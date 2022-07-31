Кастрация украинского военнопленного: вся информация о скандальном видео

Недавно в Сети начало распространяться жестокое видео, на котором, предположительно, пленному украинскому солдату российский военный канцелярским ножом отрезает гениталии. В РФ видео назвали провокацией, якобі призванной очернить действия российских солдат.

СМИ собрали всё, что известно о скандальной видеозаписи и о том, кто мог быть на ней запечатлён.

Суть вопроса

В четверг, 28 июля, в Сети начало распространяться жестокое видео (от редакции: внимание, просмотр видео может навредить вашей психике!), на котором российский солдат канцелярским ножом кастрирует украинского военнопленного. Новость об этом моментально подхватили многие Telegram-каналы, которые опубликовали обрезанную версию видео. В частности ролик появился на таких каналах, как ASTRA, Moscow calling, «Инсайдер UA» и других.

При этом в публикациях данных медиа говорилось, что полное видео с издевательствами над украинским военнопленным опубликовали «пропагандистские каналы РФ». Публикация даже «цензурной» версии видео наделала много шуму в интернете и даже за его пределами. В частности, вызвала реакцию официальных лиц Украины и США.

Источник видео

С большой долей вероятности можно утверждать, что впервые или, по крайней мере, одними из первых его запостили в Telegram-канале «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» (сейчас оно удалено). Видео появилось днём, 28 июля. На другом канале оно было опубликовано около 16:45.

На кадрах можно увидеть, как связанному человеку в военной форме канцелярским ножом отрезают мошонку. Пленный пытается сопротивляться, но его обездвиживают ударом ноги в затылок.

В настоящее время ходит сразу несколько версий происхождения ролика, а также того, кто на нём мог быть запечатлён. В частности, ASTRA утверждают, что на видео один из бойцов чеченского добровольческого батальона «Ахмат». В качестве подтверждения своей теории они ссылаются на сюжет РИА «Новости», где говорилось о «зачистке» северодонецкого завода «Азот». На кадрах там можно увидеть человека, который похож на изувера из видео с пытками, который также носит ковбойскую шляпу.

В Moscow calling отмечают, что, по другим данным, боец мог служить в рядах добровольческого батальона «Север». Вот только не совсем понятно, что именно они подразумевают под этим названием. Скорее всего речь идёт об одном из четырёх батальонов «Ахмат»: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», о которых глава Чечни Рамзан Кадыров, говорил в конце июня.

В «Инсайдер UA» решили никаких выводов не делать, а просто попросили «максимальный репост», а также залили скриншот из совсем другой публикации. В «пророссийских Telegram-каналах» утверждают, что таким образом российский военный «наказывает» украинского солдата за насилие над несовершеннолетними.

OSINT-аналитикам удалось установить по кадрам другого видео, где может находиться мужчина, который пытал пленного. По их данным — это Северодонецк. Делали, правда, они это по видео из видео другого репортажа, на котором «засветился» человек в ковбойской шляпе.

Когда ролик начал набирать всеобщую огласку, администратор Telegram-канала «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» опубликовал обращение к подписчикам. Он заявил, что не знает, кто именно запечатлён на кадрах, является ли человек, которого пытают, педофилом и не постановка ли это. Он отметил, что видео им скинули в «предложку».

«Я считаю, что это „постанова“. Потому что слишком все быстро. Вычислили тех, кто резал и так далее. Я в это не верю», — заявил администратор.

При этом 29 июля появилось продолжение видео (от редакции: внимание, просмотр видео может навредить вашей психике!) на котором видно, что пленного пытали как минимум четверо человек: оператор, мужчина в ковбойской шляпе и ещё два человека, лица которых скрыты балаклавами. На последнем ролике видно, как пленного убивают выстрелом в голову.

Кто на видео?

После того как видео было опубликовано и распространилось по Сети, в интернете начала появляться информация с личными данными человека, который якобы причастен к пыткам. В частности, уже ночью, 28 июля, советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал данные на некого Арошанова Виталия Валерьевича, проживающего в Республике Калмыкия.

Правда, и в этом случае полностью подтвердить информацию не представляется возможным, а InformNapalm и вовсе заявляют, что информация про Арошанова Виталия Валерьевича является вбросом «кремлёвских ботов».

«Каждые 3 минуты в чат заходил бот и автопостингом добавлял информацию с ФИО и пропиской + паспортные данные (однотипные, ложные). У каждого бота по одному сообщению, то есть цель бота — вбросить исключительно эту информацию. При этом внимательные читатели заметили, что человек не похож на того, кого боты пытаются „назначить преступником“. Часть украинских комментаторов в свою очередь ведётся и ретранслирует ложную идентификацию, потому что гонится за хайпом», — написали в InformNapalm.

На сайте «Миротворец» есть страница, посвящённая Виталию Арошанову. Там говорится, что он воевал в 2014–2015 годах в рядах батальона «Брянка-СССР» в «ЛНР».

Реакция на видео

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне публикации видео с пытками заявил, что Россия — это страна людоедов, наслаждающихся пытками.

«Российские пропагандисты с восторгом показали, как группа ru-извергов уродовала украинского пленника. Всё, что нужно понимать миру: Россия — страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами», — написал он в Twitter.

Подоляк пообещал, что война не поможет избежать наказания российским палачам — все будут идентифицированы и наказаны.

Остальные представители власти сказали приблизительно то же самое.

На видео также обратили внимание бойцы «Грузинского легиона» в Украине.

«Теперь наши снайперские отряды знают каждую деталь. Каждому военному преступнику негде будет спрятаться», — написали там, опубликовав фотографии Арошанова.

На видео с издевательствами отреагировал также Старший советник Конгресса США Пол Массаро, сравнивший Россию с безграничным злом.

«Варварство и безнравственность российских захватчиков вызывает негодование. Кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей, сравнивание с землей городов. Безграничное зло», — написал он в Twitter.

«ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Дайте им всё. Всё, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества», — добавил Массаро.

На видео отреагировали и в России. Правда, не официальные лица государства, а журналисты и военкоры. Так, российский военкор Юрий Котенок считает, что видео является постановкой.

«Главной сегодняшней темой на украинских ресурсах стало видео „кастрации украинского пленного“. Лиц на ролике нет, но палачей сразу же вычислили. Разумеется, ими оказались „путинские буряты“. И речь даже не о том, что от самого видео за версту разит постановкой. Главное — что выбран самый тупой, но эффективный сюжет, отлично бьющий по эмоциям. „Азиатские варвары кастрируют нашего хлопчика“ — то, что нужно, когда требуется срочно разогнать эмоции перед будущей мясорубкой, избежать которой Киев не сможет, даже если бы захотел», — пишет Котенок.

Такой же версии придерживается и Telegram-канал «Рыбарь».

«Посмотрели циркулирующее в украинских интернетах видео про кастрацию украинского педофила от российских боевых бурятов. Вопросов много: например, почему нет фонтанов крови. Почему „жертва“ ведёт себя спокойно. И главное — появление нужного нарратива „боевые буряты Путина кастрируют украинских хлопцев“. Особенно, когда в публичном пространстве раскачивают созданные на зарубежные средства сепаратистские организации „Фонд Азиаты России“, „Свободной Бурятии“ и „Новая Тува“», — пишут авторы канала.

То же самое говорит и канал «Старше Эдды», не упоминая самого ролика.

«Думаю, что ВСУ очень скоро пойдут в наступление, бросив в топку все накопленные для этого резервы. Одновременно с этим мы увидим массовые вбросы в информационное пространство, которые с удовольствием подхватят наши доморощенные дегенераты. Вбросы будут состоять из якобы издевательств над пленными украинскими военными или убийстве нашими солдатами мирных граждан (Буча 2.0), панике в наших тылах, нехватке войск и оружия в ВС РФ. Вот и поглядим, сколько собственных солдат Киев готов перемолоть в мясорубке. Потом будем делать выводы о качестве высшего командования ВСУ», — пишут там.

По материалам украинских СМИ