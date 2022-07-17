История главного сигаретного контрабандиста Украины Григория Козловского

Не так давно вышло расследование журналистов под названием «Как украинские короли контрабанды наживаются на сигаретах». В нем описывалась схема, как Украинские бизнесмены-контрабандисты под прикрытием чиновников без опаски отправляют в Венгрию огромные партии сигарет. Таким образом нанося ущерб не только репутации Украины, но и ее бюджету.

В расследовании разобрали последний громкий случай с нелегальной поставкой табака в Венгрию, который может иметь серьезные последствия для страны, если власти не вмешаются.

Итак редакция OBOZREVATEL собрала все подробности произошедшего от венгерских и украинских источников. Уже известны объемы поставок и то, как работает преступная схема. Среди ее вероятных организаторов – собственник табачной фабрики, бизнесмен с одиозной репутацией, а также сын бывшего замминистра транспорта и связи времен Иосифа Винского и Николая Рудковского (2006-2009 гг.).

Схему вскрыли случайно

В начале октября 2021 года на причале Чепель в Венгрии сломался кран. Из-за этого баржу, которая якобы везла из Украины соль торговой марки «Артемсоль», отправили на разгрузку в город Пакш. Во время снятия груза повредился один из контейнеров, и оттуда… посыпались сигареты. Это не могло не привлечь внимание.

Началась полная проверка груза, и она показала: под упаковки соли была замаскирована рекордная для Венгрии партия контрабандных сигарет – по данным венгерской стороны, 2 375 465 пачек. Если продать каждую из них даже за скромные 3 евро, в сумме получится около 7 млн евро (более 214 млн грн). Впрочем, в Венгрии сигареты обычно продаются еще дороже – от 5 евро за пачку в рознице.

Партию контрабанды сразу же арестовали местные правоохранители. Они также установили, что только в 2021-м из Украины было отправлено три таких же баржи – в апреле, июне и июле. В Венгрии полагают, что это тоже была контрабанда.

Как сообщают источники, в Венгрии уже начались расследования на таможне, ведь на самом деле провести сигареты вместо соли незаметно нельзя: эти товары имеют разный вес, что сказывается на осадке судна. А ее видно невооруженным глазом, разница может достигать 70 см. Для венгерских правоохранителей было очевидно: к контрабанде могут быть причастны и местные таможенники.

Кто замешан?

Получатель контрабандных сигарет – польская компания Crystal Invest с украинскими владельцами. Ее основал сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов, о чем сама компания сообщает на своем сайте и в профилях в социальных сетях.

Накладная на тот самый груз с сигаретами в пачках из-под соли, заказчик – Crystal Invest

По данным YouControl, всего Бадагов основал 15 компаний, а имеет отношение к 42 (работают в сферах торговли, инвестиций, юриспруденции и т.д.). Большинство из этих компаний зарегистрированы в Полтавской области. Отец Бадагова (экс-замминистра) входит в набсовет Полтавского ГОКа.

Известен не только получатель, но и марка сигарет – Marvel. Их производитель – Винниковская табачная фабрика во Львовской области. Производство расположено на мощностях бывшей «Львовской табачной фабрики» (сейчас такого юрлица, по данным YouControl, уже не существует).

Предприятие контролирует одиозный бизнесмен и депутат облсовета Григорий Козловский, которого СМИ уже не раз обвиняли в причастности к контрабанде, хоть он и утверждал, что работает исключительно по закону. Торговым домом Marvel владеет еще один львовский депутат (на этот раз из горсовета) – Алексей Ризник, руководитель в этой компании – опять же Козловский.

Задержанные в Венгрии контрабандные сигареты

Репутация Козловского неоднократно ставилась под вопрос:

- Депутата обвиняли в создании собственного метода уклонения от акцизов с помощью «дьюти-фри». Это когда на пассажиров «записывают» по несколько десятков пачек без акцизов, а они об этом даже не знают. Затем сигареты поступают со складов в магазины и распространяются без уплаты акцизов.

- Журналисты и рыночные аналитики сообщали, что Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет. Кроме Marvel, это торговые марки Jin-Ling, Compliment, Strong, Lifa, LS, «Київ».

- Козловского также обвиняли в вырубке леса и уничтожении озер ради строительства спортивного комплекса (бизнесмен, помимо прочего, владеет футбольным клубом «Рух».

- Государственная фискальная служба (ГФС), по данным OBOZREVATEL, в апреле и в июле 2021 года обращалась с официальными письмами в региональное управление Налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками, а также к главе Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. В копиях документов (чтобы прочитать полные тексты писем, пролистайте статью до конца) упоминаются «Винниковская табачная фабрика» и ТОВ «Марвел». Речь идет о расследовании еще одной «табачной» схемы – уклонения от налогов с помощью поклейки акциза для сигарилл на сигаретные пачки.

Не исключено, что бизнес Козловского, у которого есть предприятия на западной Украине, может быть связан с нардепом Василием Петьовкой. Последнего порой называют «куратором контрабанды сигарет» на Закарпатье. И Козловский, и Петьовка фигурируют в списке депутатов и чиновников, которые относятся к «табачной» группе влияния. Ранее Петьовка прямо в парламентском зале переписывался о подозрительных поставках сигарет, а также призвал заблокировать Закон по защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма. Переписку со смартфона нардепа зафиксировали журналисты проекта «Гроші»:

Список можно продолжать. Но если такие данные удалось получить из открытых источников, уполномоченные органы точно имеют возможность узнать больше.

Кстати, в «Артемсоли» уже потребовали провести расследование по делу о контрабанде в Венгрию и заявили о своей непричастности. Но учитывая, что судно вышло из украинского порта «Измаил», украинские правоохранители легко могут установить, правда ли это. Достаточно лишь определить, где упаковывали соль – непосредственно на госпредприятии или уже позже, например, в порту.

Большая проблема

Только в 2021 году, как подсчитала компания TNS Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами достиг 12,8% – такого показателя в истории Украины еще не было. В среднем без уплаты акцизов в стране продают 6,5 млрд сигарет. То есть, государственный бюджет теряет 12 млрд грн ежегодно.

А это деньги, которые могли бы пойти на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. И раз власть закрывает глаза на такие потери казны, значит среди чиновников есть те, кому это выгодно.

Кроме того, под угрозой и репутация Украины. Недавняя поставка сигарет в Венгрию уже вызвала грандиозный скандал. По нашим данным, президент Владимир Зеленский уже вызывал на разговор главу Таможенной службы.

Но вопросы есть ко всем правоохранительным органам. СМИ неоднократно обличали контрабанду сигарет, было много скандалов, а схемы и сделки продолжают работать. Это заставляет делать печальные выводы.

Расследование дела о поставках сигарет в Венгрию может стать «лакмусовой бумажкой» и показать, насколько власть готова бороться с высокомаржинальной коррупцией. Причем не только на словах.

В связи с этим OBOZREVATEL обратился к украинским правоохранителям с просьбой отреагировать на указанные факты и привлечь организаторов схемы к ответственности. Также просим проинформировать, начато ли официальное расследование и устанавливаются ли причастные к схеме лица.

Но как видим уже не обращается…

Кто такой Григорий Козловский

Одна из статей тщательно зачищенная на различных сайтах описывает извилистый путь одиозного бизнесмена. Приводим ее текст.

Григорий Козловский любит и умеет эпатировать окружающих. Человек-страсть, человек-скандал, он все время на виду, словно шоумен в свете софитов. В сессионном зале Львовского горсовета, депутатом которого он является, он появляется в сопровождении вооруженных охранников. Может ворваться на заседание комиссии горсовета, чтобы устроить там скандал.

Без скандалов не обходится и деятельность многих заведений Козловского во Львове и его окрестностях. Даже в любимом футболе (а Григорий Козловский является президентом винниковской команды «Рух») он умудрился наскандалить на годовую дисквалификацию.

Практически всем, – манерами, высказываниями, поступками, – он словно принялся отрицать давнее неписаное правило: бизнес любит тишину. И это при том, что в отличие от своего владельца основной бизнес Козловского действительно прячется в тишине. Теряется в тени. Растворяется в сигаретном тумане.

Козловский любит презентовать себя как отельера и ресторатора. Владельца «Гранд Оотеля», «Королевской пивоварни», «Святослава». Даже в официальных аналах Львовского городского совета Григорий Козловский числится генеральным директором ООО «Холдинг «Гранд Отель».

Все это соответствует действительности: и гостиницы, и рестораны, и директорство в собственной гостинице. Однако центр бизнес-империи Козловского не в шумном Львове с его туристами, гостиницами, ресторанами. Источник состояния и вдохновения эксцентричного богача расположен в десяти километрах от Львова, в тихих живописных Винниках.

Именно здесь еще с 1779 года работает львовская табачная фабрика, на территории которой уже более двадцати лет зарабатывает свое состояние Григорий Козловский.

Сигаретный барон и Львовская табачная фабрика

На Львовской табачной фабрике Григорий Козловский появился в 1994 году, в 23-летнем возрасте сразу после окончания Львовского торгово-экономического института. Молодой выпускник занял должность специалиста по таможенному оформлению, – так и стартовала его сногсшибательная «табачная» карьера.

А начиналось все далеко не так радужно. В многочисленных интервью нынешний владелец заводов, гостиниц и ресторанов любит рассказывать о своем бедном детстве. Вырос в однокомнатной квартире на четырех в пролетарском Новом Роздоле, где было полно «химиков», что и на улицу страшно выйти. Детство провел на маминой работе в прачечной, где вместе с сестрой помогал матери стирать и гладить. Первые деньги заработал, собирая бутылки после попоек взрослых в местном парке.

В торгово-экономический Козловский, по его собственному признанию, попал вообще почти случайно. Активно готовился поступать в университет, но все изменило юношеское увлечение футболом. Команда торгово-экономического именно искала хорошего вратаря, которым и был молодой Григорий. Такая «рекомендация» в то время стоила не меньше взяток и связей. Так сын электрика и прачки попал в «блатный» вуз, где получил специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».

В 94-м Козловский приходит на работу во львовскую «табачку», которая в то время перешла в собственность американской RJ ReynoldsTobacco. Как рассказывает он сам, тогдашний директор фабрики Евгений Хомык поручил ему ответственную работу по налаживанию таможенного оформления продукции – тогда в этом царил полный беспорядок. С работой молодой специалист справился блестяще и получил в благодарность 100 долларов премиальных и, самое главное, должность начальника отдела внешнеэкономической деятельности. Сейчас трудно судить о правдоподобии этой истории.

Достоверно известно другое, – главным бухгалтером табачной фабрики работала теща нашего героя, которая, очевидно, не менее его талантов поспособствовала стремительной карьере зятя. Поэтому когда в 1998 году американский инвестор решил ликвидировать предприятие, оставив после себя голые стены, Козловский уже был своим среди верхушки винниковских «табачников». И когда не далее чем через год на фабрику приходит новый хозяин, компания «Волыньтабак», – в созданном ею ООО «Львовская табачная фабрика» (позже реорганизованном в акционерное общество) он занял должность менеджера по коммерческим вопросам. Скромную на первый взгляд, но с огромными возможностями для человека с бизнес-жилкой.

Компания «Волыньтабак», хоть никогда раньше не занималась изготовлением сигарет, была серьезным игроком на рынке оптовой торговли табачными изделиями. У компании были свои резоны запустить собственное производство табачных выборов, и эти резоны полностью совпадали с интересами команды, к которой принадлежал Козловский.

Маски-шоу

Тогдашний директор фабрики Владимир Квурт обвинил в заказе этой акции транснациональную компанию «Филипп Моррис», которая якобы хотела запугать львовского конкурента. Во львовской милиции эту информацию подтвердили, объяснив, что на территории фабрики искали сигареты, незаконно выпускавшиеся под маркой именно «Филипп Морис». Дыма без огня, как известно, не бывает.

Особенно сигаретного… Как бы то ни было, но уже в 2005 году вчерашний бедный зять владел достаточным капиталом, чтобы открыть в Винниках собственный ресторан «Святослав», – первый в стаде ресторанных заведений Козловского. Но о его ресторанном бизнесе несколько позже. В 2006 году в сигаретном бизнесе наступают трудные времена, связанные с изменением украинского законодательства, и табачная фабрика прекращает выпуск сигарет.

Ее директор Владимир Квурт перебирается в кресло секретаря Львовского горсовета, а Григорий Козловский основывает собственное ООО «Мега Евро Строй». Впрочем, несмотря на «строительное» название, фирма напрямую была связана с сигаретным бизнесом. По крайней мере, уже через год, по данным сайта ОРД, она занималась поставкой из-за границы оборудования для организации «левых» линий для выпуска сигарет. А линии эти были ой как нужны. После того, как «Волыньтабак» вышел из игры, львовская «табачка» налаживает связи с российской «Балтийской табачной фабрикой» (БТФ). Козловский и Со наводнили Европу сигаретами «Джин Линг» У россиян была своя «тема» – сигареты «Джин Линг» (Jin Ling).

Эти, похожие на Camel, сигареты первоначально китайского происхождения, с горным козлом на этикетке, буквально заполонили европейский черный рынок, став одним из лидеров среди контрабандных марок табачных изделий. При этом, по заверению европейских таможенных служб, никаких легальных поставок «Джин Линг» в страны Евросоюза не осуществлялось. поставки контрабандной продукции непосредственно из львовской «табачки». Россияне запустили производство «Джин Линг» в Винниках в апреле 2007 года. Владелец БТФ Владимир Казаков, по одной версии, «вошел в долю», а по другой, полностью выкупил фабрику у волынян.

Фирма Волыньтабак с тех пор перестает упоминаться в контексте фабрики в Винниках, а еще через некоторое время, в 2010-м, производством сигарет официально начинает заниматься вновь ООО «Львовская табачная фабрика», официальным владельцем и директором которой стал Григорий Козловский. Еще через год, в 2011, на свет появляется другая фирма, ООО «Винниковская табачная фабрика». Тоже основана нашим героем. Правда, через некоторое время обе компании были переписаны на других людей. Однако при всей запутанности структуры собственности на львовской «табачке», ни для кого не секрет, что настоящим хозяином там и дальше является Григорий Козловский.

Или, скорее, люди, представителем которых он выступает. Понятно, что нелегальная деятельность такого размаха в украинских условиях была бы невозможна без серьезной милицейской «крыши». Среди высокопоставленных правоохранителей, которые на протяжении многих лет «крышевали» сигаретный бизнес Козловского и компании – руководители УБЭП, начальники областной милиции, генералы из центрального аппарата МВД. Рассказывают, что в узком кругу Козловский рассказывал, как лично завозил чемодан с астрономической суммой Виталию Захарченко, министру внутренних дел Януковича.

Милицейские «крышильники» не гнушались лично организовывать поставки контрабандных сигарет Непосредственный контакт с Козловским, по данным того же ОРД, осуществлял работник УБЭП Роман Мудь, который лично занимался организацией каналов переправки контрабандных сигарет в Европу. Другой аспект деятельности табачных аферистов осветил ZIK, описавший схему их сотрудничества с конвертационными центрами.

Позволю себе пространную цитату: «В схеме традиционно фигурируют так называемые «фирмы-однодневки». Ведь при осуществлении импорта, а именно сырья для изготовления сигарет (табак, фольга, бумага и т.п.), закупаемых за рубежом, нужно показывать и соответствующее количество изготовленных сигарет, их реализацию и уплату налогов от реально произведенной продукции. Однако такие правила не выгодны, ведь простаивает «левая» линия производства. Здесь на помощь приходят господин Стрелковский и Ко (владелец «конверта» – авт.). По схеме он якобы покупает у табачной фабрики не использованное в производстве сырье, оформляя псевдооперации через уже известные фирмы. На самом деле, сырье идет на «левую» линию, организованную на ООО «Львовская табачная фабрика». Речь идет о скрытом производстве сигарет, распространяемых на территории Украины и за ее пределами (контрабанда) за наличные.

Вячеслав Стрелковский

Сырье импортировано и фактически реализовано на фирмы-однодневки – по документам ни к чему и не придерешься». Кроме медиа, деятельность преступного сигаретного синдиката заинтересовала и отдельных политических деятелей Украины.

Самым активным обвинителем львовской «табачки» и лично Григория Козловского в организации контрабанды «левых» сигарет в Европу стал губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, который прямо назвал винниковскую фабрику основным поставщиком сигарет, которые нелегально переправлялись за границу. в Украине и попытках американского бизнеса уничтожить единственную украинскую табачную фабрику. Также он похвастался, что нашел производителей на востоке Украины и в Киеве, подрабатывавших сигареты под маркой Львовской табачной фабрики.

Москаль vs контрабанда

Причем источники не берутся сказать, кто действительно играет первую скрипку в схеме. Впрочем, говорят, что в этой группе есть и более серьезные персонажи – в частности, человек известный как Юра «Циркуль» или Юра «Музыкант», и предпочитающий управлять делами группы из далекого мрачного Лондона. Отель и ресторатор Григорий Козловский целенаправленно инвестирует в гостинично-ресторанный бизнес.

По состоянию на сегодняшний день бизнесмен владеет «Гранд-отелем», гостинично-ресторанным комплексом «Святослав» в Винниках, ресторанами «Королевская пивоварня» и «Трали-валы», популярными кофейнями «Под синей фляжкой» и «Кабинет». На площади Рынок продолжается строительство комплекса из 5 ресторанов, который сам бизнесмен именует «сердцем Львова». Недавно он приобрел помещение бывшего кинотеатра «Киев».

Гостинично-ресторанный комплекс «Святослав» в Виннике

Первой ласточкой в ​​этой области, как уже упоминалось, стал открытый еще в 2005 году ресторан «Святослав». С тех пор заведение постоянно развивалось, превратившись в мощный комплекс отдыха с гостиницей более чем на 50 номеров, летним двориком, баней и парной, футбольным полем и теннисным кортом.

Следует отметить, что если при каденции дружественного бизнесмену городского головы Винников Сергея Уварова (2002-2006 гг.) дела у Козловского в городке решались как по волшебству, то с приходом на мэрскую должность Теодора Гудзяка начались проблемы. Наибольшего напряжения отношения достигли в 2009-м, когда Козловский обвинил Гудзяка в препятствовании развитию гостиницы. Бизнесмен намекал, что чиновник хочет взятку за благожелательное отношение и угрожал сделать все, чтобы Гудзяк оказался за решеткой.

Слово свое, кстати, Козловский сдержал. Теодор Гудзяк был задержан правоохранителями и даже приговорен к восьми годам лишения свободы. Правда, через некоторое время апелляционный суд отменил этот приговор и оправдал Гудзяка. Тем временем к мэрскому креслу вернулся Сергей Уваров.

Сергей Уваров

На местечковом уровне проблемы у Козловского исчезли, однако чувствовалось, что в Винниках ему уже тесно. Пора завоевывать Львов. К делу этой табачный барон взялся в присущем ему стиле, сопровождая каждый следующий шаг громкими скандалами. Первым в очереди стоял «Гранд-отель». Этот лакомый кусочек львовской недвижимости бросался в глаза многим денежным людям, начиная от украинки американского происхождения Марты Федорив и подзабытого уже львовского бизнесмена Геннадия Геншафта. Впоследствии в этом здании хозяйничал Богдан Федоришин, а после его смерти – Петр Диминский. Однако все они пользовались гостиницей только на правах аренды. В 2011 году депутаты Львовского городского совета, под предлогом подготовки города к проведению футбольного Евро-2012, решили приватизировать «Гранд-отель». Приватизация готовилась конкретно под Козловского,

Долгие торги с Андреем Садовым, которому также расходилось на приватизации других отелей, «Леополиса» и «Киева», в конце концов завершились успешно. За приватизацию обоих объектов проголосовали пакетно, стороны остались довольны друг другом. Достроенный до «Гранд-отель» восьмиэтажный корпус до неузнаваемости изменил Кривую Липу. Через три года Козловский начал пристраивать во дворе четырехэтажного отеля новый восьмиэтажный корпус. Все бы ничего, если бы этот двор не выходил в известный львовянам проезд Кривая Липа – уютный туристический анклавчик.

Все протесты общественности ни к чему не привели, и сейчас высоченная архитектурная химера с массивными стеклянными конструкциями практически завершена. Нет сомнений, что все необходимые разрешения для ввода объекта в эксплуатацию депутат горсовета Козловский получит.

Журналистам ситуацию с достройкой гостиницы новый собственник прокомментировал лаконично: «Если кто считает, что реконструкция незаконна, пусть обращается в правоохранительные органы». И точка. Несколько ранее, в 2013 году, громкий скандал возник вокруг строительства «Королевской пивоварни». Это ресторанное заведение расположено в самом центре города, сразу в двух домах, с адресами соответственно Староеврейская, 9 и площадь Рынок, 16.

Если с домом на Староеврейской, где бизнесмен предварительно скупил все квартиры, проблем не возникло, то с каменным домом на площади Рынок сложилась совсем другая ситуация. Там несколько квартир находилось в собственности еще одного известного львовского предпринимателя, Владимира Креховецкого, которому наглая активность соседа совсем не понравилась. Следовательно, возникли протесты и жильцов дома, у которых ресторация якобы самовольно захватила подвалы, и возмущенной общественности, обвинившей Козловского в разрушении памятника. архитектуры. Новоявленный львовский ресторатор расстроил также и горсовет, в своем стиле достроив во дворе дома на Староеврейской еще одно здание и самочинно установив летнюю площадку, мотивируя это тем, что все новостройки построены во внутреннем дворе приватизированного им дома.

Этот вход в «Королевскую пивоварню» расположен в скандальном новострое. Протесты утихли, возмущенная общественность вместе с горсоветом успокоилась, «Королевская пивоварня» функционирует, как ни в чем не бывало: вместе с новостройкой, незаконной летней площадкой и захваченными чужими подвалами. А Григорий Козловский в очередной раз почувствовал, что энергичному и наглому во Львове позволено все. Поэтому результат новой скандальной ситуации, на этот раз с перестройкой памятника архитектуры на площади Рынок, 36, можно спрогнозировать уже сейчас. Несмотря на все безжизненные попытки правоохранителей, чиновников мэрии и памятникоохранных организаций остановить работы.

Козловский еще и позволяет себе подтрунивать над оппонентами, заявляя, что работы вполне легальные и что у него есть «все документы, кроме справки от гинеколога». фантазию: установить гигантский аквариум с морской водой, в котором будут плавать акулы. Управляет кафе ООО «Уния», где Козловскому недавно принадлежали 96% предприятия.

В прошлом году, правда, из списков владельцев этой компании в Госреестре его имя исчезло. Но влияние осталось. А изюминкой среди рассказов о приобретении нашим героем помещений в центре Львова можно считать историю приватизацию кинотеатра «Киев» на проспекте Шевченко. эти помещения площадью около 836 кв. м в центре города без конкурса по цене чуть более 8,1 млн грн. В разгар процесса у Садового вдруг опомнились и решили все переиграть назад, организовав сразу два судебных дела.

Одна касалась признания незаконной приватизации объекта и отмены соответствующего определения горсовета. Другое – расторжение договора купли-продажи кинотеатра. Однако с нашим персонажем такие фокусы не проходят. В то время, когда дело еще находилось на рассмотрении в Высшем хозяйственном суде, новый владелец провел молниеносную операцию в несколько ходов. 22 апреля 2015 года «Кинокомплекс-Киев» получает свидетельство на право собственности помещением кинотеатра.

А на следующий день, 23 апреля, начинается процедура прекращения деятельности предприятия. В фирме меняется собственник, – им (а вместе с тем директором и председателем комиссии по прекращению становится некий Евгений Лобов. Что интересно, Козловский не впервые использовал Лобова для такого рода сделок. годом ранее в его собственность перешло еще одно предприятие бизнесмена, – ООО 20 мая 2015 года Высший хозяйственный суд удовлетворил кассационную жалобу управления коммунальной собственности Львовского городского совета по делу о приватизации кинотеатра «Киев».

Однако выполнить это решение, по мнению юристов, будет практически невозможно, – упомянутое в нем ООО «Кинокомплекс-Киев» уже не владелец помещений кинотеатра. Остается добавить, что Козловский не забыл «неправильную» позицию городского управления коммунального имущества. В мае следующего года на сайте Львовского горсовета была зарегистрирована петиция об увольнении руководителя управления Инны Свистун. Автором этой электронной петиции оказался Алексей Резник, адвокат Григория Козловского, представлявший его интересы во время судебных тяжб, касающихся покупки объектов коммунальной недвижимости.

Впрочем, Григорий Козловский и не скрывал, что является инициатором петиции, прямо заявив об этом на заседание комиссии, которая рассматривала петицию. «Потопить» Инну Свистун, которая является важным игроком в команде Садового и возглавляет фракцию «Самопомощи» в областном совете, бизнесмену не удалось, но крови попил…

Политик-острослов Григорий Козловский в стенах Львовского горсовета

Впервые вкус политической деятельности бизнесмен Козловский попробовал в 2003 году, став депутатом Львовского горсовета. Обстоятельства его избрания были связаны с печальным событием. Козловский победил на довыборах, после внезапной смерти избранного в Винниках Андрея Можаровского. Последний к слову, тогда возглавлял табачную фабрику, так что ротацию можно считать символической.

Выборы Григорий Козловский выиграл под флагами «Партии Регионов». Ничем особенным он в тогдашнем горсовете времен Буняка не запомнился, но с тех пор неизменно, не пропуская выборов, пытался стать депутатом именно городского совета Львова. Что интересно, каждый раз под другими партийными флагами. Так, в 2006-м он попытался стать депутатом в составе списка Народного блока Литвина, и пролетел вместе со всей компанией. В 2010-м Козловский пытался попасть в горсовет в мажоритарном округе, использовав бренд «Поры» – и снова неудача, проиграл двигателю Богдану Лешневскому. И только в 2015-м выбор политической силы оказался удачным.

Депутатом Козловский стал уже как член партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Трудно упрекнуть Григория Козловского в политической неразборчивости. Как и большинство бизнесменов, к выбору политической лошадки, которая должна быть вывезена к вершине, он относится прагматично. Чтобы выполнила свою задачу, а какие там масть или аллюр – дело второстепенное. В отличие от своей первой каденции, на этот раз депутат Козловский стал заметной фигурой в сессионном зале. Отчасти благодаря своей активности и эпатажности, отчасти благодаря строгим вооруженным охранникам из «Титана», которые постоянно сопровождают табачная магната в стенах горсовета.

Кто-то воспринимает эту аттракцию с уважением, кто-то с иронией, кто-то с едва скрытым презрением. Говорят, что кандидатура Козловского даже рассматривалась среди претендентов на должность секретаря совета, однако вызвала резкое невосприятие значительной части депутатов, прежде всего из-за отсутствия дипломатичности и излишней эмоциональности. и изречениях. Особенно достается от него львовскому мэру и членам его фракции. И если в отношении Садового Козловский пытается не переходить границу, то в общении с его подчиненными высказываний не подбирает. Так по уже упомянутому делу с петицией по увольнению Инны Свистун бизнесмен ответил на сообщение главы фракции «Самопомощи» Андрея Шевцива нецензурной бранью и угрозами физической расправы.

В другой раз он своеобразно посоветовал Садовому изменить главного архитектора города: «Если ваш главный архитектор не имеет яиц, то мой вам совет: или наймите архитектора с яйцами, или наймите ему заместителей с яйцами». А вот как Козловский требовал отчета начальника управления экологии и благоустройства: «Во Львовском городском совете завелась крыса. Я требую заслушать отчет и дать оценку…, чтобы не просто эту крису выбросить из городского совета, но чтобы оно села». Одним словом, пока острый язык депутат Козловский находится в сессионном зале, – грустно не будет. О более серьезных планах развития политической кар , скажем народное депутатство, наш герой пока высказывается сдержанно: «Когда-то очень об этом мечтал. Но учитывая, какую функцию сейчас выполняют депутаты Верховной Рады, прошу Бога, чтобы никогда им не стать», – заявил он в одном из интервью.

Сейчас все хорошо у Григория Козловского и в родных Винниках. Неприятное мэрство Гудзяка в далеком прошлом, а после второй каденции Сергея Уварова городским головой стал его давний соратник по «табачке» Владимир Квурт. Тылы защищены надежно. На матче собственной футбольной команды В родном городке бизнесмен продолжает контролировать сигаретный бизнес и строить «Святослав».

Владимир Квурт

Однако самый большой резонанс у местных жителей вызывают успехи футбольного «Руха» (за который, кстати, играет его сын). Вчерашний любительский клуб сейчас уверенно шагает во второй по силе дивизион украинского футбола. Однако Козловский не был бы собой, если бы в спорт не внес элемент эпатажа. В сентябре Федерация футбола Украины запретила президенту Движения в течение года посещать матчи собственной команды. Случилось это после его разгневанного визита в судейскую комнату после проигранного его командой матча Кубка Украины.

Козловский прокомментировал ситуацию в своем стиле: «Если федерация не может навести порядок с этим быдлом в черной форме, то люди возьмут биты и будут бить их с утра до ночи». Хватает президенту клуба и своеобразных «понтов». За второлиговский «Рух» уже успели поиграть бывшие «сборники» национальных команд Александр Алиев и Максим Шацких, некоторое время ходили также слухи о возможном приезде Артема Милевского.

Впрочем, склонность к «понтам» вообще присуща нашему герою. Среди коллег-депутатов, скажем, он любит похвастаться курточкой, якобы приобретенной за несколько десятков тысяч евро. А на прошлогодний день рождения сигаретный магнат привез на вечеринку в «Святослав» легендарного участника дуэта «ModernTalking» Томаса Андерса….