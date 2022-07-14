Пособник агрессора Евгений Казьмин. Куда смотрит СБУ?

Пособник российских агрессоров, работающий на два фронта. Санкции, оффшоры, криминальные дела: что известно о бывшем регионале и скандальном крымском бизнесмене Евгении Казьмине, которого обвинили в сепаратизме? И что на этот счет думает Служба безопасности Украины?

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее — подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» — зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал — 52500 грн. Основной бенефициар — Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» — регистрация в Севастополе. Статусный фонд — 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» — также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» — здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» — зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» — регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар — лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» — киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее — в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений — пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин — пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?