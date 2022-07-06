Украине грозит гиперинфляция, если не остановится печатный денежный станок

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко написал очень тревожную статью об угрозе гиперинфляции в Украине из-за огромной эмиссии гривны, при помощи которой с начала войны финансируется дефицит бюджета.

Он приводит впечатляющую динамику по эмиссии за последние месяцы:

• март — 20 млрд грн;

• апрель — 50 млрд грн;

• май — 50 млрд грн;

• июнь — 105 млрд грн.

Активная работа печатного станка выливается в активный рост инфляции, который Кирилл Шевченко назвал «инфляционным налогом» для всего населения.

Он даёт понять, что правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить. При этом руководитель НБУ пишет, что это очень опасный путь, который приводит к росту цен, обесцениванию гривны и сокращению золотовалютных резервов Нацбанка, поскольку люди и бизнес торопятся вложиться в инвалюту на фоне снижения реальной стоимости украинской валюты.

Шевченко считает, что Украина может столкнуться с негативными экономическими последствиями от работы печатного станка схожими с тем, что происходило в 90-х годах XX века или же в 2014-2015 годах, когда гривна обваливалась до 40 грн/$.

В Нацбанке считают очень опасной дальнейшее активное «печатание гривны», и в качестве альтернативы предлагают правительству принять ряд шагов:

• провести секвестр госбюджета за счет не критических расходов;

• увеличить доходы госбюджета за счет роста налогов на потребление, импорт, активы, поднять ренту;

• повысить доходности по ОВГЗ, чтобы их начали активнее раскупать банки, население и бизнес;

• работать над увеличением финансовой международной помощи.

При этом Кирилл Шевченко отметил, что прямая эмиссия станет проблемой, из-за которой Украину могут не принять в Евросоюз. Поскольку в ЕС запрещено прямое финансирование госсектора центробанками.

По материалам украинских СМИ