоков реально будет работать этой зимой — вопрос пока открытый. Между тем в прошлом году рынок электроэнергии во многом вытянула именно атомная генерация, работало в отдельные периоды 15 блоков», — говорит Корольчук.

По ТЭС ситуация не менее сложная: Украина не контролирует Запорожскую, Луганскую, а с недавних пор еще и Углегорскую ТЭС, Каховскую гидроэлектростанцию около 14 Гвт.

Еще несколько ТЭС находятся в непосредственной близости от линии фронта: Криворожская, Кураховская, Змеевская.

Также, по данным Минэнерго, Украина потеряла 30% солнечной и 90% ветровой генерации.

С учетом спада промышленного производства заметно снизилось потребление электроэнергии. Поэтому пока рынок профицитный. Но зимой потребности в электричестве могут вырасти на 20-25%.

«С учетом того что в прошлом году мы активно импортировали электроэнергию из Беларуси, а этой зимой доступны могут быть разве что поставки дорогого ресурса из Европы плюс снизится генерация внутри страны, вполне могут быть веерные отключения», — считает Корольчук.

К слову, так как главной опасностью надвигающейся зимы в экспертном сообществе ранее называли дефицит газа, призывая людей подумать об альтернативных источниках обогрева, многие украинцы приобрели не только электрические камины, но и котлы.

Это касается тех, кто живет в частных домах. В основном частный сектор рассчитан на отопление газом. Но готовясь к сложной зиме, люди устанавливают еще и электрокотлы.

«Между тем, если начнутся реальные перебои с электроэнергией, не будут работать не только электрические, но и газовые котлы, на которых установлен электроподжиг. Предусмотрительные граждане учитывают и такой вариант — покупают генераторы и запасаются топливом. Но это очень дорого, да и работать в постоянно режиме генераторы вряд ли будут», — говорит Корольчук.

Коммунальный фронт

Многие эксперты говорят, что с наступлением холодов главной угрозой может стать военная обстановка. Есть предположения, что противник намеренно будет бить по коммунальной инфраструктуре.

«Никуда не денется угроза ракетных обстрелов критической инфраструктуры. Как мы видим, чем ближе зима, тем больше прилетов. За последнюю неделю были повреждены ТЭЦ-3, которая отапливает треть Харькова, и газовая распределительная станция в Сумской области. Часть региона осталась без газа. Полностью без газа Донецкая область, и уже сейчас ясно, что никакого отопительного сезона там не будет. И непонятно, сколько еще городов, районов или даже областей могут остаться без газа зимой, В зоне риска Николаевская, Запорожская, возможно, Сумская и Черниговская области. Но ЧП может случиться буквально везде», — говорит Попенко.

С ним согласен Александр Душенко.

«Прилететь может куда угодно — в стране война. Понятно, что возможные аварии будут оперативно ликвидироваться — мы на этот случай уже держим на складах запасы расходных материалов. Но не факт, что везде это будет возможно. В регионах, где ведутся боевые действия, скорее всего, ничего починить не удастся. Без отопления и света могут остаться не просто отдельные города, но и целые районы. Мы с местными властями уже прорабатываем самые разные варианты, вплоть до слива воды из систем и эвакуации людей. Все мы помним Алчевск, но даже не можем представить, что зимой таких городов может оказаться десятки, если не сотни», — отметил эксперт.

К слову, во многих городах уже пытаются перестраховаться. Например, переводят котельные на дрова или пелеты, что позволит сохранить отопление, если, скажем, будет поврежден газопровод.

Впрочем, как говорит Душенко, это не сильно поможет.

«У нас есть такое оборудование, но оно потянет, если на улице не ниже нуля градусов. Котлы на щепах, пелетах, дровах, во-первых, намного массивнее газовых, во-вторых, КПД и теплотворность там намного ниже. В-третьих, непонятно, где брать столько топлива. В прошлом году коллеги из соседних городов, установившие оборудование на щепах, были вынуждены возить топливо до 150 километров», — говорит Душенко.

Котлы на дровах, пелетах, щепках сейчас закупают также небольшие предприятия и рядовые граждане. Оборудование не из дешевых. Сам котел стоит около трех тысяч долларов. Чтобы сделать нормальную систему на дом в 100-150 квадратов, нужно вложить до шести тысяч долларов. Даже обычная буржуйка стоит до 20-25 тысяч гривен, говорит Корольчук,

При этом критическим может оказаться вопрос с топливом.

Куда пропали дрова

Дрова, которыми и до войны отапливалась немалая часть украинских сел, в последнее время стали дефицитом.

Во многих регионах поставщики формируют листы ожидания, причем если еще недавно своей очереди нужно было ждать 5-7 дней, то сейчас сроки увеличились до 2-3 недель и больше.

«На дрова сейчас ажиотажный спрос. По сути, у многих поставщиков товара уже нет. Понятно, что растут и цены», — говорит Ирина Мацепура.

В прошлом году куб дров в Украине стоил 800-1000 гривен, сейчас — 1400-2000 в зависимости от региона и качества топлива. Но людей высокие ценники не останавливают — покупают машинами про запас.

В коттеджных городках под Киевом, застроенных коттеджами и таунхаусами с газовыми котлами, жители не только устанавливают альтернативные электрокотлы, но и запасаются дровами — на всякий случай.

Отметим, что ажиотажный спрос на дрова сейчас наблюдается не только в Украине. В Венгрии ограничили экспорт дров, параллельно увеличив вырубку. В соседней Молдове власти ввели лимиты на продажу дров и ограничат стоимость топлива. В стране прогнозируют, что из-за проблем с газом потребность в дровах существенно вырастет.

Отметим, что украинское Гослесагентство анонсировало запуск в ближайшее время онлайн-ресурса «Дрова Е» по продаже дров для населения. На данный момент проект находится в стадии разработки, запустить его планируют до начала отопительного сезона, указано на официальном сайте Государственного агентства лесных ресурсов.

Также Гослесагентство проводит онлайн-опрос о том, возникали ли у граждан проблемы с покупкой дров. Людям, которые не смогли приобрести дрова, советуют связаться с ведомством, обещая помочь решить проблему. Но при этом приоритет в поставках будет у тех регионов, которые рискуют замерзнуть зимой из-за разрушенной инфраструктуры.

Также в Гослесагентстве заявляют, что дрова можно купить в лесхозах страны, оплатив заказ через терминал, онлайн-банкинг или в отделении банка.

«Острожно. В сети распространяются привлекательные предложения по продаже дров. Это могут быть мошенники. Покупайте официально», — призывают в Гослесагентстве.

Ведомство планирует нарастить объемы лесозаготовки до 7,5 млн кубов. Как говорит Ирина Мацепура, одной из причин дефицита стало снижение объемов вырубки в последние годы.

«Кричали „Лысые горы, караул!“ А чем теперь греться зимой, непонятно», — отмечает Мацепура.

«К зиме будет дефицит дров, щепы, пелет. Спрос настолько вырос, что ни лесхозы, ни поставщики за ним попросту не успевают. Если бы потребность в тех же дровах выросла вдвое, то, может, еще как-то бы и удалось всех обеспечить. Но если речь идет о росте в разы, просто непонятно, где взять столько древесины», — говорит Душенко.

По словам Корольчука, эксплуатация котлов на пелетах и дровах, да и просто дровяное отопление может оказаться многим украинцам не по карману.

«Это дорого, дороже газа. Да и многие просто не понимают, как это — греться дровами. Людям, по сути, придется вернуться на сто лет назад в прошлое, сидеть дома и подбрасывать дрова в печку. Хотя, конечно, такое отопление все же лучше, чем замерзать в холодной квартире», — считает Корольчук.

По материалам украинских СМИ