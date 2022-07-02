СomInBank: вывод денег в РФ, махинации с рефинансированием и неминуемый крах

В Ассоциации украинских банков заявили, что Украину ожидает очередной «банкопад» — по мнению экспертов, по состоянию на сейчас под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть от общего количества.

Все двадцать банков, конечно, не обанкротятся. Но наиболее реальной эта угроза выглядит в отношении небольших банков, которые имеют большие обязательства перед регулятором и не имеют денег для того, чтобы эти обязательства погасить.

Среди таких кандидатов на банкротство в числе первых называют Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ) или, как он предпочитает брендировать себя сам — ComInBank. У банка очень большой портфель обязательств перед НБУ — ComInBank получил в качестве рефинансирования 3 978 984 000 гривен. На фоне общих обязательств банка в 6 801 313 000 гривен эта доля выглядит довольно угрожающей и составляет 59% от всех обязательств ComInBank.

Понимая, что денег на возврат займов НБУ нет, а собственный капитал банка составляет менее полумиллиарда гривен — ComInBank попытался привлечь дополнительные депозиты, подняв ставку по ним до 17,25%:

Это означает, что банку кровно необходимы свободные деньги для возврата рефинансирования — по мнению экспертов, те банки, у кого большая доля обязательств перед НБУ и которые подняли оперативно проценты по депозитам, сейчас активно нуждаются в деньгах, так как им нужно как можно скорее отдать взятые кредиты рефинанса.

Сам ComInBank заявляет, что денег у него достаточно как для возврата рефинансирования, так и для повседневной деятельности. Председатель правления ComInBank Татьяна Путинцева официально заявила, что «банк работает в штатном режиме и полностью выполняет все свои обязательства перед клиентами». Однако в нашей стране подобные заявления вызывают, как правило, обратный эффект — люди научены горьким опытом.

К тому же, как заявляет сам ComInBank, по состоянию на 21 декабря прошлого года сумма денег физических лиц, размещенных в банке, превысила полтора миллиарда гривен. Так что волноваться есть кому. В прошлом году банк выдал это за достижение, заявив, что такая сумма является «показателем доверия банку и показателем его успешности». Однако уже в следующем месяце попросил рефинансирование у НБУ, а в феврале был вынужден опровергать слухи о введении в ComInBank временной администрации:

Это означает, что банку кровно необходимы свободные деньги для возврата рефинансирования — по мнению экспертов, те банки, у кого большая доля обязательств перед НБУ и которые подняли оперативно проценты по депозитам, сейчас активно нуждаются в деньгах, так как им нужно как можно скорее отдать взятые кредиты рефинанса.

Сам ComInBank заявляет, что денег у него достаточно как для возврата рефинансирования, так и для повседневной деятельности. Председатель правления ComInBank Татьяна Путинцева официально заявила, что «банк работает в штатном режиме и полностью выполняет все свои обязательства перед клиентами». Однако в нашей стране подобные заявления вызывают, как правило, обратный эффект — люди научены горьким опытом.

К тому же, как заявляет сам ComInBank, по состоянию на 21 декабря прошлого года сумма денег физических лиц, размещенных в банке, превысила полтора миллиарда гривен. Так что волноваться есть кому. В прошлом году банк выдал это за достижение, заявив, что такая сумма является «показателем доверия банку и показателем его успешности». Однако уже в следующем месяце попросил рефинансирование у НБУ, а в феврале был вынужден опровергать слухи о введении в ComInBank временной администрации:

Временную администрацию в банке действительно не ввели. По каким причинам — можно догадываться, но для клиентов ComInBank, разместивших в нем полтора миллиарда гривен, и для государства, выдавшего банку почти четыре миллиарда гривен, эта мера однозначно была бы спасением — потому что по состоянию на конец июня речь идет уже о банкротстве банка.

«Проблема в том, что рефинансирование и не должно составлять значительную часть фондирования. Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование — это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью», — считает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

Ко всему же, что бы ни говорили в самом ComInBank, сегодня проверить истинное состояние банков крайне сложно. Их статистика публикуется не в полном объеме, неизвестно, как кризис неплатежей отразился на конкретном банке, какие залоговые активы потеряны, и какие заемщики оказались на оккупированной территории. Вряд ли даже в самом банке знают всю картину, учитывая, что она ежедневно меняется. Вчера еще работающий завод, находящийся в залоге, превращается сегодня в руины вследствие ракетного удара.

«Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация. Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — рассказал в качестве примера системный аналитик Евгений Истребин.

Но даже те цифры, которые попадают в отчетность, говорят сами за себя. У ComInBank ситуация выглядит следующим образом. Прибыль банка за прошлый год составила 45 миллионов гривен.

Но это — прошлый год. Что творится в банке в нынешнем году — неизвестно даже самому банку. На фоне всех тех маркеров, о которых говорилось выше, следует однозначный вывод — у банка явные проблемы, что бы ни заявляло его руководство.

Ко всему вышесказанному следует добавить несколько фактов из истории банка. Если заглянуть в реестры, то владельцем ComInBank является гражданин Великой Британии Стефан Пол Пинтер:

Однако многие высказывают по поводу личности владельца банка сомнения. И, что интересно, все версии о владельце банка звучат одинаково — Стефан Пинтер является подставным лицом, а настоящим владельцем банка является неоднократный фигурант уголовных дел, крымский бизнесмен с российским паспортом Евгений Казьмин.

ComInBank долгое время принадлежал главе концерна ЕДАПС Юрию Сидоренко. В 2015 году крымский бизнесмен Евгений Казьмин договорился с Сидоренко о покупке банка за 4,2 миллиона долларов.

Однако в момент оформления сделки выяснилось, что легальных средств у Казьмина не было, поэтому ему пришлось обманывать Нацбанк при покупке. Юрист, нанятый Казьминым для оформления покупки банка, в пакете документов для НБУ подал сфальсифицированную декларацию, которая говорила, что источником средств для покупки банка является продажа монет уже мертвому лицу, купленных у уже мертвого лица, а сделку оформлял уже мертвый сотрудник налоговой службы.

НБУ в эту историю не поверил и не разрешил Казьмину оформить банк на себя. В итоге фиктивным владельцем ComInBank стал Стефан Пол Пинтер. Более подробно с этой историей можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в начале 2022 года бельгийское издание New Europe разместило статью с обвинениями в адрес первого заместителя председателя правления НБУ Екатерины Рожковой и Коммерческого Индустриального Банка (КИБ, СomInBank) в отмывании средств.

Что, как и в случае с введением временной администрации, опровергала председатель правления ComInBank Татьяна Путинцева. По ее словам, Стефан Пол Пинтер является «единственным акционером СomInBank и известным британским инвестором».

Если заглянуть в реестры, то окажется, что «известный британский инвестор» владеет в Украине тремя юридическими лицами — банком Коммерческий Индустриальный Банк (СomInBank), ООО «ФК „Премьера“» и ООО «Компания Гроус»:

Объединяет все эти три юрлица несколько вещей. Во-первых, все они, вместе с СomInBank, находятся в санкционных списках, вызванных вторжением России в Украину, и имеют крайне скандальную репутацию в медиа:

Во-вторых, все они имеют просто потрясающий бэкграунд отношений с правоохранительной и судебной властями Украины:

К сожалению, соответствующие реестры сейчас закрыты, посмотреть, о чем идет речь в этих трех с лишним тысячах судебных документов, нельзя.

И, что самое интересное, — дела у двух из трех фирм, которыми владеет «известный британский инвестор», он же банкир Стефан Пол Пинтер, идут очень даже не очень:

У ООО «ФК „Премьера“» прибыль составила 40 000 гривен, одновременно оно имеет долгов на более чем 15 миллионов гривен. У ООО «Компания Гроус» дела еще хуже — фирма убыточна.

Интересно, не имеет ли ООО «ФК „Премьера“» кредитной линии в СomInBank? Потому что среди обвинений, которые выдвигались к этому банку, был и вывод денег путем выдачи необеспеченных кредитов.

Резюмируя это небольшое исследование, вынуждены согласиться с мнением экспертов, предрекающих СomInBank скорый и неизбежный крах — слишком уж много факторов говорят о его финансовой несостоятельности.

Если же говорить о надежде, которая, как известно, умирает последней, то тут надежда только одна — на объективное расследование деятельности тех лиц в НБУ и правоохранительных структурах, которые все эти годы войны прикрывали деятельность владельца банка Евгения Казьмина по выводу денег из Украины в Россию. Также хотелось бы верить, что вместе с ним отвечать будут как руководители самого СomInBank, так и сотрудники Национального банка Украины. Первые — за помощь в воровстве денег, вторые — за выделение денег из бюджета и так нищей страны, за которые в итоге купили пушки и ракеты, стирающие эту страну в пыль.

Ну а вкладчикам СomInBank остается надеяться на Фонд гарантирования вкладов, который, возможно, отыщет деньги на возмещение их убытков.