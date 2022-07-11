Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля

В рамках нового исследования ученые смоделировали, как на нашу планету повлияет ядерная война, если учитывать современный потенциал в этой области, пишет Forbes. Масштаб конфликта значения не имеет — пострадают все, утверждают авторы работы.



Российское нападение на Украину вновь выдвинула угрозу ядерной войны на первый план. Результаты нового исследования, опубликованного сегодня (седьмого июля 2022 года) в журнале AGU Advances, показывают, что полномасштабная ядерная война приведет к охлаждению нашей планеты и нанесет огромный ущерб мировому океану, а это, в свою очередь, обернется страшными последствиями для всего человечества.

Ведущий автор исследования доцент кафедры океанографии и наук и прибрежных территориях Университета штата Луизиана Шерил Харрисон (Cheryl Harrison) и ее коллеги создали множество компьютерных симуляций для того, чтобы изучить воздействие региональной и крупномасштабной ядерной войны на системы Земли с учетом сегодняшних возможностей ведения подобного конфликта.



Исследователи смоделировали, что произойдет с системами Земли в условиях полномасштабной глобальной войны, если Соединенные Штаты и Россия применят 4400 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн для бомбардировки городов и промышленных районов. Они также смоделировали, что произойдет в случае регионального ядерного конфликта, к примеру, если Индия и Пакистан взорвут около 500 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн в Азии.

Во всех смоделированных исследователями сценариях в результате шквала ядерных взрывов в верхние слои атмосферы будут выбрасываться сажа и дым, которые помешают солнечным лучам достичь поверхности земли, что приведет к неурожаю во всем мире. В первый месяц после ядерной войны средние температуры упадут примерно на 13 градусов. Это более существенное снижение, чем то, которое произошло в последний ледниковый период.

«Неважно, кто кого будет бомбить. Это может быть Индия, Пакистан, НАТО или Россия. Как только дым и сажа попадут в верхние слои атмосферы, они расползутся по всему миру и затронут всех», — объяснила Харрисон.

В первые часы ядерной войны в результате ударов погибнут около 100 миллионов человек.



Спустя несколько недель снижение температур приведет к сокращению продолжительности сезона выращивания культурных растений и существенному изменению погодных условий, что обернется катастрофическими последствиями для мирового производства зерна. Голод затронет примерно один—два миллиарда человек.

Температура океана быстро упадет и не вернется к прежнему уровню даже после того, как рассеется дым. По мере охлаждения планеты, площадь морского льда будет расти, блокируя крупные порты в Северном полушарии, включая Пекин, Копенгаген и Санкт-Петербург. Морской лед покроет обычно свободные от него прибрежные районы, создав препятствия для судоходства в мировом океане, что в свою очередь затруднит доставку продовольствия и припасов в некоторые районы.

Внезапное резкое снижение количества солнечного света и температуры океана, особенно в регионе от Арктики и Северной Атлантики, до северной части Тихого океана, убьет морские водоросли, которые являются основой морской пищевой цепочки, что фактически вызовет голод в океане. В результате рыболовству и разведению рыбы придет конец.

Морям требуется больше времени на восстановление, чем суше. В случае полномасштабной российско-американской ядерной войны восстановление океана, вероятно, займет десятилетия на поверхности и сотни лет на глубине, а изменения в арктических морских льдах, вероятно, сохранятся на тысячи лет и фактически обернутся «малым ядерным ледниковым периодом». Авторы исследования пишут, что морские экосистемы будут сильно нарушены как в результате первоначального удара, так и из-за изменения состояния мирового океана, а это приведет к долгосрочным глобальным последствиям для рыболовства.

«Ядерная война обернется ужасающими последствиями для всех. Ранее, в 80-х годах, мировые лидеры использовали наши исследования в качестве стимула для прекращения гонки ядерных вооружений, а пять лет назад — для принятия в ООН договора о запрещении ядерного оружия. Мы надеемся, что наша новая работа побудит больше стран ратифицировать этот договор о запрете», — сказал соавтор Алан Робок (Alan Robock), заслуженный профессор кафедры наук об окружающей среде Университета Ратгерса.



Авторы отмечают, что извержения вулканов могут отчасти служить иллюстрацией того, что произойдет после ядерной войны. На протяжении всей истории крупные извержения и облака пепла и сажи, которые выбрасывались в атмосферу Земли, оказывали одинаково негативное воздействие на планету и цивилизацию.

«Мы можем избежать ядерной войны, но извержения вулканов обязательно будут случаться снова и снова. Мы никак не можем на это повлиять, поэтому, когда мы говорим о восстановительном потенциале и о том, как выстраивать наше общество, важно подумать, что нам нужно делать, чтобы подготовиться к неизбежным климатическим потрясениям, — сказала Харрисон. — Однако мы можем и обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать ядерной войны. Слишком велика вероятность того, что последствия такой войны окажутся глобальными и катастрофическими».

По материалам ИноСМИ