Украинские бизнесмены-контрабандисты наживаются на сигаретах

В Украине бизнесмены-контрабандисты под прикрытием чиновников без опаски отправляют в Венгрию огромные партии сигарет. Этим они наносят ущерб не только репутации Украины, но и ее бюджету. Последний громкий случай – нелегальная поставка табака в Венгрию – может иметь серьезные последствия для страны, если власти не вмешаются.
Редакция OBOZREVATEL (статья уже удалена/”зачищена”) собрала все подробности произошедшего от венгерских и украинских источников. Уже известны объемы поставок и то, как работает преступная схема. Среди ее вероятных организаторов – собственник табачной фабрики, бизнесмен с одиозной репутацией, а также сын бывшего замминистра транспорта и связи времен Иосифа Винского и Николая Рудковского (2006-2009 гг.).
Схему вскрыли случайно
В начале октября 2021 года на причале Чепель в Венгрии сломался кран. Из-за этого баржу, которая якобы везла из Украины соль торговой марки «Артемсоль», отправили на разгрузку в город Пакш. Во время снятия груза повредился один из контейнеров, и оттуда… посыпались сигареты. Это не могло не привлечь внимание.
Началась полная проверка груза, и она показала: под упаковки соли была замаскирована рекордная для Венгрии партия контрабандных сигарет – по данным венгерской стороны, 2 375 465 пачек. Если продать каждую из них даже за скромные 3 евро, в сумме получится около 7 млн евро (более 214 млн грн). Впрочем, в Венгрии сигареты обычно продаются еще дороже – от 5 евро за пачку в рознице.
Партию контрабанды сразу же арестовали местные правоохранители. Они также установили, что только в 2021-м из Украины было отправлено три таких же баржи – в апреле, июне и июле. В Венгрии полагают, что это тоже была контрабанда.
Как сообщают источники, в Венгрии уже начались расследования на таможне, ведь на самом деле провести сигареты вместо соли незаметно нельзя: эти товары имеют разный вес, что сказывается на осадке судна. А ее видно невооруженным глазом, разница может достигать 70 см. Для венгерских правоохранителей было очевидно: к контрабанде могут быть причастны и местные таможенники.
Кто замешан?
Получатель контрабандных сигарет – польская компания Crystal Invest с украинскими владельцами. Ее основал сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов, о чем сама компания сообщает на своем сайте и в профилях в социальных сетях.
Накладная на тот самый груз с сигаретами в пачках из-под соли, заказчик – Crystal Invest
По данным YouControl, всего Бадагов основал 15 компаний, а имеет отношение к 42 (работают в сферах торговли, инвестиций, юриспруденции и т.д.). Большинство из этих компаний зарегистрированы в Полтавской области. Отец Бадагова (экс-замминистра) входит в набсовет Полтавского ГОКа.
Известен не только получатель, но и марка сигарет – Marvel. Их производитель – Винниковская табачная фабрика во Львовской области. Производство расположено на мощностях бывшей «Львовской табачной фабрики» (сейчас такого юрлица, по данным YouControl, уже не существует).
Предприятие контролирует одиозный бизнесмен и депутат облсовета Григорий Козловский, которого СМИ уже не раз обвиняли в причастности к контрабанде, хоть он и утверждал, что работает исключительно по закону. Торговым домом Marvel владеет еще один львовский депутат (на этот раз из горсовета) – Алексей Ризник, руководитель в этой компании – опять же Козловский.
Задержанные в Венгрии контрабандные сигареты
Репутация Козловского неоднократно ставилась под вопрос:
- Депутата обвиняли в создании собственного метода уклонения от акцизов с помощью «дьюти-фри». Это когда на пассажиров «записывают» по несколько десятков пачек без акцизов, а они об этом даже не знают. Затем сигареты поступают со складов в магазины и распространяются без уплаты акцизов.
- Журналисты и рыночные аналитики сообщали, что Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет. Кроме Marvel, это торговые марки Jin-Ling, Compliment, Strong, Lifa, LS, «Київ».
- Козловского также обвиняли в вырубке леса и уничтожении озер ради строительства спортивного комплекса (бизнесмен, помимо прочего, владеет футбольным клубом «Рух».
- Государственная фискальная служба (ГФС), по данным OBOZREVATEL, в апреле и в июле 2021 года обращалась с официальными письмами в региональное управление Налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками, а также к главе Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. В копиях документов (чтобы прочитать полные тексты писем, пролистайте статью до конца) упоминаются «Винниковская табачная фабрика» и ТОВ «Марвел». Речь идет о расследовании еще одной «табачной» схемы – уклонения от налогов с помощью поклейки акциза для сигарилл на сигаретные пачки.
Не исключено, что бизнес Козловского, у которого есть предприятия на западной Украине, может быть связан с нардепом Василием Петьовкой. Последнего порой называют «куратором контрабанды сигарет» на Закарпатье. И Козловский, и Петьовка фигурируют в списке депутатов и чиновников, которые относятся к «табачной» группе влияния. Ранее Петьовка прямо в парламентском зале переписывался о подозрительных поставках сигарет, а также призвал заблокировать Закон по защите общественного здоровья от вредного воздействия табачного дыма. Переписку со смартфона нардепа зафиксировали журналисты проекта «Гроші»:
Список можно продолжать. Но если такие данные удалось получить из открытых источников, уполномоченные органы точно имеют возможность узнать больше.
Кстати, в «Артемсоли» уже потребовали провести расследование по делу о контрабанде в Венгрию и заявили о своей непричастности. Но учитывая, что судно вышло из украинского порта «Измаил», украинские правоохранители легко могут установить, правда ли это. Достаточно лишь определить, где упаковывали соль – непосредственно на госпредприятии или уже позже, например, в порту.
Большая проблема
Только в 2021 году, как подсчитала компания TNS Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами достиг 12,8% – такого показателя в истории Украины еще не было. В среднем без уплаты акцизов в стране продают 6,5 млрд сигарет. То есть, государственный бюджет теряет 12 млрд грн ежегодно.
А это деньги, которые могли бы пойти на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. И раз власть закрывает глаза на такие потери казны, значит среди чиновников есть те, кому это выгодно.
Кроме того, под угрозой и репутация Украины. Недавняя поставка сигарет в Венгрию уже вызвала грандиозный скандал. По нашим данным, президент Владимир Зеленский уже вызывал на разговор главу Таможенной службы.
Расследование дела о поставках сигарет в Венгрию может стать «лакмусовой бумажкой» и показать, насколько власть готова бороться с высокомаржинальной коррупцией. Причем не только на словах.
В связи с этим OBOZREVATEL обращается к украинским правоохранителям с просьбой отреагировать на указанные факты и привлечь организаторов схемы к ответственности. Также просим проинформировать, начато ли официальное расследование и устанавливаются ли причастные к схеме лица.