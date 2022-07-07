Зеленский VS Залужный: почему усиливаются слухи о конфликте между президентом и главкомом

Ситуация с нововведениями Генерального штаба в плане учета мужчин, годных к военной службе, быстро разрешилась. После критики нового порядка о перемещении военнообязанных внутри страны президентом Владимиром Зеленским главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об отказе от идеи. Эта история вновь породила разговоры о противоречиях между главкомом ВСУ и Офисом президента, о которых «Страна» уже писала.

И хоть обе стороны наличие разногласий отрицают, это уже далеко не первый «звоночек», который свидетельствует о непростых отношениях между военным и политическим руководством страны.

Зеленский скомандовал «Назад!»

Мы уже описали в деталях последствия утверждения Генштабом новых правил перемещения военнообязанных, призывников и резервистов внутри страны. По сути речь шла о запрете на любые поездки за пределы своего региона без разрешения военкомов.

Главком Залужный, подтвердивший введение нового порядка в посте на своей странице в Фейсбуке, дал понять, что это нужно военным для понимания мобилизационного ресурса.

«Напоминаю, продолжается война. Вы нужны своей стране! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за границы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (то есть в военкоматах — Ред.)», — отметил Залужный.

Ответом было серьезное (судя по накалу страстей в соцсетях) общественное возмущение в диапазоне от волонтеров, предпринимателей, водителей, которые должны перемещаться по территории Украины, до обычных граждан, в силу обстоятельств подпадающих под действие нового порядка.

В нем увидели нарушение прав и свобод, а также сравнили ограничения с крепостным правом.

Примечательно, что власть публично отмежевалась от нововведения и тоже его раскритиковала, причем сразу на высшем уровне.

«Есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, главнокомандующему Вооруженными силами доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки верховного главнокомандующего — одним из пунктов повестки дня. Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений», — заявил Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к народу 5 июля.

А до того, с критикой на порядок обрушились нардепы от «Слуги народа». А советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя ситуацию даже процитировал известное изречение Талейрана «война слишком серьезное дело, чтоб доверять его военным», что выглядело уже как прямой выпад против главкома ВСУ.

Военное руководство вынуждено было сдать назад.

Вчера, после совещания с участием президента, Залужный заявил, что приказ о запрете мужчинам покидать место жительства без позволения военкомата отменен и отправлен на доработку. При этом он упомянул о «многочисленных манипуляциях» вокруг самой идеи, которые использовались «для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства».

Опасность всеобщей мобилизации

О чем же говорит этот инцидент? По всей видимости, военное руководство страны, исходя из напряженной ситуации на фронтах и потерь украинской армии, хочет понять, какими мобилизационными возможностями оно обладает для того, чтобы оперативно увеличить призыв по мобилизации.

Собственно, намеки на то, что воевать придется миллионам мужчин и многим женщинам, уже идут.

«Если война затянется, подавляющее большинство мужчин и значительное количество женщин станут в строй. Служить придется практически всем», — сказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Похоже, война переходит в новое качественное измерение. Она будет расширяться качественно за счет, например, введения новых вооружений и количественно. Во втором случае это подразумевает, помимо прочего, еще не всеобщую мобилизацию, но подготовку к ней — в том числе путем ужесточения учета мобилизационного потенциала. Судя по реакции на решение военных, многие оказались не готовы к тому, что война может быть не только на удаленке. А власть среагировала на возмущение», — комментирует политолог Вадим Карасев «Стране».

Отметим, что в Украине — особенно в частях, где не слышно канонады — народ следит за войной довольно отвлеченно, стараясь по мере возможности жить обычной жизнью. В этом, кстати, власти сами периодически людей упрекают. Решение же Генштаба грозило еще сильнее надломить такой уклад со всеми вытекающими последствиями, включая угрозу социального бунта.

И Зеленский, похоже, решил не искушать судьбу.

Хотя это не отменяет того, что военные, исходя из ситуации на фронте, будут так или иначе возвращаться к теме активизации мобилизации. Но, возможно, в несколько другой форме.

Политический аспект

В тоже время эта тема вызвала обсуждение и политического аспекта, с учетом того, что Зеленский публично «поставил на место» Залужного, причем сделал это не в первый раз (не так давно он потребовал от главкома ВСУ решить проблемы со снабжением армии).

Также в раскрутке скандала в негативном для главкома ключе, как писалось выше, приняли участие многие члены команды президента — от Арестовича до нардепов от «Слуги народа».

Довольно критически оценивают действия Залужного в данной ситуации и ряд экспертов, которых называют близкими к Банковой.

Например, политолог Романенко, пишет, что Залужного «подставило его окружение», которое не первый раз пытается втянуть главкома в какие-то политические игры.

«Они маскируют якобы политикой свои делишки. Вспомните историю с „фондом генерала Залужного“. Главком лично о нём написал, тридцать тысяч человек лайкнули пост и хлопали в ладоши. Потом название фонда изменили и руководство армии из него вывели. Ошибку исправили. Но ведь эту идею кто-то подсунул и главком на неё согласился. Точно также подсунули историю с разрешениями от военкомов. Со стороны выглядит так, что в окружении Залужного есть люди, которые манипулируют им и мутят свои гешефты за его спиной. А он по каким-то причинам соглашается. Нет времени вникнуть или слепо доверяет — не суть важно. Я не буду строить гипотезы, сколько ещё таких решений было принято. Мы видим как минимум два резонансных. Второй раз в команде Залужного не сработали фильтры, никто его не подстраховал. А в случае с военкомами была полностью провалена коммуникация», — пишет Романенко.

Далее он говорит в довольно жесткой форме, что армия не идеальна.

«Стоит помнить, что и до войны, и сейчас армия не была идеальной. Она не изменилась волшебным образом за 5 месяцев. Есть люди, которые воюют и умирают. А есть крысы в лампасах, которые продолжают мутить свои схемы, прикрываясь погибшими героями. И сейчас этим крысам падают очень жирные куски. Нельзя позволить им взять верх. Ещё одна такая ошибка — и главком может потерять накопленное доверие. Может сложиться впечатление, что он или управляем, или не контролирует ситуацию. Этого нельзя допустить.

Потому что в нашей стране за один миг все неоднозначные решения могут превратиться в зраду. Сегодняшние почитатели будут рвать Залужного на части. Но дело не только в нём. Сейчас все шаги трактуют в пользу военных и в минус политикам. А может случиться, что будет минус и военным, и политикам. Это прямой путь к коллапсу государства», — заявляет Романенко.

Отметим, что традиционно и Залужный и Зеленский наличие противоречий между собой отрицают.

И в этот раз Зеленский заявил, что никаких противоречий с военным командованием у политического руководства нет.

А ограничения на передвижения он назвал «мелкой ошибкой».

«Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все», — сказал президент.

Но, в тоже время, слухи о том, что противоречия все-таки есть ходят уже давно. И с каждой подобной ситуацией становятся все более настойчивыми.

Мы уже писали, что причиной таких разногласий в первую очередь называют вопрос политической конкуренции.

Зеленский после начала войны по популярности оставил далеко позади всех политиков.

Однако при этом очень серьезно вырос уровень доверия к главкому ВСУ.

Причем доверие среди населения к Вооруженным силам Украины выше, чем к президенту.

По данным июньского опроса Киевского международного института социологии, уровень доверия к ВСУ составляет 97%, а к Зеленскому 85%.

Пока нет публичных данных соцопросов в которых бы мерялись президентские рейтинги Залужного (да и сам главком никогда даже не намекал на свои политические амбиции), но в политических кругах еще с весны распространена теория, что Залужный — единственный человек, который может составить Зеленскому реальную конкуренцию и даже победить его на выборах.

Дополнительный момент — наличие прямой (без посредничества Зеленского и членов его команды) коммуникации между Залужным и верховным командованием армии США. Главком ВСУ регулярно созванивается с главой объединенного комитета начальников штабов США (аналог Генштаба) генералом Марком Милли, о чем и сообщает в соцсетях.

Также переодически возникают слухи (пока не подтвержденные) о наличии разногласий между военным и политическим руководством страны относительно стратегии и тактики действий на фронте. Например, обсуждалось то, что якобы главком ВСУ настаивал на отводе войск из Лисичанска и Северодонецка, чтоб они не попали в новый котел. А Зеленский настаивал на продолжении сопротивления. Но, повторимся, никакого объективного подтверждения они не имели. Войска по итогу отвели и это решение публично поддержал Зеленский и члены его команды (включая Арестовича).

Но, так или иначе, слухи о серьезном напряжении в отношениях между Залужным и Офисом президента продолжают ходить. А после скандала с появлением приказа об ограничении передвижения военнообязанных и его отменой, они только усилились.

При этом, важно отметить, что главком ВСУ и другие представители военного командования со своей стороны воздерживаются от ответных обвинений в адрес политического руководства.

«Критики нет. Но похожие ситуации, вероятно, будут повторяться, и — кто знает? — это поставит политическое руководство в совсем другие условия», — комментирует политолог Руслан Бортник.

В свою очередь Вадим Карасев полагает, что отступать в политике военные будут не всегда.

«В условиях войны, на фоне дискредитации олигархии как основного класса политического режима формируется новый военный класс. У него уже проклевываются политические амбиции, может быть своя программа. Ситуацию на фронтах будут обыгрывать уже не только власть и вообще политики. Стороны начнут активнее приписывать себе победы, а поражения — конкурентам. Вполне вероятно, что кто-то третий попробует раздувать этот конфликт, ставя на Залужного вместо Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко — Ред.) как на альтернативу Зеленскому. Несмотря на заслуги президента в сопротивлении РФ, часть так называемого патриотического сообщества не хочет видеть его лидером страны и будет подрывать его позиции, надеясь на смену власти», — говорит Карасев.

По материалам украинских СМИ